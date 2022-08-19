Революция обманутых надежд 1991 года

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19 августа, пятница  |  Последнее обновление — 12:04  |  vz.ru
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США тоже оказались на грани энергетического кризиса

В США низкие запасы газа и снижается добыча Cliff Owen/AP/ТАСС
Разрываемая от газового кризиса Европа может оказаться в одной лодке с США. Там эксперты тоже увидели риски для возникновения энергетического кризиса этой зимой. Однако у Вашингтона, в отличие от Европы, есть возможность спасти свой внутренний рынок от коллапса. Причем ценой усугубления кризиса в ЕС. Подробности...
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Шойгу предложил параметры нового мира

Своим выступлением Сергей Шойгу начал задавать тренды новой геополитической реальности vk.com/mil
После 24 февраля Россия задает новые геополитические тренды, которые поддерживаются многими странами в Латинской Америке, Африке и Азии. Об этом можно судить по программной речи министра обороны Сергея Шойгу на Международной конференции по безопасности. О каких именно трендах идет речь и почему некоторые из стран – участниц НАТО критика Москвы обошла стороной? Подробности...
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Британия ищет щели российской обороны в Арктике

Даже союзники по НАТО не пускают шпиона RC-135W через свое небо к границам России raf.mod.uk
Все более запутанной становится история с британским самолетом-шпионом RC-135W, вторгшимся два дня назад в небо у Мурманска. Самолет вступил в переговоры с гражданскими диспетчерами, хотя те никогда не общаются с военными бортами, тем более из враждебных стран. А еще Лондон официально направил запрос на пролет разведчика над Россией. Зачем Британии понадобились все эти уловки и что ее самолеты делают в небе над Арктикой? Подробности...
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Зачем Санду ввела спецназ в пророссийский регион Молдавии

Кишинев отправил спецназ в автономию, жители которой требовали дружить с Россией politia.md
Едва митинговая волна в Гагаузии пошла на спад, как на улицах городов молдавской автономии появилась бронетехника полицейского спецназа. Поскольку митинги шли там под лозунгами «Мы за дружбу с Россией», то присланный по приказу президента Майи Санду спецназ гагаузы восприняли как явную угрозу. Теперь от местного руководства требуют срочно лететь в Москву на переговоры и начинать дружить с Россией через голову Санду. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Революция несбывшихся надежд 1991 года

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
После августа 1991 года российское общество было уверено, что завтра проснется в свободной, счастливой и богатой стране. Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Подробности...

Запад переносит свои колониальные комплексы на Россию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Всякий «деколониальный дискурс» в отношении России – это банальное поощрение сепаратизма. Россия не должна и не будет разделять с западными странами моральный груз их колониалистского прошлого. Этот груз они будут нести сами. Подробности...

Предубеждение к русским на Украине – это ненадолго

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Будущую дружбу народов и стран определяет не «безоблачное» общее прошлое, а вовлечение в единое экономическое и культурное пространство. Это особенно хорошо видно на примере Соединенных Штатов. Подробности...
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Когда замерзнет Европа

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

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    Александр Разуваев

    Революция обманутых надежд 1991 года

    Александр Разуваев
    независимый фондовый аналитик
    		19 августа 2022, 12:00

    События 19-21 августа 1991 года давно стали историей. Некоторые даже путают их с черным октябрем 1993-го, а некоторые называют «цветной революцией» или началом периода прямого внешнего управления Россией. Хронологию тех дней можно посмотреть в интернете. Поэтому факты и только факты.

    С традиционной «цветной революцией» на постсоветском пространстве и тем более с Киевом-2014 август 1991-го в Москве имеет мало общего. Я никогда, даже тогда в 1991-м, не был поклонником Бориса Ельцина. Однако в июне 1991-го он в один тур выиграл президентские выборы. Членов ГКЧП никто не избирал. Страна устала от коммунизма, плановой экономики, тотального дефицита, отсутствия свободы слова и свободы совести.

    Перемен хотели все. Среди защитников российского парламента были самые разные люди: рокеры, московские студенты, будущие олигархи и даже сепаратисты с Северного Кавказа. Но нацистов, как в Киеве, на московских баррикадах 1991-го не было. Конечно, армия и милиция легко могли бы расправиться со сторонниками Ельцина, об этом потом публично говорил генерал Александр Лебедь, однако они были важным козырем на переговорах Бориса Ельцина с силовиками. В итоге переговоры оказались успешными, в принципе не оставив шансов ГКЧП.

    Ельцин отказался возглавить СССР, и Советский Союз оказался обречен. Но кроме жажды власти Ельцина, у распада СССР были более серьезные фундаментальные причины.

