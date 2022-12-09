Как можно победить, но проиграть

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9 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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Зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора

Западная пресса сообщает о двух десятках застрявших у Босфора танкеров Zuma/ТАСС
Десятки танкеров с миллионами баррелей нефти скопились у Босфора. Анкара не пропускает корабли, ссылаясь на страховые требования. Под введенные ЕС эмбарго и потолок цен на российскую нефть эти суда не подпадают. Да и везут они в основном казахскую нефть. Что происходит в турецких проливах? Подробности...
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Россия заставила Америку вернуть Бута на своих условиях

В отличие от Бриттни Грайнер, отсидевшей меньше года, Виктор Бут провел за решеткой 14 лет ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Пробывший 14 лет в американской тюрьме бизнесмен Виктор Бут вернулся в Россию – его обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер. И если для Москвы этот обмен – очевидная дипломатическая победа, то в Вашингтоне выдачу Бута России уже назвали «капитуляцией Америки». Почему этот обмен состоялся сейчас, что помешало провести его раньше и можно его расценивать как признак потепления в отношениях двух стран? Подробности...
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Мужество волонтеров приравняли к героизму на поле боя

Отличившиеся волонтеры были награждены орденами мывместе.рф
В последний день волонтерского форума «Мы вместе» добровольцам, спасавшим людей в зоне СВО, вручили ордена Мужества – награду, к которой чаще представляют за подвиги на передовой. Двое волонтеров награждены посмертно. Почему добровольческое движение приобрело в последнее время широкий размах и стало привлекательно для российской молодежи, несмотря на все трудности и риски?  Подробности...
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Францию учат жить без электричества

«Мы великая страна, у нас великая энергетика», – успокаивает нацию Макрон. Но верят не все REUTERS/Florion Goga
Президент Франции Эммануэль Макрон не устает напоминать, что руководит великой державой. Но впервые заявил об этом в жанре истерики, когда ему в очередной раз наступили на больную мозоль: вслед за зимой во Франции приходит энергетический кризис. Французов пугают грядущие отключения электричества, однако «великая держава» нашла выход: граждан учат обходиться без него. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Как можно победить, но проиграть

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Принципиальных проблем в завоевании Египта Муссолини не видел. Итальянских войск там 250 тысяч против 30 тысяч британцев. Лондон отвлечен на происходящее в Европе. Что могло пойти не так? Подробности...

Немцы начали искоренять русских

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Сотни людей уже осуждены в Германии за публикацию в Сети символа «Z» или за поддержку России. После 24 февраля германское общество сорвало с себя маску – немцы показали, как безнаказанно и на законных основаниях можно жестко и бесчеловечно обращаться с русскоязычными. Подробности...
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Россия готова взять на себя ответственность за Евразию

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Не стоит упрекать некоторых наших партнеров по СНГ, что они сидят и ждут, чем кончится СВО. Таков удел этих стран – быть ведомыми более сильными государствами. Мы должны доказать, что входим в число мировых лидеров. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Виктор Бут вернулся в Россию

Турция против Греции: будет ли война?

Попытка переворота в Германии

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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Тимур Шерзад

    Как можно победить, но проиграть

    Тимур Шерзад
    журналист
    		9 декабря 2022, 09:00

    Можно ли победить противника, уступая ему числом в десять раз? История знает много таких примеров. Но чаще всего речь идет о колониальных войнах, противостоянии туземцев и белого человека. А если противопоставить две европейские армии в эпоху танков и авиации? 9 декабря 1940 года началась операция «Компас» – и в ее ходе британцы утвердительно ответили на этот вопрос. Извлечь уроки из этих событий можем и мы.

    В мае-июне 1940 года немцы неожиданно для всех (и в чем-то даже для себя) наголову разгромили французскую армию и вышибли с континента британский экспедиционный корпус. Фашистский вождь Муссолини ревностно наблюдал за успехами Гитлера. И чтобы не опоздать к дележке пирога, 10 июня он объявил войну уже поверженной Франции и, как ему казалось, дышащей на ладан Британской империи. План итальянцев был прост. У нас есть колония в Ливии, к востоку лежит контролируемый британцами Египет. Завоевать его – расширить свои владения в Африке, а там, глядишь, и Судан под нами окажется, получим сухопутную связь с Эфиопией, которая уже в наших руках, и вот она – великая итальянская африканская империя. Принципиальных проблем в завоевании Египта Муссолини не видел. Итальянских войск там 250 тысяч против 30 тысяч британцев. Лондон отвлечен на происходящее в Европе. Что может пойти не так?

