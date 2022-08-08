В сфере культуры не стоит копировать Украину

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У западного бизнеса появилась веская причина остаться в России

Россия замораживает западные активы для их же блага Сергей Бобылев/ТАСС
Россия вводит контрсанкции против недружественных стран. Теперь крупные компании из целого ряда государств не смогут ничего сделать со своими активами в России. Это касается иностранных банков и нефтегазовых компаний. Что теперь ждет активы BP, ExxonMobil и Total? И с какой целью вводятся эти контрсанкции – чтобы наказать или все-таки помочь иностранным партнерам?  Подробности...
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Война с Грузией показала России истинное лицо Европы

Важной эту годовщину войны делает исторический фон – еще одна специальная военная операция ВС РФ, на этот раз на Украине Musa Sadulayev/AP/ТАСС
Ровно 14 лет назад грузинские военные открыли огонь по российским миротворцам и гражданскому населению Южной Осетии. После этого Россия одним ударом разрешила многолетний национальный конфликт, причем в свою пользу. За прошедшее время Грузия успела доказать, что выучила горький урок. Другой горький урок пришлось усвоить самой России – урок от Евросоюза. Подробности...
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Шесть главных мифов, придуманных блогерами про СВО

Действия российских Вооруженных сил на Украине обросли мифами Сергей Бобылев/ТАСС
Почему ВСУ до сих пор обстреливают города Донбасса? Сколько самолетов используют в ходе спецоперации ВКС России и насколько успешно? Правильно ли применяются танки? Эти и другие подобного рода вопросы породили серию мифов о действиях российских войск в ходе спецоперации. Подробности...
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Литву ждет крупное туалетное наказание

Такие туалеты до сих пор остаются отличительным признаком литовской глубинки Михаил Мордасов/ТАСС
Весьма экзотическое нововведение вынуждена вводить Литва – речь идет о государственной системе учета содержимого уличных туалетов. Руководство страны полагает, что только таким образом удастся избавиться от туалетов системы «сортир», распространенных по всей стране. Данная инициатива особенно интересна в контексте мифов, распространяемых на Украине о быте в России. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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В сфере культуры не стоит копировать Украину

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Если мы хотим обновления культуры, то нужно не столько клеймить «врагов», призывая кары на их головы, сколько пропагандировать и продвигать тех, кто в это время остался со своим народом. Подробности...

России пора вернуть свое небо

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
В Новосибирске создан «Проект-300»: разработка и производство легкого 6–10-местного самолета. Главная особенность самолета в том, что он целиком будет собран из российских комплектующих. Например, авиамотор – с завода «Мотор Сич», Запорожье. Ко времени монтажа мотора завод будет уже наш, уверены сибиряки. Подробности...
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Как Зеленский пытается помешать украинцам сдаваться в плен

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Зеленский готов принести тысячи жизней украинцев в угоду геополитическим интересам США и Британии. Для него нет на Украине своих. И это не связано с национальностью. Подробности...
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Дипломатию Германии губит демократия

КНР и Тайвань. Суть конфликта

Контрнаступление ВСУ отменяется

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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Игорь Караулов

    В сфере культуры не стоит копировать Украину

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		8 августа 2022, 17:16

    «Группа по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры» (ГРАД) провела собрание в стенах Госдумы под эгидой партии «Справедливая Россия», вызвав некоторый интерес у патриотической общественности. Но, несмотря на грозное название, все это больше выглядит как контркультурный проект.

    Дело не только в том, что «патриотическая культура» сегодня, спустя почти полгода после начала спецоперации на Украине, до сих пор ощущает себя субкультурой, которой только предстоит завоевать себе место в «большой» культуре. Дело еще и в том, что название проекта читается как своеобразный вызов, «пощечина общественному вкусу». Оно прямо отсылает к «Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности», действовавшей в США с 1934-го по 1975 год. А это сразу тянет за собой обвинения в маккартизме и «охоте на ведьм», хотя деятельность сенатора Джозефа Маккарти непосредственного отношения к этой комиссии не имела.

    Впрочем, к наследию Маккарти можно относиться по-разному. Можно открещиваться, заверять, что это чистое совпадение или что суть дела предполагается совершенно иной, а можно, как это сделал участник заседания Алексей Волынец, призывать к конструктивному изучению наследия американского сенатора: «Нам нужен наш российский, советский маккартизм».

