Чего ждать России от нового спикера Конгресса США

Беспрецедентный кризис в Конгрессе США, три недели остававшемся без спикера, что блокировало всю работу центрального органа власти в стране, наконец разрешился. Причем разрешился в пользу Дональда Трампа и его сторонников – правых консерваторов.

Новым спикером Конгресса (а это третий по важности пост в стране) стал мало кому известный представитель бедного южного штата Луизиана, 51-летний Майк Джонсон. Джонсон всегда поддерживал Трампа, имеет бескомпромиссное мнение о выборах 2020 года (победа была у Трампа украдена) и критически относился к помощи Украине.

В мае 2022 года Джонсон в числе других конгрессменов-республиканцев проголосовал против пакета помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. И прокомментировал это: мол, не годится отправлять за границу такие деньги, в то время как на нашей собственной границе царит хаос, американские матери изо всех сил пытаются найти детское питание, цены на бензин находятся на рекордно высоком уровне, а американские семьи изо всех сил пытаются свести концы с концами.

Впрочем, Джонсон известен и своей жесткой риторикой в отношении России, он всегда выступал за санкционную политику против нашей страны. Одним словом, это классический правый консерватор-трампист, из тех, кого истеблишмент явно не любит, но мирится как с необходимым злом, поскольку оно «не выходит за рамки».

В 2020-м Джонсон отметился призывами к Трампу «продолжать борьбу» до конца, пока не будут исчерпаны «все доступные средства правовой защиты». Тогда же он вместе с другими республиканцами подписал меморандум в поддержку судебного иска за отмену результатов президентских выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Однако ж в итоге смирился с поражением.

В то же время, будучи классическим южанином-протестантом, Джонсон – яростный защитник Израиля. Это, возможно, и сыграло решающую роль в его поддержке на итоговом голосовании. Как отмечает израильская газета «Гаарец», Джонсон имеет тесные контакты с правыми партиями Израиля. Свой визит на Храмовую гору в Иерусалиме в 2020 году он назвал ни много ни мало «исполнением библейского пророчества», отмечает издание.

Новый спикер Палаты представителей уже пообещал, что одним из первых его шагов в новой должности станет вынесение на голосование законопроекта о помощи обороне Израиля. Бескомпромиссная поддержка Израиля вообще характерна для Республиканской партии, в отличие от Демократической, где сильное влияние в последнее время получили антивоенные левые, выступающие за всех угнетенных, в том числе и за Палестину. Где, очевидно, происходит вопиющее угнетение коренных жителей с полным попранием прав, справедливости и закона.

И именно в отношении к арабо-израильскому конфликту мы видим, какой интересный кульбит совершает американская политическая культура. Демократы, которых всегда (и справедливо) обвиняют в том, что идеологические догмы затмевают им здравый смысл, оказываются стоящими на страже закона. А консерваторы, всегда вроде бы выступающие за трезвую реал-политик, особенно в отношениях с Россией и Китаем, именно в этом вопросе апеллируют не к здравому смыслу, а к «исполнению библейских пророчеств». И здесь ничего не поделать. Как и с вопиющим либертарианством американских консерваторов, что постоянно повергает в шок наших консерваторов-государственников.

Но причуды американской политической системы – интересная тема, о которой можно будет поговорить в другой раз. Сейчас же просто попробуем спрогнозировать, что можно ожидать от американского Конгресса при новом спикере.





Это прежде всего – полное сохранение антикитайской политики. Впрочем, политики прежде всего экономической, а не военной. Это полная поддержка Израиля. И вот здесь уже речь может идти и о серьезном нарастании военной конфронтации. Религиозные правые консерваторы – это ребята не менее опасные и непредсказуемые, чем известные нам неоконы.

Что касается военной и гуманитарной помощи Украине, то и здесь вектор американской политики в целом понятен. Помощь эта будет снижаться, а политика в отношении Украины становиться все более меркантильной.

Последнее, впрочем, не означает, что у Демпартии и тех же неоконов, как основных акторов войны на Украине, нет иных рычагов давления, при помощи которых, минуя или продавливая Конгресс, они продолжат финансирование Украины на необходимом последней уровне. Это и различные гуманитарные полуофициальные церэушные фонды (как, например, известный фонд NED), и колоссальный военный бюджет, и давление на европейских членов НАТО, и многое другое.

Можно сказать, что в лице Джонсона Трамп одержал победу в Конгрессе и обрел союзника, демократы же потерпели очередное поражение. Что скорее хорошо, чем плохо. Особенно для нас. Но надеяться на то, что напряженность в мире снизится, едва ли стоит. Что же касается внутриамериканских дел, то здесь можно констатировать, что позиции традиционных правых консерваторов, выступающих против абортов, миграции, продвижения ЛГБТ-повестки и прочих прелестей «нового порядка», серьезно укрепились.