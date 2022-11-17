Парадоксальное ощущение от этого года. Он был, и еще как. Произошло много непредставимых вещей. Интенсивность информационного потока – космическая и даже травмирующая. Событий – вагон. Могло бы и поменьше быть.

А при этом оглядываешься назад – и сквозит каким-то легким ощущением нереальности. Как будто и год не год, и мы не мы. И местами в памяти какие-то мертвые куски. Вроде помнишь все события – но как это переживалось, совсем не помнишь. Как будто из режима «человек» переключалась в режим «видеорегистратор».

Как будто между тобой и бытием образовался какой-то зазор.

И еще что-то со скоростью времени. В этом году было много ожидания, ожидания. Иногда со страхом, иногда с надеждой. Много пауз. А потом вдруг отрезки, когда время неслось как безумное. С нормальной скоростью жизнь как будто и не шла.

И еще прошлое углубилось. События двух-трехлетней давности воспринимаются как далекое прошлое. Истории из нулевых вообще воспринимаются как сказки про старые времена. Вспоминаешь – и как будто роман из чужой жизни читаешь. Без грусти, без сожалений. Просто как будто достоверность утрачена. Что вы там делали, как вы там думали. Да ладно, правда, что ли, такое было?

Реален только 2022-й и все, что в нем. И то – см. второй абзац, вроде до боли реален, но от осмысления ускользает. От настоящего осмысления. Трескучих слов можно написать много в любой момент, а то осмысление, которое тебе в кости пробирается, – такого нет. И при этом нет никакой депрессии. Желание жить и действовать сильно и стабильно. Просто ландшафт, плацдарм, в котором этот мыслящий человек живет и действует, – он стал как лунный пейзаж. Мы его поймем, но не сегодня. Источник

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