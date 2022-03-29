Мировую экономику ждет смена лидеров

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29 марта, вторник  |  Последнее обновление — 17:21  |  vz.ru
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Три газовых сценария для Европы

Европу ждут сложные коммерческие переговоры с Газпромом REUTERS/Fabian Bimmer
Путин поставил срок для России – до 31 марта подготовить документ по переводу газовых поставок на рубли. Страны G7 категорически против перехода на российскую валюту. Однако экономисты считают самый жесткий сценарий – отказ всей Европы от «газорубля» – маловероятным. Разумеется, исключены и бесплатные поставки голубого топлива из России. Какие существуют еще варианты развития ситуации? Подробности...
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Европа проходит стадии отрицания, гнева и торга

Европа пока слабо представляет себе, как будет платить за российский газ рублями REUTERS/Heinz-Peter Bader
Реакция Европы на решение Москвы требовать оплату за газ в рублях развивается по классической психологической схеме: от гнева и торга к депрессии и принятию. Скачки биржевых цен и здравый смысл подталкивают европейцев принять условия Москвы. Но, что более важно, зарождение новой схемы расчетов – вне долларов и евро – коренным образом меняет глобальную схему мировой экономики и политики. Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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Украинские мины вызвали срочную реакцию Турции и Румынии

Одна из украинских мин, обнаруженных у берегов Румынии navy.ro
Прямо сейчас Турция и Румыния проводят крупнейшие за десятки лет противоминные мероприятия – а все потому, что уже даже вблизи Босфора обнаружены украинские морские мины. В Турции прямо называют происходящее военным преступлением и обвиняют в нем Киев. Каким способом Черное море будет очищено от этого опаснейшего оружия и как вообще оно оказалось так далеко от берегов Украины? Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Мировую экономику ждет смена лидеров

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Сервисные экономики и технологические лидеры в условиях общемирового кризиса капиталистической системы уступят место ресурсным экономикам и промышленным гигантам. Начало этой большой игры положено. Подробности...

Желто-голубое сумасшествие Германии

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Минимум 10 лет современных немцев травят отменной, созданной по самым последним технологиям, антироссийской, русофобской пропагандой. В итоге они верят вообще во всё. Подробности...
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Куда вложить силы, когда тебе плохо

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Помощь нуждающимся принесет нам несопоставимо больше радости и пользы, чем новый смартфон или одежда от какого-то модного бренда. Если мы сделаем верный выбор, то окажется, что мы, лишившись хлама, приобрели истинное сокровище. Подробности...
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«Второй фронт» для российской армии

Истинная стратегия Байдена

30 дней спецоперации на Украине: главное

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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
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После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
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    Глеб Простаков

    Мировую экономику ждет смена лидеров

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		29 марта 2022, 17:12

    Тенденция постепенного отказа от доллара и евро зародилась задолго до текущих событий на Украине. Однако именно эти события, а, точнее, жесткое экономическое противостояние России и Запада, придали описываемому процессу максимальное ускорение.

    Заявление президента Путина о переходе в расчетах за экспортируемый в недружественные страны газ на рубли получило наибольший резонанс просто в силу логики информационного противостояния. Обиженные такой «наглостью» страны сейчас проходят стадию «принятия», после чего начнутся реальные переговоры.

    Очевидно, что процесс перехода на рубли с большей частью ЕС потребует времени и очень напряженного диалога с крупнейшими потребителями российского газа в Европе – Германией, Италией, Польшей и рядом других стран. Тогда как переговоры с Венгрией, Болгарией, Сербией и Молдавией обещают быть более продуктивными и скорыми – первые успехи проекта «газового рубля» будут продемонстрированы именно на этих направлениях.

