В сфере культуры не стоит копировать Украину

«Группа по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры» (ГРАД) провела собрание в стенах Госдумы под эгидой партии «Справедливая Россия», вызвав некоторый интерес у патриотической общественности. Но, несмотря на грозное название, все это больше выглядит как контркультурный проект.

Дело не только в том, что «патриотическая культура» сегодня, спустя почти полгода после начала спецоперации на Украине, до сих пор ощущает себя субкультурой, которой только предстоит завоевать себе место в «большой» культуре. Дело еще и в том, что название проекта читается как своеобразный вызов, «пощечина общественному вкусу». Оно прямо отсылает к «Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности», действовавшей в США с 1934-го по 1975 год. А это сразу тянет за собой обвинения в маккартизме и «охоте на ведьм», хотя деятельность сенатора Джозефа Маккарти непосредственного отношения к этой комиссии не имела.

Впрочем, к наследию Маккарти можно относиться по-разному. Можно открещиваться, заверять, что это чистое совпадение или что суть дела предполагается совершенно иной, а можно, как это сделал участник заседания Алексей Волынец, призывать к конструктивному изучению наследия американского сенатора: «Нам нужен наш российский, советский маккартизм».

Однако эта аналогия и в самом деле не очень уместна. Не имея никаких властных полномочий, ГРАД, вероятно, выставила бы себя в смешном свете, если бы стала раздавать директивы: такого-то режиссера уволить, такому-то актеру не давать ролей, такого-то писателя не печатать. В культуре есть сложившаяся система органов власти со своими сферами компетенции, своими системами экспертизы, а потому всякий новый претендент на авторитетное мнение будет встречен с враждебностью и насмешкой.

Поэтому в реальности подобная группа не сможет выполнять никакой иной работы, кроме информационной и агитационной. Это может быть организация общественных кампаний на основе некоего черного списка, первые пункты которого уже были представлены на заседании. То есть здесь напрашиваются совсем другие аналогии.

Например, в составлении черных списков преуспели на Украине. Самый старый и известный проект такого рода – сайт «Миротворец» (запрещен в России как экстремистский), на котором присутствует такое множество истинных и мнимых агентов Москвы, что туда успел попасть даже Генри Киссинджер. Недавно я открыл для себя еще один украинский интернет-ресурс, на этот раз государственный – «Война и санкции». На этом сайте обнаружил себя целый ряд моих знакомых; оказалось, что я там тоже есть. На страничке каждого из фигурантов имеется трогательная опция «Призвать наложить больше санкций», а также карта мира, на которой должно быть указано местонахождение его активов (у меня и у большинства других фигурантов эта карта пуста).

Стоит также вспомнить «Список 6000», составленный командой Навального, – этакий всеобъемлющий донос западным хозяевам на тот случай, если у последних кончится фантазия при подготовке очередных санкционных пакетов. Наконец, не вполне еще умер и проект составления списка «хороших русских», который был выдвинут некоторыми из наших «новых эмигрантов».



Вот в этом контексте и следует рассматривать эту культурную инициативу. Как и в целом вопрос о том, нужно ли нам копировать в этом деле Украину (потому как она якобы «выигрывает в информационной войне») или же нужно бежать от этой украинской практики как от чумы, как от практики приматывания людей скотчем к деревьям и прочих атрибутов тамошнего средневековья.

На мой взгляд, черных списков и «позорных столбов» хотя бы на официальном уровне стоило бы избегать, ведь и без того невозможно остановить поток народных инициатив на эту тему в социальных сетях. А что действительно нам нужно, так это открытый общественный разговор о гражданской позиции как известных людей, так и администраторов в области культуры, образования, СМИ. «Вне политики» сегодня быть нельзя, тем более что речь идет не о политике, а об экзистенциальном вопросе: быть или не быть нашему государству, нашей цивилизации.

На эту тему

Чтобы можно было вести широкий и аргументированный разговор на эту тему, на мой взгляд, нужен вполне официальный центр для сбора объективной информации о гражданских поступках и высказываниях людей, позиция которых интересна широкому кругу граждан – потребителей информационного продукта. Без черных списков, без ярлыков – просто факты.

Причем собирать и систематизировать, на мой взгляд, нужно не только отрицательную, но и положительную информацию. Последнее даже важнее, поскольку если мы хотим обновления культуры, нужно не столько клеймить «врагов», призывая кары на их головы, сколько пропагандировать и продвигать тех, кто в это время остался со своим народом. А без полной информации мы так и будем метаться между «все пропало, вся культурная элита против» и «все в порядке, только отдельные отщепенцы портят картину».

Кроме того, нужно учитывать, что мнение и поведение деятелей культуры может меняться с течением времени. Они могут становиться жертвами дезинформации, могут говорить какие-то вещи под влиянием окружения, да и вообще многие из них, как ни странно, в состоянии думать, анализировать ситуацию в ее развитии и приходить к тем или иным выводам. Скажем, 24 февраля музыкант был потрясен происходящим и сделал «антивоенное» заявление, а потом приехал в Донбасс с концертом. Я, правда, пока не припомню таких случаев, но разве можно исключить это в будущем? Кроме того, наверняка есть и люди с неоднозначной позицией, не вписывающейся в привычные рамки, и даже люди, которые в силу своего имиджа под вечным подозрением у патриотов, хотя на самом деле они на нашей стороне.

Недостаток информации ведет к беспочвенным пересудам.