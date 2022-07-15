«Звезды» тоже должны отвечать за базар

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15 июля, пятница  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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России помогли создать тайные пути нефтяного обогащения

Российский дизель оценили арабы и бразильцы REUTERS
Российское топливо находит все больше покупателей по всему миру. Если сырую нефть из России активно стала покупать Индия, то российский мазут и дизель рекордными объемами утекают, как оказалось, на Ближний Восток. Российским дизелем скоро будут заправлять бензобаки в Бразилии. Но самое интересное, что вряд ли все это – конечные потребители российских энергоносителей. Подробности...
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Северная Корея признала ДНР и ЛНР с умыслом

Первой ДНР и ЛНР признала Россия, второй Сирия. КНДР третья, и у нее особый мотив Константин Михальчевский/РИА Новости
КНДР стала третьей по счету страной ООН, официально признавшей республики Донбасса, и второй по счету ядерной державой. Владимир Зеленский уже пообещал «жесткий ответ» и разрыв дипотношений, но ранее в Киеве уже признались – Северной Корее на Украине по сути завидуют. А она тем временем ведет собственную игру, и признание ДНР–ЛНР для нее совсем не случайность.  Подробности...
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Уничтожить системы HIMARS обязан российский спецназ

Американские HIMARS активно применяются украинской армией EYEPRESS via Reuters
Украина наносит террористические удары по населенным пунктам, занятым российскими войсками. Главным ударным средством для этого служат недавно поставленные в ВСУ американские ракетные установки HIMARS. Каковы особенности данного вида оружия, чем оно наиболее опасно – и каким способом российская армия способна его уничтожить? Подробности...
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Насильники и убийцы стали главной надеждой Киева

Руслан Онищенко – настоящий символ украинских зверств кадр из видео
Киевские власти выпустили из тюрьмы человека, ставшего символом самых кровавых, чудовищных и извращенных преступлений украинских националистов. Комбат роты «Торнадо» Руслан Онищенко заработал такую репутацию, перед которой меркнет даже то, что совершили нацисты батальона «Азов». Однако сегодня зверства Онищенко воспринимаются несколько иначе. Почему? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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«Звезды» тоже должны отвечать за базар

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
«Не преследовать» и «поддерживать» – это две большие разницы. А то наши творческие люди повадились называть преследованием за инакомыслие то, что государство им денег не дает. В этом смысле сам факт выступления «Би-2» на стадионе ярко свидетельствует, что никто их не преследует. Подробности...
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У расколов на «мы» и «они» долгая история

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Пожалуй, впервые за всю национальную историю в центре конфликта – вопрос об отношении к самой России, к ее историческому опыту и судьбе, как самостоятельной и основополагающей ценности. Подробности...
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Нужно ли играть с Европой в ее игры

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Мы исходим из того, что любые решения ЕС – это неизбежное зло. И любые «взаимовыгодные» решения ищутся исходя именно из этой гипотезы. Как будто Россия – это уже часть пространства, на котором действуют созданные в Брюсселе нормы. Подробности...
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Ракетный удар по Виннице. Что это было?

Обсуждение: 5 комментариев

Грета Тунберг пошла против НАТО

Обсуждение: 4 комментария

Еще одна ядерная держава признала ДНР

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Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В какой степени вы боитесь распространения новой инфекционной болезни — оспы обезьян?
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Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
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    Дмитрий Грунюшкин

    «Звезды» тоже должны отвечать за базар

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		15 июля 2022, 08:56

    Свобода слова считается одним из краеугольных камней демократии. Уточним на всякий случай – демократии европейского толка. Потому как, при всей формальной демократичности политического устройства, народное волеизъявление дальневосточных государств сильно отличается от европейского. И ни в Южной Корее, ни в Японии, ни тем более в Китае никакой свободы слова в западном понимании не существует.

    «Мне глубоко противны ваши убеждения, но я умру за ваше право их высказывать» – эти слова, которые ошибочно приписываются Вольтеру, а на самом деле принадлежат перу Эвелин Холл, написавшей биографию Вольтера, ярко характеризуют стремление европейцев к этой самой свободе слова. А в США свобода слова и вовсе гарантируется первой поправкой к Конституции, то есть является самой важной составляющей Билля о правах.

    Оставим за рамками нашего разговора тот факт, что все эти поправки и гарантии ничего не значат на практике и по факту гарантируют свободу слова только сторонникам господствующего мнения, а остальным как повезет. «Охота на ведьм» и «маккартизм» 1940-50-х, «Красная истерия» и «черный список Голливуда» – всё это реалии той самой «идеальной демократии» США. А забаненный в «Твиттере» и «Фейсбуке» президент Трамп – только вишенка на торте.

    Я бы хотел поговорить о другом. О том, что такое «свобода слова» в российском варианте, существует ли она, что она для нас и в чем особенности русской свободы слова. На днях культурная столица России отметилась знаковым событием. На «Газпром-арене» «Зенит» принимал в рамках Суперкубка московский «Спартак». Шоу было грандиозное, 60-тысячный стадион набит под завязку. А ублажали слух разгоряченных фанатов двух суперклубов Лева и Шура из группы «Би-2», известные своей, скажем так, антивоенной позицией, которую они не стесняются демонстрировать. В том числе наотрез отказавшись выступать на сцене под знаком «Z» и попросту выгнав из группы сотрудника, поддержавшего СВО. Свобода слова в «Би-2» – это свобода слова исключительно «Би-2».