    Вместе с тем, очевидно, что пробивать брешь в монополии доллара и евро как валют международных расчетов Россия будет не в одиночестве. На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вовсе не против рассчитываться за потребляемые энергоносители в рублях и лирах. Россия уже переводит на рубль торговлю внутри ЕАЭС – локомотивом здесь служит торговля между РФ и Белоруссией с перспективой охвата и других стран пятерки. Но – что не менее примечательно – отказ от долларовых расчетов идет и по линии, вовсе с Россией не связанной. Здесь стоит вспомнить заявление Саудовской Аравии – между прочим, важнейшего союзника США на Ближнем Востоке – о возможности продажи пятой части своей нефти за юани. И это явно не просто конъюнктурный выпад в пику США, раздражающие Эр-Рияд переговорами с Ираном по ядерной сделке, а долгосрочный тренд.

    Еще раньше соглашения о переходе на расчеты в национальных валютах во взаимной торговле подписали Япония и Индонезия, а также Таиланд, Малайзия и Филиппины. Нужно понимать, что использование национальных валют хоть и является важным шагом в разрушении долларовой системы, тем не менее имеет ограниченный потенциал. Легко и приятно переходить на расчеты в национальных валютах тем странам, которые, во-первых, интенсивно торгуют друг с другом, а, во-вторых, чья торговля носит более-менее сбалансированный характер (отсутствуют слишком большие перекосы в сторону импорта или экспорта). Удовлетворяют этим двум условиям далеко не все страны, но и здесь есть решение.

    Фото: Максим Блинов/РИА Новости

    Выравнивать взаимную торговлю можно при помощи укрупнения торгующих между собой единиц. Самый близкий нам пример – Евразийский экономический союз. Расширение ЕАЭС позволит сбалансировать торговлю с такой крупной страной, как Китай. Сбалансировать, но, конечно, не выровнять полностью. Следующим шагом может стать использование в торговле региональных «корзин валют», а быть может и некой новой валюты, подкрепленной «корзиной» национальных валют. Использовать такую синтетическую валюту на первом этапе предлагает, в частности, министр по интеграции и макроэкономике ЕАЭС Сергей Глазьев, отсылая нас к опыту Евросоюза, где предшественник евро – ЭКЮ по сути своей и был денежным выражением такой «корзины валют» входящих в валютную зону европейских государств. И только после выравнивания дисбалансов и подгонки всех важных пропорций появился евро.

    Можно надеяться, что путь, который проделал ЭКЮ в течение 19 лет (с 1979 по 1998 годы), новые региональные валюты преодолеют гораздо быстрее. Этому способствуют и новая холодная война, ускоренно разделяющая страны по региональным блокам, и естественное снижение значение доллара и евро в международных расчетах, подогретое резким спадом доверия к этим валютам после ограбления века – заморозки значительной части золотовалютных резервов Банка России, находящихся в операционном управлении западных государств.

    Естественно, доллар и евро в обозримой перспективе никуда не денутся. Именно по этой причине специалисты, как правило, используют термин «вытеснение» по отношению к этим валютам, говорящий о том, что их будут использовать, в первую очередь, сами страны Запада в торговле с друг другом, а также ближайшими и максимально зависимыми от Запада третьими странами. Таких зависимых стран будет становиться все меньше и меньше. Впереди – новый парад суверенитетов стран Африки, Латинской Америки и Океании, которые наряду с независимостью формальной будут получать независимость реальную – финансовую.

    Вытеснение доллара и евро позволит окончательно уйти от европоцентричности (и американоцентричности) в восприятии миропорядка. Совокупность стран, претендовавшая на роль большинства, с утратой финансовой власти окажется тем, чем является на самом деле – меньшинством, чьи амбиции на управление миром уже давно не отвечают реальному экономическому весу. Сервисные экономики (как США) и технологические лидеры (США, Германия, Япония) в условиях общемирового кризиса капиталистической системы уступят место ресурсным экономикам (Россия, Бразилия и др.) и промышленным гигантам (Китай, Индия), которые со временем могут ликвидировать свое отставание и в качестве сервисов, и в технологических решениях. Начало этой большой игры положено.

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