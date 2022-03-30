Новой России понадобится китайское терпение

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На каких автомобилях будут ездить россияне

Стало известно, какие модели сможет производить АвтоВАЗ без западных комплектующих Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС
Авторынок России оказался в сложнейшей ситуации – ему грозит падение числа продаж новых машин вдвое. Не смог противостоять политическому давлению даже Renault, который больше других инвестировал в Россию. На потребительском уровне – дефицит, небывалый рост цен и сомнительные сделки. Однако «АвтоВАЗ» готовится скоро выпустить импортозамещенные модели. Что это будут за автомобили? Подробности...
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Украина ждет «второго фронта» на трех направлениях

Военнослужащий ВС РФ в Республике Абхазия Артур Лебедев/ТАСС
Руководство Украины продолжает надеяться на то, что ВСУ не придется противостоять российской армии в одиночку и что против нее будет открыт еще один фронт – или в Закавказье, или в Молдавии, или даже с участием Польши. Есть и четвертое направление – даже более «перспективное», чем эти три, но в реальности Украине придется довольствоваться совсем другим опытом. Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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У обострения в Карабахе есть украинский и азербайджанский след

Боевые действия в Карабахе грозят развернуться с новой силой Сергей Бобылев/ТАСС
Нагорный Карабах вновь оказался на грани возобновления боевых действий. Несколько дней назад в регионе был нарушен статус-кво, который сложился после окончания второй карабахской войны. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга, но в итоге и Баку, и Ереван оглядываются на Россию. Почему обострение возникло именно сейчас и что в этом случае делать Москве?  Подробности...
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Украина отметила прогресс на переговорах в Стамбуле ракетным ударом по Донецку

В девятиэтажку Донецка попала ракета из РСЗО «Ураган» Михаил Терещенко/ТАСС
На следующий день после переговоров в Стамбуле украинская армия продолжила наносить удары по территориям ЛНР и ДНР. Вновь пострадали жилые кварталы Донецка и Горловки. При этом официальный Киев заявил о готовности подписать мирный договор лишь после отвода войск ВС РФ на позиции по состоянию на 23 февраля. Как в Донбассе реагируют на переговоры в Стамбуле и каким видят решение проблемы бомбежек ВСУ? Подробности...
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Новой России понадобится китайское терпение

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В России конфликт с Западом воспринимается пока еще как эпизод, а для китайцев это часть масштабной истории с открытым концом, который не предвидится в обозримой перспективе. Подробности...

В Стамбуле не решают, а ведут переговоры

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Мы вовлечены в украинскую медиареальность не меньше украинцев. И фразу «предложения Украины получены и будут доложены президенту» предпочли упустить, чтобы сразу поддаться эмоциям. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

Что там по Киеву? (Выпуск № 18)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Жители Киева, конечно же, обсуждают результаты переговоров в Стамбуле. Наиболее популярная точка зрения заключается в том, что переговоры не принесут ожидаемого результата, поскольку заявленные Москвой требования не совпадают с требованиями команды Зеленского. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Почему дорожает рубль

Прорыв на переговорах с Украиной

Обсуждение: 23 комментария

«Второй фронт» для российской армии

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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Тимофей Бордачёв

    Новой России понадобится китайское терпение

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		30 марта 2022, 13:30

    Насколько близки общеполитические подходы Китая и России к международной ситуации, настолько же в действительности отличаются природа и содержание их отношений с Западом.

    С этим связано и наиболее важное различие между Россией и Китаем: в нашей системе представлений текущее столкновение с США и их союзниками имеет геополитический характер, а для китайцев их противостояние с Западом основано на фундаментальном антагонизме и неизбежных экзистенциальных противоречиях. Важно понять, как при таких разных подходах две великие державы Евразии смогут эффективно координировать свое поведение в борьбе, которая будет в течение десятилетий составлять основное содержание международной политики.

    Мы говорим сейчас, конечно, о восприятии общественным мнением и доминирующей частью наблюдателей, поскольку оценки наших лидеров, судя по всему, являются намного более схожими. По меньшей мере именно это можно предположить исходя из принятых на двустороннем уровне стратегических документов – они нацелены именно на длительное сотрудничество в условиях неизбежной борьбы с Западом.

    Но в рамках наиболее распространенных представлений в России, все происходящее – это пока еще эпизод, а для китайцев – часть гораздо более масштабной истории с открытым концом, который вообще, собственно говоря, и не предвидится в сколько-нибудь обозримой перспективе. Этим во многом продиктовано текущее поведение каждой из сторон. Так, в России рассчитывают на то, что военно-политический успех все-таки приведет к возвращению отношений к некой норме.

    Во-первых, речь идет о вероятности снятия или ослабления того, что Запад называет «санкциями». В России не могут себе представить того, что экономическая война, начавшаяся против нее после 24 февраля, а в реальности намного раньше, является теперь перманентным состоянием отношений. В этой связи здесь наиболее острым является вопрос: тотальный конфликт с Западом – это на время или навсегда? И подавляющая часть российских наблюдателей или экономических игроков пока совершенно не готовы серьезно даже изучать вероятность второго варианта ответа.

    Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Во-вторых, после завершения острой фазы кризиса в России явно ожидают возобновления сотрудничества, прерванного сейчас на всех уровнях, и вообще собственного возвращения в европейскую семью только на более равноправной основе.

    Все текущее столкновение с США и их союзниками для нас так и начиналось – с борьбы за более равноправное положение в рамках единого экономического, культурного и цивилизационного пространства. Россия такие войны уже вела – в XVIII и XIX веках они были связаны с ее участием в европейском балансе сил. Ведущие европейские страны последовательно стремились этого не допустить, и большинство войн с нашим участием были связаны именно с этим противоречием. Но все эти войны заканчивались неким новым международным порядком в Европе, где Россия оставалась важным участником. И сейчас у нас крайне велик соблазн считать, что в будущем повторится то же самое.

    Допустить, что этот порядок будет существовать без России нам пока решительно невозможно. Тем более, что этому способствует и характер действий Запада – они больше похожи не на планомерное выдавливание России из Европы, а на экономическую и политическую войну, которая прекратится после достижения сторонами определенного уровня потерь.

    Для Китая вопрос о равноправии со странами Запада даже не стоит – именно потому, что оно необходимо, только если претендуешь на участие в одном сообществе. А Пекин никогда перед собой такой задачи не ставил. Его колоссальная экономическая взаимозависимость с США не имеет никакого значения для политической или гуманитарной сфер – здесь разрыв существует по цивилизационным причинам и его преодоление в принципе не может быть задачей китайской внешней политики. Поэтому поведение Пекина в гораздо большей степени основано на стратегическом планировании ресурсов и собственной устойчивости. Участие в глобальной рыночной экономике – это для китайцев ресурс в их борьбе с Западом за выживание собственной цивилизации.

    Тем более, что сам Китай гораздо больше, чем Россия зависит от включенности в международные экономические связи, инфраструктура которых контролируется США. В отличие от нас, Поднебесная не является страной, полностью обеспечивающей себя энергоресурсами и продовольствием – важнейшими факторами стратегической устойчивости государства в эпоху потрясений. Даже временное прерывание поставок энергоресурсов морским путем приведет к остановке важнейших производств и неизбежным социальным последствиям.

    Китайцы не могут настолько же решительно бросаться в открытый конфликт с Западом, но одновременно совершенно не способны понять той неуверенности в себе, которая часто присутствует в рассуждениях российских коллег. В их представлениях Россия – это настолько обеспеченная всем необходимым страна, что единственной причиной для паники там может быть только нежелание использовать имеющиеся природные ресурсы. С разным восприятием природы конфликта с Западом связано и отличающееся отношение России и Китая к фактору времени. Отсутствие стратегического терпения всегда было важной частью российской культуры, но сейчас оно стократно подогревается особенностями информационного общества, требующего новостей, побед, достижений или провалов в буквально ежеминутном режиме.

    Военный конфликт протяженностью более месяца выглядит нестерпимо долгим, а представить, что экономическая война с Западом – это на десятилетия, для большинства россиян вообще, похоже, невозможно. Поэтому даже тактический эпизод борьбы, вероятная длительность которой составит очень много лет, воспринимается в России как катастрофа или оглушительный успех. Но в любом случае, в качестве некой конечной точки, к которой устремлены наши ожидания. Пример – реакция наблюдателей и общественного мнения в России на промежуточные итоги переговоров с киевской делегацией в Стамбуле.

    Для России стало сюрпризом, что США и Европа перевели конфликт из геополитической в экономическую плоскость. Мы только сейчас начинаем немного задумываться о том, как жить и развиваться в условиях, когда давление Запада останется навсегда. Китай, со своей стороны, считает, что все происходящее в Европе является не самостоятельным событием, а частью глобальных изменений, являющихся одинаково неизбежными и весьма продолжительными. И в каком-то смысле наши китайские союзники гораздо больше подготовлены к этим изменениям: в первую очередь с моральной точки зрения. В их рассуждениях чувствуется намного больше решимости и, если хотите, непримиримости по отношению к Западу. Но с российской точки зрения эта решимость и отсутствие истеричности в восприятии конкретных событий выглядит какой-то особой формой хитрости и нежелания участвовать в конфликте, в то время как Россия бросилась в него с головой и всей славянской эмоциональностью.

    Китайцам, а именно эта страна является сейчас единственным имеющим значение союзником России, эмоции и накручивание самих себя совершенно не нужны – они и так знают, что являются естественным противником Запада, и другой альтернативы не существует. Поддержка России на всех уровнях продиктована собственными интересами Китая и не является альтруистической, но именно поэтому она и наиболее надежная. Дело только в том, сможет ли сама Россия сыграть партию, достойную ее масштабов и глобального значения, как мировой ядерной державы с 500-летей суверенной историей.

    И надежным способом сделать поддержку со стороны Китая постоянной и имеющей значения для российского развития – самим поверить в то, что уже давно очевидно Пекину – возврата в либеральный мировой порядок во главе с США не будет никогда.

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