В помощь освобожденным территориям нужен новый «Ташкентский фронт»

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7 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:46  |  vz.ru
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Эксперименты с газом из Европы заморозят Молдавию

Кишинев ждет тяжелая зима EPA/ТАСС
Молдавия победоносно заявила, что впервые закупила газ по реверсу – и это был не российский газ. Как такое возможно, экспертам приходится только гадать. А вот то, что зимой жителям республики будет тяжело, ни у кого не вызывает сомнений. Потому что реально заменить российский газ Кишинев не может. Перед каким выбором сейчас стоит Молдавия?  Подробности...
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Наследникам Ленина придется адаптироваться к повестке СВО

Воспоминания об Октябре оказались для коммунистов важнее современной повестки С. Коган/РИА Новости
Российские коммунисты отмечают «полуюбилей» Октябрьской революции – 105 лет. Судя по лозунгам, придуманным в ЦК к 7 ноября, ностальгия вновь оказалась важнее современной повестки, в которой главное – отношение к СВО. Да, многие патриотические идеи, с которыми лидер КПРФ Зюганов выступал еще 20 лет назад, сейчас стали мейнстримом. Но сможет ли современная Компартия воспользоваться такой форой? Подробности...
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«Нам еще вместе жить». Митрополит Тихон – о единстве России и Украины

Залы выставки «Украина. На переломах эпох» Ольга Андреева
«За этим разделением и конфликтом стоят надгосударственные и бесконечно жестокие силы... для которых что афганцы, что корейцы, что украинцы – абсолютно всё равно». Такими словами председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов) описал газете ВЗГЛЯД одну из идей выставки «Украина. На переломах эпох», открывающейся в Москве. Подробности...
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Жители Киева учатся жить без электричества

Наиболее уязвимыми оказались жители многоквартирных домов Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters
Вот уже почти месяц и Украину в целом, и ее столицу накрывают веерные отключения электричества. Как сильно нарушения деятельности украинских энергообъектов изменили жизнь киевлян и какие ухищрения они теперь придумывают? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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В помощь освобожденным территориям нужен новый «Ташкентский фронт»

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Пока, временно, максимальное количество мирных нужно отселить подальше от фронта. Потом мы все вернемся, и отстроим города, и восстановим удобства цивилизованной жизни. Подробности...

Пять мыслителей, которых цитировал Путин

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Для чего президент решил напомнить коллективному Западу ленинскую мысль про «верхи не могут, а низы не хотят»? Возможно, это вежливое предупреждение: революционная ситуация может перерасти в революцию, когда возникает третий признак – готовность народных масс к самым решительным действиям. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Нужно помочь Западу перейти от опьянения к похмелью

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Когда прогнившее здание западной псевдоцивилизации рухнет, мы найдем тех, с кем там еще можно разговаривать, подадим им руку и поднимем с колен. Это будет очень по-русски. Но это будет потом. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Когда вымрет Латвия

Грета Тунберг свергает капитализм

Обсуждение: 8 комментариев

Финны и шведы как мишень для России

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    В помощь освобожденным территориям нужен новый «Ташкентский фронт»

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		7 ноября 2022, 11:48

    В нескольких километрах от Северодонецка начинается мёртвый лес. Сосны и берёзы стоят жуткими рядами покойников, чёрные и сухие. Летом в лесу из-за частых обстрелов горела понизу трава, обуглились корни и деревья погибли. Но почему-то огонь не пошёл по верхам и лес не сгорел. Так и стоит.

    В золотые советские времена в городе Северодонецке жили 130 тысяч человек. Работали на химическом ПО «Азот», заводе «Стеклопластик», производили приборы и даже ЭВМ (так тогда назывались компьютеры). В 1986 году футбольный клуб «Химик» стал чемпионом Луганской области. В 1989-м открылся крупный универмаг (так тогда назывались торговые центры). А потом всё кончилось.

    С гибелью Советского Союза стали деградировать промышленные центры. Особенно на Украине. Начались приватизации и банкротства. Зато открылись школы, где обучение велось только на украинском языке. К 2013 году в городе осталось 109 тысяч жителей.

    В 2014-м Луганщина не признала власть киевского режима, сформированного Майданом, и заявила о своей независимости. Северодонецк стал частью непризнанной Луганской Народной Республики. Но 22 июля вооружённые формирования Украины заняли город. 23 августа захватчики демонтировали памятник Ленину. А в сентябре Северодонецк стал «столицей» той части Луганской области, которая была оккупирована украинскими националистами, в нём засела «областная администрация». А жителей оставалось уже 104 тысячи.