    Прежде всего это касается экономики. Перед страной стояла очень серьезная задача перехода к капитализму. И отдельно Российской Федерации сделать это было гораздо проще, чем внутри Союза. Только один рубль из трех, заработанных Российской Федерацией, доставался россиянам. Остальные два шли на поддержку союзных республик и стран социалистического выбора. Эта порочная практика большевиков началась сразу с момента образования СССР. В итоге страна устала, России просто захотелось прилечь отдохнуть на теплой нефтегазовой трубе.

    Многие в российских верхах тогда думали, что Россия, сбросив республики и иго* коммунистов, за счет сырьевого экспорта заживет не хуже нефтяных государств Ближнего Востока. Однако это было в принципе невозможно, т. к. баррель добычи на душу населения в России намного меньше. Хотя и отрицать нефтяной фактор не стоит. Из всех республик бывшего СССР экономически и политически как суверенные страны наиболее состоялись Россия, Азербайджан и Казахстан, т. е. страны, где была нефть. О противостоянии с Западом тогда никто не думал. Россия обладала вторым ядерным арсеналом, выцарапав ядерное оружие у бывших братских республик, а Ельцин и западные лидеры – лучшие друзья.

    В августе 1991-го произошла не цветная, а буржуазная революция. Страна избавилась от коммунизма. Россияне хотели видеть свою страну богатой и успешной, чем-то средним между Российской империей и США. Начало новой России выглядело очень оптимистичным. Русская православная церковь заняла положенное ей место – и казалось, что от коммунизма не осталось даже следа. Появилась реальная свобода слова. После августа 1991 года российское общество было уверено, что завтра проснется в свободной, счастливой и богатой стране. Однако этим надеждам не суждено было сбыться. В этом прежде всего виноваты Ельцин и его команда. Ими были допущены три ключевые ошибки.

    Во-первых, Чечня и Крым. Распад СССР автоматически включал механизм распада Российской Федерации. Чечня была первым и самым громким звонком. Задушить Джохара Дудаева изначально было легко. Однако это не было сделано. В результате Россия получила базу международных террористов и две чеченские войны. В принципе в значительной степени от распада Россию спасла взвешенная позиция первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. В момент распада СССР отделившаяся Украина не особо держалась за Крым. И вопрос можно было решить достаточно легко, но это не было сделано Ельциным.

    Во-вторых, бедность населения и крах советских сберкнижек. Советские накопления быстро съела гиперинфляция. Их можно было конвертировать в акции Газпрома, Связьинвеста, РАО ЕЭС России и нефтяных компаний, запустив фондовый рынок. Но вместо этого была ваучерная приватизация и финансовые пирамиды, а также залоговые аукционы. Стоимость ваучера никогда не превышала $10-20. Мало кто из россиян удачно вложил свой ваучер. Однако, даже в этом случае, учитывая котировки акций приватизированных предприятий, ваучер дал своему владельцу в среднем $200-300. Не самая большая сумма. Ведущие российские экспортные предприятия были фактически подарены олигархам за поддержку Ельцина на выборах 1996 по схеме залоговых аукционов.

    Во-третьих, развитием страны никто не занимался. Схема удержания власти Ельциным и его командой была проста – взять доллары в кредит, продать их на ММВБ, обеспечив тем самым завышенный курс рубля. Затем повторить. В результате простой народ не очень сильно протестовал, импортёры и приближенные к трону олигархи богатели, просто забыв об уплате налогов. В целом на собственную промышленность и сельское хозяйство российским реформаторам было наплевать. Потом, когда брать в долг за границей стало все сложнее, запустили пирамиду ГКО, подсадив на нее и глобальных инвесторов. Но вечно так жить невозможно и дефолт августа 1998 оставил россиян у разбитого корыта. Ни денег, ни государства, ни свободы. В современном обществе человек без денег не может быть свободен по определению.

    Ельцин попытался изменить ситуацию своим предновогодним обращением «Я ухожу!» 31 декабря 1999 года. В Кремль пришел Владимир Путин, и вот именно у него все получилось. Именно он, а не Ельцин оправдал ожидания буржуазной революции 1991. Восстановил государство, вернул природную ренту в казну, решив проблему внешнего долга. В 2013 по размеру ВВП, взвешенному по паритету покупательской способности, Россия стала первой экономикой Европы, обойдя Германию.

    Буржуазная революция 1991 была неизбежной, мне при капитализме жить комфортней, чем при плановой экономике. Сейчас Россия крепкая зажиточная буржуазная республика, и мне за мою страну не стыдно.

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