    Реальность оказалась иной. Командование в Африке понимало слабость своих войск. Пустыня – место, где критически важен транспорт. А у итальянских колониальных войск с моторизацией всё было плохо. Намного хуже, чем у продвинутых в этом плане британцев. Да и театр военных действий был суровым – очень мало твердых дорог, нет воды. Войска зависят от водопроводов. А когда стратегия строится на «забросать шапками», то зависят втройне. Ведь крупные массы людей потребляют воды куда больше, нежели компактные, но маневренные соединения. Поэтому маршала Родольфо Грациани, командовавшего итальянскими силами в Африке, пришлось буквально выпихивать в наступление. Началось оно далеко не сразу – аж 13 сентября, три месяца спустя после объявления войны. Грациани прыти не проявлял. Итальянцы прошли около сотни километров по территории Египта, остановившись у Сиди-Баррани. Там они начали укреплять позиции и ждать постройки дороги и водопровода. Дальше большая неповоротливая армия без обустройства инфраструктуры пройти не могла – ее надо было бы снабжать. Англичане же отошли еще на сотню километров, к Мерса-Матруху, на подготовленную линию обороны. Между противниками образовалась сотня километров ничьей пустыни. И на этом пространстве, казалось, не происходило ничего серьезного вплоть до 9 декабря.

    Превзойдя все ожидания

    Всё это время британцы, конечно, отступали. Но – редкий пример в мировой истории – умудрялись делать это, не понижая боевой дух войск, а наоборот, его повышая. Тридцать тысяч планомерно отходили, а не бежали перед лицом почти в десять раз более сильной армии. Уже одного этого было достаточно, чтобы поверить в себя. Но британцы еще и пользовались преимуществом в маневренности. У них была отлично поставлена разведка. Они находили слабые места и наносили молниеносные удары, тут же отходя, как только противник выдвигал серьезное подкрепление.

    Войска англичан потеряли 150 человек, а итальянцы – более 3500. Это вселяло в британцев уверенность. Командующий британцев Арчибальд Уэйвелл решился на наступление. Под это дело он получил из Англии новейшую технику, включая неуязвимые для итальянской противотанковой обороны танки «Матильда» и истребители «Хариккейн». По задумке это был, скорее, рейд, чтобы пощипать итальянцев и не дать им спокойно строить дорогу. Но ударив на Сиди-Баррани и вернув себе этот населенный пункт, британцы получили куда более крупный приз, чем рассчитывали. Для итальянских офицеров повторялась кошмарная картина Первой мировой – солдаты вновь массово сдавались в плен, стоило им попасть в серьезный бой. В первые же дни англичане захватили 38 тыс. человек, потеряв всего 150 бойцов.

    Британцы мудро решили ковать железо, пока горячо, и двинулись дальше на запад, зайдя уже на территорию Ливии. На их стороне была не только маневренность сухопутных войск, но и успехи флота. Ранее, 12 ноября, палубная авиация успешно атаковала итальянские линейные корабли в гавани Таранто. Успех налета впоследствии оценят японцы, повторив его с американцами в больших масштабах. А пока что плоды новой тактики пожинали англичане. Раньше итальянский флот превосходил британский на Средиземном море. Теперь, после сокрушительного удара, силы сравнялись. Англичане больше не опасались вражеских кораблей, и активно использовали флот для артиллерийской поддержки, а также снабжения войск. 

    Фото: AP/TASS

    Британцы неудержимо перли на запад, разбивая итальянские войска по частям. К февралю они прошли 800 километров, взяли в плен 120 000 итальянцев, и потеряли безвозвратно всего 500 человек. А потом из Лондона пришел стоп-приказ. Там решили, что, униженные и разгромленные итальянцы уже не представляют опасности, и теперь можно смело перебрасывать войска в Грецию, где они, казалось, были нужны сильнее.

    Копилка военной мудрости

    Войны разные – меняется тактика, география, вооружение. Но в каждой из них можно найти что-то ценное и для последующих поколений. Беспрецедентный разгром бесконечно превосходящих числом итальянцев – не исключение.

    Англичане решили, что теперь уже в Африке ничего такого не произойдет, и не довели дело до конца. Когда британцы сворачивали активность, в Германии уже формировался Африканский корпус. Уже скоро он прибудет в Ливию и компенсирует отсталость итальянцев в моторизации войск. Командуя в Африке, приобретет свое знаменитое прозвище «Лис пустыни» Эрвин Роммель.

    Теперь уже немцы начнут гонять англичан по Африке. Победить изящно, малыми силами, у Лондона не выйдет – придется разворачивать противостояние на истощение, тратить огромные ресурсы и время. И из-за нежелания доводить дело до конца Союзники провозятся в Африке аж до мая 1943 года.

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