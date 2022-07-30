Киркоров выбирает Россию

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30 июля, суббота  |  Последнее обновление — 12:02  |  vz.ru
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Украина может стать самодостаточной по газу

Отопительный сезон на Украине обещает быть необычным Виталий Грабар/ТАСС
Дефолт «Нафтогаза» и отсутствие денег на газ для подготовки к зимнему сезону – лишь одна из проблем украинской энергетики. Вторая проблема – где найти дефицитный нынче товар. Киев уже пугает украинцев 16-градусной температурой в квартирах, а европейцев – воровством российского газа из транзитной трубы. Но есть и другой вариант: Украина может выйти на самообеспечение газом. Как это возможно, и чья алчность может все испортить? Подробности...
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Для Латинской Америки Россия оказалась привлекательнее США

Латинскую Америку политики США по привычке считают своим «задним двором» Ian Cheibub/dpa/Global Look Press
Совещание американских министров обороны завершилось скандалом. Три ведущие страны континента – Бразилия, Аргентина и Мексика – ответили отказом на призыв США осудить Россию. Хозяин совещания, бразильский лидер Жаир Болсонару ранее вообще предсказал Москве победу в украинском конфликте. Значит ли это, что у Москвы по соседству с США за океаном появилось трое твердых союзников? Подробности...
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Документы опровергают выдумки о штрафбатах

Штрафные части ставили на самые опасные участки фронта Макс Альперт/РИА Новости
Ровно восемьдесят лет назад Сталин издал приказ, ставший широко известным под именем «Ни шагу назад!» Так был создан не только новый вид военных частей Красной армии – штрафники, но и один из самых устойчивых мифов Великой Отечественной. До сих пор о штрафных частях распространяется масса небылиц. Но реальность была не менее впечатляющей. Подробности...
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Кандидатство в ЕС довело Молдавию до народного бунта

Санду прибыла в Румынию с просьбой о помощи от кризиса и «российской угрозы» EPA/TASS
Молдавский президент в Румынии заявила о военной угрозе, якобы исходящей от России. Рейтинг Майи Санду сейчас падает, а в стране назревает социальный взрыв: Кишиневу нечем платить за газ, инфляция превысила 30%, а коммуналка стала не по карману людям. Поэтому президенту остается только твердить о внешней угрозе и уповать на поддержку Бухареста. Поможет ли ей это удержаться у власти? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Киркоров выбирает Россию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Филиппа Киркоров пошёл навстречу своей стране с открытым забралом, сделав публичный выбор. Послужит ли его поступок примером для других колеблющихся, отсиживающихся или фрондирующих «звёзд»? Подробности...

Украинские хитрости перестают работать

Ольга Андреева
Ольга Андреева, журналист
Проигрыш в информационной войне оскорбляет украинцев куда больше, чем проигрыш экономический, политический и военный. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Крах американской мечты и полотенца

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Планировать капиталисты не умеют и не хотят, поэтому решили проще: надо сокращать население планеты. А оставшееся научить жить проще, скромнее, совместно пользоваться ресурсами, а желательно вообще воздерживаться от благ цивилизации. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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Когда Китай отвоюет Тайвань

Тайная миссия Шредера в Москве

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15 лет тюрьмы за получение паспорта

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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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Определена победительница конкурса «Мисс Россия – 2022»

Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Киркоров выбирает Россию

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		30 июля 2022, 12:00

    Медийный образ Филиппа Киркорова в последние дни претерпел любопытную трансформацию. Если в прошлом любое телодвижение певца попадало в светскую хронику, то его недавнее выступление перед ранеными бойцами в феодосийском военном госпитале точно ложится в политический контекст момента, наряду с такими событиями как заключение соглашения о вывозе украинского зерна и московский «отпуск» Герхарда Шрёдера.

    Что-то меняется в воздухе. Появилось ощущение, что специальная военная операция пересекает экватор. Вроде бы до полной победы ещё далеко, но корабль российского государства устойчиво движется своим курсом. В этих условиях российские аргументы становятся более доходчивыми для колеблющихся.

    Филипп Бедросович – как раз из таких. С одной стороны, он не высказывался в поддержку спецоперации, а с другой – не делал, в отличие от Бориса Гребенщикова, Чулпан Хаматовой и других представителей творческой индустрии, антироссийских заявлений, рассчитанных на западную аудиторию. Скорее, его можно было отнести к так называемым «испуганным патриотам», то есть таким людям, о патриотизме которых можно было судить лишь гадательно. Теперь многие из этих людей так или иначе ищут себе место в новой реальности, но в отличие, например, от Ивана Урганта, который пытается украдкой зарабатывать через закрытые корпоративы для богатеньких, Киркоров пошёл навстречу своей стране с открытым забралом, сделав публичный выбор. Молодец, что тут ещё можно сказать.

