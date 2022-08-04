Песков назвал переворот на Украине в 2014 году настоящей угрозой миропорядку

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4 августа, четверг | Последнее обновление — 14:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль назвал условие для получения Газпромом турбины для «Северного потока»
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Итоговую реакцию официального Пекина на визит Нэнси Пелоси можно описать словами прапорщика из «ДМБ»: «Бахнем, обязательно бахнем. Весь мир в труху! Но не сейчас».
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Мир сильно больше, чем 30 стран НАТО. И с этими странами Россия налаживает или укрепляет взаимоотношения – так, что это вызывает активное противодействие со стороны США, впрочем, безрезультатное.
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Если раньше отступления Китая под американским давлением можно было объяснить словами «Пекин стремится не вступать в конфронтацию из-за малозначительных проблем и вместо этого собирается с силами», то с тайваньским вопросом это не работает.
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Песков назвал переворот на Украине в 2014 году настоящей угрозой миропорядку
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Переворот на Украине 2014 года был настоящей угрозой миропорядку в мире и Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Настоящая угроза мировому порядку и ситуации в мире и на нашем континенте, то есть в Европе, наверное, переворот, который произошел на Украине в 2014 году и который был тщательно срежиссирован, в том числе странами-членами НАТО. Несмотря на те гарантии, которые министры иностранных дел ряда стран давали. Отсюда проистекает угроза и опасность для миропорядка», – передает его слова РИА «Новости».
Песков отметил также, что напряжение в отношениях с Западом назревало на протяжении нескольких десятилетий.
«И во многом ее (напряженную ситуацию – прим. ВЗГЛЯД) провоцировала агрессивная политика, которую проводил Североатлантический альянс в отношении нашей страны, постоянно волнами приближая свою военную инфраструктуру к границам Российской Федерации. Это создало дополнительные опасности для нас, и это потребовало от России принятия мер», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Между тем накануне директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин заявил, что эпоха конструктивного взаимодействия России со странами Запада бесповоротно завершена, независимо от исхода спецоперации на Украине.
Американцы предложили выпороть Зеленского за призыв к Китаю
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Читатели New York Post оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Китай «оставаться нейтральным» и не помогать России.
«Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления», – написал Freddie, сообщает РИА «Новости».
«Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?» – отметил пользователь ata777.
«Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?» – задался вопросом Oksure.
«О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты – посмешище», – написал Ralph Holloway.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки.
Чулпан Хаматова пожаловалась на предательство
Уехавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова пожаловалась, что ее предали люди, которым она помогала в ущерб себе.
«Люди, которым я много помогала, иногда сильно в ущерб себе, и которые сейчас, пользуясь ситуацией, когда меня очень выгодно пнуть, с радостью делают это. Я это испытала на себе», – поделилась она в интервью YouTube-каналу RusDelfi, пишет «Комсомольская правда».
Несмотря на потрясения и критику, актриса старается сохранять веру в людей. «Я хочу верить, что все люди хорошие. Я просто не выживу, если стану другой», – заявила она.
Ранее актриса Чулпан Хаматова заявила, что переехать в Латвию ее якобы «вынудила» спецоперация на Украине.
Напомним, Хаматова уволилась из московского театра «Современник», в труппе которого состояла с 1998 года. Она покинула Россию сразу же после начала военной спецоперации на Украине. Артистка переехала жить в Латвию.
ООН: Россия больше всех приняла украинских беженцев
Организация Объединенных Наций указала, что Россия стала страной, принявшей больше всех беженцев с территории Украины, сообщают СМИ.
Во всех странах Европы насчитывается порядка 6,3 млн граждан Украины, покинувших страну. Россия же приняла почти 1,97 млн человек, пишет «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылками на данные ООН.
Второе место занимает Польша – свыше 1,25 млн украинских беженцев. В Германии же зарегистрировано присутствие 915 тыс. беженцев с Украины.
Ранее СМИ сообщали, что в Германии зафиксировали рост безработицы из-за украинских беженцев.
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ДНР: Союзные силы вошли в Марьинку
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Украинских военных выбили с южной окраины населенного пункта Марьинка в Донецкой народной республике, сообщил замминистра информации республики Даниил Безсонов.
«На нескольких направлениях фронта ДНР есть продвижения. Наши бойцы выбили укров с южной окраины Марьинки», – цитирует Безсонова ТАСС.
