Почему у России почти нет союзников на постсоветском пространстве

Взгляд
24 мая, вторник  |  Последнее обновление — 13:39  |  vz.ru
Разделы

У Европы при отказе от российского газа есть лишь одно спасение

Российская нефть еще долго будет нужна Западу tk2/ZUMA/Global Look Press
Как будет жить Европа, если воплотит в реальность свои планы отказаться от российских энергоносителей? На этот счет у западных экспертов есть две точки зрения: либо ускорить так называемый зеленый переход на возобновляемые источники энергии, либо увеличить добычу углеводородов. В реальности им мог бы помочь третий путь, но вряд ли они его выберут. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Киев устроил публичный процесс над российским военным

Пленный российский военный подозрительно быстро дал признательные показания EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС
Киевский суд приговорил пленного российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку якобы за убийство мирного жителя. Эксперты указывают на то, что все обвинение построено на признании россиянина, а сам судебный процесс завершился всего за неделю. Сможет ли Россия вызволить своего военного и зачем Киеву понадобился этот скоротечный суд над пленным? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия пробила украинский фронт в Донбассе

Войска союзников прорвали рубежи обороны украинских войск Петр Ковалев/ТАСС
Серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. О каких районах идет речь и почему действия здесь принципиально важны? Подробности...
Перейти в раздел…

Украине дают устаревшее средство против Черноморского флота России

Marinens Biblioteks digitale arkiv/Wikipedia
Очередную партию современного западного оружия должна получить Украина, и на этот раз речь идет о поставках противокорабельных ракет. Какими возможностями обладают комплексы «Гарпун», как именно они работают, на каком направлении их будет применять Украина – и насколько опасны они для кораблей ВМФ России? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему у России почти нет союзников на постсоветском пространстве

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Спецоперация на Украине обнажила множество существующих для Москвы проблем как внутриполитического, так и внешнеполитического характера. Одной из этих проблем стала политика России на постсоветском пространстве. Подробности...

Из зеркала на украинца глядит русский

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Если б у нынешнего политического Кыева была необходимость объявить, что они больше не славяне, а кто угодно – арии, индусы, джедаи, – они б отказались от своего славянского имени. С русскими ничего не должно роднить. Подробности...

Упорство в добре обязательно изменит жизнь к лучшему

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Времена трудностей и тревог – это времена возможностей и открытий. Мы можем обнаружить в нашей жизни блага, бесконечно более важные, чем комфорт или даже безопасность. Подробности...
Перейти в раздел…

Байден стал опасен для всего мира

Зеленский уничтожит Порошенко из-за страха

Экономика России шокировала Запад

Перейти в раздел…

Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Подробности...

Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
Подробности...

«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы поддерживаете предложение закрепить в правилах русской орфографии написание слова «Бог» с заглавной буквы?
  • Да, буду следовать правилу, если его введут

  • Да, уже так пишу

  • Нет, но буду следовать правилу, если его введут

  • Нет, буду писать с маленькой буквы
Ваше отношение к идее создания всероссийской детской организации?
  • Поддерживаю

  • Не поддерживаю

  • Затрудняюсь ответить
Как возрождать автомобильный бренд «Москвич»?
  • Собственными силами

  • В партнерстве с иностранными автопроизводителями

  • Не надо возрождать
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин потребовал избавиться от волокиты в транспортных проектах
    ВКС России за сутки уничтожили более 210 украинских националистов Захарова оценила намерение Лондона отправить военные корабли в Одессу Экс-президента Молдавии Додона заподозрили в предательстве родины Греческие газовые компании перешли на оплату Газпрому в рублях
    Светлодарск перешел под оперативный контроль сил республик Донбасса YouTube заблокировал канал Антона Красовского В Германии признали провал попыток Запада сломить Россию Финская Fennovoima отозвала заявку на строительство АЭС «Ханхикиви-1»
    Раскрыта Telegram-сеть спецслужб Украины для наводки ударов по российским военным Петербург и Мариуполь решили стать городами-побратимами В Грузии предложили отправить на Украину «советский металлолом» взамен современного вооружения от Запада Суд в Москве заочно арестовал журналиста Майкла Наки по делу о дискредитации армии России

    Главная тема


    Украине дают устаревшее средство против Черноморского флота России

    поставки зерна


    Военный эксперт оценил желание Британии отправить боевые корабли в Одессу

    «обратный эффект»


    Посол ЛНР оценил законопроект Рады Украины об убийстве дезертиров ВСУ

    советские Ми-24


    Чехия передала Украине боевые вертолеты и согласилась чинить бронетехнику ВСУ

    Видео

    валютные резервы


    Воровство российских денег Америкой уперлось в препятствие

    третий путь


    У Европы при отказе от российского газа есть лишь одно спасение

    страны-«сестры»


    Украина приняла польское «родство»

    рост цен


    Британия становится европейским лидером по приближению к нищете

    Российская валюта


    Зачем властям нужен сильный рубль

    военная элита


    Владислав Шурыгин: Нам была очень нужна победа в Мариуполе

    настоящий голодомор


    Владимир Прохватилов: Рука голода тянется на Украину с Запада

    неприкрытый выпад


    Глеб Простаков: Сможет ли БРИКС стать фундаментом нового многополярного мира

    на ваш взгляд


    Вы поддерживаете предложение закрепить в правилах русской орфографии написание слова «Бог» с заглавной буквы?
    Геворг Мирзаян

    Почему у России почти нет союзников на постсоветском пространстве

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		24 мая 2022, 12:54

    Соседние с Россией страны взяли весьма странную линию поведения в ходе идущей на Украине спецоперации. Все они формально не присоединились к американским санкциям против России, однако по факту их соблюдают. Все, кроме Белоруссии. Однако будем честны: если бы Вашингтон и Брюссель не сожгли все мосты в отношениях с Минском в 2020–2021 годах, то Лукашенко вел бы себя точно так же.

