Отважны жинки стран полночных, жаль только – дуры

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1 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Украина может стать самодостаточной по газу

Отопительный сезон на Украине обещает быть необычным Виталий Грабар/ТАСС
Дефолт «Нафтогаза» и отсутствие денег на газ для подготовки к зимнему сезону – лишь одна из проблем украинской энергетики. Вторая проблема – где найти дефицитный нынче товар. Киев уже пугает украинцев 16-градусной температурой в квартирах, а европейцев – воровством российского газа из транзитной трубы. Но есть и другой вариант: Украина может выйти на самообеспечение газом. Как это возможно, и чья алчность может все испортить? Подробности...
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Россия бросает вызов господству США в Мировом океане

Морская доктрина России – это ответ на амбиции США в Арктике Владимир Астапкович/РИА Новости
В день Военно-морского флота России президент Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину. Предыдущий документ действовал семь лет и, как указывают эксперты, потерял свою актуальность. На какие положения новой доктрины стоит обратить внимание? Как ее принятие отразится на развитии флота и что означает для мира новая морская политика России?  Подробности...
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Как Россия подготовит Донбасс и юг Украины к зиме

Районы, пострадавшие во время спецоперации, оперативно восстанавливаются SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС
Предстоящую зиму жители освобожденных городов Донбасса должны встретить в достойных условиях. Такое распоряжение отдал Владимир Путин, напомнив, что ход спецоперации для простых людей связан с издержками. Как скоро жители освобожденных территорий заживут с российским уровнем комфорта? Подробности...
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Новый истребитель стал символом перемен рынка боевой авиации

KF-21 Boramae – не самый лучший, но многообещающий истребитель YONHAP/EPA/ТАСС
Южная Корея пополнила список стран, способных производить современные истребители. Начались летные испытания ее первой машины подобного класса – KF-21 Boramae. По сути, это всего лишь неплохая машина, которую нельзя сравнивать ни с Су-57, ни с F-35. И тем не менее перед нами знаменательное событие, которое будет иметь большие последствия в том числе для России. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Отважны жинки стран полночных, жаль только – дуры

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Вряд ли инцидент в Мурманске как-то напрямую связан с направлением норвежской дипломатии. Хамить или не хамить русским – вопрос политический и решаемый наверху. В компетенцию какой-то консульской дуры он не входит. Подробности...

Русским важна справедливость в любой ее форме

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Стоит ли удивляться, что солдаты России и донецких республик идут в атаку, помолившись перед боем и взяв в руки красный флаг? Просто коммунистическая идеология и православие, если вдуматься, имеют больше схожих черт, чем противоречий, и в нужных условиях очень легко подвергаются синтезу – вот как сейчас. Подробности...
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Зачем Европа превращает обычных людей в геев

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Со всей этой ЛГБТ-повесточкой, а на самом деле – гигантской машиной подавления инакомыслящих, государство лезет в постель к своим гражданам. Да так, как несчастному СССР и не снилось. Подробности...
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Как Сталин натравил Японию на США

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Когда Китай отвоюет Тайвань

Тайная миссия Шредера в Москве

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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Отважны жинки стран полночных, жаль только – дуры

    Максим Соколов
    публицист
    		1 августа 2022, 12:04

    Удивить исходящей от просвещенного Запада русофобией сейчас довольно трудно. Одни украинские беженцы, объявившие себя авангардом западной демократии, чего стоят. Впрочем, и без беженцев, когда автохтонные жители Запада почувствовали, что можно не стесняться, получилось «In vino veritas», то есть «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке».

    Однако мало кто ожидал, что самых высот русофобии достигнет норвежская дипломатия. Все-таки, с одной стороны, люди стран полночных, согласно расхожему представлению, отличаются северной сдержанностью. С другой стороны, дипломатическая служба (если речь не идет о после Мельнике – тем более уже бывшем после) предписывает дипломатическим и консульским служащим лицемерие. В сердце своем они могут относиться к стране пребывания как угодно, но несдержанность в проявлении чувств – это mauvais ton.

    Но «суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет». Служащая генконсульства Норвегии в Мурманске (консульство прекратило работу с 1 июля, но формально не закрыто, консульский патент не отозван) Элисабет Эллингсен учинила роскошную сцену у стойки портье мурманской гостиницы «Азимут». Служащие гостиницы не подготовили номер к ее появлению и попросили варяжскую гостью подождать, пока там приберутся.

    Норвежка не проявила понимания, указав: «Знаете, я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирает абы как – это не уборка», и завершила беседу словами: «Я ненавижу русских!».

    Негодование, пожалуй что, чрезмерное. Скромный опыт автора говорит о том, что подобные казусы с несвоевременной уборкой встречаются в четырехзвездочных отечественных гостиницах – и не только. В трех- и даже четырехзвездочных отелях Парижа и Мюнхена такое тоже бывало. Правда, в этом году автор по понятным причинам не ездил в страны капитала, но уверенности в том, что сбои с уборкой ныне там полностью ликвидированы, у него нет. Штаты горничных не беспредельны, и накладки порой неизбежны. Это нехорошо, на стойке портье на это следует указать, но кидать пальцы со словами «Как я ненавижу немцев (французов)!» вряд ли уместно.

    Фото: ZUMAPRESS/Global Look Press

    И вообще демарш фру Эллингсен почему-то до боли напоминает манеры постсоветских скоробогачей. Причем не только конкретных пацанов, но и чиновников и даже – страшно сказать – системных либералов, которые в случае истинной или мнимой накладки могут так кидать пальцы, что даже какой-нибудь Никола Питерский смутился бы.

    Так что слова «Все черненькие, все прыгают» применимы не только к представителям разных классов русского общества, но даже и к отважным людям стран полночных. Элисабет Эллингсен явила начальственный раж: «Да знаешь ли ты, скотина, с кем разговариваешь?» – только что по сусалам не надавала, в точности как клиент станционного смотрителя двухвековой давности.

    С такими запросами ей лучше было бы поселиться в гостевом доме обладминистрации, чтобы все перед ней ходили на цирлах. Но она вовремя не обратилась к губернатору А.В. Чибису, теперь же, когда Чибис заявил: «Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России», обращаться, пожалуй, уже не имеет смысла.

    Вряд ли, однако, кляузный инцидент как-то напрямую связан с направлением норвежской дипломатии. МИД в Осло выразил всяческие сожаления и заверил во всемерном уважении к русским. Точно ли там в Осло нас так уважают, вопрос другой, но там хотя бы понимают, что хамить или не хамить русским – вопрос политический и решаемый наверху. В компетенцию какой-то консульской дуры он не входит.

    Конечно, консульская служба САСШ в XIX веке знавала примеры еще более аррогантного поведения своих чиновников, о чем можно почитать у О. Генри, однако Норвегия – не САСШ, а Россия – не Анчурия. В этом ошибка отважной Эллингсен.

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