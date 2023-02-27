Русофобы докатились до ненависти к блинам

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27 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:29  |  vz.ru
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Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога»

Санкции Запада все чаще стараются навредить рядовым россиянам АГН Москва/Global Look Press
Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Их называют «самыми сильными и долгосрочными». Помимо индивидуальных ограничений, ужесточается экспорт продукции двойного назначения и технологий. Накануне о своих санкциях объявили США, Канада и Британия. Попавшие под эти меры российские банки уже посоветовали клиентам за рубежом успеть снять деньги с карт UnionPay. Насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них? Подробности...
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Запад вынуждает Россию освободить Новороссию

Президент России Владимир Путин в своих выступлениях все чаще употребляет термин «Новороссия» в контексте исторических территорий России Андрей Стенин/РИА Новости
Президент Владимир Путин заявил, что планы Запада по ликвидации РФ неизменны и ставят под угрозу существование русского народа. Вместе с тем он вновь употребил историко-политический термин «Новороссия». Эксперты считают, что формируется идеологический задел для «собирания земель русских» и защиты русских людей. Запущены процессы, обратные «распаду России», которого добиваются США.  Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье погибших военных будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто прошел через украиснкаий пострадал там до начала СВО. Подробности...
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Как возник всемирный луковый кризис

Лук стал одним из самых дефицитных товаров текущей зимы EPA/ТАСС
Тысяча рублей за килограмм! Это цена не красной икры, не какого-то фантастического деликатеса – нет, именно столько теперь стоит обыкновенный репчатый лук. Правда, не в России, а на Филиппинах. Впрочем, лук внезапно стал дефицитом и резко подорожал не только в этой далекой стране, но и во многих других. Что происходит и при чем здесь Украина? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Русофобы докатились до ненависти к блинам

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Ксения Ларина (признана иноагентом) могла испечь традиционные блины, но объявить, что на этот раз она печёт украинские; объявили же на Западе украинцем Айвазовского. Но ей в голову это не пришло. Подробности...

Россия – это другая и последняя Европа

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В том ли сегодняшняя роль России, чтобы бросить на растерзание сил хаоса умирающую Европу и под лозунгом «Россия – не Европа» уйти в нехристианскую Азию? Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Экономические проблемы приведут к сепаратизму в Европе

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Все те конфликты, которые долгое время удавалось держать под контролем и в исключительно политическом и правовом поле, на фоне изменения внешних условий снова вылезут на поверхность. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Русофобы докатились до ненависти к блинам

    У покинувших Россию иноагентов появились претензии к блинам и Масленице
    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		27 февраля 2023, 17:17

    Конец масленичной недели я провел в Ростове-на-Дону по приглашению отца Сергия, настоятеля Храма всех святых, в земле Российской просиявших. Разумеется, не обошлось и без блинов. Что мне сказать о блинах? Не думаю, что я их могу съесть много, но отказаться от этого кушанья в дни, когда его уплетает вся страна, я не в состоянии. Блинная лихорадка заразительна. 

    Блины как еда традиционная и всенародная – это ещё и повод для коммуникации. Ежегодно возникают дискуссии о блинах: должны ли они быть большими или маленькими, толстыми или тонкими? Наконец, с чем их подобает есть: с икрой или вареньем, с сёмгой или сгущёнкой? Впрочем, блины демократичны и совместимы с любыми вкусами.

    Но в этом году блины приобрели ещё и идеологическое измерение. Видимо, некоторым сторонникам Украины плеснуло в мозги безумия на старые дрожжи, и понеслось. Так, журналистка Ксения Ларина (признана иноагентом), в последние годы проживающая в Португалии, призналась, что когда-то любила Масленицу и пекла блины, но теперь «любое напоминание о русских традициях вызывает крик». Ксению Ларину высмеяли даже некоторые из её коллег по идейному лагерю, ещё не готовые дойти до такого абсурда. Однако нашлись у неё и сторонники. Например, некая Катя Марголис, дама неопределенных занятий, так и не выросшая в Екатерину, подтвердила: «Всё из российской реальности вызывает органическое отторжение».

