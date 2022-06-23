Америка начала беднеть

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23 июня, четверг  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
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Ответ России нанесет ощутимый удар по экономике Литвы

Литва бьет по простым гражданам России Михаил Голенков/РИА Новости
Калининградский регион оказался перед лицом сухопутной блокады из-за действий Литвы. Она остановила транзит простых потребительских товаров из России в Калининград, в том числе автомобилей. Неофициально уже заговорили о перекрытии Литвой поставок газа в российский эксклав. Чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия? Подробности...
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Британия решила разрушить европейскую безопасность

Россия стояла у истоков ОБСЕ Алексей Витвицкий/РИА Новости
Британия – хозяйка июльской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, отказала во въезде российским сенаторам и депутатам. Первое объяснение Лондона звучало абсурдно – МВД королевства слишком занято визами для украинских беженцев. Затем британцы сослались на санкции против нашего парламента, забыв об обязанности давать визы всем участникам сессий ПА ОБСЕ. Как России реагировать на английское хамство? Подробности...
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Полная денацификация Украины невозможна без помощи казаков

В добровольческие отряды принимают казаков с опытом, полученным в горячих точках Гавриил Григоров/ТАСС
В боях с группировкой ВСУ на Луганщине активно проявили себя российские добровольцы из казачьего отряда «Дон» – одного из четырех подразделений, участвующих в спецоперации. На счету казаков, в частности, разгром группы польских наемников. Сколько представителей воинского сословия сейчас находится на фронте, какие задачи перед ними стоят и что для казаков стало главным мотивом для участия в СВО? Подробности...
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Болгары прогнали премьера-русофоба

Премьер Болгарии обвинил в своей отставке посла России VASSIL DONEV/EPA/ТАСС
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков возложил ответственность за свою отставку на российского посла. Также виновными оказались три болгарских политика. Почему эксперты называют заявление Петкова «чушью», каким может быть новый состав болгарского правительства и как теперь может измениться политика Софии в отношениях с Москвой? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Америка начала беднеть

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Американцы, богатые и бедные, за время президентства Байдена потеряли 20 триллионов долларов. Одна из причин, по которой Байден не сошел с ума из-за рекордного краха собственного капитала домохозяйств США, заключается в том, что до сих пор основной удар несли самые богатые американцы... Подробности...

Рядом с нами воевавшие дети невоевавших отцов

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Молодые ветераны больше не штучное явление. За 30 лет новейшей истории у нас появились «карабахцы», «абхазы» и «осетины», «таджики», «приднестровцы», «югославы», два поколения «чеченцев», «сирийцы», «ополченцы». Вскоре нас ждет большой контингент «украинцев». Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Россия учит мир суверенитету

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Про СССР говорили, что он выиграл войну, но проиграл мир. Сегодня перед нами стоит задача начать выигрывать мир, не дожидаясь окончания военных действий. Время здесь имеет не меньшее значение, чем на линии огня. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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«Страшная месть» Украины для Грузии

Блокада Калининграда: что делать

От США отваливается Техас

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Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов

Популярный певец Юрий Шатунов, знаменитый по работе в группе «Ласковый май», скончался на 49-м году жизни. Широкую известность ему принесли хиты «Белые розы», «Лето», «Седая ночь». Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. У Шатунова остались жена и двое детей
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Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Вы слушали песни «Ласкового мая»?
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Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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    Владимир Прохватилов

    Америка начала беднеть

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		23 июня 2022, 17:00

    16 июня Федеральная резервная система (ФРС) США дала прогноз нулевого роста на второй квартал. Поскольку в первом квартале имело место падение ВВП, то в крупнейшей экономике мира официально зафиксирована самая настоящая рецессия.

    Рецессия – фаза экономического цикла, когда экономика падает и замедляется. О рецессии говорят, когда ВВП снижается на протяжении двух кварталов. Во время рецессии доходы населения падают, цены растут, компании массово банкротятся, увеличивается безработица, растет социальная напряженность и т. д.

    На фоне прогноза ФРС обвалились фондовые рынки США. Если бы этот обвал был одномоментным, то ситуация была бы не столь плачевной. Но «утилизация» рыночной капитализации корпораций Америки длится аж с декабря прошлого года и за это время она просела на 13 трлн долларов.

    Хуже всего себя чувствует рынок NASDAQ, потерявший треть стоимости (три тысячи высокотехнологичных компаний). Потери впечатляют: Netflix – -70%, Paypal – -60%, Facebook* – -48%, NVIDIA – -44%, Тesla – -43%, Биткоин – -38%, Аmazon – -36%, Apple – -25%, Google – -24%, Microsoft – -23%. Рынок криптовалют упал с трех триллионов до менее триллиона. Столь стремительное падение фондовых индексов предвещает углубление спада экономики, что прекрасно понимают миллионы американцев, с детства привыкшие начинать день с чтения биржевых сводок.

