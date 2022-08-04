Россия укрепляет свои позиции в «остальном» мире

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4 августа, четверг  |  Последнее обновление — 08:52  |  vz.ru
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Когда юань займет место доллара и евро в России

Юань завоевывает российский финансовый рынок Zuma/ТАСС
После введения санкций Запада против России доллар и евро стали, по сути, токсичными валютами. Однако вскоре на рынке стали появляться новые финансовые продукты с другой дружественной валютой – китайской. Станет ли юань альтернативой традиционным западным валютам для хранения сбережений, путешествий и спекулятивных инвестиций? Подробности...
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Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России

Нэнси Пелоси начала холодную войну между Китаем и США Chris Kleponis /CNP/Global Look Press
Третьей мировой войны не случилось – самолет со спикером американского парламента Нэнси Пелоси приземлился в Тайбэе. Пекин грозился не допустить этого визита, но не принял никаких мер, чтобы предотвратить его. Правда, Китай уже пообещал «мощный и сильный» ответ США на визит Пелоси. Ухудшение отношений приведет и к тому, что в Пекине отныне не будут прислушиваться к мнению Америки в отношении России. Подробности...
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Как Бакатин разрушил КГБ СССР

Бакатин стал случайным человеком на посту главы КГБ СССР Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Является ли предателем Родины последний глава КГБ СССР Вадим Бакатин и достоин ли он быть похороненным на престижном Троекуровском кладбище? Ведь Бакатин передал американцам ряд наших секретов и по сути разрушил КГБ. Возможно, дискуссия эта не совсем корректна, однако сам факт ее возникновения весьма показателен. Кем был этот человек и как он попал на должность руководителя одной из мощнейших спецслужб мира, не имея для этого никаких данных и опыта? Подробности...
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Украина блокировала Европе важнейший торговый путь

Дунай перестал был безопасным для навигации по вине Украины REUTERS
За неделю на Дунае уже три украинских судна напоролось на «неизвестное взрывное устройство». Парадокс в том, что суда взрываются отнюдь не на российских, а на собственных минах. В начале спецоперации ВСУ с перепугу сыпали минами вокруг Одессы беспорядочно, часть из них течениями занесло в соседний Дунай. В результате ни сама Украина, ни Европа пользоваться устьем своей великой реки больше не могут. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Россия укрепляет свои позиции в «остальном» мире

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Мир сильно больше, чем 30 стран НАТО. И с этими странами Россия налаживает или укрепляет взаимоотношения – так, что это вызывает активное противодействие со стороны США, впрочем, безрезультатное. Подробности...

Провокация Пелоси была только началом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если раньше отступления Китая под американским давлением можно было объяснить словами «Пекин стремится не вступать в конфронтацию из-за малозначительных проблем и вместо этого собирается с силами», то с тайваньским вопросом это не работает. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Чем закончится терпение Китая

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Несмотря на все свое могущество, Пекин пока морально не готов к тому, чтобы пожертвовать миром во имя соблюдения справедливого к себе отношения. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Китай отомстит за Тайвань

Кто взрывает склады с оружием в ЕС

Как России и Украине поделить культуру

Обсуждение: 9 комментариев
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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
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Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?
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    Камран Гасанов

    Россия укрепляет свои позиции в «остальном» мире

    Камран Гасанов
    старший преподаватель РУДН
    		4 августа 2022, 08:52

    В первые месяцы спецоперации европейские лидеры никак не могли определиться, стоит ли им общаться с Кремлем. Польша и Прибалтика призывали к полному бойкоту. Напротив, канцлер Олаф Шольц и французский президент Эмманюэль Макрон созванивались с Владимиром Путиным, надеясь стать миротворцами в украинском кризисе. За такой настрой они даже получили «оплеуху» от эстонского премьера, требовавшей не звонить в Кремль.

    Так или иначе, несмотря на разницу подходов, и Западная, и Восточная Европа действовали в рамках англо-американской геополитики. Последняя заключается в создании очагов нестабильности вокруг России и ее экономическом удушении. Макрон и Шольц разговаривают с Путиным, но одновременно поставляют Украине тяжелое вооружение. То есть, как говорит лидер правящей в Италии партии Джузеппе Конте, «подливают масло в огонь». Они работают на ту же цель – ослабление и изоляцию России.

    Если бы мир ограничивался странами НАТО, то заветная цель ушедшей в отставку эстонского премьера Каи Каллас и ее польских друзей исполнилась бы хоть завтра. Но мир – это больше чем 30 стран НАТО. Последние два-три месяца Владимир Путин и Сергей Лавров доказывают этот тезис своими зарубежными визитами. За сравнительно небольшой срок Лавров объездил почти полмира. Он побывал в Индии, Китае, Магрибе, странах Персидского залива, Турции, Иране и на днях посетил четыре страны Африки. Индонезия ждет Путина на саммит G20. Но поедет ли сам российский лидер на Бали – большой вопрос.

    Президент Путин в конце июня слетал в Ашхабад, чтобы принять участие в саммите Каспийских государств. Азербайджан, Казахстан, Иран и Туркменистан всегда представляли стратегическое значение для России. Азербайджан – приграничная страна, транзитер в Иран и звено проекта «Север-Юг». С Казахстаном самая протяженная граница. Иран – партнер по Сирии, а Туркменистан – граница с беспокойным Афганистаном. Заменить Европу каспийские страны России не смогут, но способны помочь ослабить эффект от санкций с выгодой для себя. Казахстан, например, готов разместить у себя компании из России, чтобы реэкспортировать их товары на российский рынок. Азербайджан тоже может заняться «параллельным импортом». Иран уже занимается экспортом российской нефти и газа в Оман, Пакистан, ОАЭ. Одновременно Иран вместе с Азербайджаном готовы перейти на оплату товаров в национальных валютах, в обход евро и доллара.

    Не менее важным был визит главы российского государства в Иран. Формальным поводом служила встреча в формате «астанинской тройки» по Сирии, который страны сформировали еще в 2017 году и смогли за счет него создать зоны деэскалации. Проблемы в Сирии все еще существуют. Гражданская война не закончилась. Россия с Ираном поддерживают Асада, а Турция его противников. Москва и Тегеран недовольны сохранением террористического ядра в Идлибе. Они считают, что по сочинской сделке Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана «очищением» Идлиба должны заняться турки. С другой стороны, у самой Турции есть претензии к России. Анкару раздражает сохранение двух полос территорий на сирийско-турецкой границе под контролем курдских отрядов. На встрече в Тегеране согласовать эти моменты не удалось, но турецкий и российский президенты смогли с иранским коллегой Ибрахимом Раиси найти общий знаменатель – прекращение американской оккупации Заевфратья.

    От Ирана больших сюрпризов в Вашингтоне сейчас не ждут. В Тегеране у власти консерваторы, разочарованные в «ядерной сделке». Хотя вывод Ирана из-под санкций в случае подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) дал бы шанс на замещение российских энергоносителей на европейском рынке. А вот сохранение партнерских отношений России с Турцией – настоящий раздражитель для США. Турция – страна НАТО. НАТО противостоит России на Украине. Но Эрдоган не только не пошел на санкции, а думает о том, как еще укрепить торгово-деловые связи с Россией. Турция страдает от инфляции и не может позволить себе роскошь отказаться от русских туристов, что уже начала делать Европа. Газовые соглашения с «Газпромом» продлеваются. АЭС «Аккую», в отличие от заблокированного Европой «Северного потока-2», строится.

    Благодаря усилиям Эрдогана удалось убедить украинского президента Владимира Зеленского согласиться на сделку по вывозу зерна, от которой выиграла не только Украина и Турция, но ряд стран Африки и Ближнего Востока. Турецкий лидер своим поведением показывает пример Шольцу и Макрону, которые под давлением Америки ставят Европу на грань газового голода. На днях в интервью каналу TRT Эрдоган сказал, что отношение западных лидеров к Путину не красит их.

    Запад пристально наблюдает за попытками России закрепить свое влияние в не западных странах и пытается подорвать эти усилия. В Индию по пятам Лаврова устремились западные эмиссары. В 2023 году Россия проведет второй саммит с лидерами стран Африки, но президент США Джозеф Байден примет аналогичный саммит в декабре 2022-го.

    Как минимум 17 стран Африки, отказавшихся на Генассамблее ООН голосовать за резолюцию о «российском вторжении в Украину», открыты к новому сотрудничеству с Россией в сфере энергетики, продовольствия и вооружений. Российские компании строят первую АЭС в Египте, нефтепровод в Уганде и готовы увеличить поставки зерна в ту же Уганду и другие страны. Так что пока попытки США и европейских стран помешать России укреплять контакты с не западными странами не дали эффекта. Индия и Китай продолжают покупать российскую нефть и не присоединяются к санкциям, хотя Вашингтон уже публично угрожает экономическими мерами. Саудовская Аравия нарастит добычу нефти только через пять лет, а не сегодня, как того, фактически, требовал Байден.

    Одним словом, Россия формирует многополярный мир.

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