Крах американской мечты и полотенца

Время от времени останавливаюсь в гостиницах, иногда это бывают отели экономического класса, но международных сетей – что снимут организаторы мероприятий, ради которых я путешествую, там и живу. И каждый раз меня бесит вот это манипулятивное обращение в ванной комнате по поводу полотенец. Мол, если вы оставите полотенце на полу, мы его, конечно, заменим. Но если вы любите планету, то не бросайте полотенце на пол, а повесьте его куда-нибудь и используйте снова. То есть вытирайтесь грязным несвежим полотенцем ради экологии. А если берете каждый раз свежее полотенце, то вы неэкологично мыслящий примат.

Я понимаю, что экология ни при чем. Просто такой вот нехитрый шантаж побуждает клиентов реже брать свежие полотенца – и гостиница может сократить расходы на стирку полотенец, увеличить рентабельность и прибыль для топ-менеджеров и акционеров сети отелей. Мне это не подходит. Я привык мыться два раза в день и каждый раз после душа я пользуюсь свежим полотенцем, и дома тоже. Дома у меня для этого есть много небольших быстро сохнущих полотенец. И в гостинице я изменять своим привычкам не буду. Если топ-менеджеры и бенефициары сети отелей хотят спасти планету, то пусть отдадут, например, свои бизнес-джеты службе мониторинга лесных пожаров.

И вообще, почему я, маленький человечек, который просто любит регулярно мыться и вытираться свежим полотенцем, оказался крайним? У США 11 авианосцев. Каждый авианосец оставляет очень большой карбоновый след. На каждом авианосце служат больше пяти тысяч матросов. Они в том числе моются. И пользуются полотенцами, даже если несвежими. А еще авианосцы ходят туда-сюда, жгут топливо и всячески загрязняют планету. Почему бы не начать с авианосцев? Зачем США 11 авианосцев? От кого они собираются обороняться? Кто на них собирается напасть? Мексика? Это от Мексики они собираются защищаться с помощью 11 авианосцев? Может, им хватило бы 10 авианосцев? Пусть США откажутся от одного авианосца ради планеты, и тысячи людей в гостиницах смогут спокойно мыться и вытираться свежими полотенцами.

С гигиеной вообще какая-то беда. Именно гигиену каждый раз пытаются отменить. В Европе сейчас не хватает газа, и лидеры европейских стран на полном серьезе призывают население реже мыться. Или мыться без мыла. Или мыться не полностью, а частями. Сегодня одну подмышку, завтра другую. Потому что надо бороться с Россией. Принимаешь горячий душ – помогаешь Путину. Не сдавайся русским, ходи вонючим и грязным!

Но проблема не только в гигиене. Водить автомобили, готовить пищу, отапливать помещения – всё плохо, всё помогает Путину. Рано или поздно какой-нибудь европейский деятель открыто скажет: не рожайте детей! Родил ребенка – помог русским. Потому что любая жизнь, тем более жизнь цивилизованная, на руку русским – потому что каждому человеку надо мыться, готовить еду и отапливать дом.

Так мы поняли, что дело с самого начала было не в планете. И даже не в прибылях бенефициаров сети отелей и других капиталистических корпораций (ну, не только в прибылях). И не в пандемии. И тем более не в Путине и не в русских. Похоже, что это просто повод. Запад зашел в тупик. Общество потребления уткнулось в пределы развития.

Как боролись с коммунизмом? С коммунизмом боролись с помощью «американской мечты»: у любой семьи будет квартира в городе и домик в пригороде, по автомобилю на каждого совершеннолетнего члена семьи и полеты в отпуск на курорты мира. Они говорили: злые коммунисты хотят лишить вас этого, загнать жить в коммуналки и заставить ездить в переполненных автобусах. И вдруг оказалось, что борцы с коммунизмом лгали.

Потому что для восьми миллиардов жителей планеты капиталистическими методами невозможно обеспечить по квартире, домику, автомобилю и курорту. Даже для одного «золотого» миллиарда не получается! И нужно это, как его, коливинг, коворкинг, «экологичный городской транспорт» и вообще, желательно меньше путешествовать, меньше жрать и меньше мыться. Нужно какое-то …э-э-э… планирование, да?

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Но планировать капиталисты не умеют и не хотят, поэтому решили проще: надо сокращать население планеты. А оставшееся научить жить проще, скромнее, совместно пользоваться ресурсами, а желательно вообще воздерживаться от благ цивилизации. Но как объяснить людям? Признаться, что «американская мечта» изначально была ложью? Признаться, что капитализм проиграл? Человеческое общество должно себя ограничивать. Это нормально. Жизнь человека предназначена для аскезы, а не для удовольствий. Раньше это объясняли религии, на Западе было христианство. А теперь? Христианство отменили вместе с коммунизмом. Как же заставить людей принимать самоограничения?

Ну вот и началось. Сначала боролись с глобальным потеплением. Грета Тунберг и всё такое. Спасали планету. Потом объявили пандемию и запретили путешествовать и вообще выходить на улицу без особой нужды. А сейчас весь мир поднимают на войну с Россией. Поэтому не включайте кондиционеры, не заливайте в баки бензин, не готовьте еду и не рожайте детей.

Вот только Россия не воюет с миром. И у России есть план, как спасти планету, не отказываясь от цивилизации и не сокращая численность населения. В этом плане – дружба народов, сотрудничество, развитие науки и технологий. Есть в нашем плане место для каждой культуры, религии, традиции, для отелей, курортов, автомобилей, горячей воды и свежих полотенец. А вот для гегемонии одной страны и ее 11 авианосцев места, пожалуй, нет.