Как Россия добьется технологического суверенитета

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1 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 22:55  |  vz.ru
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Почему Европу спасает российский, а не американский СПГ

Federico Gambarini/DPA/Global Look Press
Пока поставки трубопроводного газа из России находятся под пристальным вниманием, ЕС втихую скупает все большие объемы другого российского газа – СПГ. Затраты Европы на импорт российского СПГ взлетели до рекордного уровня, выяснило Bloomberg. Как Россия начала больше поставлять именно сжиженного газа в Европу и, главное, почему сами европейцы не видят в этом ничего страшного? Подробности...
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Как России лишить Украину поддержки из космоса

Количество спутников на орбите Земли резко растет Zuma/ТАСС
Коммерческие спутники, которые помогают воевать Украине, могут стать «законной целью для ответного поражения», заявляет российский МИД. Как так случилось, что чисто гражданские аппараты стали использоваться в военных целях, что будет, если Россия действительно начнет их уничтожать, и каким мог бы быть технологический ответ российских военных на этот вызов? Подробности...
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Европа трибуналом по Украине скрывает собственные преступления

Лидеры Запада изобретают новые русофобские инициативы IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press
МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине. Ранее о схожих намерениях заявили в Еврокомиссии. В чем заключается суть подобных шагов Парижа и Брюсселя, на что конкретно они направлены и как России относиться к подобным инициативам?  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Россия столкнулась с «нефтяным эмбарго наоборот»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Инициатива США и Евросоюза установить предельную цену на российскую нефть, поступающую на мировой рынок, является продуктом их неспособности решить стоящие перед Западом задачи с использованием рыночных механизмов. Подробности...

С проституцией и наркотиками надо бороться, а не учитывать в ВВП

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
В свое время на фондовом рынке была шутка: супруга оказывает вам интимные услуги, а значит, если оценить их по тарифу тружениц сексуального фронта, то их можно включить в ВВП. Оказалось, что это не совсем шутка. Подробности...
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Почему Ротшильды пытаются не допустить коронации Карла III

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Таблоидам мало кто верит, но вот совсем недавно солидная The Washington Post опубликовала обширную статью под названием «Король и его муж: гей-история британских королевских особ». Подробности...
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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    Как Россия добьется технологического суверенитета

    Обеспечить технологический суверенитет России должны молодые ученые
    		   1 декабря 2022, 22:55
    Фото: REUTERS/Marko Djurica
    Текст: Андрей Резчиков

    Уход иностранных компаний из России и западные санкции освободили отечественным производителям рыночную нишу в триллионы рублей. Но чтобы наша промышленность смогла наладить выпуск товаров на замену иностранным и внедрять высокотехнологичные разработки, ей придется решить кадровую проблему. Как подготовить необходимых специалистов и инженеров, не допустить утечку мозгов за рубеж и вернуть оттуда уже уехавших профессионалов?

    Концепция технологического суверенитета дает новые возможности не только ученым и их исследованиям, но и промышленности в целом, особенно в условиях, когда с российского рынка исчезли многие иностранные товары. Об этом сказал Дмитрий Герасимов, заместитель генерального директора по развитию АО «НИИ НПО Луч» госкорпорации «Росатом». Он выступил в четверг в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Технологический суверенитет: стратегия развития России в новом мировом порядке».

    «По данным Всемирного банка, Россия – 19-й мировой рынок по величине объема импорта. В 2021 году страна импортировала продукции примерно на 378 млрд долларов. Таким образом, в условиях санкций внутри страны формируется рыночная ниша размером в несколько триллионов рублей», – пояснил он.

    Большая часть выпавшего объема импорта может быть локализована, убежден эксперт. «Технический суверенитет – это прежде всего возможность для развития российской промышленности, которая потянет за собой ряд других направлений, включая науку, образование, социальную сферу и экономику в целом», – считает Герасимов. Он напомнил, что Россия выдержала и ввод санкций в 2014 году, и пандемию коронавируса, и в ответ на эти вызовы в нашей стране был создан набор инструментов, позволяющих оперативно решать многие проблемы. По его мнению, введенный Западом запрет на поставки многих видов западной продукции в нашу страну даст эффект, обратный желаемому – откроется ряд новых возможностей в производственной сфере.

