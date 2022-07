США стали прятать траты на Украину На улицы США пришла «американская бойня» 18 июля 2022, 11:14

Фото: JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

Текст: Тимур Шафир

Соединенные Штаты начинают пожинать кровавые плоды своего отношения к преступлениям, которые совершают чернокожие жители государства. Дело об убийстве Джорджа Флойда перевернуло не только представление о работе полиции, но и в итоге всю государственную статистику насильственных преступлений. Единственным средством защиты американцы теперь видят личное оружие. 20 января 2017 года, вступая в должность 45-го президента Соединенных Штатов Америки, Дональд Трамп в своей инаугурационной речи пообещал американскому народу, в числе прочего, остановить волну преступности. «Преступность, банды и наркотики унесли слишком много жизней... Эта американская бойня (american carnage) прекратится прямо здесь, и прекратится прямо сейчас», – объявил Трамп под очередную порцию аплодисментов слушателей. Спустя пять с небольшим лет, прошедших со дня этого торжественного обещания, можно уверенно сказать – если Трамп и не обманул избирателей, то как минимум очень сильно ошибся в своих прогнозах. А во времена президентства Байдена это стало еще более показательным. «Американская бойня» не только не прекратилась – она набрала обороты, и Соединенные Штаты сегодня сталкиваются с рекордным числом насильственных преступлений. По данным анализа тенденций преступности, подготовленным американским Советом по уголовному правосудию (Council on Criminal Justice, CCJ), в 2021 году число убийств в крупных американских городах увеличилось на 5% по сравнению с 2020 годом, а в сравнении c 2019-м выросло сразу на 44%. В текущем году, согласно данным бюро статистики департамента полиции Нью-Йорка, число сообщений об убийствах, изнасилованиях, нападениях и ограблениях к концу лета обгонит уровень 2021 года, превысив прошлогодние показатели на 25,8%. «Большое Яблоко» (традиционное название Нью-Йорка) в этом не одиноко – как минимум шесть крупных городов по всей стране, включая сам Нью-Йорк и Лос-Анджелес, уверенно двигаются к тому, чтобы побить прошлогодние рекорды по количеству преступлений на душу населения. Эта статистика не обошла стороной и столицу Соединенных Штатов. Рост насильственных преступлений также наблюдается в Вашингтоне, где в 2022 году их суммарное число увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом исследование только количества преступлений в географическом регионе США не дает полной картины, поскольку более высокая численность населения обычно приводит к более высокому общему числу преступлений. Многие исследователи предпочитают отталкиваться от показателей уровня преступности на 100 000 жителей – и в этом случае показатели существенно дополняются неприятными для американского правительства данными. Например, и по уровню имущественных, и по уровню насильственных преступлений в штатах США в 2020 году наблюдались очень высокие показатели в таких штатах, как Аляска и Нью-Мексико, а Вашингтон с его 12-процентным увеличением в итоге сильно отстает по уровню роста преступности от таких городов, как Детройт и Сент-Луис. Одновременно в 2021 году в Штатах увеличился рост числа нападений с применением огнестрельного оружия и при отягчающих обстоятельствах. Их количество выросло на 8% по сравнению с предшествовавшим годом и превысило уровень в три четверти всех зарегистрированных убийств в стране. Смертность от огнестрельного оружия увеличилась на 43% с 2010 по 2020 год, составив 1,3% от всех смертей в 2020 году. Поразительно, но при этом в США – стране, традиционно считающей священным право гражданина на владение огнестрельным оружием – до сих пор отсутствует общенациональная база данных, отслеживающая его приобретение. Вопросами расследования и предотвращения преступлений, связанных с незаконным использованием, производством и хранением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в США, занимается специальное федеральное агентство Минюста – Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, BATF). Так вот, данные BATF демонстрируют, что в 