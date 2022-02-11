Словакия выходит на антироссийскую «передовую»

В течение последнего месяца из Словакии пришёл целый ряд новостей, так или иначе связанных с Россией и Украиной. Большинство из них никак не назовёшь приятными – словаков подталкивают в радикально антироссийский лагерь, где уже находятся их собратья из Чехии. Во многом это произошло из-за невнимания России к Словакии, настроения в которой русофобскими никак не назовёшь. И последнее вселяет надежду, что в антироссийском клубе страна надолго не задержится.

В отличие от своих бывших чешских соотечественников, словаки не могут похвастаться вниманием к себе со стороны России. Так, с начала 2022 года автору этих строк трижды звонили за комментариями по Чехии, а словацкие темы до сих пор не заинтересовали никого. Между тем эта страна годами считалась одной из наиболее лояльных к России во всём Евросоюзе, и уже один этот факт мог бы привлечь к ней внимание. Однако лояльность эта (если судить по заявлениям и действиям словацкого руководства) стремительно испаряется.

Началось всё с прихода в 2019-2020 гг. к власти в Братиславе антироссийски настроенных президента Зузаны Чапутовой и правоцентристского правительства. В первый год пандемии это почти не проявлялось. Но как только дело дошло до закупки вакцины Спутник V – немедленно начался скандал. Он стоил кресла решившему закупить её премьеру Игору Матовичу. Пришедший ему на смену Эдуард Хегер при активном участии Чапутовой от российской вакцины отказался. К слову, никто в мире, кроме словаков, так не поступил.

А 2022 год начался с целого ряда достойных внимания новостей из Словакии. Так, в середине января Хегер принял коллегу из Нидерландов Марка Рютте – едва ли не самого опытного политика в современной Западной Европе, настроенного к России крайне враждебно. Главы правительств сошлись на том, что НАТО надо бы направить дополнительные воинские контингенты в восточную часть Европы – читай, поближе к России. До сих пор словацкие руководители в таком бряцании оружием замечены не были, и подобных заявлений избегали.

Этим дело не ограничилось. Вскоре в Братиславу прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен, где подписал со словацким коллегой Иваном Корчоком документ о размещении в стране американских военных. Они смогут воспользоваться аэродромами в Слиаче и Малацкой Кухине. По такому случаю Чапутова даже торжественно собрала всех министров. Это уже выглядело действительно вызывающе – особенно на фоне того, что соседняя Венгрия от такой «чести» отказалась.

Дальше – больше. По инициативе Чапутовой и министра обороны Ярослава Надя Совет безопасности Словакии начал обсуждать вопрос о военной помощи Украине. Это уже совсем серьёзно – отнюдь не каждая европейская страна готова пойти на подобное. Наконец, глава МИД Корчок на днях вместе с коллегами из Чехии и Австрии не просто съездил на Украину, а побывал в Донбассе непосредственно на линии соприкосновения сторон. И это была уже четвёртая новость в антироссийской «копилке» меньше чем за месяц.

Вряд ли появление Словакии в антироссийском лагере можно считать сюрпризом. Эта страна во многом следует за Чехией, а отношения той с Россией сейчас попросту мертвы. Как видно, США и Евросоюз (в данном случае – в лице Рютте) «работают» со словацким руководством. Само собой, работают с ним и чехи. А оно и само радо стараться, чтобы показать «старшим», что обвинения в пророссийскости и «славянском братстве» в отношениях с Россией беспочвенны. Да и западных фондов в стране – более чем хватает.

На этом фоне Россия годами проявляла пассивность. Пока премьером страны был неоднократно приезжавший в Россию левоцентристский политик Роберт Фицо – интерес ещё имелся. Однако следов российской «работы» с правоцентристскими политиками почти незаметно. Между тем через Словакию проходит газопровод, по которому наш газ течёт в Германию и Австрию. И она вполне может пополнить ряды противников «Северного потока – 2». А может и не пополнить. Одного этого достаточно, чтобы не забывать об этой стране.

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Как видим, в отличие от России, США, Германия и прочие сильные мира сего о Словакии не забывают. Тем удивительнее, что, вопреки нашей пассивности, ряд словацких политиков всё ещё делают приятные нам заявления. Например, в январе отличился вице-премьер Рихард Сулик, до сих пор в симпатиях к России не замеченный. «Санкции приносят вред, а россияне в любом случае не вернут Крым. Нужно смотреть вперед и строить отношения», – заявил он. По нынешним временам, сказать такое министру из страны ЕС и НАТО – просто подвиг.

Со своей стороны, ушедший в оппозицию Фицо со своей партией выступили категорически против размещения в Словакии американских войск. Он потребовал проведения в стране референдума и внеочередных выборов. Опросы показывают, что 44% словаков возлагают ответственность за нынешнюю волну международной напряжённости на НАТО и США, и только 35% – на Россию. Тем самым можно предположить, что решение о размещении в стране американских военных восторга у словаков не вызовет.

Стоит добавить, что в Словакии есть и ещё политики, которым участие собственной страны в радикально антироссийской коалиции не нравится. Так, председатель парламента Борис Коллар тоже не раз высказывал сомнения в разумности санкций. Председатель правой партии «Наша Словакия» Мариан Котлеба и вовсе выступает за выход Словакии из ЕС и НАТО. Потому появление Словакии в антироссийском лагере выглядит противоестественно. Ещё более противоестественно, чем в случае с Чехией.

Теперь ситуация может развиваться в двух направлениях. Первое – более благоприятное для России. Учитывая настроения в словацком обществе, радикально антироссийская и проамериканская политика могут качнуть политический маятник в другую сторону. И тогда Чапутова, Хегер, Корчок и иже с ними перейдут в оппозицию, а к власти вернётся Фицо или кто-то ему подобный. Это может произойти и без активного российского участия. Но лучше всё-таки какой-то интерес проявить.

Однако возможен и другой, куда более неприятный вариант. Зная о настроениях словацкого общества, проамериканское руководство будет ломать страну «через колено» и делать всё, чтобы оставить от российско-словацких отношений почти такое же пепелище, какое представляют собой сегодня российско-чешские. Да и подобие «майдана» в случае своего проигрыша на выборах («штатно» они должны пройти в 2024 году) словацкие евроатлантические силы устроить могут.

В таком случае Словакия на долгие годы превратится в очередной антироссийский оплот в Европе – вопреки мнению её населения. Она уже в него превращается, и положительные новости не должны вводить в заблуждение. Собственное руководство при активном содействии коллективного Запада активно выводит Словакию на антироссийскую «передовую». И весь вопрос в том, как долго она на ней продержится.