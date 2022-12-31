Как красные и белые сражались за Донбасс в 1919 году

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31 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 10:31  |  vz.ru
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Как Россия пошатнула могущество доллара

Россия заменяет доллары на юани и золото Алексей Сухоруков/РИА Новости
Россия полностью отказалась от вложений в доллар в своих резервах. Приняты новые правила сохранения денег в Фонде национального благосостояния. Теперь свои сбережения Россия будет хранить в юанях и золоте – и это стало важнейшим сигналом для многих других государств, а также повлияло на сам статус американской валюты. Подробности...
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Уехавшие из России делятся на две категории

Далеко не каждый уехавший является врагом Российского государства
В политических кругах вновь поднялась дискуссия о том, как относиться к тем, кто покинул Россию в 2022 году. Стоит ли подвергать их санкциям? Эксперты приходят к выводу, что главная задача России по отношению к этим людям вовсе не в том, чтобы их всех наказать или ограничить в правах. Хотя бы потому, что уехавшие делятся как минимум на две категории. Подробности...
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ПВО Белоруссии доказала готовность противостоять угрозам с Украины

Обломки украиской ракеты на полях Белоруссии БелТА/ТАСС
Украинские ракетчики допустили очередной промах международного масштаба. Ранее им удавалось поразить гражданские объекты и территории России, Молдавии и Польши, теперь настал черед Белоруссии. Как белорусские военные смогли минимизировать ущерб от падения украинской ракеты системы ЗРК С-300 и какими последствиями грозит этот инцидент? Подробности...
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Новую войну за Косово отменили только на время

Еще накануне все силовики Сербии и Косово находились в режиме полной боевой готовности REUTERS
Вооруженные силы Сербии выведены из режима полной боевой готовности, на севере Косова разбирают баррикады, кризис как будто бы разрешен. Но это только отсрочка новой войны, если не будет обезврежена мина замедленного действия, заложенная США под Балканы, а американских солдат не изгонят из «порохового погреба Европы».  Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Как красные и белые сражались за Донбасс в 1919 году

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
31 декабря 1919 года завершилась Донбасская операция еще молодой Красной армии. Войска сражались за богатый углем русский регион. В сводках пестрели знакомые современному потребителю новостей топонимы – Сватово, Горловка, Дебальцево. В России шла Гражданская война. Подробности...

Россия выстояла без уехавших

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Отъезд части соотечественников не отразился заметным образом на стране. А ведь в их числе было немало высококвалифицированных специалистов, которые, вероятно, много о себе думали: мол, без нас здесь всё рухнет. Как бы не так. Даже пробки в Москве не рассосались. Подробности...
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Мифы, не пережившие 2022 год

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Отрицательный результат – это тоже результат. И уходящий год неимоверно нас обогатил, отправив на свалку множество идей, оказавшихся лишь мифами. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Сто лет назад родился СССР

Войны не будет, сербы расходятся

В КНР отчитали США за Россию и Германию

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Как красные и белые сражались за Донбасс в 1919 году

    Тимур Шерзад
    журналист
    		31 декабря 2022, 10:20

    Летняя кампания белых в 1919 году провалилась. Последний шанс выиграть войну, овладев Москвой, был потерян. Надорвав свои силы, в то время как противник лишь продолжал наращивать мощь, белые армии отступали на юг.

    К концу года речь зашла о Донбассе. Это, как, собственно, и сейчас, был промышленный, богатый углем, регион. Только уголь имел более важное, чем сейчас, значение. Что важно для наступающих красных – тут имелось очень много рабочих. Это был самый надежный электорат большевиков. Лишь раз – и не в Донбассе, а в Ижевске и Воткинске – заводские рабочие предпочли сторону белых. В большинстве других случаев они шли воевать за красных. Поэтому большевики вели активную работу с подпольем. И его участники уже готовились выступить против белогвардейцев, как только выдастся возможность.

    Белые после осенних неудач трезво оценивали свои силы, и понимали, что фронт в Донбассе удержать не удастся. Вопрос, вызывавший разногласия между Деникиным и Врангелем, был в том, куда именно отходить – к Ростову или в Крым. Впереди уже мерцали очертания грядущего исхода – Врангель считал, что в итоге все равно придется эвакуироваться из России, и думал о том, как это организовать, а не о том, как победить. Красные же давили уступающих во всем белых на юг, стараясь окружить их. Или, во всяком случае, разделить на части, не давая поддерживать единый фронт.  

