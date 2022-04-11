На Украине рождается настоящая российская элита

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11 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:28  |  vz.ru
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Чего добивается Центробанк неожиданными решениями

Российский регулятор принял экстренное решение Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Банк России уже второй раз меняет ключевую ставку на экстренном заседании. На этот раз он резко снизил ставку с 20% до 17%. Раньше Центробанк при высокой инфляции даже не думал делать столь поспешные шаги. Однако ситуация в экономике сейчас во многом уникальна, а регулятор начал действовать в рамках новой экономической логики. К чему это приведет? Подробности...
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Чем грозит России «перезагрузка» НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о «фундаментальной трансформации» альянса из-за военной спецоперации России на Украине Dwi Anoraganingrum/
Global Look Press
НАТО объявило о «трансформации», предполагающей существенное увеличение войск альянса в Восточной Европе. Эксперты уверены, что реформы НАТО принципиально перекроят архитектуру безопасности в Европе и вовлекут Россию и Запад в новую гонку вооружений. Как Москва ответит на историческую реформу НАТО? Означает ли инициатива альянса риск прямого столкновения с Россией? Подробности...
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Определена главная награда для участников спецоперации на Украине

«За отвагу» – настоящая солдатская медаль Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
У каждой битвы свои герои и свои награды. В ходе специальной военной операции на Украине российские военнослужащие за мужество и героизм в ходе боевых действий удостаиваются высоких званий отличия – Героев России, орденов Мужества, Георгиевских крестов, медалей Жукова и Суворова. Но самой массовой при награждениях стала медаль «За отвагу». Почему именно она? Подробности...
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США взрывают Пакистан за особый взгляд на Россию

Многотысячные акции протеста с требованием вернуть отставленного премьера проходят в Пакистане REUTERS/Fayaz Aziz
Похоже, Соединенные Штаты устроили очередной государственный переворот в стране, которая еще не так давно была их надежным союзником. Речь идет о Пакистане, премьер которого теперь свергнут, после чего начались массовые беспорядки. А одной из причин происходящего мог стать российско-пакистанский проект поставок сжиженного природного газа. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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На Украине рождается настоящая российская элита

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Ветераны Украинской кампании должны стать той новой свежей кровью, которой так не хватало России все последние годы. Их будет много. Их будут десятки тысяч. И, вернувшись, они обязательно потребуют свое место в новой жизни. Подробности...

Угасание Байдена похоже на советскую историю геронтократии

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Вместо долгой ситуации 60-х, 70-х, 80-х годов, когда форматы Хрущев – Кеннеди, Брежнев – Никсон и Горбачев – Рейган в прямом смысле снижали напряженность и спасали мир в условиях растущей ядерной неопределенности, сейчас шансы на создание таких форматов микроскопические. Подробности...
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Постмодернизм закончился 24 февраля 2022 года

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Мы подошли к рубежу, за которым надо выбрать свою сторону. Времена демократической широты мышления, которое обязательно предполагает наличие множества точек зрения, канули в Лету. Теперь в нашем мире осталось только две стороны – за и против. Можно либо быть со своей страной, либо против нее. Подробности...
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Битва за Париж

Обсуждение: 7 комментариев

Поляки хотят стать главными в Европе

Обсуждение: 8 комментариев

Зеленский разозлил греков

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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сергей Мардан

    На Украине рождается настоящая российская элита

    Сергей Мардан
    публицист
    		11 апреля 2022, 12:02

    Недавно был опубликован удивительный документ. Согласно постановлению Правительства РФ, «россияне, обучавшиеся за рубежом и безосновательно отчисленные из европейских университетов, смогут бесплатно продолжить свою учёбу в российских вузах». На «бюджете».

    Мне тогда почему-то вспомнилась фраза, которая появилась во времена Афганской войны: «Я вас туда не посылал». Так вот, это был тот самый случай, когда именно эту фразу канцелярия главы правительства должна была написать на проекте постановления. Мы, русские люди, граждане России, их туда не посылали.

    Дело ведь не только в деньгах. Хотя, мальчики и девочки, чьи родители сумели найти десятки тысяч долларов на то, чтобы вырастить из своих детей «настоящих европейцев», в бюджетных местах в российских университетах не нуждаются.

