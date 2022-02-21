Будущее Сирии можно выстроить по российской матрице безопасности

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21 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:14  |  vz.ru
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Чем опасна дорогая нефть

У дорогой нефти есть оборотная сторона медали для России REUTERS/Pavel Mikheyev
Всего за полтора года после нефтяного апокалипсиса 2020 года нефти удалось подняться с минус 40 долларов до 90 долларов за баррель. Экономисты говорят, что не за горами и 100 долларов. Россия смогла наверстать все то, что потеряла годом ранее, и даже преумножить свои доходы. Но есть и оборотная сторона дорогой нефти. Подробности...
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Судьбу Донбасса Москва попробует решить с Америкой

Стороны конфликта в Донбассе готовы к самому жесткому сценарию Alexander Ermochenko/Reuters
ДНР и ЛНР эвакуируют мирное население в Россию, в республиках объявлена мобилизация. Это произошло после того, как обострилась ситуация на линии разграничения и стало понятно – ВСУ готовы к наступлению на Донбасс. Впрочем, удержать Киев от военного решения проблемы еще можно, считают эксперты. Но договариваться об этом Москве после ухода Ангелы Меркель в отставку теперь придется не с Берлином, а с Вашингтоном. Подробности...
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Какие мигранты заслуживают депортации из России

Путин призвал полицию принять жесткие меры против нелегальной миграции Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая на коллегии МВД, Путин велел резко ужесточить борьбу с нелегальной миграцией. В частности, выдворять из страны за любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка. Ясно, что после таких указаний массовые депортации нарушителей неизбежны. Но по каким критериям отбирать нарушителей для высылки? И будет ли успех такой работы МВД измеряться лишь количеством высланных из страны? Подробности...
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Украина превратилась в главную содержанку Европы

Стоявшие на майдане люди явно рассчитывали на какое-то другое будущее своей страны REUTERS/Valentyn Ogirenko
Европейский союз, похоже, начал осознавать, в какую финансовую пропасть его затягивает Украина. «Дайте деньги» – прямо требует от Брюсселя Зеленский, однако чиновники ЕС считают, что уже дали Киеву «очень много». Во сколько обходится Европе содержание Украины и сколько на эти же цели в свое время потратила Россия? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Будущее Сирии можно выстроить по российской матрице безопасности

Игорь Матвеев
Игорь Матвеев, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН
Россия может задействовать не только военные и дипломатические возможности, но и стимулирование экономической реинтеграции и восстановления Сирии для политического урегулирования сирийского конфликта. Подробности...

Чужое горе Донбасса

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Нюта уже отличает гром от обстрелов, прячется под папу, вжимаясь в него, когда начинают стрелять. Раньше удавалось обманывать ее, говоря, что это «дождик кап-кап, гром пук-пук», сейчас двухлетнюю девочку уже не обманешь. Подробности...

Почему больше никто не верит Америке

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Американцы ни разу не предъявили мировой общественности тело якобы уничтоженного главаря террористов, будь то Усама бен Ладен, Аль-Багдади или на этот раз Аль-Курейши. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Канада отменила демократию

Обсуждение: 12 комментариев

Обстрел Донбасса. Началось?

Лукашенко обидел Армению

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Российские фигуристки получили медали на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Торжественная церемония прошла на объекте «Медал плаза». Третья российская фигуристка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы в личных соревнованиях, стала четвертой
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Жертвами паводка в Рио-де-Жанейро стали десятки человек

В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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Бронетехника РФ покидает Белоруссию после учений «Союзная решимость – 2022»

Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Будущее Сирии можно выстроить по российской матрице безопасности

    Игорь Матвеев
    старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН
    		21 февраля 2022, 13:52

    Внутренний вооруженный конфликт в Сирии длится почти 11 лет – примерно в два раза дольше Второй мировой войны. И несмотря на локализацию боевых действий после решающих побед Сирийской арабской армии (САА) в 2016-2017 годах при поддержке России, Ирана и ливанского шиитского движения «Хезболла», 17 раундов переговоров сирийских властей и оппозиции в «астанинском формате» и шесть заседаний Сирийского конституционного комитета в Женеве, света в конце тоннеля не видно. Где искать ключ к урегулированию и чем еще могла бы помочь Россия?

