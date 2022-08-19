Революция обманутых надежд 1991 года

События 19-21 августа 1991 года давно стали историей. Некоторые даже путают их с черным октябрем 1993-го, а некоторые называют «цветной революцией» или началом периода прямого внешнего управления Россией. Хронологию тех дней можно посмотреть в интернете. Поэтому факты и только факты.

С традиционной «цветной революцией» на постсоветском пространстве и тем более с Киевом-2014 август 1991-го в Москве имеет мало общего. Я никогда, даже тогда в 1991-м, не был поклонником Бориса Ельцина. Однако в июне 1991-го он в один тур выиграл президентские выборы. Членов ГКЧП никто не избирал. Страна устала от коммунизма, плановой экономики, тотального дефицита, отсутствия свободы слова и свободы совести.

Перемен хотели все. Среди защитников российского парламента были самые разные люди: рокеры, московские студенты, будущие олигархи и даже сепаратисты с Северного Кавказа. Но нацистов, как в Киеве, на московских баррикадах 1991-го не было. Конечно, армия и милиция легко могли бы расправиться со сторонниками Ельцина, об этом потом публично говорил генерал Александр Лебедь, однако они были важным козырем на переговорах Бориса Ельцина с силовиками. В итоге переговоры оказались успешными, в принципе не оставив шансов ГКЧП.

Ельцин отказался возглавить СССР, и Советский Союз оказался обречен. Но кроме жажды власти Ельцина, у распада СССР были более серьезные фундаментальные причины.

Прежде всего это касается экономики. Перед страной стояла очень серьезная задача перехода к капитализму. И отдельно Российской Федерации сделать это было гораздо проще, чем внутри Союза. Только один рубль из трех, заработанных Российской Федерацией, доставался россиянам. Остальные два шли на поддержку союзных республик и стран социалистического выбора. Эта порочная практика большевиков началась сразу с момента образования СССР. В итоге страна устала, России просто захотелось прилечь отдохнуть на теплой нефтегазовой трубе.

Многие в российских верхах тогда думали, что Россия, сбросив республики и иго* коммунистов, за счет сырьевого экспорта заживет не хуже нефтяных государств Ближнего Востока. Однако это было в принципе невозможно, т. к. баррель добычи на душу населения в России намного меньше. Хотя и отрицать нефтяной фактор не стоит. Из всех республик бывшего СССР экономически и политически как суверенные страны наиболее состоялись Россия, Азербайджан и Казахстан, т. е. страны, где была нефть. О противостоянии с Западом тогда никто не думал. Россия обладала вторым ядерным арсеналом, выцарапав ядерное оружие у бывших братских республик, а Ельцин и западные лидеры – лучшие друзья.

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В августе 1991-го произошла не цветная, а буржуазная революция. Страна избавилась от коммунизма. Россияне хотели видеть свою страну богатой и успешной, чем-то средним между Российской империей и США. Начало новой России выглядело очень оптимистичным. Русская православная церковь заняла положенное ей место – и казалось, что от коммунизма не осталось даже следа. Появилась реальная свобода слова. После августа 1991 года российское общество было уверено, что завтра проснется в свободной, счастливой и богатой стране. Однако этим надеждам не суждено было сбыться. В этом прежде всего виноваты Ельцин и его команда. Ими были допущены три ключевые ошибки.

Во-первых, Чечня и Крым. Распад СССР автоматически включал механизм распада Российской Федерации. Чечня была первым и самым громким звонком. Задушить Джохара Дудаева изначально было легко. Однако это не было сделано. В результате Россия получила базу международных террористов и две чеченские войны. В принципе в значительной степени от распада Россию спасла взвешенная позиция первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. В момент распада СССР отделившаяся Украина не особо держалась за Крым. И вопрос можно было решить достаточно легко, но это не было сделано Ельциным.

Во-вторых, бедность населения и крах советских сберкнижек. Советские накопления быстро съела гиперинфляция. Их можно было конвертировать в акции Газпрома, Связьинвеста, РАО ЕЭС России и нефтяных компаний, запустив фондовый рынок. Но вместо этого была ваучерная приватизация и финансовые пирамиды, а также залоговые аукционы. Стоимость ваучера никогда не превышала $10-20. Мало кто из россиян удачно вложил свой ваучер. Однако, даже в этом случае, учитывая котировки акций приватизированных предприятий, ваучер дал своему владельцу в среднем $200-300. Не самая большая сумма. Ведущие российские экспортные предприятия были фактически подарены олигархам за поддержку Ельцина на выборах 1996 по схеме залоговых аукционов.

Во-третьих, развитием страны никто не занимался. Схема удержания власти Ельциным и его командой была проста – взять доллары в кредит, продать их на ММВБ, обеспечив тем самым завышенный курс рубля. Затем повторить. В результате простой народ не очень сильно протестовал, импортёры и приближенные к трону олигархи богатели, просто забыв об уплате налогов. В целом на собственную промышленность и сельское хозяйство российским реформаторам было наплевать. Потом, когда брать в долг за границей стало все сложнее, запустили пирамиду ГКО, подсадив на нее и глобальных инвесторов. Но вечно так жить невозможно и дефолт августа 1998 оставил россиян у разбитого корыта. Ни денег, ни государства, ни свободы. В современном обществе человек без денег не может быть свободен по определению.

Ельцин попытался изменить ситуацию своим предновогодним обращением «Я ухожу!» 31 декабря 1999 года. В Кремль пришел Владимир Путин, и вот именно у него все получилось. Именно он, а не Ельцин оправдал ожидания буржуазной революции 1991. Восстановил государство, вернул природную ренту в казну, решив проблему внешнего долга. В 2013 по размеру ВВП, взвешенному по паритету покупательской способности, Россия стала первой экономикой Европы, обойдя Германию.

Буржуазная революция 1991 была неизбежной, мне при капитализме жить комфортней, чем при плановой экономике. Сейчас Россия крепкая зажиточная буржуазная республика, и мне за мою страну не стыдно.