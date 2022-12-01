Как Россия добьется технологического суверенитета

Уход иностранных компаний из России и западные санкции освободили отечественным производителям рыночную нишу в триллионы рублей. Но чтобы наша промышленность смогла наладить выпуск товаров на замену иностранным и внедрять высокотехнологичные разработки, ей придется решить кадровую проблему. Как подготовить необходимых специалистов и инженеров, не допустить утечку мозгов за рубеж и вернуть оттуда уже уехавших профессионалов?

Концепция технологического суверенитета дает новые возможности не только ученым и их исследованиям, но и промышленности в целом, особенно в условиях, когда с российского рынка исчезли многие иностранные товары. Об этом сказал Дмитрий Герасимов, заместитель генерального директора по развитию АО «НИИ НПО Луч» госкорпорации «Росатом». Он выступил в четверг в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Технологический суверенитет: стратегия развития России в новом мировом порядке».

«По данным Всемирного банка, Россия – 19-й мировой рынок по величине объема импорта. В 2021 году страна импортировала продукции примерно на 378 млрд долларов. Таким образом, в условиях санкций внутри страны формируется рыночная ниша размером в несколько триллионов рублей», – пояснил он.

Большая часть выпавшего объема импорта может быть локализована, убежден эксперт. «Технический суверенитет – это прежде всего возможность для развития российской промышленности, которая потянет за собой ряд других направлений, включая науку, образование, социальную сферу и экономику в целом», – считает Герасимов. Он напомнил, что Россия выдержала и ввод санкций в 2014 году, и пандемию коронавируса, и в ответ на эти вызовы в нашей стране был создан набор инструментов, позволяющих оперативно решать многие проблемы. По его мнению, введенный Западом запрет на поставки многих видов западной продукции в нашу страну даст эффект, обратный желаемому – откроется ряд новых возможностей в производственной сфере.

В свою очередь руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов привел такой пример – после начала украинской спецоперации американский Boeing потерял доступ к российским инженерам и начал искать им замену в Бразилии, где нанял уже до сотни специалистов. Это не только остановило ряд технологических разработок в этой латиноамериканской стране, но и «обескровило космическую программу Бразилии», которая теперь подает в суд на Boeing с целью ограничить отток инженерных мозгов.

«Мир устроен не по-честному. Объяснение в духе «у нас СВО и геополитика, поэтому нас отовсюду исключают, а во всем остальном мире свободно занимаются честной технологической конкуренцией» – это объяснение в пользу бедных.

Везде одно и то же: крупные олигархи стремятся набрать как можно больше качественных кадров, игнорируя интересы стран,

которые стоят на более низких ступенях в цепочке стоимости», – пояснил Кузнецов. Эксперт призвал действовать в похожем стиле: поддерживать и привлекать молодых ученых, инженеров, но при этом не стоит объявлять предателями тех, кто уехал из России.

«Надо думать об их возвращении и о том, как их можно использовать, когда они находятся за рубежом. В привлечении кадров нет никакого ура-патриотического измерения. Нам нужны мозги, а не политическая позиция. Не надо бояться привлекать людей, которые смотрят по-другому на некоторые политические вещи», – говорит Кузнецов. Он напомнил об опыте СССР 30-х годов, когда власти широко использовали для индустриализации инженерные решения Запада. «Товарища Сталина не волновала позиция американских инженеров, строивших гиганты советской индустрии», – напомнил политолог.

Эксперт призвал ученых оставаться в рамках международной кооперации и, в частности, не бояться участвовать в иностранных конгрессах, не надевать костюм «обиженки». «Технологический суверенитет – это не синоним технологической изоляции. Мы должны быть открыты миру. Путь к истинному суверенитету лежит через открытость», – подчеркнул Кузнецов.

Еще один участник дискуссии, глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев призвал уточнить, «в каких областях науки для нас наиболее важны наши лучшие молодые люди». Одна из важных проблем, по его мнению, кроется в важных для страны профессиях – инженерных и технических, где не всегда удается обеспечить более высокие доходы, чем в профессиях гуманитарных или среди финансистов. «Нужна адекватная зарплата. Родители и молодые люди смотрят на перспективу. Им необходимо создать семью, обеспечить быт, иметь интересную и насыщенную жизнь. Для этого тоже нужны ресурсы. Поэтому мы должны создавать преференции, в том числе финансовые, для тех направлений, которые важны для нашей страны», – убежден Гутенев.

Во многом технологический суверенитет – это люди, поэтому особенно важен кадровый вопрос, считает и другой депутат, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Действительно, молодым ученым прежде всего важно решить бытовые вопросы, в том числе вопросы жилья, признает он. «Была принята большая программа по жилью для молодых ученых. В этом году эта программа расширена», – сообщил депутат, добавив, что финансирование науки, в том числе работ молодых ученых, в России растет с каждым годом. «В бюджете на науку в рамках госпрограммы научно-технологического развития РФ выделено 1 трлн 207 млрд рублей», – пояснил Мажуга.

«Помимо этого, открытия не совершаются в одиночку, нужны сообщества. Чтобы их формировать, создаются отдельные инструменты – например, лаборатории. В прошлом году было открыто более двухсот таких лабораторий. И все меры поддержки, которые сегодня разрабатывает Минобрнауки, обязательно учитывают интересы молодых ученых. Это программа передовых инженерных школ, программа «Приоритет-2030», в которой большой акцент тоже делается на поддержку молодых ученых», – перечислил Мажуга.

Не случайно, отметил депутат, в тот же день, когда состоялся круглый стол, президент Владимир Путин встретился с участниками II Конгресса молодых ученых в парке науки и искусств «Сириус». На встрече, по словам Мажуги, начинающие исследователи как раз и обсудили с главой государства вопросы международной кооперации и достижения научно-технологического суверенитета России.