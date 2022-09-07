Ужесточение СВО – не панацея, но необходимость

Украинский десант по захвату ЗАЭС должен был осуществиться под прикрытием визита инспекторов МАГАТЭ, затем всему миру было бы объявлено, что станция находится под контролем Украины, а сотрудников МАГАТЭ использовали как живой щит, чтобы не позволить России вернуть станцию под свой контроль.

Почему ЗЕ-команда могла рассчитывать надолго удержать ЗАЭС за собой? Из-за различного подхода к ведению боевых действий. Если бы в Москве пришлось принимать решение о военной операции по возвращению ЗАЭС, то возникли бы опасения, что это приведет к техногенной катастрофе. И, вероятно, сочли бы более целесообразным оставить станцию в руках Киева. Почему ЗЕ-команда не боится атомной катастрофы? Ведь пострадают территории, которые Киев считает своими. Да потому, что Зеленскому и всему его «Кварталу 95» плевать на все и на всех. Им все равно, сколько людей погибнет, случится ли новый Чернобыль, что будет с инспекторами МАГАТЭ. ЗЕ-команда – это чистой воды беспредельщики, как некоторые бандиты в 1990-е. Таких не уважали даже свои коллеги по цеху, называли отморозками, ликвидировали при первой возможности. Так как все знали, что им нельзя верить, с ними нельзя договориться. А теперь беспредельщики правят целым государством. У ЗЕ-команды есть одна цель – удержать власть. А какой ценой – им все равно. Образно говоря, пока Россия и ЛДНР играют в шашки по всем правилам, майданная Украина играет в «чапаевцев».

На самом деле, так было с 2015 года. Пока ЛДНР и Россия демонстрировали приверженность Минским соглашениям, Украина захватывала территории в «серой зоне», называя эту тактику «жабьими прыжками». А 13 октября 2021 года украинцы на ничейной территории захватили наблюдателя от ЛНР, гражданина России Андрея Косяка, нарушив этим все гласные и негласные договоренности. После этого стало понятно, что большая война с Украиной неизбежна, ведь с отморозками нельзя договориться по-хорошему. Косяка освободили в ходе СВО.

Россия действует на Украине далеко не так жестко, как могла бы. Об этом говорил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI. Он сказал: «Если бы ситуация была иной [и СВО не осуществлялась бы по щадящему варианту], то, как вы понимаете, эта военная кампания могла завершиться гораздо быстрее. Но были бы совершенно иные последствия для Украины». А еще раньше президент Владимир Путин сказал: «Все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали».

Безусловно, если бы Россия с первых дней СВО начала наносить удары по транспортной и другой критически важной инфраструктуре Украины, то война, вероятно, была бы уже закончена. А украинское государство перестало существовать. Почему Москва на это не пошла? Думается, определяющих факторов здесь два. Первый – политический. Изначально целью СВО было заставить Украину отказаться от вступления в НАТО, признать независимости ЛДНР, демилитаризация и денацификация. О ликвидации Украины как государства речь не шла. И, видимо, этого в Кремле не хотят. Второй фактор – нравственный. Не так легко отдать приказ о действиях, которые могут привести к смертям и страданиям многих тысяч гражданских людей. Для Зеленского и подобных ему – это раз плюнуть, а нормальному человеку очень трудно принять решение наносить массированные удары по своим же, по сути, согражданам.

Однако за последние полгода ЗЕ-команда продемонстрировала, что у нее нет никаких моральных ограничений. Террор, основанный на беспределе, – главный инструмент этой власти. Обстрелы городов Донбасса и Таврии, водная блокада, устроенная Украиной Донецку, обстрелы и попытка захвата ЗАЭС, теракт в Подмосковье, в результате которого погибла Дарья Дугина. И население Украины или это поддерживает, или как минимум принимает. Возможно, в свете этого СВО надо проводить жестче?

В созданной ЗЕ-командой информационной параллельной реальности украинцев убеждают, что Россия скоро проиграет, ведь ее задавят западные санкции, а ВСУ, получив новое оружие от ЕС и США, разобьет армии России и ЛДНР. И, сидя где-нибудь в Киеве или Львове, в тишине и безопасности, имея доступ к воде и к еде, в это легко верить. Если же удары будут наноситься по этим городам, то там также появятся проблемы с доступом к основным ресурсам, а это в значительной степени подорвет веру в сказки Зеленского. Позднее, осенью-зимой, в совокупности с нарастающими экономическими проблемами и поражениями Украины на фронте, все это может привести к падению майданного режима. В этом контексте очень важно, чтобы раскачался Киев. А для этого нужно, чтобы его жителям было максимально некомфортно – как некомфортно было и есть нам в Донецке все эти годы. Кроме того, удары по транспортной и энергоснабжающей инфраструктуре приведут к логистическим трудностям с доставкой оружия с Запада. Что, безусловно, скажется на боеспособности ВСУ. Также усиление ударов приведет к новой волне эмиграции из Украины в ЕС и Британию. А в Европе и так уже не справляются с потоком украинских беженцев и сокращают льготы эмигрантам. Поэтому новая волна эмиграции может заставить руководителей ЕС – под давлением собственного населения – задуматься о целесообразности дальнейшей поддержки Украины.

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Конечно, жесткий вариант – не панацея. Удары по крупным городам могут как оттолкнуть людей от Зеленского, так и заставить сплотиться вокруг него. Кроме того, если ЗЕ-команда поймет, что теряет власть, они как банда сумасшедших могут пойти на любое преступление и устроить любую техногенную катастрофу.

Так что же, умеренность, которая сейчас лежит в основе СВО, лучше? Не факт. Нет никаких гарантий, что социально-экономические проблемы в ЕС и на Украине приведут к последствиям, которые заставят Киев, Лондон и Берлин пойти на компромиссы с Россией. Кроме того, террор со стороны ЗЕ-команды будет только нарастать, усиливая страдания жителей Донбасса и Таврии. Особенно донецкой агломерации. Обстрелы, проблемы с водой и сопутствующие бытовые проблемы порождают такую усталость и ощущение безнадеги, которых не было даже в 2014 году. И есть одно желание – чтобы проблему с нацистским государством Украина поскорей уже решили. Любыми методами.

Умеренность или жесткость – сейчас нельзя спрогнозировать, что более рационально для достижения победы. Но если спросить жителей Донбасса, то очевидно, какой путь выбрали бы мы.