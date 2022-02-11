Словакия выходит на антироссийскую «передовую»

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Как США могут избавить Европу от российского газа

Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
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Глава МИД Британии наговорила глупостей Лаврову

В разговоре с Лавровым Трасс попалась на профессиональной безграмотности пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Главу английской дипломатии Лиз Трасс в Москве ожидали с любопытством: в случае отставки Бориса Джонсона у нее, говорят, есть шансы стать новым премьером. Кроме того, Трасс обещала привезти некие «предложения НАТО», призванные заинтриговать россиян и урегулировать кризис вокруг Украины. Но визит обернулся конфузом: выяснилось, что гостья безграмотна и просто не соответствует занимаемой должности. Подробности...
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За что русский царь убил главу русского православия

Митрополит Филипп и Иван Грозный. Так их общение позднее увидел художник Василий Пукирев
515 лет назад, 11 февраля 1507 года, родился один из самых ярких персонажей русской истории – митрополит Филипп II (в миру Федор Степанович Колычёв). Этот человек не побоялся расстаться с жизнью ради борьбы за свое понимание справедливости. Как и почему возник конфликт митрополита с Иваном Грозным и почему он дошел до такого накала? Подробности...
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Байдена подозревают в маразме по ложной причине

Ранее Байден уже путал сестру с женой, забывал, где находится и с кем разговаривает Oliver Contreras/Sipa USA/Reuters
Четыре десятка народных избранников из палаты представителей США, включая бывшего главврача Белого дома, призвали Джо Байдена пройти медицинский тест на умственные способности. Они подозревают, что главу государства поглощает «старческий маразм». И с Байденом действительно что-то не так – но не по той причине, на какую указывают конгрессмены. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Словакия выходит на антироссийскую «передовую»

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Зная о настроениях словацкого общества, проамериканское руководство будет ломать страну «через колено» и делать всё, чтобы оставить от российско-словацких отношений почти такое же пепелище, какое представляют собой сегодня российско-чешские. Подробности...

Российская дипломатия показывает западной мастер-класс

Евгений Крутиков
Евгений Крутиков, военный эксперт
Чрезмерная «партийность» западных дипломатов заставляет их разговаривать идеологическими клише, поскольку они не могут выйти за рамки господствующей идеологии. Подробности...
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Демократия не спасает от ошибок во внешней политике

Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Цена ошибки во внешней политике, которую платят партии на внутренних выборах, сплошь и рядом ничтожна, или недостаточно высока, чтобы оградить их от ошибок. Богатые страны еще и могут позволить себе эти ошибки оплатить деньгами. Богатые страны – это, как правило, рыночные демократии. Подробности...
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Лавров и Трасс: «Разговор немого с глухим»

Путь Жириновского: восемь прививок и ковид

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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Словакия выходит на антироссийскую «передовую»

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		11 февраля 2022, 08:56

    В течение последнего месяца из Словакии пришёл целый ряд новостей, так или иначе связанных с Россией и Украиной. Большинство из них никак не назовёшь приятными – словаков подталкивают в радикально антироссийский лагерь, где уже находятся их собратья из Чехии. Во многом это произошло из-за невнимания России к Словакии, настроения в которой русофобскими никак не назовёшь. И последнее вселяет надежду, что в антироссийском клубе страна надолго не задержится.

    В отличие от своих бывших чешских соотечественников, словаки не могут похвастаться вниманием к себе со стороны России. Так, с начала 2022 года автору этих строк трижды звонили за комментариями по Чехии, а словацкие темы до сих пор не заинтересовали никого. Между тем эта страна годами считалась одной из наиболее лояльных к России во всём Евросоюзе, и уже один этот факт мог бы привлечь к ней внимание. Однако лояльность эта (если судить по заявлениям и действиям словацкого руководства) стремительно испаряется.

    Началось всё с прихода в 2019-2020 гг. к власти в Братиславе антироссийски настроенных президента Зузаны Чапутовой и правоцентристского правительства. В первый год пандемии это почти не проявлялось. Но как только дело дошло до закупки вакцины Спутник V – немедленно начался скандал. Он стоил кресла решившему закупить её премьеру Игору Матовичу. Пришедший ему на смену Эдуард Хегер при активном участии Чапутовой от российской вакцины отказался. К слову, никто в мире, кроме словаков, так не поступил.

    А 2022 год начался с целого ряда достойных внимания новостей из Словакии. Так, в середине января Хегер принял коллегу из Нидерландов Марка Рютте – едва ли не самого опытного политика в современной Западной Европе, настроенного к России крайне враждебно. Главы правительств сошлись на том, что НАТО надо бы направить дополнительные воинские контингенты в восточную часть Европы – читай, поближе к России. До сих пор словацкие руководители в таком бряцании оружием замечены не были, и подобных заявлений избегали.

