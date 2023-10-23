Грета Тунберг и нацистский осьминог

«Грета Тунберг опубликовала в соцсетях фото вместе с тремя другими девушками, которые практически все выглядят одинаково, с длинными волосами и выразительной мимикой». Так описывает потрясающую зраду всего левого международного движения автор статьи в Welt.

А в чем дело, что за паника? Смотрим на фото дальше (к сегодняшнему дню фото где-то отредактировали, где-то удалили).

Одна девушка держит флаг «Свободной Палестины», нарисованный фломастерами, другая – лист бумаги с надписью «Климатическая справедливость сейчас», на котором также изображен палестинский флаг и кулак, а внизу – девушка с табличкой «Этот еврей за Палестину».

В правом нижнем углу фотографии – Грета Тунберг, нацарапавшая на плакате «Поддержите Газу». На заднем плане все еще можно увидеть подушку с чехлом с напечатанными на ней грибами и тряпичную куклу-осьминога на ней, которую можно купить на Amazon за 7,99 евро.

Еще непонятно?

Тогда зайдем исторически. Дело в том, что долгие годы европейская политика насыщалась левыми идеями и акторами, в университетах на ключевые позиции уселись только левацкие интеллектуалы, средства массовой информации полностью трактовали левую повестку и даже министерства внутренних дел, полиция и суды были абсолютно слепы, не видя левого экстремизма и преступлений со стороны левых, но старательно раздували охоту на правых, которых они видели у себя под кроватью.

Там, где левые и зеленые (как интегральная часть движения), там прогресс – ЛГБТ, BLM, строгое следование повестке Демократической партии США, инклюзивность, борьба за права мигрантов, истерическая борьба то ли за климат, то ли против климата – с нападением на музеи, аэропорты и дороги. А также то, что сегодня вдруг стало актуальным, а длится десятилетиями – пропалестинская и антиизраильская позиция. Которую прогрессивные СМИ им прощали за то, что они борются против противных белых старых мужчин, которые украли у них детство. И конечно – против колонизаторов. Но дело в том, что в разряд колонизаторов у малограмотных модно одетых толп свергателей памятников Колумбу и генералу Гранту, входит и Израиль тоже.

До недавнего времени левакам в газетах и на ТВ удавалось эти понятия разносить. И когда у Бранденбургских ворот мы наблюдали результаты иммиграции с Ближнего Востока, которой дала старт Меркель в 2015 году – антиизраильские демонстрации со сжиганием израильских флагов, обалдевшего от такого зрелища немца СМИ и политики успокаивали: «это не антисемитизм, это несогласие с политикой Государства Израиль». Потом немецким еврейским организациям удалось продавить идею «ненавидишь Израиль – это антисемитизм, дальше только Холокост», переведя все на личностный уровень, который должен испугать всех. Но левые только приветствовали еще больше южной иммиграции – и все НКО, которые в режиме такси везут тысячами с Севера Африки нелегальных мигрантов – они тоже сугубо левацкие. И следовательно, совершенно не в их интересах было вступать в конфликт с арабской улицей, выходящей на берлинскую улицу в праздник Аль Аксы с сугубо антиеврейскими и антиизраильскими лозунгами. Более того, для них самих всегда Израиль был злом, а Палестина должна быть свободной.

Но тут за несколько дней произошел гигантский разворот в прессе, ТВ и в мозгах у политиков. И как по звонку из кабинета Блинкена теперь Палестина – зло, ХАМАС – Холокост и Гитлер, а Израиль – Город Золотой.

Леваки постарше, привыкшие вилять вместе с линией партии, быстренько переобулись и дошли до такого партийного инструмента, как тотальный донос и кровавый навет: представители партии «Зеленые» в ФРГ заявили, что во всем виновата партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая является «пропалестинской и заэмигрантской».

Для тех, кто недавно наблюдает за политикой, сообщаю: именно за противостояние с мигрантским безумием и особенно с Ближнего Востока еще несколько дней назад партию АдГ называли нацистами, расистами и ультраправыми. За то, что в 2015 году они предупреждали, что чем больше будет арабской иммиграции, тем больше будет конфликтов с евреями в самой Германии, да и конфликтов вообще.

За это они стали нацистами, с которыми ни одна партия не сядет на одном гектаре Бундестага писать законы. Теперь в них тычут пальцем «зеленые» и кричат: «это они, они проарабская партия, держи их!». Фантастика.

Это все сопровождается фактическим запретом на палестинские флаги, арафатки, слоганы Free Palestine и всего того, что еще вчера наполняло время от времени берлинские (и прочих городов Германии и Европы) улицы и считалось признаком прогрессивности, демократии и открытости европейского общества и подтверждением его непреходящих ценностей.

Но ценности обнулили буквально за день. А телеведущих и журналистов из числа интегрировавшихся арабов требуют срочно уволить отовсюду. Потому что они не однозначно поддерживают операции Израиля в Газе. А то и просто осуждают.

