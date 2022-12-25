Страх можно победить лишь действием

Взгляд
25 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:15  |  vz.ru
Разделы

Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места. Подробности...
Перейти в раздел…

О чем Дмитрий Медведев говорил с Си Цзиньпином

Встреча Медведева и Си подтвердила высокий уровень отношений РФ и Китая Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Политологи продолжают обсуждать одно из важнейших событий текущей недели – внезапный визит зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Китай. Прочность отношений Москвы и Пекина не подвергается никаким сомнениям, однако как влияет на них проводимая на Украине спецоперация? И что именно мог сказать Медведеву председатель КНР Си Цзиньпин? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия построит неуязвимый коридор в Крым

Симферополь и Ростов свяжет четырехполосная трасса наподобие крымской «Тавриды» Константин Михальчевский/РИА Новости
Новый масштабный инфраструктурный проект начал обсуждаться в России – строительство скоростной дороги, призванной соединить Симферополь и Ростов-на-Дону. Трасса через недавно освобожденный «сухопутный коридор» в Донбассе и Приазовье должна снизить нагрузку на Крымский мост. Однако этим ее значение далеко не исчерпывается. Подробности...
Перейти в раздел…

Бывший российский миллиардер заставил Азербайджан нервничать

Рубен Варданян в Нагорном Карабахе Aurora Prize/YouTube
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов публично выразил неудовольствие тем фактом, что правительство непризнанного Нагорного Карабаха возглавил российский миллиардер Рубен Варданян. Однако в реальности миллиардер этот уже не российский. Что заставило Варданяна отказаться от гражданства РФ и почему Баку так нервничает по этому поводу? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
Перейти в раздел…

Страх можно победить лишь действием

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Граница между навязанным, транслируемым страхом, больными фантазиями и здоровым инстинктом самосохранения – в осознанном действии. Не сидеть и бояться, а идти и бороться. Подробности...

Отпустите Советский Союз

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Я думаю, Советский Союз существовал ровно сто лет. Он всё ещё был с нами все эти годы. Давайте проводим его со светлой грустью, без злобы, реваншизма, ресентимента, сожалений и отчаяния. Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев

Между сторонниками России и Украины – этическая пропасть

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
Перейти в раздел…

«Мирный план Зеленского». Что это?

Обсуждение: 4 комментария

США проиграли в Венесуэле

Историческое освобождение Марьинки

Перейти в раздел…

Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
Подробности...

Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
Подробности...

В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
  • Иностранного происхождения

  • Российского происхождения

  • Не обращаю внимания на данный критерий
Где вы будете встречать Новый год?
  • Дома или на даче

  • В гостях

  • В ресторане

  • В туристической поездке

  • На работе

  • Где-то еще (указать в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
  • За Аргентину

  • За Францию

  • Не слежу за ЧМ
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Названы риски введения ограничений против уехавших россиян
    Раскрыта схема обмана Киева в вопросе поражения энергообъектов Король Испании назвал главную причину энергокризиса в Европе В США рекордно снизилась добыча газа Бузова назвала Пескова своим поклонником
    В Днепре начали раздавать повестки на рынках (видео) Орбан обозначил сроки существования киевского режима Британцы решили «отобрать» свои дома у украинцев на Рождество Сотрудники МЧС спасли запертого в сейфе мужчину на корпоративе
    Германия попала в ловушку из-за отказа от российского газа В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны В Афганистане ввели новый запрет для женщин Легенда UFC умер в возрасте 45 лет

    Главная тема


    Бывший российский миллиардер заставил Азербайджан нервничать

    «прорывная машина»


    Соловьев показал боевое слаживание батальона танков «Армата»

    Fox News


    В США назвали главную ложь года о России

    Офис Зеленского


    На Украине заявили о планах победить Россию в следующем году

    Видео

    скачок цен


    Германия превращается в «государство нищих»

    карабахский конфликт


    Почему Армении не нравятся российские миротворцы

    космическая станция


    Как Луна сблизит Китай и Россию

    «унизительный сценарий»


    Американские СМИ: Зеленский не достиг целей в Вашингтоне

    Ковыктинское месторождение


    Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

    год золотого медведя


    Александр Разуваев: Запад пообещал появление новой мировой валюты

    поражает воображение


    Тимур Шерзад: Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

    историческое наследство


    Тимофей Бордачёв: В чем особенности скандинавской русофобии

    на ваш взгляд


    Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
    Марина Хакимова-Гатцемайер

    Страх можно победить лишь действием

    Марина Хакимова-Гатцемайер
    журналист
    		25 декабря 2022, 13:15

    – Мне повезло с подвалом. Он был в том доме на Молодежке, по которому за день по семь прилетов. В подвале сидели дружные. Телефон сломался от влажности, а мы не болели. Только те, кто раненые… Я пела! У меня грудничок на руках. Думала – возле трупов ем, мне ничего не страшно! Спокойная была как удав. А сейчас живу в доме отдыха на всем готовом, но в нервотрепке. Придираюсь к мелочам. Как успокоиться? – спрашивает беженка из Мариуполя и не надеется на ответ, потому что знает: лекарство от тревоги, которой не было там, но которая так четко проявилась здесь, никто ей в руку не положит.

    Беседую с московской подругой, она взрывы слышала только по телевизору, но тоже говорит про нервозность, от которой не может избавиться. Знакомый сразу предупреждает: «Только не втирай за политику! Слышать не могу!». Но сам сводит разговор в тревожные новости. Вижу, мужик – на пределе. Другой знакомый маскирует свое волнение под возмущение. Негодует, дает советы политикам. Замечаю за собой: прежде чем сказать кому-то слово, десять раз подумаю – не травмирую ли собеседника информацией? Не нарвусь ли на конфликт? Беспокойство из людей выходит по-разному. И да, это факт – оно поселилось во многих.

