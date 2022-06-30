У конкурентов России нет шансов

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30 июня, четверг  |  Последнее обновление — 18:02  |  vz.ru
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Рубль попал в уникальные обстоятельства

Перед Россией остро встала нестандартная задача – ослабить рубль Егор Алеев/ТАСС
Российская валюта укрепилась столь сильно, что это перестало приносить выгоду государству – наоборот, возник целый ряд проблем и даже предвестники кризиса. Почему этим особенно недовольно Минэкономразвития, какими сложностями избыточно крепкий рубль угрожает бюджету – и почему выход из этой исключительной ситуации тоже должен быть весьма нестандартным?  Подробности...
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НАТО переходит к подготовке войны с Россией

Американцы, которые уже присутствуют в Польше, серьезно усилятся именно на этой территории EPA/ARTUR RESZKO/ТАСС
Лидеры НАТО приняли новую концепцию, в которой Россия названа «самой большой угрозой» для альянса. Кроме того, США намерены существенно увеличить свое военное присутствие на территории сразу нескольких государств Европы. О каких именно странах идет речь, какую угрозу подобные решения несут России и что Москва могла бы этому противопоставить?  Подробности...
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Как Россия создала уникальную систему разведки

Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США Владимир Гердо/ТАСС
Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня? Подробности...
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Руководство США ищет способы расчленить Россию

США не скрывают намерения разрушить Россию Кирилл Кухмарь/ТАСС
Сценарии расчленения России на несколько государств в открытую стали рассматривать организации, которые финансируют американский бюджет. Мало того – это не просто фантазии политологов-русофобов, за происходящим стоят фигуры влиятельных членов Конгресса США. О чем идет речь и как на это стоило бы реагировать России? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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У конкурентов России нет шансов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Можно прожить без зеленой, ровно нарезанной бумаги ФРС США. Можно прожить даже без макбука, айфона и выхода в интернет. Но без хлеба, воды и уютно потрескивающих дров в чугунной печке не прожить даже в Букингемском дворце и в Белом Доме. Подробности...

Газ наконец стал геополитическим оружием России

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
В Евросоюзе пытаются понять, где лежит грань, за которой поставки газа в ЕС с учетом уровня геополитической конфронтации станут невыгодны Москве. Подробности...

На Западе готовят общественное мнение к победе России

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Западные СМИ от громогласных заявлений о неминуемой победе Киева при поддержке «демократического мира» переходят к объяснениям того, почему победит Россия, а Украина значительно уменьшится в размерах. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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От Британии отваливается Шотландия

Эрдоган продал НАТО расширение на север

«План Маршалла» для Украины

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Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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    Владимир Можегов

    У конкурентов России нет шансов

    Владимир Можегов
    публицист
    		30 июня 2022, 17:50

    Саммит НАТО в Мадриде подавался мировыми СМИ, как событие поистине эпохальное. Настолько эпохальное, что глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес даже сравнил его с Ялтинской конференцией и падением Берлинской стены. Удачным сравнение, конечно, не назовешь. «Ялтинские конференции» проходит по итогам войны, а не в ее дебюте. Да и время сегодня явно не для падения стен, а для их возведения. Мир переживает не благостный «Конец истории» инфантильного Фукуямы, а ее новое суровое начало.

    В целом же слова министра прекрасно отразили сегодняшнее положение дел в стане друзей демократии: взвинченный до предела пропагандистский ажиотаж, зияющая пустота содержания, и совершенное отсутствие внятных образов для определения и понимания сегодняшней картины мира.

    Впрочем, роль и значение саммита вполне ясны, самодостаточны и не нуждаются ни в каком дополнительном пропагандистском обвесе. Запад принимает ситуацию стратегической войны – войны не России с Украиной, а войны России и ее союзников с либеральным миропорядком в целом – и на пятый месяц спецоперации поднимает, наконец, перчатку, брошенную Путиным. Вот вам кратко смысл и значение саммита.

    Тот же смысл и значение отражены и в декларации, опубликованной по его итогам. Россия признана в ней «наиболее значительной и непосредственной угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе».

    Мировой терроризм переместился на вторую строчку натовского хит-парада. Третью занял Китай, осторожно названный здесь источником системной конкуренции, подрывающей порядок, основанный на правилах.