    Поэтому потребительские ожидания в США уверенно падают. Граждане США не верят, что их материальное положение станет лучше, они, напротив, верят в худшее. «Потребительские настроения [в США] снизились на 14% по сравнению с маем, продолжив тенденцию к снижению за последний год и достигнув самого низкого зарегистрированного значения, сравнимого с дном, достигнутым в середине рецессии 1980 года. Все компоненты индекса настроений упали в этом месяце, при этом самое резкое снижение прогноза на год вперед в деловых условиях снизилось на 24% по сравнению с маем. Оценки потребителей своего личного материального положения ухудшились примерно на 20%», – говорится в исследовании Мичиганского университета.

    Фото: Andy Dean/Imagebroker./Globl Look Press

    Домохозяйства США быстро беднеют. Во втором квартале 2022 года прогнозируется самый большой за всю историю Америки крах чистой стоимости активов домохозяйств. Неожиданно в мае упали потребительские траты на 0,3% в сравнении с 2021 годом. С учетом инфляции в 8,3% в мае это дает падение реальных продаж на 8,6%. «Из-за недавнего обвала цен на акции, домохозяйства США потеряли не менее 20 триллионов долларов собственного капитала просто потому, что финансовые активы (в отличие от материальных активов, таких как недвижимость) составляют подавляющую часть баланса домохозяйств США (по крайней мере, у верхних 10%; нижние 50% практически не имеют активов, но имеют много обязательств, то есть долгов)», – пишет агентство Bloomberg.

    Американцы, богатые и бедные, за время президентства Байдена потеряли 20 триллионов долларов. Что они при этом чувствуют и на что они рассчитывают, сказать сложно. Вряд ли что-то хорошее. «Одна из причин, по которой Байден не сошел с ума из-за этого рекордного краха собственного капитала домохозяйств США, заключается в том, что до сих пор основной удар несли самые богатые американцы, а состояния американских миллиардеров упали на 800 млрд долларов с момента их пика на фоне резких потерь в акциях, криптовалютах и других финансовых активов», – ехидничают аналитики Bloomberg.

    Но это только начало, и «растущие процентные ставки начинают сотрясать рынок жилья, где семьи среднего и рабочего класса владеют большей частью своего богатства». Про инфляцию и говорить нечего. Она больше всего тревожит и угнетает Америку. «Очевидно, что инфляция неприемлемо высока», – заявила министр финансов США Джанет Йеллен в программе телеканала ABC. «Важно признать, что Соединенные Штаты, безусловно, не единственная страна с развитой экономикой, страдающая от высокой инфляции, – отметила Йеллен. – Мы видим это в Великобритании, мы видим это во Франции, Германии, Италии, и причины этого носят глобальный, а не локальный характер». Тоже мне, нашла, чем утешить американцев.

    Нарастающий мировой кризис действительно затрагивает всю планету. Крупнейший мировой корпоративный страховщик Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) выпустил предупреждение о грядущем резком росте протестных выступлений, общественных беспорядков и забастовок. «Гражданские беспорядки всё чаще представляют собой более серьезную угрозу для многих компаний, чем терроризм», – говорится в сообщении.

    В Америке этот прогноз уже начал сбываться. Железнодорожные профсоюзы обещают устроить общенациональную забастовку. Они долго жаловались на жизнь, их не услышали. Забастовка может парализовать всю железнодорожную сеть США. В условиях имеющихся трудностей с логистикой это еще больше усугубит дефицит товаров и вздернет инфляцию. Примерно 28 процентов всех товаров в США доставляются железнодорожным транспортом.

    Кстати, на фоне не меньших, а в чем-то и больших экономических проблем в Великобритании, объявили всеобщую забастовку и британские железнодорожники. В ней принимают участие 40 тысяч человек. Около половины железнодорожных линий будут закрыты. Подобных стачек Соединенное Королевство не видело последние сорок лет. Британская экономика тоже падает третий месяц.

    Мировой кризис только разгорается. В России этого не ощущают. Хотя, конечно, и нас он не обойдет стороной. Однако все же мировой апокалипсис мы будем наблюдать несколько со стороны. Мы не будем злорадствовать – мы не злорадные, но вспомним пословицу: не рой другому яму, сам в нее попадешь. Этот кризис на Западе начался не из-за российской СВО на Украине, а задолго до нее. И даже не из-за ответов России на западные санкции. Но нельзя не признать, что он начался как нельзя вовремя.

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