    Социологи фиксируют рекордный уровень тревожности россиян – 70%. Такая статистика не только в России. Захватившая человечество тревожность связана с чувством незащищенности, с неоднозначностью, спорностью момента, с неуверенностью. Время такое. Не осталось на земле мест, где было бы абсолютно, категорически безопасно. А может быть, состояние защищенности, уверенности, покоя зависит не столько от внешних факторов, сколько от того, что внутри?

    Говорят, в 11-м веке арабский врач Ибн Сина провел психологический эксперимент. В поле зрения здорового ягненка, пасущегося на травке, поместил клетку с волком. Волка хорошо кормили, он не был агрессивным. Но от одного его вида ягненок стал чахнуть и вскоре умер.

    В состоянии тревоги организм быстро изнашивается. Страх разрушает не только психику, но и тело. В русском языке для описания этой взаимосвязи психического и физического есть давно укоренившиеся обороты: «земля уходит из-под ног», «застыл от страха», «сердце в пятки ушло», «кровь стынет в жилах». Медики знают, что у испуганного, тревожного человека в аварийном режиме – на износ – работает весь организм.

    Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Тревожность – это паника на минималках, долгоиграющая, она рискованнее, опаснее для здоровья. А ведь надежнее, мирнее в мире не становится. Как сохранить спокойствие в лихолетье?

    Чаще всего мы психуем из-за непонимания – когда не знаем, как справиться с ситуацией и что она из себя представляет. Помните, в начале 2020 года все истерили из-за пандемии? Этот психоз был связан с тем, что ковид – что-то новое, незнакомое, неизученное. Что от него ждать? Как лечить? Спасет маска? Или необходима прививка? А от прививки хуже не станет? Таинственность всегда вызывает беспокойство. Непонятки пугают. И лишь потом мы поняли – даже на пике заболеваемости для большинства был не так опасен сам вирус, сколько страх перед ним. Боясь физической болезни, люди стачивали психическое здоровье.

    Граница между навязанным, транслируемым страхом, больными фантазиями и здоровым инстинктом самосохранения – в осознанном действии. Не сидеть и бояться, а идти и бороться. Как лягушка из древней притчи, которая не утонула в кувшине с молоком, потому что барахталась и взбила в итоге масло, по которому выбралась наружу.

    Пожарный Миша рассказывал мне: «Когда видишь горящий дом, вроде как страшно, но когда входишь в него и выносишь из него людей, возникает титаническое спокойствие». Действие лечит. «Когда вы делаете первый шаг, начинает проявляться путь» – писал персидский мудрец Руми.

    Бездействие лишь усиливает тревожность. Действие дарует уверенность. Это удивительное свойство человеческой натуры не раз замечали и наши военкоры среди воюющих в Донбассе. Занят делом – не страшно. Или уже не так страшно.

    «За ленточкой чувствуешь себя более уравновешенной, чем в московском ресторане. Парадокс. Всё громыхает. Вроде бы должна рыдать и безумствовать, но рядом – бойцы, делающие свою работу, и ты с ними тоже вся такая спокойная. Делаешь, что надо – и всё в порядке», – говорила мне коллега, журналист, работавшая на переднем крае.

    Наверняка спокойствие и уверенность так же заразительны, как и тревожность. Вспоминаю беженку, которая говорила о дружном спокойствии в мариупольском подвале. В эпицентре войны она была спокойна, потому что не одна, потому что знала, что делать в текущем моменте, потому что спасала не только себя, но и ребенка. 

    Еще одна важная вещь в борьбе с тревожностью – это смиренная самодостаточность. Ее я часто наблюдала у пожилых людей и даже думала, что именно старики – самые бесстрашные, уравновешенные, волевые и спокойные люди. Вокруг них, если смотреть молодецкими глазами, всё рушится: тело предательски сбоит, немощь не позволяет делать простейшие вещи. А они транслируют умиротворение. Не безразличие, а теплый такой покой. Многие лишь с возрастом понимают, что мир внутри начинается с доверия извне. Это не терпение «сжав зубы», а наоборот, такое внутреннее смирение себя, что и внешнее сдается без боя. Самодостаточность, предсказуемость себя, уверенность в себе, а значит, в других.

    Всем знакома такая ситуация: ссоры с мужем (женой), дети загрипповали, на работе – завал, цейтнот, час пик, и ты весь в шоке, в ужасе, в стрессе. Но тут появляется теплая бабушка: «Ничего страшного, всё устроится, всё обойдется», или даже не говорит ничего, просто подошла, обняла, чаю налила. Целительное влияние стариков исходит именно от их навыка жить в состоянии примирения, принятия. Не усложнять, не усугублять, а смотреть на жизнь проще, яснее. В этом смысле старики дадут фору профессиональным психологам. Долгая жизнь учит миру в душе, который удерживает на плаву в любом омуте.

    Нам выпало жить в нервное и великое время, которое заставляет нас вспомнить простейшие истины. У страха глаза велики. Глаза боятся, а руки делают. Где просто – там ангелов по сто. И – сделал дело, гуляй смело – это не только об отдыхе, но и о том, что работа дарует смелость. Пока представители столичного креативного класса заламывают руки, бабушки из провинции спокойно и уверенно вяжут теплые носки и отправляют их на фронт.

    Не надо выходить ни из какой зоны комфорта, тем более, что мы все из нее давно вышли – всей планетой. Надо просто работать. Делать свое дело, чем бы ты ни занимался. Воевать, помогать беженцам, нашим бойцам, помогать близким и неблизким. Надо что-то делать. Обязательно надо что-то делать.

    И страх – уйдет.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •