В США указали на строительство Россией сети по оси Север – Юг

США пытаются объединить Запад, но Россия и Китай считают это устаревшим образом мышления времен холодной войны и укрепляют связи с глобальным Югом, пишут СМИ.

Wall Street Journal пишет, что Россия на фоне ухудшения «традиционных отношений между Востоком и Западом строит новую сеть в сфере дипломатии, экономики и безопасности по оси Север – Юг». Для нее «ключевым союзником» в этом стал Китай – Пекин «годами работал по этой оси, щедро ведя торговлю и инвестируя в Азии, Латинской Америки и Африке», передает ТАСС.

Как отмечает издание, страны, о которых идет речь, «не являются крупными экономическими или дипломатическими игроками». Однако «многие из них представляют собой быстро развивающиеся рынки, расположенные на стратегических торговых маршрутах, а некоторые обладают важными для перехода к чистой энергетике минералами».

При этом «многие страны, расположенные по оси Север – Юг имеют приоритеты, резко контрастирующие с западными», подчеркивает Wall Street Journal. Издание считает, что Москва и Пекин хотят «перенаправить глобальные энергетические потоки таким образом, чтобы они еще долгие годы работали на пользу им и в убыток Западу», что может стать «одним из важнейших долгосрочных итогов украинского кризиса».

В частности, Россия увеличила поставки нефти в Индию и добивается успехов в дипломатии – так, 35 стран, включая Индию, Китай и ЮАР, отказались осудить в начале марта действия России на специальной сессии Генассамблеи ООН. Пока США и НАТО «сфокусировались на объединении Запада», Китай и Россия «исходят из того, что это стремление к сплочению Запада представляет собой устаревший образ мышления времен холодной войны», говорится в статье. Издание признает, что безразличие к странам Африки и Латинской Америки со стороны США, а также «восприятие» Вашингтона «как ненадежного» игрока дает «России и Китаю открытое пространство для маневра».

Напомним, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российские партнеры на совещании глав МИД стран G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала.