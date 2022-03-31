Запад боится к счастью для себя и всего человечества

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В чем секрет чудесного укрепления рубля

Рубль может вернуться к 75-80 за доллар Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский рубль за последний месяц с небольшим пережил небывалые колебания. Сначала он достиг 120 рублей за доллар, а потом вернулся почти к изначальной позиции в 83 рубля. За этим экономическим чудом стоит тонкое и четкое управление финансовой системой, по которой Запад нанес беспрецедентный удар. Но что будет с рублем дальше? Подробности...
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Южная Осетия начинает парад присоединений к России

Южная Осетия почувствует себя в полной безопасности только тогда, когда станет частью России REUTERS/Sergei Karpukhin
Южная Осетия должна войти в состав России. С таким заявлением выступил глава республики Анатолий Бибилов. В российском парламенте инициативу поддержали. Но для соблюдения юридических норм республика должна провести референдум. Когда у России может появиться новый регион или даже несколько? Идею аналогичных референдумов обсуждают в руководстве ДНР и ЛНР. Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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Запрет православия на Украине поможет спецоперации

Власть, объявившая церкви войну на уничтожение, есть власть бесовская Артем Геодакян/ТАСС
Украинская власть готова покуситься на святое – на каноническую Украинскую церковь Московского патриархата, главный оплот православных верующих страны. Речь идет о том, чтобы ее деятельность – запретить, а имущество – отнять, включая храмы и монастыри с тысячелетней историей. Однако последствия этого украинской власти вряд ли понравятся. Подробности...
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Украина отметила прогресс на переговорах в Стамбуле ракетным ударом по Донецку

В девятиэтажку Донецка попала ракета из РСЗО «Ураган» Михаил Терещенко/ТАСС
На следующий день после переговоров в Стамбуле украинская армия продолжила наносить удары по территориям ЛНР и ДНР. Вновь пострадали жилые кварталы Донецка и Горловки. При этом официальный Киев заявил о готовности подписать мирный договор лишь после отвода войск ВС РФ на позиции по состоянию на 23 февраля. Как в Донбассе реагируют на переговоры в Стамбуле и каким видят решение проблемы бомбежек ВСУ? Подробности...
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Запад боится к счастью для себя и всего человечества

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Мы привыкли к тому, что страх – это какое-то негативное чувство. К тому, что он «убивает разум». Но в международных отношениях все совсем по-другому. Десятилетиями страх помогал миру выжить – и помогает сейчас. Подробности...

Какая культурка, такая и эмиграция

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы обойдемся без отмен и запретов. Просто они начнут перед нами плясать, как раньше. А мы отвернемся. Потому что повзрослели и нам больше неинтересно. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Война до последнего украинца – это взгляд, навязываемый Западом

Павел Данилин
Павел Данилин, политолог
Нынешний и все предыдущие этапы российско-украинских переговоров – лишь нащупывание точек соприкосновения. Решаться вопрос будет очевидно на высшем уровне. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Личная просьба Трампа к Путину

Запрет РПЦ на Украине поможет спецоперации

Почему дорожает рубль

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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
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После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
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    Запад боится к счастью для себя и всего человечества

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		31 марта 2022, 12:04

    Страх и смелость. Боящийся человек и бесстрашный борец. Насмотревшиеся голливудской продукции и начитавшиеся романтической литературы люди строго симпатизируют вторым, всяческих героизируют их. Причем героизируют не только в книгах, но и в реальной жизни – бесстрашные лидеры, требующие от коллег «не бояться», очень часто вызывают общественную симпатию, тогда как опасающийся вызывает лишь презрение.

    Да, иногда это так. Например, посольство Словении в Киеве спустило национальный флаг из-за его сходства с российским – мол, об этом попросила нацгвардия Украины. По сути словенские власти из страха перед украинскими нацистами унизили государственный символ своей страны – и им не стоит удивляться тому, что после такой демонстрации другие страны будут унижать Словению. Но «трусы» хранят мир.