    В чью светлую голову пришла гениальная мысль вывести этих товарищей пред светлы очи 60 тысяч достаточно радикально настроенных граждан с ярко патриотической, как водится в фанатской среде, позицией – опустим. Одно понятно – они оказались не на междусобойчике в клубе, где все свои, и не стали жертвой организованной акции неких активистов, сорвавших несколько концертов «Би-2» в разных городах. Они оказались перед огромной аудиторией людей, не связанных с этой группой вообще ничем. Результат оказался предсказуем. Мегаваттные колонки легко заглушил рев трибун, скандировавших в адрес певцов кричалки, которые мы тут воспроизвести не можем, потому что закон не позволяет.

    У освистанных на стадионе в Питере «миротворцев» совершенно предсказуемо нашлись общественные адвокаты. Брезгливо морща носики, они говорят: вот вам и пример дикой России, где никогда не было и никогда не будет подлинной свободы. Ведь Лева и Шура всего лишь посмели иметь мнение, отличное от господствующего, и вы сразу начали их травить! А где же свобода слова?

    Так вот же она, дорогие мои, прямо перед вами! Десятки тысяч людей в полной мере ее реализовали, выразив свое отношение к музыкантам, выразившим свою позицию. А то, что их оказалось на несколько порядков больше, чем «нетвойнистов» – это совсем другой вопрос. И тут мы подходим к очень важному для нас, русских, нюансу – абсолютно ли понятие «свобода слова»?

    Так уж сложилось исторически, что многие, казалось бы, однозначные понятия на Руси могут иметь разные трактовки, часто очень серьезно расходящиеся по смыслу. Железобетонные конструкции законников в наших краях расшатываются такими глубинными понятиями, как «правда» или «справедливость».

    По закону свобода слова гарантируется статьей 29 Конституции Российской Федерации. Там же обозначены рамки, за которые свобода слова не распространяется. «Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства». То есть каждый человек на любые оставшиеся темы может говорить или писать что угодно. В этом смысле «свобода слова» – это формализованная гарантия государства не преследовать инакомыслящих в рамках законодательства.

    Сразу уточним, что «не преследовать» и «поддерживать» – это две таки большие разницы. А то наши творческие люди повадились называть преследованием за инакомыслие то, что государство им денег не дает.

    В этом смысле сам факт выступления «Би-2» на стадионе ярко свидетельствует, что никто их не преследует. Так вот, у нас испокон веков параллельно закону существует традиция подтверждать свои слова делом. Порожняя трепотня у нас считается уделом, недостойным уважающего себя человека. «Собака лает – ветер носит», «пустое ведро звенит громче» – таких пословиц не счесть. Краеугольный камень нашей философии свободы слова в том, что за слова надо отвечать. В экстремальном выражении это сконцентрировалось в криминальной среде, где за «пустой базар» могут «конкретно предъявить». Но за безответственный треп или за злословие могут навалять даже в самом законопослушном коллективе.

    Люди, которые кричат о свободе слова в абсолютном выражении, на самом деле считают, что свобода слова – это свобода от ответственности за слова. А это никогда не было так. Если ты хочешь говорить что-то безнаказанно, то это не свобода слова, а свобода досужего балабольства. Имей мнение, отстаивай его, неси за него ответственность – это свобода слова. И никак иначе.

    Причем ответственность не обязательно должна быть уголовной или административной и быть прописанной в соответствующем кодексе. Когда тебя освистывают – это тоже твоя мера и ноша ответственности. Если ты не готов нести такую ответственность – значит, твое мнение не настолько важно для тебя, чтобы ты решился за него отвечать.

    А если ты всерьез требуешь, чтобы ты имел возможность выразить свое мнение, но чтобы тебя оградили от ответственности за него, то слова твои дешевле собачьего лая из-под соседских ворот.

    Приведу пример. Мне пришла в голову замечательная мысль. Я хочу ее высказать или написать. Но я понимаю, что мне за это прилетит. Или понимаю, что мой друг, который имеет иное мнение, обидится, потому что для него это болезненно. И я благоразумно молчу. Означает ли это, что нет свободы слова? Нет, мне никто не запретил, я сам решил промолчать.

    Означает ли это, что я трус? Нет. Это означает иное – то, что я хочу сказать, недостаточно для меня важно, чтобы я пошел на неприятности или конфликт. Если же я всё равно это скажу, то стоит ли расстраиваться, что друг порвал со мной отношения или на улице мне дали в морду? Я же сам поставил свое желание высказаться выше безопасности и выше друга. Именно за это и ответил.

    Вот и получается, что в рамках нашей парадигмы слово и дело имеют равный вес и отвечать приходится и за то, и за другое. Ответственность – это не закон. Ответственность – это последствия. Болтун, желающий болтать языком без всякой ответственности, сам приравнивает свои слова к мусору. Для нас же слова – камни. Нужно только правильно научиться ими пользоваться и не разбрасывать камни, потому что рано или поздно настанет время их собирать. Свое право на свободу слова надо отстаивать не только на словах. 

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