    Да, у соседей есть свои аргументы. Во-первых, Россия не советовалась с ними относительно проведения спецоперации, не учитывала их точку зрения – так зачем тогда они должны вместе с Москвой расплачиваться за украинские дела? И тут неважно, что украинский проект «Антироссия» угрожал всем государствам постсоветского пространства, что уничтожающая его Россия делает за всех общую работу – формально ж никто не просил.

    Во-вторых, постсоветские страны и без того небогаты, так зачем им еще попадать под вторичные санкции со стороны Запада? Тем более в ситуации, когда Москве нельзя будет предъявить счет об убытках от санкций для дальнейшей компенсации – в нынешних условиях Кремль, очевидно, будет тратить свои ресурсы на поддержку собственного населения, а также на восстановление освобожденных территорий Украины. Наконец, в-третьих, это суверенные государства, и они сами решают, как им себя вести. Вот только все эти формально-бумажные аргументы вступают в противоречие с объективной реальностью.

    Ведь получается странная штука. Российская Федерация на сегодняшний день кормит Киргизию, Таджикистан и Узбекистан (за счет рынка и работы на нем сотен тысяч гастарбайтеров из данных республик). Во многом от того же самого рынка зависят экономики Армении, Белоруссии и Казахстана. Кроме того, Москва обеспечивает независимое существование и соблюдение целостности границ той же Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, а также (неформально) Узбекистана. На целостность Казахстана никто из его соседей не покушается, однако взращенные местными властями казахские националисты скооперировались со взращенными турками и другими «партнерами» исламистами – и в итоге устроили в стране самую настоящую попытку переворота. И не удалась эта попытка лишь благодаря вмешательству России, отправившей в Казахстан миротворческий контингент и донесшей до местных элит мысль о том, что Кремль поддерживает президента Токаева.

    То есть по сути все эти страны полностью зависят от России – и в то же время позволяют себе следовать незаконным вашингтонским указаниям. Все эти страны живут за счет России – и в то же время фактически присоединяются к санкциям в отношении нее. Почти для всех этих стран присутствие на российском рынке и сохранение безвизового въезда куда важнее для экономики, чем любые умеренные наказания США за несоблюдение санкционного режима (даже чем запрет на доступ к американскому рынку), – однако они все равно выполняют требования Соединенных Штатов, не обращая внимания на возможные проблемы в отношениях с Москвой.

    Фото: Донат Сорокин/ТАСС

    Почему так происходит, откуда такое нахлебническое отношение? К сожалению, оно возникло не на пустом месте, а культивировалось на протяжении многих лет. Когда в постсоветских странах (большинство из которых сформировались благодаря Советскому Союзу) начали придумывать историю независимости и многосотлетней великой государственности. Когда Россия в их учебниках истории превращалась из страны, которая принесла на постсоветское пространство цивилизацию (многоэтажные дома, медицину, образование, науку) в государство, которое их оккупировало.

    Когда «независимые» постсоветские страны начали жить за счет российского рынка, но в то же время отказывались уважать российский бизнес, который работал на их территории. Когда они стали притеснять русскоязычных и русскомыслящих граждан, а также рассматривать пророссийские общественные организации как инструмент распространения российского влияния. Когда они запрещали Бессмертные полки и символы Победы, пытаясь при этом нивелировать значение общей истории.

    И, самое главное, когда Москва все это видела – и молчала. Не била по рукам, стимулируя в итоге ощущение безнаказанности, которое и вылилось в антироссийские манифестации. Не привязывая отношение к русскомыслящим гражданам в тех же республиках Средней Азии к сохранению безвиза или свободного доступа к российскому рынку, провоцируя тем самым восприятие экономических благ от Москвы как чего-то естественного и неотъемлемого, – что и вылилось в готовность следовать американским санкциям и отсутствие страха потерять получаемые от России блага.

    Наконец, Москва испытывала чрезмерный пиетет к суверенитету постсоветских стран, старалась не провоцировать какие-то местные комплексы – и в итоге получила крайне избирательный подход стран постсоветского пространства к вопросу суверенитета как такового. Все они за малым исключением воспринимают независимость именно как независимость от России, всячески демонстрируют приверженность к этой независимости, даже борются с попытками Москвы эту независимость ограничить – но при этом особо не возражают в ситуации, если их суверенитет ограничивается другими сильными государствами (Турцией, Европой или даже США).

    Вот в итоге и получилась загадочная ситуация. У России на постсоветском пространстве есть оборонный блок (ОДКБ), экономический интеграционный блок (ЕАЭС), однако по факту почти нет настоящих союзников. Не потому, что соседи плохие, а потому, что Россия их распустила. Значит, нужно как-то теперь выстраивать новый, более рациональный формат взаимодействия. Пока не поздно.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •