Месяц назад, 27 июля, мы отметили 78-ю годовщину освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. Брестская крепость-герой стала символом героизма и непоколебимой доблести советских воинов. Из всех городов СССР Брест первым принял на себя удар нацистских полчищ, а в 1944 году стал последним белорусским городом, освобождённым от гитлеровских оккупантов.

Этому историческому событию предшествовала череда кровавых сражений и борьба всего многонационального советского народа за свободу, которая позволила Красной армии перейти от обороны к наступлению и освобождению территорий от нацистской заразы. Годовщину одного из таких событий, определивших ход истории, мы отмечаем 23 августа. Эта дата в России является Днём воинской славы – Днём разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

В этот день 79 лет назад завершилась одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны. На кону стояло будущее не только Советского Союза, но и всей Европы. С обеих сторон в боях на этом участке фронта участвовали более четырёх миллионов человек.

Ставка Гитлера бросила в горнило сражения лучшие силы вермахта: около 70% танковых, до 30% моторизованных и более 20% пехотных дивизий, а также свыше 65% боевых самолетов. Эти колоссальные ударные силы нацистов были сосредоточены на участке советско-германского фронта, составлявшем всего лишь около 14% его общей протяжённости.

Однако советской военной разведке удалось вовремя вскрыть подготовку немецкой армии к крупному наступлению. Ставка Верховного Главнокомандования успела сосредоточить на Курском направлении силы и ресурсы, позволившие в ходе обороны обескровить ударные группировки врага и создать благоприятные условия для перехода Красной армии сначала в контрнаступление, а затем в полномасштабное стратегическое наступление.

Нацисты потеряли в Курской битве 30 дивизий, более полумиллиона солдат и офицеров, 1500 танков и штурмовых орудий, свыше 3700 самолетов. Советские воины проявили непоколебимое мужество и массовый героизм. Свыше 100 тыс. человек были награждены орденами и медалями, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза. 132 соединения и части Красной армии получили гвардейское звание, ещё 26 были удостоены почётных наименований.

Это была великая победа русского оружия, ознаменовавшая бесславный провал немецкой наступательной операции «Цитадель» и коренной перелом в Великой Отечественной войне. С этого момента стратегическая инициатива перешла в руки Красной армии, и советские войска перешли к освобождению территории Советского Союза, а затем и европейских стран.

К сожалению, не все уроки истории были усвоены должным образом. После государственного переворота 2014 года однажды уже освобождённая от нацизма Украина вновь стала рассадником преступной нацистской идеологии, где чествуют военных преступников из эсэсовских батальонов смерти и годами убивают мирное население Донбасса.

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Более того – сегодня украинская армия, действуя по образцу вермахта, обстреливает сопредельные территории Курской, Белгородской, Брянской и других областей Российской Федерации. Запятнавший себя кровью мирных граждан киевский режим не гнушается прибегать к откровенно террористическим методам, нанося удары по населённым пунктам и объектам критической инфраструктуры, включая атомные электростанции, предприятия химической промышленности и топливно-энергетического комплекса. Потерявшие связь с реальностью украинские политики трубят об иллюзорных победах и мечтают о проведении парада на Красной площади.

Этому не суждено случиться. Специальная военная операция российских Вооружённых сил на Украине и на Донбассе, безусловно, достигнет всех поставленных целей. Геноциду киевского режима в отношении собственного населения будет положен конец. Нацистская идеология будет искоренена. К этому нас обязывает память о подвиге наших отцов и дедов – героев- освободителей.