Главный ресурс России в СВО – время

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Запад подорвал рыночные механизмы на рынке нефти

Кардинальная перестройка мирового рынка нефти началась Егор Алеев/ТАСС
После долгих дебатов европейцы установили потолок цен на российскую нефть. Он оказался жестче, чем заявляли изначально. Тем самым Запад впервые искусственным образом вмешался в рыночное ценообразование, за что всегда ругал другие страны. Чего Европа хочет добиться и к каким последствиям это приведет? Подробности...
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Православных украинцев отправят в подполье

Власти Украины решили запретить УПЦ и захватить святыни русского православия Maxym Marusenko/
NurPhoto/Reuters
Украинская власть решила запретить связанные с Россией религиозные организации. Под удар в первую очередь попадет каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Почему Киев решился на этот шаг именно сейчас? И что ждет тысячи священнослужителей и миллионы прихожан УПЦ? Подробности...
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«Понимаю, что в России не пропаду». Как на Дальнем Востоке устроились беженцы из Мариуполя

Разрушенный Мариуполь восстанавливают, но его жители могут устроиться и на других территориях России Илья Питалев/РИА Новости
«По сравнению с тем, что мы пережили, здесь – рай», заявляют переселенцы из Мариуполя, которые более полугода живут и работают на Дальнем Востоке. Еще в Таганроге сотрудники Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики объяснили переселенцам, почему для дальнейшей жизни в России можно выбрать далекий Хабаровский край. Подъемные, вакансии, помощь с документами и полная программа адаптации. Общее мнение собеседников газеты ВЗГЛЯД: «Нам повезло, бояться ехать через всю страну, если предложат – не стоит». Подробности...
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Как Байдену пришлось разочаровать Макрона

Байден принимал Макрона как «лучшего друга США» Alex Brandon/AP/ТАСС
Грандиозный и крайне дорогостоящий ужин, похоже, стал главным событием визита президента Франции Эммануэля Макрона в Соединенные Штаты. А ведь цель поездки была вовсе не в поисках гастрономических удовольствий. В чем Макрон пытался убедить Байдена и почему он в итоге был жестоко разочарован? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Главный ресурс России в СВО – время

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Штатам и Европе неизбежно придется принимать решение, сжигать ли и дальше в украинской топке все более ценные и дорогостоящие ресурсы или все-таки взять паузу и найти иной выход из сложившейся для Запада тупиковой ситуации. Подробности...

Цель Запада – перепрошивка наших мозгов

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Чумой XX века называли нацизм. Русофобия наследует нацизму, развивает нацизм на новой основе, в современных условиях. Нацизм был явлением глобальным; у Гитлера были британские, французские, бельгийские, американские симпатизанты. Точно так же и русофобия сегодня стала идеологическим ядром, вокруг которого объединились страны Запада. Подробности...

Если тебе грозит гибель, можно выключить и снова включить компьютер

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Человечество, состоящее из смертных существ, на протяжении всей истории грезило о конце времен. Это настолько естественно, что совсем не стыдно – никому не хочется умирать в одиночку. Подробности...
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Потолок цен на русскую нефть

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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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    Главный ресурс России в СВО – время

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		5 декабря 2022, 11:50

    По сравнению с еще совсем недавним временем в российских общественных настроениях произошел один существенный сдвиг: тема переговоров в связи с украинскими событиями перестала вызывать остро-нервную реакцию. А раньше она была, и еще какая. Один намек на переговорный процесс немедленно вызывал просто массовую истерику – «СВО сливают».

    Теперь эта тема воспринимается общественностью куда спокойнее – и, в общем, понятно почему: потому что происходит всё это на фоне успешных наступательных действий наших войск на фронте и аккуратного, но систематического выноса энергетической инфраструктуры Украины. Более того, всё чаще открыто звучит мысль, что Россия этими своими действиями фактически принуждает Киев и Запад сесть за стол переговоров.

    Правда, тут имеется иная проблема, поскольку очень многим непонятно, какую, собственно, цель преследует Москва, если это действительно так. Скептики задаются вопросом: ну хорошо, предположим, о сливе и капитуляции речь не идет, но зачем Россия вообще стремится к переговорам с заведомо недоговороспособными силами? Ведь если даже удастся поставить конфликт на паузу, западный истеблишмент и украинские власти используют ее для перегруппировки, собственного усиления и подготовки к очередной атаке на Россию. Неужели в Кремле настолько слепы, что этого не понимают? А если все-таки понимают, тогда какой смысл в переговорах и принуждении к ним? Абсолютно справедливые вопросы, на которые стоит ответить.

    Для понимания сути происходящего надо отдавать себе отчет, что в данном случае речь идет не о тактике и оперативной ситуации на фронте, а о стратегии России в отношении Запада (а не только Украины). Наши успехи и неудачи в ходе СВО, текущие политические события имеют тут второстепенное значение. А раз речь о стратегии, начать необходимо с базовых вещей.