    Однако личная судьба конкретного певца не так интересна. Гораздо важнее, послужит ли его поступок примером для других колеблющихся, отсиживающихся или фрондирующих «звёзд»? Не последуют ли за королём эстрады её герцоги, графы и маркизы, не выстроится ли в реальный или условный феодосийский госпиталь очередь из знатных представителей театра, кино, других искусств? Вполне вероятно, что именно так и случится.

    Речь, конечно, не идёт о том, что все они станут пламенными патриотами. Поп-тусовка десятилетиями воспитывалась в атмосфере космополитизма, рвать на груди тельняшку за Русь там не принято. Но по той же причине и Украина этим людям не должна быть принципиально мила. Что же касается Запада, то и на него они смотрят всего лишь как потребители западных благ, то есть совсем не так, как это принято у российской «прогрессивной» интеллигенции.

    Киркоров сделал выбор, который, вполне вероятно, закроет для него возможность бывать на воспетой им Ибице, а также в Лондоне, Майами, Сен-Тропе и других культовых для его среды местах, не говоря уже о какой-нибудь Эстонии, где только что объявили невъездной безобидную группу «Руки вверх». В России ему не светит ничего гламурнее Сочи, зато при нём останутся стадионные концерты и стадионные же сборы, без которых под солнцем Лазурки ему было бы довольно кисло.

    Понятно, что такая дилемма не стоит перед обозревателями сетевых порталов и прочими мелкими сошками креативного класса, которым решительно всё равно, куковать ли в дешёвой съемной квартире в Москве, Тбилиси или Петах-Тикве, но вот люди, которым есть что терять, рассуждают немного иначе. Выбирая сторону, они ставят на фаворита. Киркоров поставил на Россию, и это говорит о том, кого он считает фаворитом в сегодняшней исторической гонке. Филипп Бедросович, похоже, намерен сделать всё, чтобы в новогоднюю ночь мы не остались без его общества.

    Нужно отдать должное выдержке наших культурных властей. Они терпеливо работали с имеющимися кадрами, дожидаясь, пока фрондеры и колеблющиеся возьмутся за ум. И, судя по случаю с Киркоровым, они почти дождались – или как минимум приобрели дополнительную уверенность в том, что рано или поздно дождутся. Ведь сегодня многие из тех, кто сторонился патриотической повестки, задумаются: а действительно ли моё поведение соответствует моим внутренним убеждениям? Не продиктовано ли оно страхом перед мнением тусовки, своеобразным стадным чувством? Надо сказать, что творческим людям, при всем их декларируемом индивидуализме, зачастую весьма свойственна зависимость от своего цехового сообщества. Но коллективное цеховое мнение может перемениться, и поступок короля эстрады может сыграть роль капельки марганцовки, которая мгновенно окрашивает бесцветный раствор в яркий розовый цвет. 

    Если примеру Киркорова последуют другие деятели, истосковавшиеся по гонорарам, то мы увидим, как в области культуры возникнет нечто вроде сообщества «системных либералов». Условия их взаимодействия с государством будут просты: мы забываем про ваши метания, про ваши протестные заявления, если таковые имели место, а вы впредь ничего подобного не говорите и вообще ведёте себя прилично, не кощунствуете и не пляшете на кресте. Мы не обращаем внимания на ваши фиги в карманах, а вы ездите по госпиталям, честно выступаете в Донбассе, снимаетесь в патриотическом кино и т.п. Вы же профессионалы, в конце концов, а профессионалы обязаны честно отрабатывать свои роли.

    Однако есть ещё один фактор культурной политики, который рано сбрасывать со счетов. Это мы сами. Слушатели, зрители, читатели. И я говорю даже не о стихийной «культуре отмены», которая, как оказалось, работает и в нашей стране, причём работает в интересах патриотов. Я говорю о массовом запросе на культурное обновление, который реально существует в стране. Приветствуя возвращение блудных творческих попугаев, мы не должны забывать, что в стратегическом плане нам нужна новая культура, народная, а не вторичная, ориентированная на созидание, а не на потребление, на ценности и смыслы, а не на бездумное развлечение.

    Мы хотим видеть на культурной сцене новых героев – подлинных, живущих одной жизнью со страной и народом и без элитного чванства. И в том, чтобы пойти навстречу этому запросу, видится настоящий, долговременный интерес общества.

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