    В свою очередь руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов привел такой пример – после начала украинской спецоперации американский Boeing потерял доступ к российским инженерам и начал искать им замену в Бразилии, где нанял уже до сотни специалистов. Это не только остановило ряд технологических разработок в этой латиноамериканской стране, но и «обескровило космическую программу Бразилии», которая теперь подает в суд на Boeing с целью ограничить отток инженерных мозгов.

    «Мир устроен не по-честному. Объяснение в духе «у нас СВО и геополитика, поэтому нас отовсюду исключают, а во всем остальном мире свободно занимаются честной технологической конкуренцией» – это объяснение в пользу бедных.

    Везде одно и то же: крупные олигархи стремятся набрать как можно больше качественных кадров, игнорируя интересы стран,

    которые стоят на более низких ступенях в цепочке стоимости», – пояснил Кузнецов. Эксперт призвал действовать в похожем стиле: поддерживать и привлекать молодых ученых, инженеров, но при этом не стоит объявлять предателями тех, кто уехал из России.

    «Надо думать об их возвращении и о том, как их можно использовать, когда они находятся за рубежом. В привлечении кадров нет никакого ура-патриотического измерения. Нам нужны мозги, а не политическая позиция. Не надо бояться привлекать людей, которые смотрят по-другому на некоторые политические вещи», – говорит Кузнецов. Он напомнил об опыте СССР 30-х годов, когда власти широко использовали для индустриализации инженерные решения Запада. «Товарища Сталина не волновала позиция американских инженеров, строивших гиганты советской индустрии», – напомнил политолог.

    Эксперт призвал ученых оставаться в рамках международной кооперации и, в частности, не бояться участвовать в иностранных конгрессах, не надевать костюм «обиженки». «Технологический суверенитет – это не синоним технологической изоляции. Мы должны быть открыты миру. Путь к истинному суверенитету лежит через открытость», – подчеркнул Кузнецов.

    Еще один участник дискуссии, глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев призвал уточнить, «в каких областях науки для нас наиболее важны наши лучшие молодые люди». Одна из важных проблем, по его мнению, кроется в важных для страны профессиях – инженерных и технических, где не всегда удается обеспечить более высокие доходы, чем в профессиях гуманитарных или среди финансистов. «Нужна адекватная зарплата. Родители и молодые люди смотрят на перспективу. Им необходимо создать семью, обеспечить быт, иметь интересную и насыщенную жизнь. Для этого тоже нужны ресурсы. Поэтому мы должны создавать преференции, в том числе финансовые, для тех направлений, которые важны для нашей страны», – убежден Гутенев.

    Во многом технологический суверенитет – это люди, поэтому особенно важен кадровый вопрос, считает и другой депутат, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Действительно, молодым ученым прежде всего важно решить бытовые вопросы, в том числе вопросы жилья, признает он. «Была принята большая программа по жилью для молодых ученых. В этом году эта программа расширена», – сообщил депутат, добавив, что финансирование науки, в том числе работ молодых ученых, в России растет с каждым годом. «В бюджете на науку в рамках госпрограммы научно-технологического развития РФ выделено 1 трлн 207 млрд рублей», – пояснил Мажуга.

    «Помимо этого, открытия не совершаются в одиночку, нужны сообщества. Чтобы их формировать, создаются отдельные инструменты – например, лаборатории. В прошлом году было открыто более двухсот таких лабораторий. И все меры поддержки, которые сегодня разрабатывает Минобрнауки, обязательно учитывают интересы молодых ученых. Это программа передовых инженерных школ, программа «Приоритет-2030», в которой большой акцент тоже делается на поддержку молодых ученых», – перечислил Мажуга.

    Не случайно, отметил депутат, в тот же день, когда состоялся круглый стол, президент Владимир Путин встретился с участниками II Конгресса молодых ученых в парке науки и искусств «Сириус». На встрече, по словам Мажуги, начинающие исследователи как раз и обсудили с главой государства вопросы международной кооперации и достижения научно-технологического суверенитета России.
     
     
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