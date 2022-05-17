Запад устроил Украине продразверстку

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17 мая, вторник  |  Последнее обновление — 13:25  |  vz.ru
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Каким будет новый автомобиль «Москвич»

Россиянам предлагают пересесть на «Москвичи» Станислав Красильников/ТАСС
Сенсационное заявление сделало правительство Москвы, в руки которого перешел автомобильный завод в Москве от французской Renault. Желание города сохранить рабочие места понятно. Споры вызывало объявление о восстановлении из пепла автомобильного бренда «Москвич». Как это может выглядеть? Подробности...
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Преступления ВСУ против мирных жителей приведут к развалу Украины

Угроза «неприкрытого геноцида» населения Донбасса со стороны Украины побудила Москву признать государственную независимость ДНР и ЛНР Максим Блинов/РИА Новости
Освобожденные регионы юга Украины должны принять решение о выходе из состава Украины и объявить о своей независимости, заявил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов. По словам чиновника, до завершения военной спецоперации с плебисцитами придется повременить, но возможны и «решения временного характера». На каких основаниях Херсонская и другие области могут объявить о выходе из состава Украины? Подробности...
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Как лишить украинскую армию мозга

Вход в секретный военный пункт управления выглядит так Sven Hoppe/Global Look Press
Ежедневно в официальных сводках Минобороны упоминается уничтожение пунктов управления украинских вооруженных сил. Почему удары по штабам имеют особое значение, о каких именно пунктах управления идет речь, почему главные штабы Украины пока остаются нетронутыми – и в каком случае они все-таки наверняка будут массово уничтожаться? Подробности...
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Как будет выглядеть «глобальное НАТО»

НАТО расширится вплоть до границ Китая? EPA/VALDA KALNINA/EPA/ТАСС
Североатлантический альянс, НАТО должен действовать не только в Европе, но и очень далеко от Атлантики – в Индо-Тихоокеанском регионе. По крайней мере, в этом уверено руководство Великобритании. Почему именно Лондон выдвинул эту инициативу, как может выглядеть продвижение НАТО в Азии – и как его там встретят? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Запад устроил Украине продразверстку

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Индия остановила экспорт зерна. Германия предупреждает об угрозе начала сильнейшего со Второй мировой войны голода в мире. В ООН полагают, что если боевые действия на Украине продлятся год, то 90% населения окажется за чертой бедности. А Украина продает зерно и другое продовольствие. Подробности...
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Политкорректность убила американское кино

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вы думаете, Netflix терпит падение доходов в диких масштабах, потому что перестал подписывать противных русских? Нет. Потому что во всем мире людей уже тошнит от киноамериканщины. Подробности...
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Америка из-за Украины остается безоружной

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Возникает вопрос о вменяемости администрации Байдена, которая тратит астрономические суммы на военную помощь Украине, хотя эти траты не имеют смысла: почти все поставленное Киеву оружие уничтожается, а российская армия по-прежнему имеет стратегическую инициативу. Подробности...
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Расширение НАТО споткнулось о Турцию

За что китайцы любят Россию

Тайна гибели главы Пентагона

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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как возрождать автомобильный бренд «Москвич»?
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    Сергей Миркин

    Запад устроил Украине продразверстку

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		17 мая 2022, 12:00

    США и ЕС хотят вывезти с Украины запасы зерна. Таким образом президент США Джо Байден намерен «вернуть украинское зерно на мировой рынок». Еще ранее власти Германии заявили о решении помочь Украине вывезти зерно из ее портов. Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России позволить Украине начать экспорт пшеницы.

    Все государственные деятели и международные функционеры мотивируют свое желание начать экспорт из Украины зерна и других продуктов питания – главным образом, подсолнечного масла и кукурузы – благими целями. Во-первых, предотвратить голод в беднейших странах мира, которые зависимы от поставок продуктов с Украины. Во-вторых, по их мнению, вывоз «хлеба» с Украины позволит экономике страны укрепиться.

    Однако Россия и не препятствует вывозу. Вообще-то это украинские военные заминировали акватории Черного и Азовского морей, что делает опасным для кораблей вывоз зерна из украинских портов. Кроме того, зерно все равно вывозят – через Молдавию.