2020 году полиция задекларировала у граждан почти в два раза больше оружия, чем в 2019 году – более 68 000 единиц, приобретенных не ранее семи месяцев до момента совершения преступления. «В 2021 году мы увидели рекордную долю убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия, – удрученно размышляет доктор Ричард Розенфельд (Dr. Richard Rosenfeld), профессор криминологии Университета Миссури и соавтор анализа, подготовленного CCJ. – Огнестрельное оружие, которое попадает в обращение почти во всех случаях, является законно приобретенным. Тогда возникает вопрос: как законно приобретенное огнестрельное оружие попадает в руки людей, которые могут использовать его в преступлении?». Действительно, на сегодняшний день, по данным исследования Small Arms Survey, при слабом контроле над оружием Соединенные Штаты являются самым вооруженным обществом в мире. Еще в ходе предвыборной гонки – 2020 Байден обещал американцам отменить Акт о защите законной торговли оружием (PLCAA, в соответствии с которым производитель орудия не несет ответственности за вред, причиненный им), запретить продажу и производство штурмового огнестрельного оружия и магазинов c большой емкостью (штурмовые винтовки, имеющиеся у граждан, предлагалось выкупать), а также ограничить количество огнестрельного оружия, которым может обладать один человек. На эту тему Он не сдержал это обещание, как и многие другие, заявленные им в ходе предвыборной кампании. На сегодняшний день огнестрельное оружие обогнало автомобильные аварии как основную причину гибели американских детей и подростков. В 2020 году в США от насилия с применением огнестрельного оружия было зарегистрировано 4300 смертей среди молодежи в возрасте до 19 лет, что на 30% больше, чем в предыдущем году. Для сравнения: в 2020 году в автомобильных авариях погибло 3900 американцев в возрасте до 19 лет. Если размышления профессора Розенфельда носят преимущественно теоретический характер, то другие сторонники ограничения действия Второй поправки к Конституции США, дающей право гражданам на хранение и ношение оружия, все активнее стараются перевести свои требования в практическую плоскость и ввести в действие новые нормы, ограничивающие право американцев на самозащиту. 10 июля кинорежиссер Майкл Мур (Michael Moore) опубликовал свой проект так называемой 28-й поправки к Конституции, которую он намерен предложить на рассмотрение Конгрессу США. По его замыслу, она призвана заменить и отменить Вторую поправку, жестко ограничив свободу продажи, приобретения и распространения огнестрельного оружия. Проект Мура, как и следовало ожидать, уже получил свою порцию жесточайшей критики в ходе общественного обсуждения. Граждане США, не разделяющие убеждения сторонников Демократической партии и президента Байдена, уверены в том, что их конституционное право на владение оружием – последняя плотина на пути вала бесконтрольной преступности, которая вскоре захлестнет всю страну. Огнестрельное оружие и его применение в ходе совершения преступлений – лишь следствие хаотичной политики действующей администрации США, чьи действия в последние годы привели к еще большему разделению американского общества, росту нетерпимости и ослаблению роли правоохранительных органов в предотвращении правонарушений. Разделение и расслоение американского общества по расовым, политическим и экономическим признакам сопровождается абсурдными мерами по их преодолению, предпринимаемыми нынешней администрацией. События, последовавшие за гибелью рецидивиста Джорджа Флойда 25 мая 2020 года, стали толчком к росту преступности в стране. Но удивительным образом в этом вопросе протестующие и погромщики, как показалось, действовали в рамках единой задачи и с местными властями ряда штатов, и с федеральным правительством. Уровень убийств, подскочивший в 2020 году в США на 30% по сравнению с предыдущим годом и не имевший прецедента в современной истории страны, сопровождался действиями, не поддающимися логическому осмыслению. Движение за упразднение полиции в Миннеаполисе (городе, где погиб Флойд) парализовало работу полицейских структур почти на полтора года, до самого ноября 2021-го, пока на городском голосовании реформы, предложенные движением, не