Иностранные агенты кошмарят российский бизнес

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12 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 12:53  |  vz.ru
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Как США могут избавить Европу от российского газа

Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
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Остался последний способ сломить сопротивление Киева «Минску-2»

Семь лет назад Киев называл Минские соглашения «спасением», теперь называет «шантажом» kremlin.ru
Семь лет назад были подписаны пресловутые Минские соглашения, которые Киев наотрез отказывается выполнять. Сегодня США и страны ЕС ждут в зоне недопогашенного конфликта новой войны и призывают своих граждан срочно покинуть Украину. Надежный способ принудить украинцев к исполнению «Минска-2» и крепкому миру существует. Но готова ли к нему Россия? Подробности...
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За что русский царь убил главу русского православия

Митрополит Филипп и Иван Грозный. Так их общение позднее увидел художник Василий Пукирев
515 лет назад, 11 февраля 1507 года, родился один из самых ярких персонажей русской истории – митрополит Филипп II (в миру Федор Степанович Колычёв). Этот человек не побоялся расстаться с жизнью ради борьбы за свое понимание справедливости. Как и почему возник конфликт митрополита с Иваном Грозным и почему он дошел до такого накала? Подробности...
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Байден призвал американцев бежать от русских

Украинские войска готовятся к «войне с Россией» – но США им точно не помогут Алексей Куденко/ЮО/ТАСС
«Когда Америка и Россия начнут стрелять друг в друга, начнется мировая война». Такими словами глава Белого дома Джо Байден объяснил свой призыв всем находящимся на Украине американцам немедленно покинуть эту страну. Вашингтон четко дает понять Киеву, что западные интересы – отдельно, а украинские – отдельно. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Иностранные агенты кошмарят российский бизнес

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Законопослушный, открытый российский собственник в своей стране защищен меньше, чем иностранный. Тот, кто по-честному работает в России, создает рабочие места в России, оказывается под ударом. А под защитой оказывается иностранный агент. Подробности...

Американская оборонка впала в глубокий кризис

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Сегодня лишь две оборонные компании США могут производить твердотопливные ракетные двигатели. Больше всего пострадало от монополизма военное кораблестроение. Полностью Америка утратила и способность создавать танки новых типов. Подробности...
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Зачем персы убили Грибоедова

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
11 февраля 1829 года в Тегеране озверелой толпой был убит русский писатель и дипломат Александр Грибоедов. Вместе с ним погибло все российское посольство, кроме одного человека. Подробности...
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Лукашенко отомстил Литве за санкции

Лавров и Трасс: «Разговор немого с глухим»

Путь Жириновского: восемь прививок и ковид

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Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Андрей Колесник

    Иностранные агенты кошмарят российский бизнес

    Андрей Колесник
    ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
    		12 февраля 2022, 12:00

    Мы переживаем самое масштабное за много десятилетий противостояние с Западом. И в это самое время Запад имеет своих агентов в самом сердце российских экономических интересов. Тех самых иностранных агентов, с которыми мы сегодня все боремся – только в еще более откровенном виде. Причем все это происходит в полном соответствии с российским законом. 

    Множество крупных российских компаний имеют иностранных акционеров. Само по себе это не минус, а плюс – никакая страна сегодня не может существовать в замкнутой экономике. Иностранцы приносят в Россию инвестиции и технологии. Разумеется, прибыли зачастую уводятся за границу. Да и не только иностранец прямо сейчас может стать совладельцем любого российского публичного акционерного общества – любой гражданин России может стать акционером зарубежной компании. Мир сегодня прозрачен.

    Но проблема в том, что он не всегда прозрачен. И не для всех. Зарабатывать в России – это нормально. Ненормально, когда никто в России не знает – кто именно на нас зарабатывает. А иногда не только зарабатывает, но и напрямую мешает. И даже вредит.

    Речь идет об оффшорных компаниях, зарегистрированных за рубежом. Множество подобных компаний владеют пакетами акций российских заводов и фабрик. Зачастую это так называемые «матрешки», когда одна компания владеет другой и так далее, а зарегистрирована каждая из них на далеких островах с особым налоговым режимом. Интересы этих компаний в России представляют нанятые юристы, работающие по доверенности. Практически невозможно выяснить, кто реально за ними стоит. Концов не найти, несмотря ни на какие международные соглашения.

    Тысячи российских компаний имеют иностранных акционеров, «матрешек», спрятанных в иностранных оффшорах. А ведь иногда эти компании имеют  стратегическое значение. Речь может идти о морских портах, производителях военной техники, электроники, компаниях по добыче стратегически важных природных ресурсов. О предприятиях, обеспечивающих работу транспорта и критически важной инфраструктуры. Любой акционер, даже не владеющий контрольным пакетом, имеет право знать ключевые производственные параметры предприятия. Какое количество грузов обрабатывает и куда отправляет. Какую мобилизационную готовность имеет. В каком банке хранятся ее деньги и сколько именно. Какова структура управления. И множество другой, не менее чувствительной информации. Чувствительной и для бизнеса, и для государственной безопасности.

    Фото: Chris Robbins/Global Look Press

    Зачастую сотрудники этих предприятий имеют допуски по работе с секретной информацией. Их специально для этого проверяют органы безопасности. Однако иностранные акционеры, владеющие всей информацией, никаких допусков не имеют – они могут получить ее просто так. Узнать, кто именно получает эту информацию, куда она уходит, кого интересует – невозможно. По крайней мере, если она уходит миноритарному акционеру, зарегистрированному в далеком офшоре. По сути, перед нами  легализованный инструмент слежки за российскими предприятиями. Узаконенный шпионаж.

    Более того! Если между акционерами – российским и оффшорным – происходит конфликт, то проблемы будут, скорее всего, у российского акционера. Хотя бы потому, что его гораздо проще найти. К нему проще прийти с повесткой или обыском. Его адрес известен, известны адреса и фамилии его руководства. Он находится в полной юрисдикции российского государства. Иностранный акционер защищен от российского государства уже тем фактом, что он иностранный. Он может не прийти на судебное заседание, и ему за это ничего не будет. Он может не раскрывать структуру собственности и конечных бенефициаров. А если и захочет судиться, то выберет для этого суд в Лондоне или Стокгольме.

    Получается парадокс. Законопослушный, открытый российский собственник в своей стране защищен меньше, чем иностранный. Тот, кто по-честному работает в России, зарегистрирован в России, разрабатывает технологии в России, создает рабочие места в России – оказывается под ударом. А под защитой оказывается иностранный агент. 

    Пора вспомнить, что в России есть собственные территории с низкой налоговой нагрузкой. Например, в Калининграде, Татарстане, на Дальнем Востоке. Что заработанные в России деньги должны работать на нашу страну, а не уходить неизвестно куда и неизвестно кому. Что безопасность стратегических предприятий требует прозрачности собственников. Что некоторые законы, написанные еще в 1990-е, требуют больших изменений. И что иностранный агент может быть куда ближе, чем это кажется.

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