    Пробуксовка сирийского мирного процесса вызвана рядом причин. Прежде всего продолжающимся деструктивным вмешательством некоторых внешних акторов – военным присутствием Турции и США без согласия правительства САР. Во-вторых, ввиду завышенных политических амбиций оппозиции, претендующей на смену формы правления с президентской на парламентскую республику в рамках конституционной реформы. Не стоит забывать и про «синдром победителя» властей, когда любые уступки противникам расцениваются как недопустимые проявления слабости.

    Между тем на фоне громких заверений Дамаска об освобождении 90% территории, речь, по имеющейся информации, идет примерно о 63,4%: 27% остаются у курдской «Автономной администрации Северной и Восточной Сирии» (провинция Хасеке, часть Ракки и Дейр-эз-Зора), 4,78% – в зоне так называемого Временного правительства Сирии, а фактически – турецкого протектората (север Алеппо), 1,62% – в «ужавшемся» после операций САА «Малом Идлибе» (северо-запад), 2,57% – в самовольно созданной США 55-километровой «зоне безопасности» вокруг КПП Эт-Танф на границе с Ираком (провинция Хомс), 0,65% – в оккупированной Израилем части Голанских высот (провинция Эль-Кунейтра). 

    Несмотря на попытки Москвы по-дружески настроить Дамаск на более позитивное участие в переговорном процессе, отношение сирийских властей к оппозиции пока остается прежним. Едва ли оно изменится, если сирийцы в очередной раз получат донорскую помощь от Тегерана в случае достижения иранцами компромисса с Вашингтоном по «ядерному досье» и, как следствие, смягчения антииранских санкций. 

    Отсюда вероятный выход из тупика просматривается в плоскости не политики, а экономики. За годы конфликта реальностью стал генезис трех параллельных экономик под контролем курдов, Турции и в Идлибе. Хотя они сильнее завязаны на внешних акторов (Курдский автономный район в Ираке – в случае с ААСВС, Турция – в двух других случаях), сохраняются и деловые контакты с зоной правительства. От разорванности хозяйственных связей и особенно инфраструктуры (нефтепроводов, разрухи на транспорте) страдают все стороны. В деле постконфликтного восстановления явно не обойтись без консолидации межсирийских усилий с учетом интересов местных экономических элит, тех же курдов или «теневых» авторитетов Идлиба и юга (провинции Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда), за годы конфликта привыкших «жить без Асада», не делясь доходами с центрами.

    Фото: Центр примирения враждующих<br> сторон в Сирии/ТАСС

    Думается, что в условиях дефицита доверия между властями и людьми, имеющими локальное влияние, не обойтись без гарантий России, которая за счет присутствия военной полиции в различных районах страны и организации локальных примирений (мусалахат) выстроила «матрицу безопасности». Ее смысл – в создании в местах патрулирования, зонах оказания помощи в доставке и распределения гумпомощи зон стабильности с микронациональными диалогами с участием мусульман-суннитов и этноконфессиональных меньшинств. Таким образом, Москва в состоянии оказать содействие как в реанимировании единства хозяйственных связей, так и во встраивании местных сирийских элит в национальную иерархию на основе принципа децентрализации (сами сирийцы называют ее ля-марказийя), используя свои наработанные контакты с курдскими деловыми кругами и опыт отношений федерального центра с субъектами РФ, например, Татарстаном и Чечней.

    Наряду с помощью в восстановлении экономического, а затем территориального единства Сирии, Россия способна внести конструктивный вклад в международные усилия в контексте реконструкции страны. С лета 2021 года между Дамаском и странами ССАГПЗ, прежде всего ОАЭ и Оманом, ведутся активные консультации о запуске политики «открытых дверей» (инфитаха), которая подразумевала бы финансирование аравийскими монархиями сирийского восстановления. По экспертным оценкам, невзирая на вторичные санкции США («Акт Цезаря»), такой сценарий является вероятным в русле политики Саудовской Аравии и ОАЭ по сдерживанию Ирана. Со своей стороны Россия предоставила бы для инфитаха технологии и техническое обеспечение, но главное, гарантии реализации проектов стран ССАГПЗ в САР на базе «матрицы безопасности».   

    Россия, наряду с арсеналом военных и дипломатических возможностей, приобрела рычаги и дополнительный потенциал в плане стимулирования экономической реинтеграции и восстановления Сирии для успешного выхода на широкий межсирийский диалог и политическое урегулирование сирийского конфликта.

    Эксперт принимает участие в XI Ближневосточной конференции клуба «Валдай» 21-22 февраля в Москве.


     
     
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