были отклонены с незначительным преимуществом в 56,2% против 43,8% голосов. В это же самое время на фоне беспорядков и погромов активистами BLM и примкнувшего к ним хулиганья, власти штата Калифорния приняли новый закон, согласно которому все кражи с суммой ущерба до 950 долларов перестали считаться уголовными преступлениями. Те же самые правила вступили в силу в Вашингтоне и Нью-Йорке – здесь лимит безнаказанного грабежа был даже повышен до 1000 долларов. В итоге в течение одного только сентября 2021 года в «Большом Яблоке» было зарегистрировано более 26 000 жалоб на совершенные кражи, чего не было с 1995 года. Как невесело шутят представители Ассоциации ретейлеров США, в безопасности сейчас чувствуют себя только владельцы книжных магазинов – активисты борьбы за присвоение чужого имущества обходят их стороной. Взрыв преступности произошел на заранее удобренной почве. К 2020 году в США в тюрьмах или на испытательном сроке находилось около 5,6 млн человек, но эта цифра, благодаря «гуманизации» американского правосудия, была уже на 13,3% меньше, чем в предыдущем году. Общее количество зэков США сократилось на 25% с пикового 2009 года. Досрочно освобожденные преступные элементы сегодня активно содействуют росту общего уровня преступлений в стране. Полиция и суды, дезориентированные безумной либерализацией, произвели в 2020 году меньше всего арестов на 100 000 населения, чем за предыдущие 35 лет. При этом число самих полицейских в штатах сократилось на 5,9% с 2009-го до 2020 года. Обвиняемое во всех смертных грехах, бомбардируемое противоречащими друг другу указаниями сверху, опасающееся сделать лишний шаг влево или вправо, да к тому же – как и все общество! – расколотое расово и политически изнутри, полицейское сообщество в итоге заняло позицию «минимальной вовлеченности» в процессы. Копы, лишенные уверенности в том, что собственное государство не предаст их завтра, быстро сменили свой девиз «служить и защищать» на «как бы чего не вышло». Майский расстрел школьников в техасском Увальде и формальное, хладнокровное бездействие силовиков в его ходе подтвердили то, что прежней полиции в США больше нет. У противников сохранения права на огнестрельное оружие появился еще один аргумент, признаваемый молчаливым большинством населения. На фоне этих событий, усугубляющихся глубочайшим экономическим кризисом, президент США Байден не находит ничего лучшего, как призвать местные муниципалитеты использовать средства, выделенные в рамках «Американского плана спасения» (American Rescue Plan) от 2021 года, для укрепления полицейских управлений – тех самых, которые еще совсем недавно лишали финансирования или пытались упразднить. В очередной раз администрация Байдена противостоит наводнению, отбиваясь от него водой из пожарного шланга. «Используйте эти средства, чтобы уделять приоритетное внимание общественной безопасности», – цитирует Байдена The New York Post. «Сделайте это быстро, до лета, когда уровень преступности обычно растет. Принятие мер сегодня спасет жизни завтра. Итак, используйте деньги. Наймите полицейских. Создайте свои системы экстренного реагирования». Однако обычная демагогия президента США, даже помноженная на финансовые влияния, уже не в силах изменить ситуацию. В схеме противостояния «преступники – правоохранители» произошли системные изменения. В корне поменялись дух и буква закона, размылось понятие «преступления» и, соответственно, необходимость противостояния ему. Государство, в силу сиюминутной политической конъюнктуры объявляющее уголовника святым, а полицейского, следующего инструкции – преступником, не просто меняет местами этих двух людей. Оно лишает себя права и возможности на защиту, которая обязательно потребуется ему уже в ближайшее время, когда последствия развивающегося кризиса выведут на улицы новых протестующих активистов вперемешку с уголовниками, а противостоять им будут демотивированные полицейские. Прекрасно помнящие о судьбе своего бывшего коллеги Дерека Шовина, приговоренного к 22 годам заключения. В этой ситуации аргументы американцев, требующих сохранить за ними право на владение оружием, как единственным средством защиты от надвигающегося хаоса, будут звучать еще более уверенно.