Но ведь у нас еще есть икона зеленого (левого) движения Грета Тунберг, которая тысячами выводила школьников на улицы в рамках «забастовки» Fridays For Future («Пятницы ради будущего»), грозила Трампу и хамила в Европарламенте старым белым гадам, которые выдыхают СО2. «Как посмели вы?» – кричала она, имея в виду глобальное потепление, которое теперь оборачивается глобальным похолоданием – но к черту подробности – теперь боремся против изменения климата en masse. И ее личная улица в 15 миллионов таких же как она недорослей откликалась: «Да-да, как посмели вы?». И это очень-очень устраивало взрослых дяденек, которые аплодируют Клаусу Швабу, вводят климатические налоги и закрывают немецкие электростанции. Да что там говорить – и взрывают «Северные потоки» тоже.

И тут, когда пришла разнарядка «ХАМАС – террор, Израиль – освобождение, Палестина – уже тоже ХАМАС, Газа должна быть разрушена как Карфаген, а эти животные должны быть умерщвлены», Грета Тунберг продолжила топить за Газу и Палестину. Чем взорвала весь мир левой мысли и повестки и нанесла удар по собственным кукловодам.

И надо сказать, это было красиво.

Welt вопит: «Через две недели после самого страшного убийства евреев со времен Холокоста, совершенного палестинской террористической организацией ХАМАС, писать «Свободная Палестина» определенно бестактно. Ведь «Свободная Палестина» – это еще и клич ХАМАС. Кроме того, Грета Тунберг в другом посте говорит о "геноциде" палестинцев со стороны Израиля. Но она ни словом не упоминает террор ХАМАС». Ну и так далее.

Грете Тунберг вследствие некоторых особенностей ее развития сложно колебаться вместе с линией партии, она из тех особенных детей, в анамнезе которых приверженность какой-то одной идее и неспособность воспринять другие установки. Вполне официально. И тут ее набор идей вошел в полный конфликт с новыми политическими указаниями «Палестина – зло и ХАМАС».

Но то, что произошло дальше, это вообще за гранью восприятия нормального человека.

Там у нее на фоточке на диване лежала игрушка – осьминог, которую аутисты используют для коммуникации и выражения различных эмоций.

И тут приходят немецкие журналисты, реально больные на всю голову, и пишут: «Исторически сложилось так, что осьминог является антисемитским символом». Целое Федеральное агентство по гражданскому образованию пишет: «Образ осьминога, щупальца которого охватывают весь мир, также является таким шифром, напрямую связанным с антисемитской нацистской пропагандой. В самом деле, вряд ли такой человек, как Грета Тунберг, которая в конце концов является и была прежде всего профессиональным создателем изображений, стал бы так компоновать это изображение с этим символом, не зная, какой символизм она в него вкладывает. Даже несмотря на то, что спустя несколько часов на странице в соцсети она сама добавила пояснение, что "абсолютно не знала" об этом антисемитском символическом содержании, и удалила первоначальный пост».

Ок – плюшевый осьминог, он же спрут, теперь антисемитизм. Чего только не сделаешь, чтобы отмазаться от тотальной поддержки, в том числе и миллионами евро, со стороны Германии и ЕС в адрес Газы и Палестины.

Так можно в символы записать все что угодно, чтобы дискредитировать несогласную Грету. На что мы можем сказать, что вообще-то в западной пропаганде осьминог или спрут – это образ России. По этому поводу есть специальное исследование. Это Россия захватила своими щупальцами весь мир, а никакие не евреи. Но если Россия – тогда и вопросов нет, русские нелюди. Примерно как те, что сейчас в Газе.

И тут по Грете наносят новый удар! Под страшным плюшевым нацистским осьминогом на диване Греты виднеется подушка! А на подушке – рисунок грибов! Я не шучу. Тут уже не до шуток. Икону «зеленых» подводят к отмене.

Немецкие журналисты пишут: «Одна из самых известных пропагандистских книг нацистов называлась Der Giftpilz («Ядовитые грибы»). Это была пропагандистская книга для детей, изданная Юлиусом Штрейхером, редактором газеты Der Stürmer, в 1938 году. На ее обложке в то время был изображен гриб с рыжей бородой и звездой Давида. Неужели Грета Тунберг тоже не знала всего этого? Остается только надеяться, что да».

Если вы до сих пор не верили, что они там в Европе долбанулись окончательно, то теперь все-таки прошу задуматься над этим.

Как пишет один из читателей Welt: «Я не знал, что эти два символа теперь являются частью общего нарратива о нацистах и антисемитизме. Я еще не сталкивался с этим. Ни в школе, нигде в средствах массовой информации я об этом не читал. Век живи – век учись.... Знают ли об этом Seattle Kraken – «Осьминоги Сиэттла» в НХЛ? Что они на самом деле антисемиты? А когда будут переименованы глубоководные существа с щупальцами? Боже мой, в самый безобидный символ можно запрятать практически всё что угодно...»

Конечно, можно. Но только тогда, когда Грета написала «Поддержите Газу», ее игрушки для аутистов и детская подушка с грибочками стали невыносимыми антисемитскими символами. Так работает сегодня отмена несогласных к перемене повестки по первому требованию из Вашингтона.

Но в рядах лево-зеленой мрази паника – и это хорошо. И Грету совершенно не жалко. Она не под бомбами.