Запад боится к счастью для себя и всего человечества

Страх и смелость. Боящийся человек и бесстрашный борец. Насмотревшиеся голливудской продукции и начитавшиеся романтической литературы люди строго симпатизируют вторым, всяческих героизируют их. Причем героизируют не только в книгах, но и в реальной жизни – бесстрашные лидеры, требующие от коллег «не бояться», очень часто вызывают общественную симпатию, тогда как опасающийся вызывает лишь презрение.

Да, иногда это так. Например, посольство Словении в Киеве спустило национальный флаг из-за его сходства с российским – мол, об этом попросила нацгвардия Украины. По сути словенские власти из страха перед украинскими нацистами унизили государственный символ своей страны – и им не стоит удивляться тому, что после такой демонстрации другие страны будут унижать Словению. Но «трусы» хранят мир.

И действительно, за последние 70 с лишним лет человечество не устроило себе ядерный апокалипсис – третью мировую войну – лишь благодаря страху. Страху одной сверхдержавы перед гарантированным ответным ударом другой стороны. Страху, который резко ограничивал уровень борзометра тех же Соединенных Штатов в мире, заставлял учитывать интересы и взгляды противоположной стороны. Как и страх у противоположной стороны в лице Советского Союза ограничивал амбиции, а также действия Москвы на глобальной арене. Если вам не нравится слово «страх», его можно заменить на «благоразумие» или другие, более корректные, приятные слуху термины, – однако страх все равно остается страхом. Благоразумным страхом.

Спасает он от большой войны и сейчас. В свое выступление о начале спецоперации Владимир Путин вставил «несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события». «Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан», – резюмировал президент.

И его услышали. Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, конечно, не может отказаться от моральной и материальной помощи Украине, однако Вашингтон эту помощь очень жестко фильтрует. И на сегодняшний день не допускает никаких шагов и/или обещаний, которые могут быть расценены как прямое вмешательство в украинскую спецоперацию

Помогает – но…

Да, США поставляют Киеву оружие – но лишь стрелковое и переносное. Оно может создать определенные неприятности для российской техники, однако среди поставок нет таких оружейных систем, которые способны изменить расклад сил на земле и переломить ситуацию в пользу Украины. Никаких ракет Patriot, никаких спецсредств, которые могут сажать российские беспилотники.

Да, Америка отправляет на восток свои войска – но размещаются они исключительно в границах НАТО. При этом Байден много раз (для тех, кто не понял с первого раза или у кого еще теплится надежда) заявил, что американских войск на Украине не будет – просто потому, что они столкнутся с русскими и спровоцируют третью мировую войну. Страх Америки перед провокацией вынудил ее, по словам представителей Пентагона, даже убрать свои корабли из Черного моря. Да, какое-то количество американских военных присутствует на территории Украины, но лишь в качестве наемников, которых российская сторона либо утилизирует, либо берет в плен для пополнения «обменного фонда».

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Да, Штаты боятся – но лишь потому, что они понимают последствия возможной бесстрашной политики. Прямое вступление США в спецоперацию на Украине повлечет за собой российско-американскую войну, которая очень быстро перейдет в обмен ядерными ударами. И даже если Соединенным Штатам по какой-то причине удастся поразить большую часть российских ракет до вылета их из шахт, остальные (в том числе и новейшие средства поражения) нанесут критический удар по США. Они не только поразят все крупнейшие базы НАТО, но и превратят Вашингтон, Нью-Йорк и многие другие американские города в безжизненные пейзажи. Естественно, ни Байдену, ни другим адекватным людям такой сценарий не нужен – тем более если поводом к началу войны является не условное вторжение России во Флориду или Джорджию (американскую, естественно), а спецоперация на Украине.

Конечно же, подобная осторожная позиция Джозефа Байдена (а также ряда других ответственных глав государств – в частности, канцлера ФРГ Олафа Шольца) не встречает понимания у «смелых» лидеров и той части общества, которая жаждет Д'Артаньянов и ковбойской дипломатии. Украинские политики – вплоть до президента Владимира Зеленского – прямым текстом обвиняют Америку в трусости и просят закрыть небо над Украиной. То есть, проще говоря, сбивать российские самолеты, занимающиеся демилитаризацией украинского пространства. Польские политики требуют ввода натовского – читай, польского – миротворческого контингента на Западную Украину. Видимо, в надежде на последующую оккупацию и возвращение этой части «восточных кресов» в состав Речи Посполитой. И в ответ на отказ США, а также ряда других европейских членов НАТО обвиняют их в трусости, в страхе перед Путиным.

И они правы. Действительно, Запад боится. К счастью для себя и всего человечества. Надежды отдельных фантазеров-идеалистов о том, что мир во всем мире можно обеспечивать через какие-то нормы и общечеловеческие ценности, не оправдались. Запад понимает только силу и страх перед этой силой. Так и будем жить.