    Самое главное, что надо понимать – мы присутствуем при процессе утраты Западом своего многовекового глобального доминирования. Система, которую он построил за последние полтысячи лет, подошла к своему естественному концу. Из этого следует два ключевых момента. Первое: осознавая приближающийся крах, Запад опасен, как никогда, поскольку для него на кону стоит вообще всё. Второе: в силу исторической неизбежности западного упадка для его геополитических конкурентов оптимальной стратегией выглядит не бросание всех сил и резервов на его низвержение, а содействие ослаблению Запада исподволь и ожидание момента, когда время и процессы деградации сами возьмут свое. Если же конфликт неизбежен, надо стараться его удерживать в ограниченных и не слишком затратных для себя рамках – потому что для Запада, всё еще сохраняющего огромную силу, провоцирование конфликтов является традиционным и очень эффективным механизмом собственного развития и ослабления конкурентов. Последнее чрезвычайно ярко проявилось на Украине.

    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

    За несколько десятилетий Запад добился большого успеха в реализации проекта по превращению Украины в анти-Россию с целью использовать ее как оружие (и экономическое, и военно-политическое) против нашей страны. В идеальном случае это должно было привести к военному разгрому Москвы с дальнейшим социально-экономическим обрушением и очередным – окончательным на этот раз – государственным коллапсом России. Но, в принципе, Запад устроил бы вариант и попроще: чтобы Россия успешно решила украинскую проблему, но такой дорогой ценой для себя – в смысле и человеческих, и финансовых, и социально-экономических, и всех прочих потерь – что у нее просто не осталось бы ресурсов для активного участия в мировой трансформации и успешной конкуренции в новой системе. Эдакий смягченный вариант Великой Отечественной войны, когда Советский Союз заплатил столь огромную цену за победу, что ему потребовалось намного больше времени, чем Западу, на преодоление последствий, а в некоторых отношениях (например, демографическом) мы до сих пор ощущаем их отголоски.

    В 2014 году Запад, используя Украину, нанес по России чувствительный удар, в том числе военный – через Донбасс. Хороших вариантов ответа у Москвы просто не было: если бы Россия позволила уничтожить мятежные республики, это бы автоматически означало ее геополитическую капитуляцию; а если бы Кремль пошел на военное усмирение майданной Украины, у Запада сбылась бы хрустальная мечта по реализации описанного выше сценария. Вместо этого руководство России выбрало третий вариант – оно добилось заморозки ситуации с помощью Минских соглашений. Донбасс оставался для нашей страны кровоточащей раной, но все-таки с учетом масштабов событий эта рана была не слишком глубокой – при полном осознании всей трагичности происходящего для жителей истерзанного Донбасса.

    Главное, что получила Москва с помощью Минских соглашений – это время. Время, с одной стороны, на собственную подготовку к новому витку эскалации, а с другой – на созревание кризисных, деградационных процессов и на Украине, и на самом Западе. Впрочем, на той стороне времени тоже, разумеется, не теряли – и готовились. И подготовились.

    Нет ни малейших сомнений, что даже если бы 24 февраля Россия не начала СВО, к настоящему моменту военные действия, инициированные Киевом, были бы в разгаре. Мы были обречены на военное столкновение с коллективным Западом, использующим Украину как свои прокси, в этом году, в крайнем случае – в следующем. Обречены именно потому, что процесс распада глобальной системы зашел уже так далеко, что Западу потребовалось принятие экстренных мер.

    Однако и на этот раз российское руководство отказалось действовать по плану, к которому его старательно подталкивали. Фактически в СВО была слегка перелицована тактика, которой Россия придерживалась предыдущие восемь лет: удержание конфликта в формате, который был бы насколько возможно менее болезненным и затратным для нас и максимально чувствительным и дорогостоящим для той стороны.

    Россия отсекла от Украины не очень большую, но крайне значимую для национальной экономики территорию, повесив тем самым Киев на шею Западу не только в военном, но и финансово-экономическом смысле – и около полугода вела достаточно вялотекущие боевые действия ограниченным контингентом. К осени натовские спецы нашли способ противодействия, сколотив мощные наступательные группировки. Однако вместо того, чтобы включить режим всеобщей и повсеместной мобилизации, Россия вновь нашла способ удержать конфликт в ограниченных рамках. Она провела частичную (и весьма небольшую по масштабам) мобилизацию и – главное – невзирая на репутационные издержки, ушла с части занятых территорий, дав внятно понять, что ее не заставят вести тотальную войну, где за победу платится любая цена. Одновременно начался аккуратный и точечный, но демонстрирующий впечатляющий накопительный эффект вынос украинской энергетической инфраструктуры. Ну а на фронте продолжилось перемалывание украинской живой силы и натовских военных поставок.

    В настоящий момент Запад созревает до осознания, что его очень высокая и очень дорогая ставка против России бита. Натовские военные склады опустошаются, Украина виснет на шее все более тяжелым грузом, а собственные национальные экономики – что было совсем уж немыслимо на протяжении десятилетий – ощущают негативное влияние этого конфликта и одна за другой впадают в рецессию. А нужного результата, на который был расчет, не видно даже на горизонте.

    А значит, Штатам и Европе неизбежно придется принимать решение, сжигать ли и дальше безо всякого толку в украинской топке все более ценные и дорогостоящие ресурсы или все-таки взять паузу, попытавшись переосмыслить ситуацию и найти иной выход из сложившейся для Запада тупиковой ситуации.

    Что характерно, Россию устроит любой вариант, потому что на ее стороне работает самый важный ресурс – время.

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