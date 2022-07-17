Тони Блэр предсказал конец западного доминирования в мире

Крупнейшие геополитические изменения в 21-м веке спровоцирует Китай, а не Россия, заявил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, предсказав конец западного доминирования в мире.

Блэр считает, что «приближается конец западного доминирования в политике и экономике». По его мнению, «мир станет как минимум двухполярным, возможно многополярным». Блэр утверждает, что «впервые в современной истории Восток может оказаться на равных с Западом», передает ТАСС.

Он заявил, что Китай уже стал «второй по силе сверхдержавой в мире», китайский потенциал и степень вовлеченности в мировую экономику даже выше, чем у России, Китай «сравнялся с Америкой» во многих технологических областях и может обогнать США.

Блэр заявил, что Пекин ведет сеьбя все более агрессивно, не скрывает презрения к Западу, сближается с Россией и хочет окончательно решить проблему Тайваня. «Поймите меня правильно: я не говорю, что в ближайшее время Китай попытается получить Тайвань силой. Однако мы больше не можем выстраивать свою политику на уверенности в том, что он не попытается», – заявил Блэр.

По его мнению, союзником Китая будет Россия и, возможно, Иран. Он указал на отношение стран G20 к ситуации на Украине и призвал использовать в отношении Китая принцип «сила плюс вовлечение» – Запад должен быть в состоянии противостоять Китаю, но не терять связи с ним. Блэр считает, что с Китаем следует вести себя прагматично, без агрессии, но демонстрируя готовность к взаимоуважительным отношениям.

Он посоветовал Западу активнее использовать мягкую силу, получить поддержку Африки, население которой будет расти по мере сокращения населения Китая, а также сделать Ближний Восток, Индию и Индонезию приоритетными направлениями западной внешней политики.

Напомним, Wall Street Journal пишет, что США пытаются объединить Запад, но Россия и Китай считают это устаревшим образом мышления времен холодной войны и укрепляют связи с глобальным Югом.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российские партнеры на совещании глав МИД стран G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала.