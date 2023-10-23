  • Новость часаЦАХАЛ назвал условие отмены наземной операции в секторе Газа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Майнинг в России пора легализовать

    @ Александр Рюмин/ТАСС

    23 октября 2023, 09:00 Мнение

    Майнинг в России пора легализовать

    В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    Спецоперация полностью изменит облик российского танка будущего
    Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков
    Вассерман счел допустимым антисемитский анекдот журналистки Лазерсон
    Умер российский блогер Дядя Слава

    Один из законодательных «долгостроев» – нормативно-правовые акты, регулирующие оборот криптовалют и сферу майнинга, получают все больше поводов обрести наконец форму закона.

    Утверждение о том, что любой реально существующий экономический процесс и явление должны быть описаны в законодательстве – в противном случае они существуют в «серой зоне» – звучит, конечно, логично. Но, к примеру, апартаменты в России строятся уже много лет, но законодательного статуса так и не обрели. Тем не менее специфика момента, вероятно, заставит регуляторов поторопиться с решением вопроса о криптоактивах и майнинге. И вот почему.

    Во-первых, санкции. Основной санкционный удар Запада по России пришелся именно на финансовую сферу. Сложности с использованием ключевых валют, ограничения на работу российских банков, отключение от SWIFT, дискриминация россиян и российских компаний западными банками, депозитариями, биржами и т. п. Казалось бы, современные технологии блокчейн и уровень продвинутости криптовалют, которые позволяют не только перечислять деньги, но и упаковывать в такие перечисления заключенные торговые контракты, должны были быть сразу взяты на вооружение подсанкционными странами. И некоторые, как, например Северная Корея, так и делают.

    Критики такого подхода обычно говорят: то, что возможно в масштабах экономики Северной Кореи, невозможно в масштабах России. Аргумент так себе, ведь смогла же Россия отладить поставки нефти и газа «теневым» (как его называют на Западе) флотом. Этот флот позволил не только эффективно доставлять ключевой экспортный российский товар потребителю, но и разрушить все установленные ценовые потолки и прочие меры дискриминации. А ведь масштаб торговли России энергоносителями и доля страны на этом рынке – нешуточные. А значит, дело в технике исполнения, а не в ограничениях масштабом.

    Во-вторых, доходы бюджета. Возможности правительства по управлению дефицитом бюджета ограничены, а финансовые резервы не бесконечны. Простые решения вроде повышения акцизов на алкогольные напитки и табак уже использованы, а заимствования в виде продажи облигаций федерального займа при текущих ключевых ставках – дорогое удовольствие. Новые налоги – как, например, пошлины, взимаемые с экспортеров с привязкой к курсу рубля – остаются противоречивым с точки зрения полезности для экономики решением.

    К чему все это? А к тому, что в данной ситуации как минимум необходимо обращать регулирование на сферы, которые этому регулированию не подвержены вовсе. Иными словами, существуют в правовом вакууме и соответственно не подлежат налогообложению.

    Одной из таких сфер и является майнинг. В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Правда, справедливости ради, отметим, что и биткоин – босс среди криптовалют – в 2021-м стоил больше, колеблясь в пределах 30-65 тыс. долларов за единицу (сейчас биткоин торгуется на нижней грани этого диапазона). Так или иначе, объем этого рынка солиден и имеет перспективы взять планки в десятки миллиардов долларов, часть из которых может быть изъята в виде налогов в случае создания условий для легальной работы майнеров.

    Сейчас майнинг в России сконцентрирован в трех основных регионах – Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. Майнеры облюбовали эти территории неспроста: там прохладно, что хорошо для оборудования, и там низкие цены на электроэнергию. Такая сверхконцентрация центров обработки данных (ЦОД) уже возымела свои негативные последствия. Майнеры высосали весь избыток электроэнергии – и сейчас в этих традиционно энергопрофицитных регионах часто наблюдается дефицит мощностей при присоединении новых промышленных объектов или жилых домов. В октябре Минэнерго даже пригрозило кратно увеличить тарифы для майнеров, чтобы стимулировать их исход из этих регионов.

    Принцип «гнать в шею» применяется именно потому, что майнеры не защищены законодательно. С точки зрения государственных интересов такой подход выглядит нерациональным. Особенно, если принять в учет санкционную составляющую дискуссии о цифровых валютах и майнинге.


