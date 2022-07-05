Почему русские испытывают испанский стыд за Запад

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5 июля, вторник  |  Последнее обновление — 18:56  |  vz.ru
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Юрий Савелов: Легкая промышленность России получила большой шанс на развитие

Эксперт не исключает временного дефицита отдельных товаров легкой промышленности Владимир Астапкович/РИА Новости
«Если производить с поддержкой государства будет дешевле, чем импортировать, то легкая промышленность может легко вырасти в два раза. Сейчас импортировать одежду и обувь выгодней, чем производить внутри страны», – говорит предприниматель и член Совета Московского отделения «ОПОРА РОССИИ» Юрий Савелов. Он также рассказал, во что россияне будут одеваться и какую обувь носить после ухода западных брендов. Подробности...
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Узбеков напугали перспективой потерять половину страны

За первые два дня волнений погибли 18 человек KUN.UZ/REUTERS
Попытки Ташкента упразднить автономию каракалпаков обернулись вооруженным бунтом и массовыми протестами в Каракалпакии – малонаселенной, но огромной по площади республике, занимающей почти половину территории Узбекистана. Власть тут же согласилась на уступки, но это не означает, что проблема сепаратизма решена надолго. Меж тем у России в Каракалпакии есть собственный национальный интерес.  Подробности...
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Как лучший вратарь России стал рядовым Военно-морского флота

Случай Ивана Федотова вскрыл ряд особенностей прохождения службы в армии российскими спортсменами Александр Овчаров/РИА Новости
Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов, которого забрали в армию прямо с тренировки, объявился в Северодвинске. Хоккеист в полном соответствии с законом будет служить там в звании рядового ВМФ. А ведь еще недавно он собирался играть за крупный американский клуб. Как происходящее скажется на карьере вратаря – и что это означает для российского спорта в целом?  Подробности...
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Варшава и Киев объединились для разорения Евросоюза

Украина мечтает – по примеру Польши – превратить для себя Евросоюз в гигантский банкомат Artur Widak/Zuma/ТАСС
Украина едва успела получить статус кандидата в Евросоюз, но уже обещает переделать его под себя. В Киеве открыто говорят, что орудием для такой переделки станет «тандем Украины и Польши». Видимо, опасаясь такого альянса, Брюссель заранее принял меры: еще полгода назад Варшава и Брюссель отчаянно ссорились, но после 24 февраля в ЕС на время забыли все споры. Но теперь Брюссель нанес полякам болезненный удар. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Почему русские испытывают испанский стыд за Запад

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
У айтишников есть понятие легаси-код: код, который был получен в наследство (legacy) от предыдущих команд разработчиков – он работает, но неизвестно как. Что-то подобное произошло с идеологическо-политтехнологической машиной Запада. Подробности...

Чему нас не научил Чебурашка

Мария Бойко
Мария Бойко, эксперт ИМИ МГИМО
Шварцман в своем самом известном мультфильме про друзей Чебурашку и крокодила Гену неоднократно демонстрирует: если у гражданина есть потребность в чем-то, надо найти единомышленников и просто сделать это своими руками. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Не уверен – не разгоняй

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, увы, привержены своей политической стороне гораздо больше, чем истине – и если «наши» возвели напраслину на врагов, то так им, негодяям, и надо. Кого беспокоит справедливость по отношению к врагу? Подробности...
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Восстание в Узбекистане: главное

Атака на Белгород и освобождение ЛНР

Россия потеряла Аляску из-за коррупции

Обсуждение: 9 комментариев
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Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Ирина Алкснис

    Почему русские испытывают испанский стыд за Запад

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		5 июля 2022, 17:25

    Заявления самых что ни на есть официальных лиц Запада уже давно стали у нас любимым источником мемов, но в последние месяцы стало твориться что-то совсем уж невообразимое. Испанский стыд – то бишь чувство неловкости за другого человека – стал практически постоянным при отслеживании публичных высказываний Байдена, Шольца, Макрона и далее по списку.

    Поводы те дают практически в ежедневном режиме. Вон в коммюнике по итогам своего саммита «Большая семерка» призвала Китай оказать давление на Россию с целью прекращения «военной агрессии». И, как будто этого мало, в том же документе «Семерка» наехала на Пекин из-за Гонконга, Тибета и Синьцзяня. И ведь авторов ничего не смущает в этой конструкции.

    Европа на полном серьезе обсуждает планы установления предельных цен на энергоносители – причем уже не только российские, а вообще. А то как-то слишком дорого, по их мнению, теперь получается. Причем эти идеи озвучиваются на самом высоком уровне, особенно Макрон усердствует. То есть мы наблюдаем буквальную иллюстрацию старого армейского анекдота про «поезд, стой, раз-два». Кто-то в Сети сравнил это с алкоголиком, требующим в магазине установить предельную цену на водку. А им нормально.