    Фото: Diego Radames/Global Look Press

    В декларации сказано и об «ужасающей жестокости России», и о том, что она «намеренно усугубляет продовольственный и энергетический кризис», и полностью ответственна за мировую «гуманитарную катастрофу».

    Также декларация ожидаемо сообщает об утверждении новой Стратегической концепции альянса. То есть, перед нами попытка насколько возможно полного и глубокого сосредоточения в новых условиях глобальной войны. Войны именно глобальной: альянс дает понять миру, что угроза именно такова.

    Впрочем, Путин дал все это понять гораздо раньше: глобализм провалился; новый порядок, каким видит его Запад, не подходит для большинства стран мира. Все это регулярно доводилось Путиным до ушей «уважаемых партнеров», особенно красноречиво на Давосском форуме-2021:

    «Абсолютно ясно, что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек или даже на «золотой миллиард». Это просто деструктивная позиция. Такая модель по определению неустойчива», – сказал президент России.

    Запад понял, наконец, что все, что говорил Путин – это всерьез. И ожидаемо ответил на «ультиматум Путина» собственным ультиматумом: «Россия должна немедленно прекратить эту войну и уйти с Украины. Беларусь должна прекратить свое соучастие в этой войне» (декларация саммита НАТО). Ультиматумом, понятно, столь же невыполнимым, как и требования к НАТО откатится к границам 1997 года.

    Окончательное разрушение Ялтинского миропорядка, а не «новая Ялта» – вот, конечно, настоящее значение происходящего.

    Теперь немного конкретики. Если целью саммита была консолидация и объединение перед конкретной угрозой, то она, очевидно, достигнута. Пропаганда Запада может продолжать торжественно петь о «великом значении саммита» и единении «свободного мира» перед ужасной русской угрозой, в этом не будет большой натяжки. Вот только есть острое чувство, что это «единение на вершине» и есть именно что «единение на вершине», то есть, на самом взлете энергичного воодушевления, за которым неизбежно следует фаза отрезвления и быстрой последующей дезинтеграции.

    Продемонстрируем это на самом ярком примере. Главным сюрпризом саммита стало, конечно, разрешение кризиса между Турцией, членом альянса, и Финляндией-Швецией, которые жаждут в него вступить. Эрдоган действительно получил всё, что хотел. Финляндия и Швеция признали все его требования о курдских террористических организациях и совместной с терроризмом борьбе.

    Однако за декларативной теорией должна последовать практика. И она недвусмысленна. Эрдоган потребовал депортации с территорий северных стран более 30 террористов. Последнее уже вызвало широкие волнения курдов в Швеции и поставило власти перед жесткой дилеммой. Если экстрадиции не произойдет, ответ Эрдогана вполне очевиден: правительство Турции просто не ратифицирует подписанный договор. И так – практически по всем пунктам натовской повестки. 

    Еще пример. Прибалтийские страны законно радуются достигнутым договоренностям по увеличению на своих территориях контингентов войск НАТО с уровня батальонов до уровня бригад. Радость понятна: увеличение численности войск – это и увеличение дотаций, и создание инфраструктуры: новые мосты, дороги и т.д. Но, что касается безопасности, это, очевидно, силы и деньги на ветер. Беда прибалтийских государств в том, что защитить их в принципе невозможно. Что, какие силы здесь ни размещай, они остаются ровно простреливаемым насквозь полигоном для русских ракет и танков. Что, конечно, прекрасно понимают и в НАТО.

    Так же, как и то, что война с Россией – это война вдолгую. Что большая геополитическая шахматная партия только еще начинает разворачиваться. Что разыгрывается сегодня только дебют, когда фигуры выходят на свои позиции и начинает вырисовываться общая структура будущей битвы (а ответом на союзы Запада становится, например, расширение БРИКС, в который подали заявки Аргентина и Иран; и китайские канонерки, разворачивающиеся у Тайваня). Дебют, за которым внимательно следит и третий мир (то есть 2/3 населения планеты); дебют, который будет еще долго и неторопливо переходить в миттельшпиль. 

    Что же касается игры вдолгую, то России некуда торопиться. И здесь у ее конкурентов нет шансов. Можно прожить без зеленой, ровно нарезанной бумаги ФРС США. Можно прожить даже без макбука, айфона и выхода в интернет. Но без хлеба, воды и уютно потрескивающих дров в чугунной печке не прожить даже в Букингемском дворце и в Белом Доме.

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