По его словам, сейчас союзные силы уничтожают украинские опорные пункты по всему фронту в районе Авдеевки, Соледара и Артемовска.
«Половина поселка Пески под нашим контролем. Оставшуюся половину враг, скорее всего, оставил, но это предварительно. Будет ясно после зачистки», – заключил он.
Во вторник в ДНР заявляли, что населенный пункт Пески зачищен наполовину от подразделений украинских военных.
Боец украинской армии Сергей Гнездилов в соцсетях рассказал, что бои в поселке Пески стали мясорубкой.
Депутат ДНР Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснял, что ВСУ бросили в Пески резервистов, которые только взяли в руки оружие, потому украинские СМИ и блогеры рассказывают про «мясорубку».
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Минобороны объяснило главную цель удара Киева по СИЗО в Еленовке
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Украинские власти намеревались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен, заявил замминистра обороны России Александр Фомин.
«Руководство Украины отдало приказ о нанесении ракетного удара, так как пленные боевики полка «Азов» начали давать свидетельские показания, разоблачающие их преступления, в том числе против мирных граждан», – цитирует Фомина ТАСС.
Многие украинские военные сейчас добровольно сдают оружие, зная об отношении к ним в российской армии.
Провокация в Еленовке планировалась для запугивания бойцов ВСУ, это была попытка «противодействия сдаче их в плен». При этом Киев не приводит никаких доказательств, пытаясь переложить ответственность за гибель военнопленных на Россию.
Минобороны России отмечало, что ответственность за удар по Еленовке лежит в том числе на Вашингтоне, поскольку представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в СМИ признавался, что при использовании украинскими войсками РСЗО Himars американцы могут отменить удары, если «их не устроит намеченная цель».
В ДНР поясняли, что место содержания украинских военных в Еленовке выбрали с учетом пожелания Киева.
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Зеленский захотел «напрямую» поговорить с Си Цзиньпином
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине.
«Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином, который состоялся год назад», – сказал Зеленский китайскому изданию South China Morning Post, сообщает РИА «Новости».
По его словам, после начала российской спецоперации у Украины «не было никаких разговоров с Китаем». «Хотя я считаю, что это было бы полезно», – добавил он.
В июне Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Шведский телеканал извинился за сюжет о ставших россиянами херсонцах
Шведский телеканал SVT извинился перед зрителями за «неправильный» сюжет о плачущих от радости жителях украинского города Херсона, получивших российские паспорта, сообщает Dagens Media.
Зрители сочли такую подачу информации «пропагандой». Наблюдательный совет по радио и телевидению получил в общей сложности 47 жалоб на телеканал. Телеканал SVT извинился перед зрителями за «неправильный» сюжет, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в эфире новостей шведского телеканала SVT показали репортаж, в котором жители Херсона, получившие паспорта и российское гражданство, искренне выражали свою радость. После этого на телеканал обрушился шквал обвинений в российской пропаганде.
Первые российские паспорта жители Херсонской области получили 11 июля. Заявки на российское гражданство уже подали тысячи человек, желающих – сотни тысяч.
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Под Харьковом уничтожена группа испаноговорящих наемников ВСУ
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Артиллерийский расчет союзных сил России и республик Донбасса уничтожил группу испаноговорящих наемников под Харьковом в населенном пункте Русская Лозовая, точных данных об их гражданстве пока нет, рассказал источник в одном из артподразделений союзных сил.
«30 июля в Русской Лозовой были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наемников, по нашим данным – испанцы. Засекли испанскую речь путем радиоперехвата», – сообщил источник РИА «Новости».
Он уточнил, что удар по наемникам нанесли артподразделения союзных сил.
«Изначально средствами глубинной разведки было обнаружено скопление живой силы противника, после оказалось, что это была группа испанцев. Цель к нам пришла и была поражена», – рассказал военнослужащий.
Точных данных о гражданстве иностранных наемников, входящих в данную группу, пока нет.
Ранее воюющий на стороне Киева снайпер из Испании рассказал, как иностранцы участвуют в военной операции за Украину, сколько получают за каждого убитого и как конфликт используют европейские наркоторговцы.