    Но самое главное в том, что, желая продать украинское зерно и «спасти жителей бедных стран от дефицита продуктов», Запад обрекает на голод самих жителей Украины. Разумные люди в самой Украине понимают, что это преступление против населения страны. Ведь понятно, что посевная кампания в этом году не сможет состояться в полном объеме. В стране серьезнейший топливный кризис. Кроме того, у украинских фермеров есть проблемы с семенами.

    Ко всему этому надо добавить, что государственный резерв Украины полупустой, так как на протяжении десятилетий его содержимое распродавалось по коррупционным схемам. За несколько дней до начала специальной операции с Украины вывезли рекордное количество зерна. Даже премьер Украины Денис Шмыгаль в апреле заявил, что незасеянными могут остаться до 30% сельскохозяйственных земель Украины. Еще ранее, в марте в отставку ушел министр агрополитики Украины Роман Лещенко, что многие сочли плохим предзнаменованием для посевной. Зеленский и его вельможи выступают сейчас агентами по продаже украинского зерна и других продуктов. И они будут это делать дальше, даже понимая, что жителям Украины грозит голод. Почему? Потому что Вашингтону важно, чтобы мировой рынок зерна не рухнул, и с этим согласны в Брюсселе, Берлине и даже в ООН. А жителей Украины ЗЕ-команда будет убеждать, что с продовольствием все хорошо – до того момента, пока люди не почувствуют его нехватку.

    Фото: Yulii Zozulia/Global Look Press

    Нечто похожее в истории Украины уже было. В феврале 1918 года по договоренности с правительством Центральной рады на территорию Украины вошли немецкие и австрийские войска. Правительства центральных держав взяли на себя обязательства защищать территорию Украинской Народной Республики от войск Советской России и поставлять уголь и нефть. Взамен этого киевские политики должны были помочь немецким и австрийским военным вывозить с Украины продукты. Так, правительство  Центральной рады обязалось поставить Берлину и Вене до 31 июля 1918 года 1 млн тонн зерна, 400 млн яиц, до 50 тыс. тонн мяса рогатого скота, сало, сахар. Для немцев и австрийцев это был вопрос выживания, продуктов питания в этих странах катастрофически не хватало из-за блокады, устроенной Великобританией. Желудевый кофе и картофель с маргарином для жителя Вены или Берлина в то время были деликатесом.

    Но получить такое количество провизии можно было только ограбив украинских крестьян, чем немцы и австрийцы активно и занимались. Они поделили Украину на зоны влияния, чтобы каждая страна знала, откуда можно вывозить продовольствие. Когда руководители Центральной рады не смогли выполнить свои обязательства по поставкам продовольствия, немцы просто разогнали это правительство при помощи штыков. А во главе страны поставили гетмана Павла Скоропадского, который был полностью зависим от Берлина. Сотрудники гетманской спецслужбы – Державной варты – вместе с немецкими и австрийскими солдатами просто вешали, расстреливали и пороли крестьян, чтобы реквизировать у них продовольствие. Таким способом с марта по ноябрь 1918 года немцы и австрийцы увезли с Украины 37 тысяч вагонов продовольствия. Такая политика вскоре привела к антигетманскому восстанию, которое в совокупности с ослаблением Германии привело к падению режима гетмана Скоропадского.

    История повторяется. Для ЗЕ-команды главное – удержать власть, а для этого нужно угождать Западу, прежде всего, США, Великобритании и Германии. Для коллективного Запада главная геополитическая задача – не допустить победы России на Украине. Однако несмотря на то, что они масштабно снабжают Украину оружием, они сами не очень верят в это. Именно поэтому решили вывезти с Украины все ценное – прежде всего, зерно. Видимо, так на Западе рассчитывают замедлить рост цен на некоторые продовольственные товары. А США и ЕС смогут неплохо на этом заработать. А что будет с жителями Украины – Запад не волнует.

    Индия остановила экспорт зерна, так как ее правительство, в отличие от украинского, думает, прежде всего, как накормить свой народ. Министр экономики Германии Свенья Шульце предупредила об угрозе начала сильнейшего со Второй мировой войны голода в мире из-за пандемии коронавируса и обострения ситуации на Украине. В ООН полагают, что если боевые действия на Украине продлятся год, то 90% населения окажется за чертой бедности. А руководство Украины продает зерно и другое продовольствие. Боюсь, когда украинцы поймут, что нынешнему руководству страны на них просто наплевать, будет уже поздно.

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