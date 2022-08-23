Великий шаг к Великой Победе

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23 августа, вторник  |  Последнее обновление — 00:01  |  vz.ru
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Новый глобальный кризис стал неизбежным

Кризисные очаги наблюдаются по всему миру REUTERS/Pavel Mikheyev
Наступления новой мировой рецессии уже практически никто не отрицает. Кризисные очаги наблюдаются в США, в Европе, в Китае. Откуда именно ждать беду, никто даже не берется предугадать. Ведь погрузить весь мир в новый экономический кризис может простая случайность. Каким он может быть и к чему готовиться России? Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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Как бороться с украинскими диверсантами

Взрывы на военном аэродроме в Крыму навели на подозрения о действиях украинских диверсантов Mulch/ТАСС
Российские органы безопасности официально признали, что на территории нашей страны в последнее время происходят диверсии – по сути дела, террористические акты. Организованы и проведены эти диверсии украинскими спецслужбами. Какие структуры на Украине занимаются этим, каким образом они проникают в Россию и что нужно сделать для их нейтрализации? Подробности...
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Западные СМИ встали на сторону убийц Дугиной

Следствие считает, что убийство Дарьи Дугиной было заказным Сергей Бобылев/ТАСС
Совершенно фантастические эпитеты и определения используют западные СМИ для описания философа Александра Дугина – отца Дарьи Дугиной, убитой накануне в Москве. Что пишут об этом европейские и американские издания и почему их реакция выглядит не только безграмотной, но даже бесчеловечной? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Великий шаг к Великой Победе

Борис Грызлов
Борис Грызлов, председатель высшего совета «Единой России», чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь.
79 лет назад завершилась одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны. На кону стояло будущее не только Советского Союза, но и всей Европы. К сожалению, не все уроки истории были усвоены должным образом. Подробности...

Как относиться к угрозе пятой статьи НАТО

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Складывается впечатление, что в Америке на фоне развития специальной военной операции возникает желание проверить готовность Москвы к эскалации противостояния. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Мы находимся на линии огня

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Террористы рассчитывали убить мысль, убить интеллект. Мы должны ответить новым пробуждением мысли. Пора просыпаться, поскольку с врагом, который нам противостоит, нельзя воевать во сне. Подробности...
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Когда замерзнет Европа

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
  • Скорее, сплотила

  • Скорее, разобщила

  • Затрудняюсь ответить
Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП с августа 1991 года?
  • Да, улучшилось

  • Да, ухудшилось

  • Нет, не изменилось
Вы делаете домашние заготовки на зиму?
  • Да, потому что это вкусно

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  • Нет, я не умею
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    Борис Грызлов
    председатель высшего совета «Единой России», чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь.
    		23 августа 2022, 00:01

    Месяц назад, 27 июля, мы отметили 78-ю годовщину освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. Брестская крепость-герой стала символом героизма и непоколебимой доблести советских воинов. Из всех городов СССР Брест первым принял на себя удар нацистских полчищ, а в 1944 году стал последним белорусским городом, освобождённым от гитлеровских оккупантов.

    Этому историческому событию предшествовала череда кровавых сражений и борьба всего многонационального советского народа за свободу, которая позволила Красной армии перейти от обороны к наступлению и освобождению территорий от нацистской заразы. Годовщину одного из таких событий, определивших ход истории, мы отмечаем 23 августа. Эта дата в России является Днём воинской славы – Днём разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

    В этот день 79 лет назад завершилась одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны. На кону стояло будущее не только Советского Союза, но и всей Европы. С обеих сторон в боях на этом участке фронта участвовали более четырёх миллионов человек.

    Ставка Гитлера бросила в горнило сражения лучшие силы вермахта: около 70% танковых, до 30% моторизованных и более 20% пехотных дивизий, а также свыше 65% боевых самолетов. Эти колоссальные ударные силы нацистов были сосредоточены на участке советско-германского фронта, составлявшем всего лишь около 14% его общей протяжённости.

    Однако советской военной разведке удалось вовремя вскрыть подготовку немецкой армии к крупному наступлению. Ставка Верховного Главнокомандования успела сосредоточить на Курском направлении силы и ресурсы, позволившие в ходе обороны обескровить ударные группировки врага и создать благоприятные условия для перехода Красной армии сначала в контрнаступление, а затем в полномасштабное стратегическое наступление.

    Нацисты потеряли в Курской битве 30 дивизий, более полумиллиона солдат и офицеров, 1500 танков и штурмовых орудий, свыше 3700 самолетов. Советские воины проявили непоколебимое мужество и массовый героизм. Свыше 100 тыс. человек были награждены орденами и медалями, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза. 132 соединения и части Красной армии  получили гвардейское звание, ещё 26 были удостоены почётных наименований.

    Это была великая победа русского оружия, ознаменовавшая бесславный провал немецкой наступательной операции «Цитадель» и коренной перелом в Великой Отечественной войне. С этого момента стратегическая инициатива перешла в руки Красной армии, и советские войска перешли к освобождению территории Советского Союза, а затем и европейских стран.

    К сожалению, не все уроки истории были усвоены должным образом. После государственного переворота 2014 года однажды уже освобождённая от нацизма Украина вновь стала рассадником преступной нацистской идеологии, где чествуют военных преступников из эсэсовских батальонов смерти и годами убивают мирное население Донбасса.

    Более того – сегодня украинская армия, действуя по образцу вермахта, обстреливает сопредельные территории Курской, Белгородской, Брянской и других областей Российской Федерации. Запятнавший себя кровью мирных граждан киевский режим не гнушается прибегать к откровенно террористическим методам, нанося удары по населённым пунктам и объектам критической инфраструктуры, включая атомные электростанции, предприятия химической промышленности и топливно-энергетического комплекса. Потерявшие связь с реальностью украинские политики трубят об иллюзорных победах и мечтают о проведении парада на Красной площади.

    Этому не суждено случиться. Специальная военная операция российских Вооружённых сил на Украине и на Донбассе, безусловно, достигнет всех поставленных целей. Геноциду киевского режима в отношении собственного населения будет положен конец. Нацистская идеология будет искоренена. К этому нас обязывает память о подвиге наших отцов и дедов – героев- освободителей.


     
     
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