    Во время СВО союзные войска приступили к полному освобождению территории ЛНР. С марта по май 2022 года под Северодонецком шли тяжёлые бои. В июне город был освобождён. Большинство зданий разрушено или пострадало. В городе оставалось не больше 10 тысяч жителей. Остальные уехали. Уезжали на запад, ведь прохода на восток не было. Те, кто остались, терпели обстрелы и тяготы – не только потому, что ехать было некуда, или потому, что охраняли свои дома и квартиры. Многие ждали прихода русской армии. И русская армия пришла.

    Город пока похож на соседний мёртвый лес. Обгоревшие дома с рухнувшими пролётами. Воронки от взрывов. Но даже в такой город люди начали возвращаться. Сегодня здесь живёт около 15 тысяч. Работает городская администрация. Выплачивают пенсии. Организуют медицинскую помощь. Идет восстановление, но близость фронта осложняет работы. Не стихает гул канонады. Украина обстреливает мирных жителей и объекты инфраструктуры.

    В администрации города у дверей мешки с песком, как в фильмах про революцию и Гражданскую войну. Привезённые из Петербурга медикаменты мы занесли прямо в кабинет главы. Потом будет совещание с медиками, они разберут лекарства для жителей и бойцов гарнизона. Глава бодрый, решительный, с мужчинами по-солдатски грубоват, с девушками галантен. Говорит, что в его администрации работают в основном местные. Некоторые оставались, ждали прихода России. А ещё многие вернулись в свой город вслед за войсками. Настроение деловое и оптимистичное. На канонаду никто не обращает внимания. Тем более, что это какая надо канонада. Наши стреляют.

    Но я думаю о том, что скоро зима. Мы навещаем один частный дом недалеко от центра. В доме живёт старушка. Стёкла частично выбиты, окна закрыты фанерой. Газа нет, электричества нет, отопления нет. А дом красивый, модный. Хозяева были богатые, да уехали на Украину, оставив бабушку «охранять» недвижимость. В богатом доме печного отопления нет. Старушка выживает с постояльцами, готовят на мангале, подтапливают буржуйкой. В +14 можно и так. А каково будет в -14?

    Восстановить отопление и электричество во всём городе до зимы нет возможности. Да и смысла нет. Например, стоит дом многоквартирный. В нём больше ста квартир, и только несколько «обитаемые». Как, зачем и к чему его подключать? Администрация будет устраивать временные пункты не только обогрева и питания, но и размещения, компактного проживания. Чтобы эти отдельные здания отопить и дать в них электричество, хотя бы с генератора.

    Другой вариант – вывезти жителей прифронтовых территорий в тыл, в Луганск, в Крым, в большую Россию. На Луганщине зимой бывает до -30. В такую погоду многие просто не выживут. Улицы и дороги заносит снегом. Но главное, боевые действия не прекращаются. Обстрелы продолжаются. Жертвы неизбежны.

    Во время Великой Отечественной войны был так называемый Ташкентский фронт. О нём говорили с насмешкой. Но миллионы советских граждан были спасены эвакуацией в тёплые и относительно обеспеченные питанием регионы. Нам сейчас нужен наш, новый «Ташкентский фронт». Наших новых граждан нужно спасать. Вывозить из прифронтовых городов и сёл. Потому что скоро зима и потому что боевые действия. Надо готовить в регионах, особенно южных, не просто пункты размещения, а полноценное жильё со всей инфраструктурой: детскими садами, школами, больницами и местами работы для взрослых.

    Перед началом СВО в ЛНР и ДНР объявили эвакуацию мирных жителей, женщин и детей, тысячи переселили в Россию. Сейчас людей вывозят из Херсонской области. Всё это правильно. Мирные жители и сами погибают, и сковывают наши войска во время ведения боевых действий. Пока, временно, максимальное количество мирных нужно отселить подальше от фронта. Потом мы все вернёмся, и отстроим города, и восстановим удобства цивилизованной жизни.

    Мы уехали, но Северодонецк остался в наших сердцах: глава в военной форме без знаков различия, старушка из частного дома, бесстрашно катящий по обочине велосипедист, сотрудники администрации, молодые ополченцы. И нет, этот город не мёртвый, как лес вокруг. Этот город – живой.

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