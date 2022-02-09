Правительствам США, Канады и ЕС пора начинать паниковать

Взгляд
9 февраля, среда  |  Последнее обновление — 21:50  |  vz.ru
Разделы

Как США могут избавить Европу от российского газа

Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
Перейти в раздел…

Гиперзвуковое оружие России прилетело на границы НАТО

МиГ-31К принес в Калининград оружие, не имеющее аналогов Антон Денисов/РИА «Новости»
Россия разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Дальность их действия составляет две тысячи километров и перекрывает всю Европу до Атлантики. Насколько усилят анклав гиперзвуковые ракеты, способные нести ядерные боезаряды, и зачем Россия столь открыто демонстрирует их НАТО? Подробности...
Перейти в раздел…

Трудовым мигрантам закроют дорогу в гетто

«Социальные гетто» чаще всего возникают вокруг рынков Илья Питалев/РИА Новости
В России появились территории, где концентрация снятых гастарбайтерами квартир составляет 20% и больше. Формируются такие места плотного проживания мигрантов везде, где нужна зарубежная рабочая сила. Но незнание языка, различия в культуре и менталитете приводят к конфликтам приезжих с местным населением. Как вытащить этих людей и их детей из национальных анклавов и интегрировать в российское общество? Подробности...
Перейти в раздел…

«Польша оказалась гувернанткой на встречах Макрона и Шольца»

Лидеры Германии, Франции и Польши решили реанимировать «Веймарский треугольник» из-за ситуации вокруг Украины Jakub Szymczuk/KPRP/prezydent.pl
Лидеры Германии, Франции и Польши провели переговоры, где обсудили кризис вокруг Украины и политику в отношении России, пригрозив Москве «геостратегическими последствиями». Что подразумевается под этими угрозами и почему Варшава, Берлин и Париж решили реанимировать «Веймарский треугольник»?  Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Правительствам США, Канады и ЕС пора начинать паниковать

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
То, что происходит сегодня в Оттаве – пороховая бочка, которая может рвануть по всему миру так, что мало не покажется никому. Возможно, мы находимся на пороге настоящей социальной революции. Подробности...

Принуждение к модерации

Антон Горелкин
Антон Горелкин, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи
30 января Spotify впервые опубликовал список правил в отношении контента о коронавирусе. Теперь все подкасты, в которых будут обсуждать COVID-19, получат маркировку. Она перенаправит пользователей на портал компании, посвященный данной теме. Подробности...

Ослабление России как ключ к сохранению мирового господства для США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Европейская политика стремительно утрачивает рациональность. Тогда как США скрупулезно собирают все слагаемые нового «идеального шторма» на европейском континенте, который, как и две мировые войны, призван вновь «сделать Америку великой» за счет других. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Путь Жириновского: 8 прививок и ковид

"Омикрон" приравняли к ОРВИ

Макрон в Кремле и в Киеве: главное

Перейти в раздел…

Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
Подробности...

Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
Подробности...

Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы боитесь заболеть коронавирусом?
  • Да, ещё не болели

  • Да, уже болели

  • Нет, ещё не болели

  • Нет, уже болели
За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
  • Биатлон

  • Бобслей

  • Керлинг

  • Конькобежный спорт

  • Лыжные виды спорта

  • Санный спорт

  • Фигурное катание

  • Хоккей
Вы отмечаете китайский Новый год?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Посол Антонов допустил новую встречу Путина и Байдена
    Посол Антонов заявил о возможности своей высылки из США Стало известно содержание нового письма ЕС России Депутат предложил запретить мигрантам работать в крупных городах России СМИ: Туктамышева может заменить Валиеву на Олимпиаде
    Москва напомнила НАТО об основополагающем акте Названы места проведения новых учений НАТО в Европе В Германии выразили беспокойство заполненностью ПХГ газом Дело Моргенштерна о наркотиках вернули в полицию в Татарстане
    Кулеба: Зеленский и Макрон не обсуждали вопрос внеблокового статуса Украины Захарова: РФ хотела бы, чтобы ЕС перешел от слов к делу в урегулировании на Украине В Норвегии заявили о невозможности увеличения поставок газа в Европу Учитель в США заставил учеников произносить нацистское приветствие

    Главная тема


    Как советский конструктор научил парить корабли над морем

    военная помощь


    Дания передумала поставлять на Украину просроченные «Стингеры»

    потеря 40 спутников


    Массовая авария указывает на низкую надежность аппаратов Маска

    сервис госуслуг


    Украина не смогла отказаться от русского языка при выдаче справок о несудимости

    Видео

    МиГ-31К с «Кинжалом»


    Гиперзвуковое оружие России прилетело на границы НАТО

    украинский кризис


    Путин и Макрон использовали свой разговор для разных целей

    конфликты с соседями


    Турецкий политолог: Украина в НАТО погибнет как государство

    запрет транзита


    Лукашенко нашел способ мести за американские санкции

    судьба «Северного потока – 2»


    Как США могут избавить Европу от российского газа

    приличное поведение


    Олег Степанов: «Устойчивое развитие» приведет к созданию социалистического концлагеря

    идеальный шторм


    Глеб Простаков: Ослабление России как ключ к сохранению мирового господства для США

    на ваш взгляд


    Вы боитесь заболеть коронавирусом?
    Владимир Можегов

    Правительствам США, Канады и ЕС пора начинать паниковать

    Владимир Можегов
    публицист
    		9 февраля 2022, 21:00

    Протестное движение канадских дальнобойщиков, которое началось после того, как 15 января правительство Трюдо ввело требование обязательных ковид-паспортов при пересечении границы с США, набирает силу и грозит перерасти в общемировое. К движению «Конвой свободы» уже присоединяются Франция, Испания, Италия, Бельгия, Нидерланды, Литва, Чехия. На 14 февраля протестующие ЕС запланировали общий сбор-встречу в Брюсселе – столице Евросоюза.

