США и ЕС хотят вывезти с Украины запасы зерна. Таким образом президент США Джо Байден намерен «вернуть украинское зерно на мировой рынок». Еще ранее власти Германии заявили о решении помочь Украине вывезти зерно из ее портов. Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России позволить Украине начать экспорт пшеницы.

Все государственные деятели и международные функционеры мотивируют свое желание начать экспорт из Украины зерна и других продуктов питания – главным образом, подсолнечного масла и кукурузы – благими целями. Во-первых, предотвратить голод в беднейших странах мира, которые зависимы от поставок продуктов с Украины. Во-вторых, по их мнению, вывоз «хлеба» с Украины позволит экономике страны укрепиться.

Однако Россия и не препятствует вывозу. Вообще-то это украинские военные заминировали акватории Черного и Азовского морей, что делает опасным для кораблей вывоз зерна из украинских портов. Кроме того, зерно все равно вывозят – через Молдавию.

Но самое главное в том, что, желая продать украинское зерно и «спасти жителей бедных стран от дефицита продуктов», Запад обрекает на голод самих жителей Украины. Разумные люди в самой Украине понимают, что это преступление против населения страны. Ведь понятно, что посевная кампания в этом году не сможет состояться в полном объеме. В стране серьезнейший топливный кризис. Кроме того, у украинских фермеров есть проблемы с семенами.

Ко всему этому надо добавить, что государственный резерв Украины полупустой, так как на протяжении десятилетий его содержимое распродавалось по коррупционным схемам. За несколько дней до начала специальной операции с Украины вывезли рекордное количество зерна. Даже премьер Украины Денис Шмыгаль в апреле заявил, что незасеянными могут остаться до 30% сельскохозяйственных земель Украины. Еще ранее, в марте в отставку ушел министр агрополитики Украины Роман Лещенко, что многие сочли плохим предзнаменованием для посевной. Зеленский и его вельможи выступают сейчас агентами по продаже украинского зерна и других продуктов. И они будут это делать дальше, даже понимая, что жителям Украины грозит голод. Почему? Потому что Вашингтону важно, чтобы мировой рынок зерна не рухнул, и с этим согласны в Брюсселе, Берлине и даже в ООН. А жителей Украины ЗЕ-команда будет убеждать, что с продовольствием все хорошо – до того момента, пока люди не почувствуют его нехватку.

Нечто похожее в истории Украины уже было. В феврале 1918 года по договоренности с правительством Центральной рады на территорию Украины вошли немецкие и австрийские войска. Правительства центральных держав взяли на себя обязательства защищать территорию Украинской Народной Республики от войск Советской России и поставлять уголь и нефть. Взамен этого киевские политики должны были помочь немецким и австрийским военным вывозить с Украины продукты. Так, правительство Центральной рады обязалось поставить Берлину и Вене до 31 июля 1918 года 1 млн тонн зерна, 400 млн яиц, до 50 тыс. тонн мяса рогатого скота, сало, сахар. Для немцев и австрийцев это был вопрос выживания, продуктов питания в этих странах катастрофически не хватало из-за блокады, устроенной Великобританией. Желудевый кофе и картофель с маргарином для жителя Вены или Берлина в то время были деликатесом.

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Но получить такое количество провизии можно было только ограбив украинских крестьян, чем немцы и австрийцы активно и занимались. Они поделили Украину на зоны влияния, чтобы каждая страна знала, откуда можно вывозить продовольствие. Когда руководители Центральной рады не смогли выполнить свои обязательства по поставкам продовольствия, немцы просто разогнали это правительство при помощи штыков. А во главе страны поставили гетмана Павла Скоропадского, который был полностью зависим от Берлина. Сотрудники гетманской спецслужбы – Державной варты – вместе с немецкими и австрийскими солдатами просто вешали, расстреливали и пороли крестьян, чтобы реквизировать у них продовольствие. Таким способом с марта по ноябрь 1918 года немцы и австрийцы увезли с Украины 37 тысяч вагонов продовольствия. Такая политика вскоре привела к антигетманскому восстанию, которое в совокупности с ослаблением Германии привело к падению режима гетмана Скоропадского.

История повторяется. Для ЗЕ-команды главное – удержать власть, а для этого нужно угождать Западу, прежде всего, США, Великобритании и Германии. Для коллективного Запада главная геополитическая задача – не допустить победы России на Украине. Однако несмотря на то, что они масштабно снабжают Украину оружием, они сами не очень верят в это. Именно поэтому решили вывезти с Украины все ценное – прежде всего, зерно. Видимо, так на Западе рассчитывают замедлить рост цен на некоторые продовольственные товары. А США и ЕС смогут неплохо на этом заработать. А что будет с жителями Украины – Запад не волнует.

Индия остановила экспорт зерна, так как ее правительство, в отличие от украинского, думает, прежде всего, как накормить свой народ. Министр экономики Германии Свенья Шульце предупредила об угрозе начала сильнейшего со Второй мировой войны голода в мире из-за пандемии коронавируса и обострения ситуации на Украине. В ООН полагают, что если боевые действия на Украине продлятся год, то 90% населения окажется за чертой бедности. А руководство Украины продает зерно и другое продовольствие. Боюсь, когда украинцы поймут, что нынешнему руководству страны на них просто наплевать, будет уже поздно.