    Штаты далеко не ушли. Уже давно стало понятно, что не работает придуманная в недрах Белого дома концепция «путинского подорожания». Уже сколько опросов показывают, что не верят в нее американцы, не верят – наоборот, она их все сильнее раздражает. Но администрация Байдена продолжает упорно ее запихивать в глотку американского общества, как будто надеясь, что количество перерастет в качество. Впрочем, именно на это они на самом деле и рассчитывают.

    Примеры можно приводить очень долго. Практически каждый день приносит новые перлы, но все они свидетельствуют о довольно странных отношениях западных элит с реальностью. Складывается впечатление, что те совершенно искренне убеждены, что действительность должна приходить в соответствие с их пожеланиями по мановению руки.

    Одна из причин такого положения вещей очевидна: на протяжении трех десятилетий Запад, будучи глобальным гегемоном, нередко добивался своего минимальными усилиями, затратами и издержками. Одного его слова зачастую было достаточно, чтобы (почти) весь остальной мир начинал поддерживать высказанную им идею, выполнять его распоряжения и следовать в его фарватере. 

    В то же время, представляется, что это только часть разгадки феномена утраты Западом чувства реальности.

    Не менее, а, может быть, даже более важным является то, какие изменения претерпела идеологическая сфера как таковая.

    Большую часть своей истории человечество жило в крайне медленно менявшемся мире. Установленные некогда правила были незыблемыми на протяжении столетий, а иногда и тысячелетий. И буквально за какую-то пару веков все изменилось радикально. Дело не только в том, что мир стал стремительно меняться, главное – он стал меняться под воздействием идей.

    Где-то у кого-то рождалась мысль – о правах женщин, о недопустимости рабства, о необходимости всеобщего образования или социальных гарантий, о чем угодно. Идей были сотни и тысячи. Они захватывали умы миллионов – и результатом стала молниеносная по историческим меркам трансформация человеческого общества.

    Стало очевидным, что идеи, порождения человеческого разума, способны менять мир – и быстро, причем не только в технической сфере, но и в куда более тонких материях типа социальных структур, морали и норм поведения. 

    В XX веке было предпринято множество попыток поставить этот феномен на службу государству. У нашей страны в этом смысле свой весьма незаурядный опыт.

    Но без сомнения наибольших успехов в данной области добился Запад. Скрестив идеологию с маркетингом, он создал политтехнологическую машину, инструмент мягкой силы, которая десятилетиями демонстрировала феноменальную эффективность – причем как на международной арене, так и внутри самих западных стран.

    В общем, ничего удивительного, что некоторые – и в первую очередь сами западные элиты – уверовали, что данная машина является не просто безотказной, а действительно способна трансформировать людей и мир любым образом, который только придет в голову.

    Несколько лет назад в Рунете получил распространение текст одного американского инженера, который на конкретном примере рассказал, как утрачиваются компетенции в сложных технических сферах. В его случае речь шла о некоем заводе, построенном около полувека назад и который все это время успешно выпускал продукцию. Но потом встал вопрос о его модернизации – и тут-то выяснилось, что нынешнее поколение сотрудников не знает, как этот завод устроен и работает. Нет, они в курсе, какие кнопки надо нажимать, какие рычаги давить и какие материалы в какие резервуары заливать, чтобы продукция продолжала изготавливаться. Но глубинное устройство предприятия им неизвестно, документации же практически не сохранилось.

    А у айтишников есть понятие легаси-код: код, который был получен в наследство (legacy) от предыдущих команд разработчиков – он работает, но неизвестно как. В результате вмешательство в его функционирование, попытки дополнить, переделать, улучшить могут привести вовсе не к тем последствиям, что предполагается.

    Что-то подобное произошло с идеологическо-политтехнологической машиной Запада.

    Полбеды, что ее ныне используют люди, не имеющие глубинного понимания о том, как она устроена, и использующие ее на уровне нажимания кнопок согласно мануалу и собственному представлению о прекрасном. Так еще и профессиональный уровень этих людей вызывает большие вопросы, учитывая, что зачастую их отбор идет по принципу принадлежности к угнетаемым меньшинствам (будь то расовые или сексуальные) и прочим факторам, не имеющим отношения к квалификации. Что, к слову сказать, стало прямым следствием эксплуатации этой машины именно таким образом.

    Сбоить эта чудо-машина начала уже давно. Теперь же ее провалы стали обыденностью – в первую очередь в мировой политике. Хотя и во внутренней политике западных стран проблемы нарастают быстро.

    Но западные элиты, превратившиеся из специалистов в жрецов, которые механически, без понимания сути, используют доставшееся им в наследство творение более продвинутой цивилизации, продолжают жать на знакомые рычаги и кнопки, в надежде, что привычные ритуалы заставят ее функционировать как прежде.

    Вот только формула «Горшочек, вари!» работает все хуже, и все чаще возникают ситуации, доносящие до всех, что король – голый. 

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