    Проблема — серьезнее. Она заключается в том, «русские выпускники» европейских и американских университетов — это классическая карго-элита — люди, для которых Россия всего лишь «территория», «локация», как это модно сейчас говорить. Для них не существует иммиграции, как понятия. В случае необходимости они просто «релоцируются», переезжают на новое место. Как кочевники. Решение может быть довольно простым. Для того, чтобы эти молодые люди смогли побыстрее адаптироваться к вновь обретенной Родине, и снова стать «оседлыми», мальчиков, отчисленных из условного London Imperial College, стоит для начала отправить в Вооруженные Силы РФ для прохождения срочной службы. Ненадолго. На год.

    А девушки могут годок поволонтёрить, например, в военных госпиталях. Там сейчас полно работы. А вот потом, через год, на общих основаниях, эти наши новообретенные юные соотечественники смогут подать документы для поступления в отечественные вузы. Но вот еще на какую мысль меня навела эта новость о «несчастных» детях российской элиты, которую сейчас кэнселят в западных вузах. На ближайшие два-три-четыре года все бюджетные места во всех российских университетах, включая самые пафосные и престижные, должны быть отданы парням, которые сегодня проливают кровь на фронтах специальной военной операции на Украине.

    Фото: EDUARD KORNIYENKO/URA.RU/ТАСС

    Их будет много. Их будут десятки тысяч. Тех, кто получит статус участника боевых действий. Кто-то из них получит награды. А кто-то — ранение. Но, вернувшись, они обязательно потребуют свое место в новой жизни. Именно потребуют. Они не будут благодарно ждать очередную выплату. Они не будут терпеливо собирать бумаги и справки и ждать в очередях. Они потребуют свое. И обязательно его добьются. Это будет совершенно новая, огромная, сплоченная сила, невиданная Россией со времен Афганской войны. Даже в безвременье 90-х «афганцы» сумели самоорганизовываться, держались своих и заставляли считаться с собой и власти, и криминал. Это своего рода закрытая корпорация, рыцарский орден, которая играла и играет важную роль в России до сих пор, несмотря на то, что страна, которой они служили с 1979 по 1989 год, давно исчезла.

    Ветераны Украинской кампании должны стать той новой свежей кровью, которой так не хватало России все последние годы. Российскому государству сегодня больше всего не хватает не технократов, и не лидеров; не айтишников и не эффективных менеджеров. Государственной системе России остро не хватает – людей чести. В позднем Советском Союзе такое уже было. В начале 80-х, когда поколение фронтовиков состарилось и уже начало уходить, интеллигенция мучительно искала этих самых «аристократов духа». Искала среди диссидентов, богемы, писателей, рок-исполнителей. И в упор не хотела их видеть в тех, кто возвращался с новой войны.

    Это слепота дорого нам обошлась. Самопровозглашенные моральные авторитеты разнесли страну в труху. А ведь люди, прошедшие войну — это самый лучший человеческий материал, из которого когда-то и была построена «страна героев, страна мечтателей, страна ученых». Люди без страха, люди, знающие смысл слова «Родина», слова «братство», слова «преданность» – эти люди могут стать новой «солью земли» и дать России шанс на реальный рывок вперед.

    Нам больше не придет в голову считать элитой эстрадных клоунов, пустых актеров, удачливых барыг и чиновников с гибкой спиной. Самые тяжелые и роковые времена в русской истории всегда несли в себе прообраз возрождения и грядущей славы. На месте застойного, разложившегося и деградировавшего общества всегда появлялись «люди длинной воли». В основном – выходцы с социальных низов, у которых в мирное время не много шансов подняться по социальной лестнице. Но в военные времена именно они становятся творцами нового порядка, «усмирителями хаоса».

    Эти люди не будут задаваться бессмысленными и идиотскими вопросами – «каково место России в мировой экономической системе?», «где заканчиваются интересы России и начинаются интересы ее соседей?», «каковы новые стандарты мультикультурализма и толерантности?». Они просто сломают то, что нужно сломать, и построят то, что построить необходимо. Такие люди прошли от океана до океана, раз за разом делали невозможное и восстанавливали Россию из руин. Нам остро не хватает именно поколения Героев, а не юристов, урбанистов и менеджеров.

    И кажется, нам снова повезло. У нас будет это поколение.

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