    И действительно, за последние 70 с лишним лет человечество не устроило себе ядерный апокалипсис – третью мировую войну – лишь благодаря страху. Страху одной сверхдержавы перед гарантированным ответным ударом другой стороны. Страху, который резко ограничивал уровень борзометра тех же Соединенных Штатов в мире, заставлял учитывать интересы и взгляды противоположной стороны. Как и страх у противоположной стороны в лице Советского Союза ограничивал амбиции, а также действия Москвы на глобальной арене. Если вам не нравится слово «страх», его можно заменить на «благоразумие» или другие, более корректные, приятные слуху термины, – однако страх все равно остается страхом. Благоразумным страхом.

    Спасает он от большой войны и сейчас. В свое выступление о начале спецоперации Владимир Путин вставил «несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события». «Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан», – резюмировал президент.

    И его услышали. Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, конечно, не может отказаться от моральной и материальной помощи Украине, однако Вашингтон эту помощь очень жестко фильтрует. И на сегодняшний день не допускает никаких шагов и/или обещаний, которые могут быть расценены как прямое вмешательство в украинскую спецоперацию

    Фото: общественное достояние

    Помогает – но…

    Да, США поставляют Киеву оружие – но лишь стрелковое и переносное. Оно может создать определенные неприятности для российской техники, однако среди поставок нет таких оружейных систем, которые способны изменить расклад сил на земле и переломить ситуацию в пользу Украины. Никаких ракет Patriot, никаких спецсредств, которые могут сажать российские беспилотники.

    Да, Америка отправляет на восток свои войска – но размещаются они исключительно в границах НАТО. При этом Байден много раз (для тех, кто не понял с первого раза или у кого еще теплится надежда) заявил, что американских войск на Украине не будет – просто потому, что они столкнутся с русскими и спровоцируют третью мировую войну. Страх Америки перед провокацией вынудил ее, по словам представителей Пентагона, даже убрать свои корабли из Черного моря. Да, какое-то количество американских военных присутствует на территории Украины, но лишь в качестве наемников, которых российская сторона либо утилизирует, либо берет в плен для пополнения «обменного фонда».

    Да, Штаты боятся – но лишь потому, что они понимают последствия возможной бесстрашной политики. Прямое вступление США в спецоперацию на Украине повлечет за собой российско-американскую войну, которая очень быстро перейдет в обмен ядерными ударами. И даже если Соединенным Штатам по какой-то причине удастся поразить большую часть российских ракет до вылета их из шахт, остальные (в том числе и новейшие средства поражения) нанесут критический удар по США. Они не только поразят все крупнейшие базы НАТО, но и превратят Вашингтон, Нью-Йорк и многие другие американские города в безжизненные пейзажи. Естественно, ни Байдену, ни другим адекватным людям такой сценарий не нужен – тем более если поводом к началу войны является не условное вторжение России во Флориду или Джорджию (американскую, естественно), а спецоперация на Украине.

    Конечно же, подобная осторожная позиция Джозефа Байдена (а также ряда других ответственных глав государств – в частности, канцлера ФРГ Олафа Шольца) не встречает понимания у «смелых» лидеров и той части общества, которая жаждет Д'Артаньянов и ковбойской дипломатии. Украинские политики – вплоть до президента Владимира Зеленского – прямым текстом обвиняют Америку в трусости и просят закрыть небо над Украиной. То есть, проще говоря, сбивать российские самолеты, занимающиеся демилитаризацией украинского пространства. Польские политики требуют ввода натовского – читай, польского – миротворческого контингента на Западную Украину. Видимо, в надежде на последующую оккупацию и возвращение этой части «восточных кресов» в состав Речи Посполитой. И в ответ на отказ США, а также ряда других европейских членов НАТО обвиняют их в трусости, в страхе перед Путиным.

    И они правы. Действительно, Запад боится. К счастью для себя и всего человечества. Надежды отдельных фантазеров-идеалистов о том, что мир во всем мире можно обеспечивать через какие-то нормы и общечеловеческие ценности, не оправдались. Запад понимает только силу и страх перед этой силой. Так и будем жить.

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