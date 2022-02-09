Правительствам США, Канады и ЕС пора начинать паниковать

Протестное движение канадских дальнобойщиков, которое началось после того, как 15 января правительство Трюдо ввело требование обязательных ковид-паспортов при пересечении границы с США, набирает силу и грозит перерасти в общемировое. К движению «Конвой свободы» уже присоединяются Франция, Испания, Италия, Бельгия, Нидерланды, Литва, Чехия. На 14 февраля протестующие ЕС запланировали общий сбор-встречу в Брюсселе – столице Евросоюза.

Брюссельским властям не позавидуешь: наплыв тысяч многотонных фур – это вам не «оранжевые жилеты», это уже больше похоже на штурм танковых колонн. И кажется, мир действительно столкнулся с народным волеизъявлением совершенно нового образца. Почему – скоро станет ясно. Пока же констатируем: «Конвой свободы» уже привел к правительственному кризису в Канаде – и вполне ожидаемо может кончиться отставкой правительства и самого Трюдо, любимца либеральной общественности, который уже много дней скрывается неизвестно где.

26 января этот храбрый либеральный человек назвал взбешенных дальнобоев «небольшой группой маргиналов», которые неинтересны большинству населения страны. Но уже через пару дней, когда тракдрайверы въехали в Оттаву, сошел с лица, сказался больным, и с тех пор красу и гордость мировой демократии искали пожарные, искала милиция. Канадские газеты озадачено писали, что «никто не знает, где Трюдо находится» – до тех пор, пока премьер-министр Канады вновь не появился на публике аж 8 февраля. Мейнстримные же мировые СМИ изо всех сил стараются не замечать происходящее в Канаде – они заняты «неминуемой агрессией Путина на Украину».

Тем временем дальнобои блокировали резиденцию правительства, приступив к строительству укреплений и жилого городка, а сочувствующие граждане собрали для них более 10 млн долларов на краудфандинговой платформе. Правительство Трюдо экстренно заблокировало счет. Но жители канадской столицы снабжают «героев», как называют здесь тракдрайверов, всем необходимым. На улицах царит ощущение праздника – делятся свидетели происходящего. Пока что официальные требования конвоя просты: отмена обязательной вакцинации и паспортов вакцинации. Однако не менее громко звучат голоса, требующие отставки Трюдо. Впрочем, вожди «Конвоя свободы» говорят, что эти требования не являются пока официальными.

К 7 февраля, кажется, начала приходить в себя столичная полиция, предприняв попытки конфискации цистерн с топливом, которые горожане приносят и привозят протестующим. В ответ протестующие, видя, что правительство не желает идти навстречу, приступили к блокировке шоссе на границе Канады с США в районе Милк Ривер, штат Альберта. Отдавая себе отчет, что быстрой победы ждать не приходится, осадная армия тракдрайверов при поддержке народа готовится к длительной зимней кампании. Таковы сегодняшние реалии этой гражданской войны нового типа.

Я считаю, что это действительно новое и многообещающее явление. И что канадскому, американскому и европейским правительствам пора начинать паниковать. Во-первых, это не «оранжевая революция» с ее просчитанными схемами и отработанной технологией.

Канадских дальнобоев и их европейских соратников не поддерживают ни политические партии, ни НКО, ни пресса, ни г-жа Нуланд с печеньками. В их протесте нет ничего, что напоминало бы спецсредства «майдана»: только непосредственная манифестация духа. Только спонтанное волеизъявление, вызванное реальным раздражением людей. Но главное даже не в этом. Главное, что за протестами стоит нечто гораздо большее, чем накопившееся за два года локдаунов раздражение. Это – реальный страх людей за свое будущее. Которое неминуемо надвигается и скрывать наступление которого становится все труднее.

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Дело в том, что мир действительно стоит на пороге перехода в реальность нового технологическоского уклада: той самой робототехники и искусственного интеллекта, которые уже завтра могут сделать ненужными 75% профессий. И это коснется не только всевозможных посредников, менеджеров, банкиров, брокеров, бухгалтеров и биржевых спекулянтов, но и привилегированных рабочих, и много еще кого.

Фабрики и заводы, укомплектованные роботами, работают круглые сутки и не требуют затрат на зарплаты и социалку. Роботы, пишущие статьи в газеты, сочиняющие и исполняющие музыку, становятся тривиальностью (а демократическому человеку больше и не надо). Треть ортопедических операций в США уже сегодня делают роботы. Что же касается дальнобоев, то лишь страх перед этими сплоченными и крутыми ребятами до сих пор мешает правительству США начать переводить грузоперевозки на полное управление автопилотами. 50 тысяч машин, собравшихся в канадской столице сегодня – это нервная дрожь либерального героя Трюдо. Но три миллиона американских тракдрайверов – это, вообще говоря, не шутки.

Кстати, канадским парням уже выразил свою поддержку Дональд Трамп. Выступая в Техасе, он заявил, что «они делают для свободы США больше, чем все наши «лицемеры и хулиганы» у власти, пытающиеся «контролировать нашу жизнь, закрывать наш бизнес и запугивать наших детей». Конечно, мейнстримные СМИ и подконтрольные Большой Цифре социальные сети делают все, чтобы не допустить расползания протеста. Марк Цукерберг, например, заблокировал в Facebook группу Convoy to DC 2022, с более чем 130 тысячами подписчиков. Однако через Telegram и Twitter информация в Cети продолжает своевременно поступать.

Одним словом, то, что происходит сегодня в Оттаве – пороховая бочка, которая может рвануть по всему миру так, что мало не покажется никому. Возможно, мы находимся на пороге настоящей социальной революции – мирового движения в духе неолуддизма; движения, весь потенциал, всю силу которого не осознали еще ни сами протестующие, ни сильные мира сего. Если сегодня протест возмущенной армии канадских дальнобойщиков еще и получится как-то растворить, пойдя на уступки, то что будет завтра, когда перспективу остаться без работы осознает 75% населения США, Канады, Евросоюза? Куда пойдут тогда все парады и саммиты демократий?