    Однако эта аналогия и в самом деле не очень уместна. Не имея никаких властных полномочий, ГРАД, вероятно, выставила бы себя в смешном свете, если бы стала раздавать директивы: такого-то режиссера уволить, такому-то актеру не давать ролей, такого-то писателя не печатать. В культуре есть сложившаяся система органов власти со своими сферами компетенции, своими системами экспертизы, а потому всякий новый претендент на авторитетное мнение будет встречен с враждебностью и насмешкой.

    Поэтому в реальности подобная группа не сможет выполнять никакой иной работы, кроме информационной и агитационной. Это может быть организация общественных кампаний на основе некоего черного списка, первые пункты которого уже были представлены на заседании. То есть здесь напрашиваются совсем другие аналогии.

    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Например, в составлении черных списков преуспели на Украине. Самый старый и известный проект такого рода – сайт «Миротворец» (запрещен в России как экстремистский), на котором присутствует такое множество истинных и мнимых агентов Москвы, что туда успел попасть даже Генри Киссинджер. Недавно я открыл для себя еще один украинский интернет-ресурс, на этот раз государственный – «Война и санкции». На этом сайте обнаружил себя целый ряд моих знакомых; оказалось, что я там тоже есть. На страничке каждого из фигурантов имеется трогательная опция «Призвать наложить больше санкций», а также карта мира, на которой должно быть указано местонахождение его активов (у меня и у большинства других фигурантов эта карта пуста).

    Стоит также вспомнить «Список 6000», составленный командой Навального, – этакий всеобъемлющий донос западным хозяевам на тот случай, если у последних кончится фантазия при подготовке очередных санкционных пакетов. Наконец, не вполне еще умер и проект составления списка «хороших русских», который был выдвинут некоторыми из наших «новых эмигрантов».


    Вот в этом контексте и следует рассматривать эту культурную инициативу. Как и в целом вопрос о том, нужно ли нам копировать в этом деле Украину (потому как она якобы «выигрывает в информационной войне») или же нужно бежать от этой украинской практики как от чумы, как от практики приматывания людей скотчем к деревьям и прочих атрибутов тамошнего средневековья.

    На мой взгляд, черных списков и «позорных столбов» хотя бы на официальном уровне стоило бы избегать, ведь и без того невозможно остановить поток народных инициатив на эту тему в социальных сетях. А что действительно нам нужно, так это открытый общественный разговор о гражданской позиции как известных людей, так и администраторов в области культуры, образования, СМИ. «Вне политики» сегодня быть нельзя, тем более что речь идет не о политике, а об экзистенциальном вопросе: быть или не быть нашему государству, нашей цивилизации.

    Чтобы можно было вести широкий и аргументированный разговор на эту тему, на мой взгляд, нужен вполне официальный центр для сбора объективной информации о гражданских поступках и высказываниях людей, позиция которых интересна широкому кругу граждан – потребителей информационного продукта. Без черных списков, без ярлыков – просто факты.

    Причем собирать и систематизировать, на мой взгляд, нужно не только отрицательную, но и положительную информацию. Последнее даже важнее, поскольку если мы хотим обновления культуры, нужно не столько клеймить «врагов», призывая кары на их головы, сколько пропагандировать и продвигать тех, кто в это время остался со своим народом. А без полной информации мы так и будем метаться между «все пропало, вся культурная элита против» и «все в порядке, только отдельные отщепенцы портят картину». 

    Кроме того, нужно учитывать, что мнение и поведение деятелей культуры может меняться с течением времени. Они могут становиться жертвами дезинформации, могут говорить какие-то вещи под влиянием окружения, да и вообще многие из них, как ни странно, в состоянии думать, анализировать ситуацию в ее развитии и приходить к тем или иным выводам. Скажем, 24 февраля музыкант был потрясен происходящим и сделал «антивоенное» заявление, а потом приехал в Донбасс с концертом. Я, правда, пока не припомню таких случаев, но разве можно исключить это в будущем? Кроме того, наверняка есть и люди с неоднозначной позицией, не вписывающейся в привычные рамки, и даже люди, которые в силу своего имиджа под вечным подозрением у патриотов, хотя на самом деле они на нашей стороне.

    Недостаток информации ведет к беспочвенным пересудам.

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