    Бои у Сватово

    Сегодня топоним Сватово в Луганской Народной Республике на слуху. В декабре 1919-го он также привлекал всеобщее внимание. Правда, до 1923-го поселок назывался Сватова Лучка – но для простоты будем именовать его по-современному.

    Ценность этого пункта была стратегической, но только в случае быстрого захвата. Это был железнодорожный узел. Можно было бы перерезать удобную дорогу отступления белых к Ростову. Тогда красные могли бы попробовать быстро окружить противника – как минимум, находящиеся в этом районе основные конные силы. Противник потерял бы способность к маневру и быстрым контрударам, что сделало бы его легкой добычей.

    Но быстро выдвинуться к заветному Сватово не вышло – помешала погода. Кавалерия страдала от сковавшего дороги льда – конский состав быстро стирал шипы на подковах, что сильно замедляло продвижение. Поэтому овладеть населенным пунктом удалось только 16 декабря, когда противник уже был в курсе начала масштабного наступления на Донбассе.

    Фото: РИА Новости

    Причем красный командир Городовиков ловко использовал хаос гражданской войны. Например, он позвонил в Купянск, где стояли белые, представился дежурным по станции с чином полковника, и сообщил, что надо немедленно перебросить все эшелоны в тыл через… правильно, Сватово. Проезжая мимо даже на полных парах, поезда попадали в засады. Так красным удалось захватить два белых эшелона.

    Впрочем, это было мелочью по сравнению с тем, что удалось взять по итогам боев за Сватово. Красные конники захватили два бронепоезда из трех (один противник успел испортить), а также 25 набитых военным имуществом эшелона.  

    Но белые Сватово даром отдавать не собирались. Поэтому тут же, вечером, последовала контратака – но безуспешная. Хотя белые тоже использовали ситуацию хаоса – например, подходя к станции в сумерках, сказали, что они свои, в смысле, красные. Поэтому имели первоначальный успех и ворвались в Сватово. Но красные уперлись, и в ходе уличных боев противник был вышвырнут обратно.

    На следующий день к Сватово подошли уже более крупные силы – кавалеристы генерала Мамантова, которые спешились и выбили красных из населенного пункта. Но проблемы к белым пришли, откуда не ждали. Деникин давно копил претензии к генералу Мамантову и 18-го декабря решил его заменить. Казаки Мамантова очень любили, и в знак протеста… отошли из стратегически важного пункта Сватово.

    Конный блицкриг

    А РККА тем временем форсировала Северский Донец, наступая на Донбасс с севера. Были задействованы две «обычных» армии и знаменитая Первая конная армия Буденного.

    Деникин планировал если не остановить, то замедлить это наступление мощным конным контрударом, сосредоточив кавалерийские части в районе Попасной и Бахмута. Удар должны были наносить конники, еще недавно подчинявшиеся Мамантову. Присланный на замену генерал Улагай просто не имел времени на то, чтобы заслужить доверие строптивых и склонных к неподчинению казаков. Это сыграло свою роль, равно как и стремительность кавалеристов Буденного – внятного контрудара у белых не получилось. А получился встречный бой конницы. Но решающего влияния на способность красноармейцев наступать он не оказал.

    А на РККА вовсю работала не только скорость продвижения, но и большевистское подполье. 24 декабря наступающие заняли Луганск. В этом им не в последнюю очередь помогло скоординированное и «запущенное» в нужный момент восстание рабочих. На следующий день они по той же схеме овладели Славянском, 26 декабря Попасной, а 27 декабря – Бахмутом и Краматорском.

    Белые пытались выиграть время, закрепившись в южной части Донбасса. Но тщетно – они были слишком измотаны предыдущими боями, а натиск красных оказался слишком силен. 29 декабря они потеряли Дебальцево, а 30-го – Горловку.

    А 31 декабря была разбита легендарная Марковская пехотная дивизия. Это была последняя капля – после этого белые могли лишь отходить. Причем отходить не единым фронтом, а кому куда придется. Врангель пошел в Крым. Деникина же дальнейшее отступление в итоге привело к отвратительно осуществленной и трагически завершившейся Новороссийской эвакуации.

    В истории Донбасса отгремело очередное яростное сражение. Не первое и далеко не последнее.

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