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Минобороны заявило о бегстве трех бригад ВСУ в Донбассе
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В результате активных наступательных действий российских войск и Народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка ДНР подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харькова уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: два пункта управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Константиновка ДНР и формирования националистов в районе населенного пункта Терноватое Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 194 районах. Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области и хранилище топлива для украинской военной техники в районе железнодорожной станции Запорожье-2», – отметил Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы подавлено три взвода РСЗО «Град», четыре взвода орудий «Гвоздика» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Ласточкино, Петровское и Авдеевка ДНР.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Андреевка, Дружное Донецкой народной республики, Изюм и Дмитровка Харьковской области. Кроме того, перехвачено пять снарядов реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Дружное ДНР, Солнечное и Музыковка Херсонской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1673 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4244 танка и других боевых бронированных машин, 786 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3251 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 4696 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что ракетным ударом во Львовской области уничтожены поступившие из Польши вооружения и боеприпасы ВСУ.
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СК начал работу по установлению причастных к убийствам российских военнопленных
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Следственный комитет устанавливает личности украинских военных, причастных к расправам над российскими военнопленными весной в районе Черниговщины.
«Следователями принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступлений в отношении российских военнослужащих», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
По информации ведомства, предполагается, что к преступлениям причастны боевики из экстремистской организации «Правый сектор*» (деятельность запрещена в России).
Отмечается также, что эти факты свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Ранее в Общественной палате рассказали о зверствах украинских силовиков в Мариуполе.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Французский писатель заявил о поставке Парижем оружия неонацистам на Украине
Франция, где запрещена свастика и нацистская символика, поставляет оружие неонацистам на Украине, рассказал волонтер, бывший французский военный, писатель Адриан Боке.
«Все вместе мы боролись с неонацизмом, мы пожертвовали миллионами жизней. Но сегодня Европа, которая, я вижу, занимается вооружением подобных неонацистских формирований, батальонов, которые нам удалось стереть с лица земли после 1945 года. С геополитической точки зрения все интересы, которые затрагиваются, идут перед интересами человеческих жизней, неонацистские интересы превыше всего сейчас», – отметил он в ходе брифинга «Международный общественный трибунал по Украине и решение Верховного суда РФ по признанию полка «Азов» террористической организацией», передает РИА «Новости».
«Во Франции запрещено ношение свастики, нацистской символики. Так как же объяснить, что французское правительство спонсирует и поставляет оружие военным образованиям, носящим те самые нашивки, запрещенные французским законом?» – добавил Боке.
Ранее французский волонтер рассказал о процессе инсценировки в Буче.
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Официально названо число обменов пленных с Украиной
Российская и украинская сторона провели 27 обменов военнопленными и обменов телами погибших военных, заявил замминистра обороны России Александр Фомин.
«При участии МККК также удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведено 27 таких операций», – цитирует Фомина РИА «Новости».
По его словам, в российском оборонном ведомстве создана постоянно действующая медицинская комиссия для освидетельствования больных и раненых военнопленных. Она работает в соответствии с рекомендациями и принципами Женевской конвенции.
Кроме того, проводится репатриация украинских военных. По решениям комиссии Украине переданы 18 человек.
Вместе с ООН и МККК в апреле-мае 2022 года успешно были проведены операции по эвакуации с «Азовстали», напомнил Фомин.
«Всего с «Азовстали» вышли свыше 3 тыс. человек, из них более 2,4 тыс. – военнослужащих ВСУ и бойцы националистических формирований. Операции носили исключительно гуманитарный характер. Сотрудники международных организаций подтвердили строгое соблюдение норм международного гуманитарного права при их проведении», – заключил замминистра.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что обсуждение обмена пленными между республикой и Украиной ведется при помощи России.
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На Украине анонсировали массовую приватизацию
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что приватизация в стране должна массово начаться с 1 сентября.
«С 1 сентября на Украине должна массово стартовать приватизация. Такую задачу поставил президент Украины, Верховной радой принято соответствующее законодательство, правительством разработаны все подзаконные нормативные акты», – написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Ранее на Украине создали санкционный список из поддержавших признание ЛНР и ДНР российских депутатов, которым запрещено участвовать в приватизации.
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Российская ПВО отразила попытку ВСУ ударить по мосту в Херсоне
Российская система противовоздушной обороны в ночь на четверг отразила очередную попытку украинских военных нанести удар по Антоновскому мосту через Днепр, который связывает город Херсон с областью, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«По мосту не наносилось никаких ударов. Были попытки, но все отразила система ПВО. По мосту вообще ничего не прилетело, все это фейки», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что часть полос разрушенного в результате обстрелов украинскими войсками Антоновского моста через реку Днепр в Херсоне уже восстановлена.
