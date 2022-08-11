В России сменился режим историчности

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11 августа, четверг  |  Последнее обновление — 12:17  |  vz.ru
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Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
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Цинизм помешал Пентагону посмотреть на секретные объекты РФ

ДСНВ пришел на смену договору, подписанному Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим Илья Питалев/РИА Новости
Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. Такие инспекции подразумевает Договор о СНВ, положения которого Джо Байден недавно предложил сохранить и перенести в новый. Означает ли это, что Москва отказала Байдену, и что нового Договора о стратегическом оружии не будет? Подробности...
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Россию на Украине усиливает «снайпер тяжелого калибра»

Россия активно применяет военные новинки на Украине РИА Новости
Россия продолжает совершенствовать одну из главных новинок украинской спецоперации – высокоточные средства поражения. Среди них особенно выделяется артиллерийский снаряд «Краснополь». Чем интересен этот боеприпас и что делает его принципиально новым инструментом на поле боя?  Подробности...
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Латвия увидела опасность в российских оппозиционерах

Российских оппозиционеров Латвия встретила как врагов Stefan Kiefer/imageBROKER.com/Global Look Press
Уехавших после начала спецоперации из России журналистов латвийские спецслужбы подозревают в связях с «русской разведкой». Местные деятели культуры также считают, что представители признанных в России СМИ-иноагентов опасны для Латвии и даже начали разрушать ее изнутри. Почему подавшиеся в эмиграцию журналисты оказались столь враждебно приняты в недружественной к России стране? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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В России сменился режим историчности

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Когда писатель Дмитрий Быков и ему подобные говорят о «конце», «ужасе», «пробитом дне», «пропасти», «черной яме истории» и тому подобном, они абсолютно правы. Мы действительно наблюдаем конец либерального нарратива. Но это конец самих либералов, не России. Подробности...

Нынешняя волна эмиграции из России оказалась самой бессмысленной

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
Чтобы достойно пережить опыт эмиграции либо вовсе отказаться от него, нужно любить свою родину и понимать, что вместе с родиной против ее врагов успеешь больше, чем с врагами против родины. Подробности...
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Для Украины все решится в августе

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Похоже, что в августе на российско-украинском фронте все же произойдет сражение, которое определит дальнейший ход событий на Украине. Подробности...
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Россию и Турцию хотят поссорить с помощью оружия

Молдавия шантажирует Россию

Последний шанс остановить Трампа

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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    В России сменился режим историчности

    Дмитрий Орехов
    писатель
    		11 августа 2022, 12:00

    Писатель Дмитрий Быков (признан в России иноагентом) блеснул очередной порцией русофобских откровений. Оказывается, история России – это «очень предсказуемый, очень наглядный и очень плоский сюжет», а 24 февраля сего года «вся эта ситуация» вступила «в самоубийственную фазу». В недавнем интервью для телеканала «Дождь» Быков дополнил свою мысль, объявив о скорой «катастрофе нынешнего режима». Все это, конечно, не стоило бы комментариев, если бы за апокалиптическим задором пресыщенного жизнью толстощекого литературного усача не угадывалась одна примечательная тенденция.

    Кто только ни говорил нам в последнее время о конце времен, катастрофе, гибели России. С конца февраля мы только и слышали эти слова: «конец», «дно пробито», «будущего нет», ужас, ужас, ужас… Да, конечно, это большая трагедия, но ведь война шла все эти годы: содрогались от взрывов Югославия, Ливия и Ирак, полыхали Афганистан и Сирия. Хватало страшных бед и на нашей земле: Одесская Хатынь, расстрел в Мариуполе, бомбежки Донбасса... Но нет, они – те, кто сейчас выдает себя за нашу коллективную совесть, – всего этого просто не замечали.

    Я помню, как один записной либерал и скандально известный священник встретил 2 мая 2014 года новости из Одессы. Он не был ни смущен, ни напуган. В тот день он прошелся по Невскому с украинским флагом, вечером опубликовал фото на своей страничке в ВК, а также написал пост про российские паспорта убитых, получив в ту же ночь комментарий одного из подписчиков: «Вы, батюшка, паспорта видите, а сожженных людей не видите».

    Да, тогда они сохраняли абсолютное спокойствие. И только в конце февраля их вдруг обуяло отчаяние. Причем – судя по их лицам и интонациям – самое искреннее и непритворное. Такой избирательный подход к человеческим страданиям ставит в тупик, а некоторых настолько сбивает с толку, что они даже заражаются настроением «отчаявшихся».

    Однако рациональное объяснение этому феномену существует. Дело в том, что 24 февраля 2022 года в нашей стране сменился режим историчности. Если без лишних слов, то режим историчности – это способ, с помощью которого общество, социальная группа или отдельный человек трактует свое прошлое. Этим понятием мы обязаны французскому ученому Франсуа Артогу. Артог объяснил, что нет одной единственной правильной истории, потому что восприятие событий всякий раз происходит в рамках определенного шаблона.

    Допустим, вы провели ничем не примечательный день, немного задержались на работе, потом забежали за продуктами в супермаркет, и вдруг встретили на улице своего кумира, человека, о встрече с которым давно мечтали. В это мгновение ваше восприятие недавнего прошлого расцветает новыми красками. Вы понимаете, что вся предыдущая цепочка событий неслучайна, ведь она вела вас к долгожданной удаче. Вы бросаетесь к своему божеству, поскальзываетесь на банановой кожуре и падаете. Результат – потеря сознания, перелом, больничная койка... В этом случае включается уже новый режим историчности. Обратим внимание: сами события не меняются, они просто начинают иначе звучать в свете случившегося. Кстати сказать, в этот ключевой момент меняются и ожидания от будущего.

    В октябре 1917 года в нашей стране произошел переход на новый режим историчности, который вызвал к жизни совершенно новую трактовку прошлого (войн, восстаний, исторических личностей) и совершенно новый образ будущего. В свете личной истории для кого-то это стало трагедией, а для кого-то – звездным часом, осуществлением давней мечты. В конце 1980-х – начале 1990-х произошел новый слом, в результате которого вся история России до Сахарова, Елены Боннэр и Ельцина была признана химерой, а коммунистический хилиазм сменился ожиданием капиталистического рая. Для миллионов людей это стало трагедией, но для немногих избранных это был настоящий подарок судьбы.

    24 февраля режим историчности вновь изменился: Россия открыто бросила вызов неоколониальной политике Запада. Это означало окончательный разрыв с либеральным прошлым и совершенно другое будущее. Будущее, в котором либеральным нытикам, позерам и агентам влияния просто нет места. Именно поэтому столь сладко дремавшие под бомбовые удары по Сербии, Ливии и Ираку, проспавшие Донецк и Горловку, внезапно зашевелились, заерзали, затосковали… Удастся ли устроиться в воюющей стране с прежним комфортом? Что будет с премиями, должностями, бюджетными вливаниями? А в случае отъезда – будет ли Запад также хорошо кормить, носить на руках, осыпать блестками? Весь жизненный путь недавних баловней судьбы окрасился в мрачные тона, и они почувствовали себя леммингами, бредущими к пропасти. Вот тут-то на их глаза и навернулись слезы, и заиграла желчь, и подкатило под душу.

    Поэтому, когда Быков и ему подобные говорят о «конце», «ужасе», «пробитом дне», «пропасти», «черной яме истории» и тому подобном, они абсолютно правы. То, что происходит сейчас, – и есть конец, конец с точки зрения либеральных казачков и их режима истории. Авторефлексия их не обманывает. Мы действительно наблюдаем конец либерального нарратива. Но это конец самих либералов, не России.


     
     
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