    Полтора года назад президент Путин заявил о преимуществах, которыми обладает Россия в плане майнинга – профицитом электроэнергии и квалифицированными сотрудниками. Но с тех пор в вопросе легализации этой сферы движения не очень заметны. Сейчас, с появлением инициативы по присвоению майнерам ОКВЭД, вопрос может наконец сдвинуться с мертвой точки усилиями Минпромторга.

    Предстоит решить массу технических моментов. Как, например, возможность подключения ЦОД непосредственно к источникам возобновляемой энергии (ветро- и солнечным электростанциям, ГЭС) – такой опыт есть у ряда стран, включая Грузию. Это решение снизит нагрузку майнинга на общую систему электроснабжения, привязав добычу биткоинов и других цифровых валют к неманевренным мощностям (зависящим от погоды) генерации. Майнинговые фермы вполне способны полностью отключаться или снижать потребление электричества в моменты пиковых нагрузок и, наоборот, повышать потребление при возникающем профиците.

    Размещение ЦОД можно и нужно диверсифицировать территориально, задействовав в том числе вновь присоединенные регионы России, обладающие хорошими условиями для этого, в том числе возобновляемыми источниками энергии на юге. Это не только диверсифицировало бы экономику этих регионов, но и способствовало бы быстрому появлению на данных территориях новых бизнесов с хорошей налогооблагаемой базой.

    Другие материалы автора


    Главное
    Стало известно об опыте взаимодействия российской ПВО с ракетами ATACMS
    Премьер Японии сформулировал позицию по мирному договору с Россией
    В Иране заявили о провале плана США застать Россию врасплох
    В Германии указали на неэффективность применения танков Abrams на Украине
    Телеведущий Соловьев получил звание Героя ДНР
    В России решили определить единое время запрета на шум дома
    Автомобильный союз призвал ограничить комиссии дилеров за оформление кредита

    Несырьевой экспорт России взлетел благодаря санкциям

    Почти триллион рублей заработала Россия в 2023 году за счет роста несырьевого неэнергетического экспорта. Он показывает просто феноменальный рост на 85% и становится серьезной опорой для доходов страны. Что входит в эту статью экспорта, почему другие страны начали больше покупать у России несырьевых товаров и где потенциал для роста еще не раскрыт? Подробности

    Перейти в раздел

    Байден снял санкции с Венесуэлы ради себя

    США решили снять часть санкций с Венесуэлы несмотря на то, что венесуэльские власти выдали ордер на арест американского протеже Хуана Гуайдо. Почему Вашингтон сделал столь крутой поворот? Чем президент Николас Мадуро заслужил прощение? И как это отразится на отношениях России с Венесуэлой, одним из наиболее преданных ее союзников? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация полностью изменит облик российского танка будущего

    Ход СВО заставил говорить о том, что танки, в принципе, устарели как вид боевой техники. И действительно, ведущую роль на поле боя сегодня явно играют другие виды вооружений. Точка зрения о бесполезности танков пока считается маргинальной, но справедливости ради – чтобы для танков осталось место на поле боя, танкам действительно придется измениться. Как они в итоге должны будут выглядеть? Подробности

    Перейти в раздел

    Латвия применила беспощадный метод борьбы с русскими детскими праздниками

    Депутаты Сейма Латвии поддержали законопроект, согласно которому здание Дома Москвы в Риге перейдет в собственность этой страны. Учреждение назвали «угрожающим безопасности Латвии». До сих пор государства ЕС не решались перейти к прямому отъему недвижимого имущества Российской Федерации. А обосновывает Латвия это беззаконие детскими праздниками, проходящими в этом здании. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Болгары гадят России по-старому

      Власти Болгарии вдвое подняли тарифы на прокачку российского газа в Венгрию и Сербию, желая тем самым поддержать американских поставщиков СПГ. Таким образом, Болгария вернулась к своему привычному состоянию: вредить российским энергетическим проектам в интересах США и во вред себе.

    • Что изменят ATACMS в руках Зеленского

      Пентагон все-таки передал в ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, которые долго выпрашивал президент Украины Владимир Зеленский. Причем передал тайно, но по сути уже признал правоту американских СМИ, сообщивших об этом маневре. Что он изменит в плане дальнейшего проведения СВО?

    • США снимают санкции. Пока с Венесуэлы

      Пока весь мир следил за Ближним Востоком и Украиной, американцы договорились с венесуэльцами о снятии части санкций – с нефтянки и добычи золота. Кому это больше нужно – властям США или властям Венесуэлы? Существует ли риск перехода Каракаса в лагерь критиков России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............