Власти Херсонской области запустили два катера для организации переправы через Днепр на время восстановления Антоновского моста под Херсоном, пострадавшего в ходе обстрела со стороны Украины.
Напомним, 20 июля украинские войска выпустили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, часть из них была перехвачена ПВО. Первые сообщения об обстрелах Антоновского моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS поступили в прошлый вторник, после этого власти региона приняли решение усилить прикрывающую мост через Днепр ПВО.
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Эксперт указал на политическую провокацию Украины в адрес Китая
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«Желание Зеленского провести разговор с Си Цзиньпином – это общая линия, которую в обязательном порядке требуют от всех союзников Вашингтона – обращаться к Китаю с просьбой осудить Россию», – заявил газете ВЗГЛЯД китаевед Николай Вавилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине.
«После свержения Януковича отношение Украины к Китаю стало откровенно провокационным. Это ярко иллюстрирует, например, кейс с национализацией, рейдерством государственного масштаба в отношении предприятия «Мотор Сич», – рассказал советник директора Института Китая и современной Азии РАН, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов.
«Мотор Сич» был куплен китайской корпорацией в соответствии с законодательством Украины, а затем, по указке из Вашингтона, завод был отобран в пользу украинского государства. Кроме этого, руководство Украины регулярно позволяло себе провокационные высказывания в адрес Пекина. Например, на одном из голосований по уйгурскому вопросу в Совете ООН по правам человека Киев встал на защиту западной точки зрения и осудил Пекин. Правда, позже, после консультаций с Китаем, Украина изменила свое решение», – отметил собеседник.
«Офис президента Украины и украинский МИД регулярно заявляют о том, что добиваются прямого диалога с Си Цзиньпином. В свою очередь, председатель КНР ни разу не отреагировал на эту провокацию и регулярно подчеркивал, что вопрос России и Украины – это вопрос, имеющий свою историческую сложность, и Пекин с пониманием относится к действиям России», – сказал он.
«У Китая четкая позиция: действия России являются ответом на агрессию Украины и стран НАТО. Это Си Цзиньпин подтвердил в своем последнем диалоге с американским президентом США Джо Байденом», – добавил эксперт.
«Любые заявления Украины по поводу предстоящих разговоров с Китаем носят сугубо провокационный характер и отражают желание Киева получить сиюминутную политическую выгоду»,
– полагает китаевед. «При этом Киев открыто демонстрирует, что уже практически не ориентируется на стратегические отношения с Китаем. Как мы знаем, последние три года Китай является крупнейшим торговым партнером Украины. Скорее всего, боевые действия в Причерноморье этот статус изменят. Китайские предприятия и граждане начнут покидать массово Украину, но зафиксировать это мы сможем только по итогам года», – убежден Вавилов.
«Сложившая ситуация вокруг диалога лидеров двух стран – показатель того, что в Китае не считают Украину надежным и способным к переговорам партнером. А на Украине в свою очередь уже не видят никакого будущего у китайско-украинских отношений. Особенно в свете крепнущих связей Украины с Тайванем. Скорее всего, Украина поставила на Китае крест и используют такие заявления только в качестве политических провокаций, не ожидая серьезного ответа с китайской стороны», – считает эксперт.
«Китай пока вынужден с этим мириться, поскольку на Украине остаются китайские дипломатические представительства и граждане, а также продолжают работать предприятия», – отметил собеседник.
«Вместе с тем заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании провести разговор с председателем КНР Си Цзиньпином – это еще и общая линия, которую в обязательном порядке требуют от всех союзников Вашингтона – обращаться к Китаю с просьбой осудить Россию», – заключил Вавилов.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине. По его словам, после начала российской спецоперации у Украины «не было никаких разговоров с Китаем». «Хотя я считаю, что это было бы полезно», – добавил он.
При этом в июне Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.
В то же время читатели New York Post подвергли критике Зеленского, призвавшего Китай «оставаться нейтральным» и не помогать России. «Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления», – написал Freddie.
«Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?» – отметил пользователь ata777. «Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?» – задался вопросом Oksure. «О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты – посмешище», – написал Ralph Holloway.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки.
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