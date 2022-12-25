Страх можно победить лишь действием

– Мне повезло с подвалом. Он был в том доме на Молодежке, по которому за день по семь прилетов. В подвале сидели дружные. Телефон сломался от влажности, а мы не болели. Только те, кто раненые… Я пела! У меня грудничок на руках. Думала – возле трупов ем, мне ничего не страшно! Спокойная была как удав. А сейчас живу в доме отдыха на всем готовом, но в нервотрепке. Придираюсь к мелочам. Как успокоиться? – спрашивает беженка из Мариуполя и не надеется на ответ, потому что знает: лекарство от тревоги, которой не было там, но которая так четко проявилась здесь, никто ей в руку не положит.

Беседую с московской подругой, она взрывы слышала только по телевизору, но тоже говорит про нервозность, от которой не может избавиться. Знакомый сразу предупреждает: «Только не втирай за политику! Слышать не могу!». Но сам сводит разговор в тревожные новости. Вижу, мужик – на пределе. Другой знакомый маскирует свое волнение под возмущение. Негодует, дает советы политикам. Замечаю за собой: прежде чем сказать кому-то слово, десять раз подумаю – не травмирую ли собеседника информацией? Не нарвусь ли на конфликт? Беспокойство из людей выходит по-разному. И да, это факт – оно поселилось во многих.

Социологи фиксируют рекордный уровень тревожности россиян – 70%. Такая статистика не только в России. Захватившая человечество тревожность связана с чувством незащищенности, с неоднозначностью, спорностью момента, с неуверенностью. Время такое. Не осталось на земле мест, где было бы абсолютно, категорически безопасно. А может быть, состояние защищенности, уверенности, покоя зависит не столько от внешних факторов, сколько от того, что внутри?

Говорят, в 11-м веке арабский врач Ибн Сина провел психологический эксперимент. В поле зрения здорового ягненка, пасущегося на травке, поместил клетку с волком. Волка хорошо кормили, он не был агрессивным. Но от одного его вида ягненок стал чахнуть и вскоре умер.

В состоянии тревоги организм быстро изнашивается. Страх разрушает не только психику, но и тело. В русском языке для описания этой взаимосвязи психического и физического есть давно укоренившиеся обороты: «земля уходит из-под ног», «застыл от страха», «сердце в пятки ушло», «кровь стынет в жилах». Медики знают, что у испуганного, тревожного человека в аварийном режиме – на износ – работает весь организм.

Тревожность – это паника на минималках, долгоиграющая, она рискованнее, опаснее для здоровья. А ведь надежнее, мирнее в мире не становится. Как сохранить спокойствие в лихолетье?

Чаще всего мы психуем из-за непонимания – когда не знаем, как справиться с ситуацией и что она из себя представляет. Помните, в начале 2020 года все истерили из-за пандемии? Этот психоз был связан с тем, что ковид – что-то новое, незнакомое, неизученное. Что от него ждать? Как лечить? Спасет маска? Или необходима прививка? А от прививки хуже не станет? Таинственность всегда вызывает беспокойство. Непонятки пугают. И лишь потом мы поняли – даже на пике заболеваемости для большинства был не так опасен сам вирус, сколько страх перед ним. Боясь физической болезни, люди стачивали психическое здоровье.

На эту тему

Граница между навязанным, транслируемым страхом, больными фантазиями и здоровым инстинктом самосохранения – в осознанном действии. Не сидеть и бояться, а идти и бороться. Как лягушка из древней притчи, которая не утонула в кувшине с молоком, потому что барахталась и взбила в итоге масло, по которому выбралась наружу.

Пожарный Миша рассказывал мне: «Когда видишь горящий дом, вроде как страшно, но когда входишь в него и выносишь из него людей, возникает титаническое спокойствие». Действие лечит. «Когда вы делаете первый шаг, начинает проявляться путь» – писал персидский мудрец Руми.

Бездействие лишь усиливает тревожность. Действие дарует уверенность. Это удивительное свойство человеческой натуры не раз замечали и наши военкоры среди воюющих в Донбассе. Занят делом – не страшно. Или уже не так страшно.

«За ленточкой чувствуешь себя более уравновешенной, чем в московском ресторане. Парадокс. Всё громыхает. Вроде бы должна рыдать и безумствовать, но рядом – бойцы, делающие свою работу, и ты с ними тоже вся такая спокойная. Делаешь, что надо – и всё в порядке», – говорила мне коллега, журналист, работавшая на переднем крае.

Наверняка спокойствие и уверенность так же заразительны, как и тревожность. Вспоминаю беженку, которая говорила о дружном спокойствии в мариупольском подвале. В эпицентре войны она была спокойна, потому что не одна, потому что знала, что делать в текущем моменте, потому что спасала не только себя, но и ребенка.

Еще одна важная вещь в борьбе с тревожностью – это смиренная самодостаточность. Ее я часто наблюдала у пожилых людей и даже думала, что именно старики – самые бесстрашные, уравновешенные, волевые и спокойные люди. Вокруг них, если смотреть молодецкими глазами, всё рушится: тело предательски сбоит, немощь не позволяет делать простейшие вещи. А они транслируют умиротворение. Не безразличие, а теплый такой покой. Многие лишь с возрастом понимают, что мир внутри начинается с доверия извне. Это не терпение «сжав зубы», а наоборот, такое внутреннее смирение себя, что и внешнее сдается без боя. Самодостаточность, предсказуемость себя, уверенность в себе, а значит, в других.

Всем знакома такая ситуация: ссоры с мужем (женой), дети загрипповали, на работе – завал, цейтнот, час пик, и ты весь в шоке, в ужасе, в стрессе. Но тут появляется теплая бабушка: «Ничего страшного, всё устроится, всё обойдется», или даже не говорит ничего, просто подошла, обняла, чаю налила. Целительное влияние стариков исходит именно от их навыка жить в состоянии примирения, принятия. Не усложнять, не усугублять, а смотреть на жизнь проще, яснее. В этом смысле старики дадут фору профессиональным психологам. Долгая жизнь учит миру в душе, который удерживает на плаву в любом омуте.

Нам выпало жить в нервное и великое время, которое заставляет нас вспомнить простейшие истины. У страха глаза велики. Глаза боятся, а руки делают. Где просто – там ангелов по сто. И – сделал дело, гуляй смело – это не только об отдыхе, но и о том, что работа дарует смелость. Пока представители столичного креативного класса заламывают руки, бабушки из провинции спокойно и уверенно вяжут теплые носки и отправляют их на фронт.

Не надо выходить ни из какой зоны комфорта, тем более, что мы все из нее давно вышли – всей планетой. Надо просто работать. Делать свое дело, чем бы ты ни занимался. Воевать, помогать беженцам, нашим бойцам, помогать близким и неблизким. Надо что-то делать. Обязательно надо что-то делать.

И страх – уйдет.