    Таков путь, пройденный этими людьми. Как мы видим, путь русофоба не заканчивается на станции «предательство», он продолжается до станции «безумие». Начинался этот процесс больше двадцати лет назад, когда либералам не понравился новый президент России, Владимир Путин. Чисто эстетически не понравился – как один американец сказал, «я увидел в его глазах буквы Кей Джи Би». Затем появились конкретные претензии, например, когда государство решило осадить зарвавшегося бизнесмена Ходорковского, прогрессивная интеллигенция ринулась на его защиту. Но в целом и тогда страна ещё воспринималась ими как своя, со всеми её берёзками, полями, борщами и блинами. Тем более, что в этой стране им доставалось всё самое вкусное.

    Потом им захотелось не только сытно питаться, но и властвовать. Тогда они возненавидели государство в целом, а на народ возлагали определённые надежды. Точнее, мечтали народом воспользоваться, пусть глупенький народ скинет своё правительство и вручит бразды правления им, человечкам со светлыми лицами. Ведь получились же «цветные революции» в Грузии, на Украине и даже в некоторых арабских странах. 

    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

    Там получилось, а у нас нет. Тогда светлолицые возненавидели и российский народ, который не только не стал ради них менять власть, но и массово поддержал возвращение Крыма в родную гавань. Но то была ненависть к народу в политическом смысле, вещи же культурные или бытовые оставались за скобками. Теперь же, как мы видим, прогрессирующая русофобия докатилась и до русской литературы, и до русских праздников, и до блинов.

    Нетрудно заметить, что эволюция взглядов этих, так сказать, барометров прогресса не отличалась самостоятельностью. Она во всём следовала за переменами в отношении Запада к России и российскому обществу. Всегда и во всём служить агентами Запада – вот их принцип. Делать в России или для России то, что в данный момент нужно Западу. Если нужно, можно прикинуться и патриотами, и демократами, и печальниками о русской деревне, и радетелями за русскую культуру. И как же в этом контексте следует понимать истерическое отвержение масленичных блинов?

    Выходит так, что никакие агенты Западу уже не надобны. Вот и бесятся ларины и марголисы, как стадо гадаринских свиней. Ищут, с какого бы обрыва им броситься. Те, кто прежде кричал «Нам нужна другая Россия», теперь признаются, что никакая Россия им не нужна.

    Для нас, для России это хорошо. Хорошо, потому что наши противники отчаялись как-то на нас повлиять, разложить изнутри. Хорошо, что сущностно чуждые стране люди уже не пытаются прикидываться своими. 

    Выходит так, что никакими «хорошими русскими», «правильными русскими» эти люди не станут. Они могут даже не стараться косплеить русских дворян из первой волны эмиграции. Те эмигранты были хранителями традиций страны, которую они были вынуждены покинуть, хотя и понимали, что «Родину не унесёшь на подошвах сапог». Люди, подобные Ксении Лариной, на подошвах своих модных туфелек унесли только грязь. Грязь физическую и грязь духовную.

    Но и перспективы «внутренней эмиграции» выглядят довольно плачевно. Как честно написал пока ещё никуда не уехавший поэт Виталий Пуханов, «хочу поблагодарить «русский мир» за то, что я понял, что я не русский». Вот такое открытие сделал человек, долгое время пытавшийся управлять русской литературой. 

    Что ж, без таких людей Россия станет только крепче. Непонятно одно: когда же Ксения Ларина и ей подобные начнут избавляться от русского языка? Понятно их эксгибиционистское желание продемонстрировать свою истерику именно бывшим соотечественникам. Но разве не противно Лариной пользоваться языком народа, который она ненавидит? Без перехода на английский или хотя бы португальский процесс её расставания с русскостью нельзя считать завершённым. Чего доброго, могут обвинить и в неискренности.

    Радует ещё и вот какая деталь. В отличие от борща, русское происхождение которого украинцы решительно оспаривают, блины были отданы русским без боя, хотя на Масленицу их принято печь и у украинцев. Казалось бы, Ксения Ларина могла испечь традиционные блины, но объявить, что на этот раз она печёт украинские; объявили же на Западе украинцем Айвазовского. Но ей в голову это не пришло. Вот так истеричные русофобы парадоксальным образом помогают утвердить права русских на их гастрономическое наследие. 
     

    На ваш взгляд

     
    Вы печете блины на Масленицу?




    Впрочем, все блины съедены, наступил Великий Пост – время побыть наедине со своей совестью и подумать о будущем. Мы будем думать о нашем общем российском будущем. А они – о каком, о чьём? Это будет вопрос посложнее блина.

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