    Брюссельским властям не позавидуешь: наплыв тысяч многотонных фур – это вам не «оранжевые жилеты», это уже больше похоже на штурм танковых колонн. И кажется, мир действительно столкнулся с народным волеизъявлением совершенно нового образца. Почему – скоро станет ясно. Пока же констатируем: «Конвой свободы» уже привел к правительственному кризису в Канаде – и вполне ожидаемо может кончиться отставкой правительства и самого Трюдо, любимца либеральной общественности, который уже много дней скрывается неизвестно где.

    26 января этот храбрый либеральный человек назвал взбешенных дальнобоев «небольшой группой маргиналов», которые неинтересны большинству населения страны. Но уже через пару дней, когда тракдрайверы въехали в Оттаву, сошел с лица, сказался больным, и с тех пор красу и гордость мировой демократии искали пожарные, искала милиция. Канадские газеты озадачено писали, что «никто не знает, где Трюдо находится» – до тех пор, пока премьер-министр Канады вновь не появился на публике аж 8 февраля. Мейнстримные же мировые СМИ изо всех сил стараются не замечать происходящее в Канаде – они заняты «неминуемой агрессией Путина на Украину».

    Тем временем дальнобои блокировали резиденцию правительства, приступив к строительству укреплений и жилого городка, а сочувствующие граждане собрали для них более 10 млн долларов на краудфандинговой платформе. Правительство Трюдо экстренно заблокировало счет. Но жители канадской столицы снабжают «героев», как называют здесь тракдрайверов, всем необходимым. На улицах царит ощущение праздника – делятся свидетели происходящего. Пока что официальные требования конвоя просты: отмена обязательной вакцинации и паспортов вакцинации. Однако не менее громко звучат голоса, требующие отставки Трюдо. Впрочем, вожди «Конвоя свободы» говорят, что эти требования не являются пока официальными.

    К 7 февраля, кажется, начала приходить в себя столичная полиция, предприняв попытки конфискации цистерн с топливом, которые горожане приносят и привозят протестующим. В ответ протестующие, видя, что правительство не желает идти навстречу, приступили к блокировке шоссе на границе Канады с США в районе Милк Ривер, штат Альберта. Отдавая себе отчет, что быстрой победы ждать не приходится, осадная армия тракдрайверов при поддержке народа готовится к длительной зимней кампании. Таковы сегодняшние реалии этой гражданской войны нового типа.

    Фото: REUTERS/Patrick Doyle

    Я считаю, что это действительно новое и многообещающее явление. И что канадскому, американскому и европейским правительствам пора начинать паниковать. Во-первых, это не «оранжевая революция» с ее просчитанными схемами и отработанной технологией.

    Канадских дальнобоев и их европейских соратников не поддерживают ни политические партии, ни НКО, ни пресса, ни г-жа Нуланд с печеньками. В их протесте нет ничего, что напоминало бы спецсредства «майдана»: только непосредственная манифестация духа. Только спонтанное волеизъявление, вызванное реальным раздражением людей. Но главное даже не в этом. Главное, что за протестами стоит нечто гораздо большее, чем накопившееся за два года локдаунов раздражение. Это – реальный страх людей за свое будущее. Которое неминуемо надвигается и скрывать наступление которого становится все труднее.

    Дело в том, что мир действительно стоит на пороге перехода в реальность нового технологическоского уклада: той самой робототехники и искусственного интеллекта, которые уже завтра могут сделать ненужными 75% профессий. И это коснется не только всевозможных посредников, менеджеров, банкиров, брокеров, бухгалтеров и биржевых спекулянтов, но и привилегированных рабочих, и много еще кого.

    Фабрики и заводы, укомплектованные роботами, работают круглые сутки и не требуют затрат на зарплаты и социалку. Роботы, пишущие статьи в газеты, сочиняющие и исполняющие музыку, становятся тривиальностью (а демократическому человеку больше и не надо). Треть ортопедических операций в США уже сегодня делают роботы. Что же касается дальнобоев, то лишь страх перед этими сплоченными и крутыми ребятами до сих пор мешает правительству США начать переводить грузоперевозки на полное управление автопилотами. 50 тысяч машин, собравшихся в канадской столице сегодня – это нервная дрожь либерального героя Трюдо. Но три миллиона американских тракдрайверов – это, вообще говоря, не шутки.

    Кстати, канадским парням уже выразил свою поддержку Дональд Трамп. Выступая в Техасе, он заявил, что «они делают для свободы США больше, чем все наши «лицемеры и хулиганы» у власти, пытающиеся «контролировать нашу жизнь, закрывать наш бизнес и запугивать наших детей». Конечно, мейнстримные СМИ и подконтрольные Большой Цифре социальные сети делают все, чтобы не допустить расползания протеста. Марк Цукерберг, например, заблокировал в Facebook группу Convoy to DC 2022, с более чем 130 тысячами подписчиков. Однако через Telegram и Twitter информация в Cети продолжает своевременно поступать.

    Одним словом, то, что происходит сегодня в Оттаве – пороховая бочка, которая может рвануть по всему миру так, что мало не покажется никому. Возможно, мы находимся на пороге настоящей социальной революции – мирового движения в духе неолуддизма; движения, весь потенциал, всю силу которого не осознали еще ни сами протестующие, ни сильные мира сего. Если сегодня протест возмущенной армии канадских дальнобойщиков еще и получится как-то растворить, пойдя на уступки, то что будет завтра, когда перспективу остаться без работы осознает 75% населения США, Канады, Евросоюза? Куда пойдут тогда все парады и саммиты демократий?

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •