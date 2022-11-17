Реален только 2022-й и все, что в нем

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17 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 12:46  |  vz.ru
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Дерипаска списал доллар с мировых счетов

США продолжают жить в долг Lena Klimkeit/dpa/Global Look Press
Рынок американского долга начинает напоминать рынок российских ГКО, каким он был в 1998 году, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска. Более того, он предрекает закат долларовой финансовой системы уже через три-четыре года. Может ли США грозить дефолт наподобие российского в 1998 году? И в чем отличие нынешних США от тогдашней России? Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Уничтожение военной техники ВСУ принесет материальное удовлетворение

Практика платить деньги за подбитый самолет или танк пошла с Великой Отечественной Минобороны РФ/ТАСС
Стали известны размеры выплат участникам спецоперации за уничтожение украинской техники. Они составляют от 300 тыс. рублей за самолет до 50 тысяч за БТР или САУ. Если оценить все потери ВСУ с начала СВО, то сумма премий за них составила бы уже около 1,5 млрд рублей. Подобная поощрительная практика существовала в годы Великой Отечественной войны. Станет ли нынешнее премирование дополнительным стимулом для участников СВО? Подробности...
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Дональд Трамп стал «чемоданом без ручки»

«Ради того, чтобы вновь сделать Америку великой и величественной, сегодня вечером я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США» Andrew Harnik/AP/ТАСС
Бывший президент США Дональд Трамп объявил об участии в президентской кампании 2024 года. После обескураживающих для республиканцев выборов в Конгресс 76-летнего миллиардера стали считать главной причиной их поражений. Некоторые бывшие соратники даже намекают, что Трамп просто хочет спастись от ФБР. Почему однопартийцы его разлюбили? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Реален только 2022-й и все, что в нем

Анна Федорова
Анна Федорова, вице-президент «Фонда открытой новой демократии»
Прошлое углубилось. События двух-трехлетней давности воспринимаются как далекое прошлое. Истории из нулевых вообще воспринимаются как сказки про старые времена. Вспоминаешь – и как будто роман из чужой жизни читаешь. Подробности...

Сейчас особенно важна информационная гигиена

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Прежде чем начать читать бесконечную ленту новостей, задайте себе простой гигиенический вопрос: что именно я хочу узнать и зачем? Что я буду с этой информацией делать? Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Торжество киевских клоунов в Херсоне временно

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Хочется верить в то, что в Херсоне будет организовано настоящее пророссийское подполье. Херсонцы должны знать, что за их словами и делами наблюдают. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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Раздел могил на русские и украинские

Трамп пошел на реванш. Зря

Удар по Польше как повод для войны

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
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    Анна Федорова

    Реален только 2022-й и все, что в нем

    Анна Федорова
    вице-президент «Фонда открытой новой демократии»
    		17 ноября 2022, 11:34

    Парадоксальное ощущение от этого года. Он был, и еще как. Произошло много непредставимых вещей. Интенсивность информационного потока – космическая и даже травмирующая. Событий – вагон. Могло бы и поменьше быть.

    А при этом оглядываешься назад – и сквозит каким-то легким ощущением нереальности. Как будто и год не год, и мы не мы. И местами в памяти какие-то мертвые куски. Вроде помнишь все события – но как это переживалось, совсем не помнишь. Как будто из режима «человек» переключалась в режим «видеорегистратор».

    Как будто между тобой и бытием образовался какой-то зазор.

    И еще что-то со скоростью времени. В этом году было много ожидания, ожидания. Иногда со страхом, иногда с надеждой. Много пауз. А потом вдруг отрезки, когда время неслось как безумное. С нормальной скоростью жизнь как будто и не шла.

    И еще прошлое углубилось. События двух-трехлетней давности воспринимаются как далекое прошлое. Истории из нулевых вообще воспринимаются как сказки про старые времена. Вспоминаешь – и как будто роман из чужой жизни читаешь. Без грусти, без сожалений. Просто как будто достоверность утрачена. Что вы там делали, как вы там думали. Да ладно, правда, что ли, такое было?

    Реален только 2022-й и все, что в нем. И то – см. второй абзац, вроде до боли реален, но от осмысления ускользает. От настоящего осмысления. Трескучих слов можно написать много в любой момент, а то осмысление, которое тебе в кости пробирается, – такого нет. И при этом нет никакой депрессии. Желание жить и действовать сильно и стабильно. Просто ландшафт, плацдарм, в котором этот мыслящий человек живет и действует, – он стал как лунный пейзаж. Мы его поймем, но не сегодня. Источник

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