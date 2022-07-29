Крах американской мечты и полотенца

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29 июля, пятница  |  Последнее обновление — 12:26  |  vz.ru
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Украина может стать самодостаточной по газу

Отопительный сезон на Украине обещает быть необычным Виталий Грабар/ТАСС
Дефолт «Нафтогаза» и отсутствие денег на газ для подготовки к зимнему сезону – лишь одна из проблем украинской энергетики. Вторая проблема – где найти дефицитный нынче товар. Киев уже пугает украинцев 16-градусной температурой в квартирах, а европейцев – воровством российского газа из транзитной трубы. Но есть и другой вариант: Украина может выйти на самообеспечение газом. Как это возможно, и чья алчность может все испортить? Подробности...
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Зеленский объявил себя наследником вымышленного государства

Равноапостольного князя Владимира Святого считают «своим» и на Украине, и в России Владимир Вяткин/РИА Новости
«В Ираке не говорят, что нынешний президент Бархам Салех – правопреемник Навуходоносора. Также натяжкой было бы утверждать, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси имеет какое-то отношение к Тутанхамону. Зеленский занимается манипуляциями», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский историк Владимир Скачко, комментируя речь президента Зеленского, объявившего Украину единственной законной наследницей Киевской Руси. Подробности...
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Документы опровергают выдумки о штрафбатах

Штрафные части ставили на самые опасные участки фронта Макс Альперт/РИА Новости
Ровно восемьдесят лет назад Сталин издал приказ, ставший широко известным под именем «Ни шагу назад!» Так был создан не только новый вид военных частей Красной армии – штрафники, но и один из самых устойчивых мифов Великой Отечественной. До сих пор о штрафных частях распространяется масса небылиц. Но реальность была не менее впечатляющей. Подробности...
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Срочные меры по экономии газа раскалывают Евросоюз

Европа раскалывается по вопросам и поставок, и потребления газа Uwe Anspach/DPA/ТАСС
«Экономия ради безопасной зимы» – так называется программа по масштабной экономии газа, принятая в Евросоюзе. Проблема, однако, в том, что далеко не все страны ЕС согласились на экономию, да и экономить должны в первую очередь домохозяйства, а не промышленность. Многочисленные противоречия, связанные с данным решением, могут иметь для ЕС серьезные политические последствия. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Крах американской мечты и полотенца

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Планировать капиталисты не умеют и не хотят, поэтому решили проще: надо сокращать население планеты. А оставшееся научить жить проще, скромнее, совместно пользоваться ресурсами, а желательно вообще воздерживаться от благ цивилизации. Подробности...

Какова роль «химии» отношений во внешней политике

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Герхард Шрёдер очевидно более успешный переговорщик с Россией, чем любой из нынешних европейских политиков. Физика взаимодействий между странами, то есть реальные столкновения и согласования национальных интересов, в редких случаях успешно дополнялась химией человеческих отношений. Подробности...

Борьба с Антоновским мостом – это «битва за избушку лесника»

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Почему ВСУ с такой маниакальной настойчивостью бьют по Антоновскому мосту? Мне видится только один логичный ответ: выведение его из строя – это отличный повод для пиара успехов ВСУ при их полном отсутствии. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Когда Китай отвоюет Тайвань

Тайная миссия Шредера в Москве

Обсуждение: 4 комментария

15 лет тюрьмы за получение паспорта

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Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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Определена победительница конкурса «Мисс Россия – 2022»

Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
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Как выбирали победительницу конкурса «Мисс Москва – 2022»

На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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Обсуждение: 7 комментариев
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Герман Садулаев

    Крах американской мечты и полотенца

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		29 июля 2022, 11:48

    Время от времени останавливаюсь в гостиницах, иногда это бывают отели экономического класса, но международных сетей – что снимут организаторы мероприятий, ради которых я путешествую, там и живу. И каждый раз меня бесит вот это манипулятивное обращение в ванной комнате по поводу полотенец. Мол, если вы оставите полотенце на полу, мы его, конечно, заменим. Но если вы любите планету, то не бросайте полотенце на пол, а повесьте его куда-нибудь и используйте снова. То есть вытирайтесь грязным несвежим полотенцем ради экологии. А если берете каждый раз свежее полотенце, то вы неэкологично мыслящий примат.

    Я понимаю, что экология ни при чем. Просто такой вот нехитрый шантаж побуждает клиентов реже брать свежие полотенца – и гостиница может сократить расходы на стирку полотенец, увеличить рентабельность и прибыль для топ-менеджеров и акционеров сети отелей. Мне это не подходит. Я привык мыться два раза в день и каждый раз после душа я пользуюсь свежим полотенцем, и дома тоже. Дома у меня для этого есть много небольших быстро сохнущих полотенец. И в гостинице я изменять своим привычкам не буду. Если топ-менеджеры и бенефициары сети отелей хотят спасти планету, то пусть отдадут, например, свои бизнес-джеты службе мониторинга лесных пожаров.

