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    Чего ждать России от нового спикера Конгресса США

    @ Leah Millis/Global Look Press

    29 октября 2023, 12:28 Мнение

    Чего ждать России от нового спикера Конгресса США

    Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.

    Владимир Можегов Владимир Можегов

    публицист

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    Беспрецедентный кризис в Конгрессе США, три недели остававшемся без спикера, что блокировало всю работу центрального органа власти в стране, наконец разрешился. Причем разрешился в пользу Дональда Трампа и его сторонников – правых консерваторов.

    Новым спикером Конгресса (а это третий по важности пост в стране) стал мало кому известный представитель бедного южного штата Луизиана, 51-летний Майк Джонсон. Джонсон всегда поддерживал Трампа, имеет бескомпромиссное мнение о выборах 2020 года (победа была у Трампа украдена) и критически относился к помощи Украине.

    В мае 2022 года Джонсон в числе других конгрессменов-республиканцев проголосовал против пакета помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. И прокомментировал это: мол, не годится отправлять за границу такие деньги, в то время как на нашей собственной границе царит хаос, американские матери изо всех сил пытаются найти детское питание, цены на бензин находятся на рекордно высоком уровне, а американские семьи изо всех сил пытаются свести концы с концами.

    Впрочем, Джонсон известен и своей жесткой риторикой в отношении России, он всегда выступал за санкционную политику против нашей страны. Одним словом, это классический правый консерватор-трампист, из тех, кого истеблишмент явно не любит, но мирится как с необходимым злом, поскольку оно «не выходит за рамки».

    В 2020-м Джонсон отметился призывами к Трампу «продолжать борьбу» до конца, пока не будут исчерпаны «все доступные средства правовой защиты». Тогда же он вместе с другими республиканцами подписал меморандум в поддержку судебного иска за отмену результатов президентских выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Однако ж в итоге смирился с поражением.

    В то же время, будучи классическим южанином-протестантом, Джонсон – яростный защитник Израиля. Это, возможно, и сыграло решающую роль в его поддержке на итоговом голосовании. Как отмечает израильская газета «Гаарец», Джонсон имеет тесные контакты с правыми партиями Израиля. Свой визит на Храмовую гору в Иерусалиме в 2020 году он назвал ни много ни мало «исполнением библейского пророчества», отмечает издание.

    Новый спикер Палаты представителей уже пообещал, что одним из первых его шагов в новой должности станет вынесение на голосование законопроекта о помощи обороне Израиля. Бескомпромиссная поддержка Израиля вообще характерна для Республиканской партии, в отличие от Демократической, где сильное влияние в последнее время получили антивоенные левые, выступающие за всех угнетенных, в том числе и за Палестину. Где, очевидно, происходит вопиющее угнетение коренных жителей с полным попранием прав, справедливости и закона.

    И именно в отношении к арабо-израильскому конфликту мы видим, какой интересный кульбит совершает американская политическая культура. Демократы, которых всегда (и справедливо) обвиняют в том, что идеологические догмы затмевают им здравый смысл, оказываются стоящими на страже закона. А консерваторы, всегда вроде бы выступающие за трезвую реал-политик, особенно в отношениях с Россией и Китаем, именно в этом вопросе апеллируют не к здравому смыслу, а к «исполнению библейских пророчеств». И здесь ничего не поделать. Как и с вопиющим либертарианством американских консерваторов, что постоянно повергает в шок наших консерваторов-государственников. 

    Но причуды американской политической системы – интересная тема, о которой можно будет поговорить в другой раз. Сейчас же просто попробуем спрогнозировать, что можно ожидать от американского Конгресса при новом спикере.


    Это прежде всего – полное сохранение антикитайской политики. Впрочем, политики прежде всего экономической, а не военной. Это полная поддержка Израиля. И вот здесь уже речь может идти и о серьезном нарастании военной конфронтации. Религиозные правые консерваторы – это ребята не менее опасные и непредсказуемые, чем известные нам неоконы. 

    Что касается военной и гуманитарной помощи Украине, то и здесь вектор американской политики в целом понятен. Помощь эта будет снижаться, а политика в отношении Украины становиться все более меркантильной.

    Последнее, впрочем, не означает, что у Демпартии и тех же неоконов, как основных акторов войны на Украине, нет иных рычагов давления, при помощи которых, минуя или продавливая Конгресс, они продолжат финансирование Украины на необходимом последней уровне. Это и различные гуманитарные полуофициальные церэушные фонды (как, например, известный фонд NED), и колоссальный военный бюджет, и давление на европейских членов НАТО, и многое другое.

    Можно сказать, что в лице Джонсона Трамп одержал победу в Конгрессе и обрел союзника, демократы же потерпели очередное поражение. Что скорее хорошо, чем плохо. Особенно для нас. Но надеяться на то, что напряженность в мире снизится, едва ли стоит. Что же касается внутриамериканских дел, то здесь можно констатировать, что позиции традиционных правых консерваторов, выступающих против абортов, миграции, продвижения ЛГБТ-повестки и прочих прелестей «нового порядка», серьезно укрепились.

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