    Этим дело не ограничилось. Вскоре в Братиславу прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен, где подписал со словацким коллегой Иваном Корчоком документ о размещении в стране американских военных. Они смогут воспользоваться аэродромами в Слиаче и Малацкой Кухине. По такому случаю Чапутова даже торжественно собрала всех министров. Это уже выглядело действительно вызывающе – особенно на фоне того, что соседняя Венгрия от такой «чести» отказалась.

    Фото: REUTERS/Yves Herman

    Дальше – больше. По инициативе Чапутовой и министра обороны Ярослава Надя Совет безопасности Словакии начал обсуждать вопрос о военной помощи Украине. Это уже совсем серьёзно – отнюдь не каждая европейская страна готова пойти на подобное. Наконец, глава МИД Корчок на днях вместе с коллегами из Чехии и Австрии не просто съездил на Украину, а побывал в Донбассе непосредственно на линии соприкосновения сторон. И это была уже четвёртая новость в антироссийской «копилке» меньше чем за месяц.

    Вряд ли появление Словакии в антироссийском лагере можно считать сюрпризом. Эта страна во многом следует за Чехией, а отношения той с Россией сейчас попросту мертвы. Как видно, США и Евросоюз (в данном случае – в лице Рютте) «работают» со словацким руководством. Само собой, работают с ним и чехи. А оно и само радо стараться, чтобы показать «старшим», что обвинения в пророссийскости и «славянском братстве» в отношениях с Россией беспочвенны. Да и западных фондов в стране – более чем хватает.

    На этом фоне Россия годами проявляла пассивность. Пока премьером страны был неоднократно приезжавший в Россию левоцентристский политик Роберт Фицо – интерес ещё имелся. Однако следов российской «работы» с правоцентристскими политиками почти незаметно. Между тем через Словакию проходит газопровод, по которому наш газ течёт в Германию и Австрию. И она вполне может пополнить ряды противников «Северного потока – 2». А может и не пополнить. Одного этого достаточно, чтобы не забывать об этой стране.

    Как видим, в отличие от России, США, Германия и прочие сильные мира сего о Словакии не забывают. Тем удивительнее, что, вопреки нашей пассивности, ряд словацких политиков всё ещё делают приятные нам заявления. Например, в январе отличился вице-премьер Рихард Сулик, до сих пор в симпатиях к России не замеченный. «Санкции приносят вред, а россияне в любом случае не вернут Крым. Нужно смотреть вперед и строить отношения», – заявил он. По нынешним временам, сказать такое министру из страны ЕС и НАТО – просто подвиг.

    Со своей стороны, ушедший в оппозицию Фицо со своей партией выступили категорически против размещения в Словакии американских войск. Он потребовал проведения в стране референдума и внеочередных выборов. Опросы показывают, что 44% словаков возлагают ответственность за нынешнюю волну международной напряжённости на НАТО и США, и только 35% – на Россию. Тем самым можно предположить, что решение о размещении в стране американских военных восторга у словаков не вызовет.

    Стоит добавить, что в Словакии есть и ещё политики, которым участие собственной страны в радикально антироссийской коалиции не нравится. Так, председатель парламента Борис Коллар тоже не раз высказывал сомнения в разумности санкций. Председатель правой партии «Наша Словакия» Мариан Котлеба и вовсе выступает за выход Словакии из ЕС и НАТО. Потому появление Словакии в антироссийском лагере выглядит противоестественно. Ещё более противоестественно, чем в случае с Чехией.

    Теперь ситуация может развиваться в двух направлениях. Первое – более благоприятное для России. Учитывая настроения в словацком обществе, радикально антироссийская и проамериканская политика могут качнуть политический маятник в другую сторону. И тогда Чапутова, Хегер, Корчок и иже с ними перейдут в оппозицию, а к власти вернётся Фицо или кто-то ему подобный. Это может произойти и без активного российского участия. Но лучше всё-таки какой-то интерес проявить.

    Однако возможен и другой, куда более неприятный вариант. Зная о настроениях словацкого общества, проамериканское руководство будет ломать страну «через колено» и делать всё, чтобы оставить от российско-словацких отношений почти такое же пепелище, какое представляют собой сегодня российско-чешские. Да и подобие «майдана» в случае своего проигрыша на выборах («штатно» они должны пройти в 2024 году) словацкие евроатлантические силы устроить могут.

    В таком случае Словакия на долгие годы превратится в очередной антироссийский оплот в Европе – вопреки мнению её населения. Она уже в него превращается, и положительные новости не должны вводить в заблуждение. Собственное руководство при активном содействии коллективного Запада активно выводит Словакию на антироссийскую «передовую». И весь вопрос в том, как долго она на ней продержится.

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