    И вообще, почему я, маленький человечек, который просто любит регулярно мыться и вытираться свежим полотенцем, оказался крайним? У США 11 авианосцев. Каждый авианосец оставляет очень большой карбоновый след. На каждом авианосце служат больше пяти тысяч матросов. Они в том числе моются. И пользуются полотенцами, даже если несвежими. А еще авианосцы ходят туда-сюда, жгут топливо и всячески загрязняют планету. Почему бы не начать с авианосцев? Зачем США 11 авианосцев? От кого они собираются обороняться? Кто на них собирается напасть? Мексика? Это от Мексики они собираются защищаться с помощью 11 авианосцев? Может, им хватило бы 10 авианосцев? Пусть США откажутся от одного авианосца ради планеты, и тысячи людей в гостиницах смогут спокойно мыться и вытираться свежими полотенцами.

    С гигиеной вообще какая-то беда. Именно гигиену каждый раз пытаются отменить. В Европе сейчас не хватает газа, и лидеры европейских стран на полном серьезе призывают население реже мыться. Или мыться без мыла. Или мыться не полностью, а частями. Сегодня одну подмышку, завтра другую. Потому что надо бороться с Россией. Принимаешь горячий душ – помогаешь Путину. Не сдавайся русским, ходи вонючим и грязным!

    Но проблема не только в гигиене. Водить автомобили, готовить пищу, отапливать помещения – всё плохо, всё помогает Путину. Рано или поздно какой-нибудь европейский деятель открыто скажет: не рожайте детей! Родил ребенка – помог русским. Потому что любая жизнь, тем более жизнь цивилизованная, на руку русским – потому что каждому человеку надо мыться, готовить еду и отапливать дом.

    Так мы поняли, что дело с самого начала было не в планете. И даже не в прибылях бенефициаров сети отелей и других капиталистических корпораций (ну, не только в прибылях). И не в пандемии. И тем более не в Путине и не в русских. Похоже, что это просто повод. Запад зашел в тупик. Общество потребления уткнулось в пределы развития.

    Как боролись с коммунизмом? С коммунизмом боролись с помощью «американской мечты»: у любой семьи будет квартира в городе и домик в пригороде, по автомобилю на каждого совершеннолетнего члена семьи и полеты в отпуск на курорты мира. Они говорили: злые коммунисты хотят лишить вас этого, загнать жить в коммуналки и заставить ездить в переполненных автобусах. И вдруг оказалось, что борцы с коммунизмом лгали.

    Потому что для восьми миллиардов жителей планеты капиталистическими методами невозможно обеспечить по квартире, домику, автомобилю и курорту. Даже для одного «золотого» миллиарда не получается! И нужно это, как его, коливинг, коворкинг, «экологичный городской транспорт» и вообще, желательно меньше путешествовать, меньше жрать и меньше мыться. Нужно какое-то …э-э-э… планирование, да?

    Но планировать капиталисты не умеют и не хотят, поэтому решили проще: надо сокращать население планеты. А оставшееся научить жить проще, скромнее, совместно пользоваться ресурсами, а желательно вообще воздерживаться от благ цивилизации. Но как объяснить людям? Признаться, что «американская мечта» изначально была ложью? Признаться, что капитализм проиграл? Человеческое общество должно себя ограничивать. Это нормально. Жизнь человека предназначена для аскезы, а не для удовольствий. Раньше это объясняли религии, на Западе было христианство. А теперь? Христианство отменили вместе с коммунизмом. Как же заставить людей принимать самоограничения?

    Ну вот и началось. Сначала боролись с глобальным потеплением. Грета Тунберг и всё такое. Спасали планету. Потом объявили пандемию и запретили путешествовать и вообще выходить на улицу без особой нужды. А сейчас весь мир поднимают на войну с Россией. Поэтому не включайте кондиционеры, не заливайте в баки бензин, не готовьте еду и не рожайте детей.

    Вот только Россия не воюет с миром. И у России есть план, как спасти планету, не отказываясь от цивилизации и не сокращая численность населения. В этом плане – дружба народов, сотрудничество, развитие науки и технологий. Есть в нашем плане место для каждой культуры, религии, традиции, для отелей, курортов, автомобилей, горячей воды и свежих полотенец. А вот для гегемонии одной страны и ее 11 авианосцев места, пожалуй, нет.

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