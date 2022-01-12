Турция не станет таскать каштаны из огня для НАТО

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12 января, среда  |  Последнее обновление — 08:59  |  vz.ru
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Почему республики экс-СССР не платят Газпрому

Молдавия снова просит к себе особого отношения у России Вадим Денисов/ТАСС
Молдавия снова просит у Газпрома отсрочки оплаты газа. Новый газовый контракт действует всего три месяца, однако покупатель уже второй раз оказывается не в состоянии заплатить в срок. Но Газпром, скорее всего, вновь пойдет навстречу соседу. Подобную ситуацию сложно представить, например, с норвежским поставщиком газа Statoil. Почему Газпром просто не перекроет газ неплательщику? Подробности...
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«О русском языке в Казахстане не беспокойтесь»

PAVEL MIKHEYEV/REUTERS
«Ежегодно у нас по 100 тысяч молодых людей уезжают из сел в города, где вместо успеха их ждет безнадега. Понятно, как возглавившим погромы террористам удалось использовать обозленную молодежь в качестве пушечного мяса», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента Казахстана Азат Перуашев, комментируя программу реформ, анонсированную президентом Токаевым по итогам волнений в стране. Подробности...
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Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок? Подробности...
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Казахстан укрощает Украину углем

Потребность в угле – вот главная причина украинской реакции на события в Казахстане REUTERS/Valentyn Ogirenko
На редкость необычной оказалась реакция Украины на попытку мятежа в Казахстане. Киев не только не поддержал беспорядки – наоборот, он официально заявил, что «осуждает насилие». Не было возражений и против ввода сил ОДКБ для ликвидации кризиса. А ведь Казахстан – один из ближайших российских союзников. Что же произошло? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Турция не станет таскать каштаны из огня для НАТО

Юрий Мавашев
Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Россия вполне могла бы извлечь для себя пользу из кризиса НАТО. Турция на практике доказала интерес не только к системам ПВО, но и к другим перспективным видам российского вооружения, включая Су-57. Подробности...

Как крестьяне заставили большевиков отменить продразверстку

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
11 января 1919 года большевистское правительство ввело продразверстку – изъятие излишков сельхозпродукции у крестьян. С благой целью накормить начинающее голодать население городов. Но реализация замысла привела к еще большим проблемам. Подробности...
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Самый стыдный страх Европы

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Начались встречи по обсуждению новейших российских внешнеполитических инициатив. Вокруг них много медийного шума. Но из шума этого можно выделить один ясный «сигнал». Подробности...
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Украина вернется к талонам на продукты

Обсуждение: 5 комментариев

Кто устроил бунт в Казахстане

Главные события 2022 года в политике

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Первая миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане подходит к концу, через два дня начнется поэтапный вывод контингента. Это займет десять суток. Обстановка в стране нормализовалась. Численность российских военных не превышала 1480 человек
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Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Турция не станет таскать каштаны из огня для НАТО

    Юрий Мавашев
    востоковед, директор Центра изучения новой Турции
    		12 января 2022, 08:58

    Недавнее заявление главы турецкой дипломатии Мевлюта Чавушоглу о том, что перспектива военного конфликта между Россией и НАТО в Анкаре даже не рассматривается – обнадеживает. И не только потому, что Турция как один из старейших государств-членов Альянса активно поддерживает Минские соглашения.

    Отказ от «нагнетания» с Россией (слова министра) продиктован прагматическими соображениями о будущем мироустройстве, коль скоро западные партнеры сделали все возможное и невозможное в 2021 году, чтобы международные игроки стали предлагать и защищать каждый свой проект или образ будущего.

    Создание трехстороннего антикитайского оборонного альянса AUCUS США, Великобританией и Австралией в сентябре уже привело к разбалансировке мировой архитектуры безопасности, оставшейся в наследство от 20 века. Более того, подорвало внутриблоковую дисциплину и солидарность в НАТО. Турки прекрасно видели, как австралийцы просто поставили французов перед фактом, разорвав многомиллиардный оборонный контракт на поставку атомных субмарин в пользу сделки с американцами.

    При этом в Анкаре едва ли не заметили и другой примечательный аспект, который стал международно-политической кульминацией в Азии. Фактический лидер Североатлантического Альянса – США – подчистую проиграли битву за Индию. Победой можно было бы считать присоединение индийцев к антикитайскому лагерю. Неслучайно глава Пентагона Ллойд Остин приезжал в начале весны в эту страну, уговаривал отказаться от военно-технического сотрудничества с Москвой и российских систем ЗРК С-400 «Триумф». Американские СМИ почти весь год делали реверансы в сторону Индии, называя ее «ключевым союзником» Вашингтона в азиатско-тихоокеанском регионе.

    Вместо этого министры обороны России и Индии Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх подписали программу военно-технического сотрудничества до 2030 года и ряд других документов. Министр иностранных дел страны Вардхан Шрингла в свою очередь сообщил СМИ, что поставки ЗРК С-400 «Триумф» в Индию «начались и продолжаются». Не говоря уже о том, что вице-премьер российского правительства Юрий Борисов назвал Дели одним из первых вероятных покупателей систем С-500 «Прометей». По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, около 23% российского экспорта вооружений в период с 2016 по 2020 годы приходилось на Индию.

    Фото: YVES HERMAN/POOL/EPA/ТАСС

    Между тем утверждение в ноябре дорожной карты развития сотрудничества в военной сфере между Россией и Китаем до 2025 года, а также тесное взаимодействие в области освоения космоса между Пекином и Москвой, дало новую «пищу для размышлений» президенту Турции Эрдогану. К слову, по итогам саммита Организации тюркских государств (ОТГ) доверенное лицо турецкого лидера и его давний друг Бинали Йылдырым назвал Россию и Китай «естественными членами» ОТГ. Что это, если не признание новой реальности и образа многополярного будущего?

    К тому же, администрация президента Джозефа Байдена подтвердила решение экс-президента Дональда Трампа об исключении Турции из программы по совместному производству многофункционального истребителя пятого поколения F-35, не пригласила союзника по НАТО на свой «Саммит демократий». Причем конгрессмены нередко выступают и за более радикальный антитурецкий курс, чем Белый дом, учитывая «угрозу безопасности союзникам США, которая исходит от действий турецких властей». Грозятся новыми санкциями. Хотя против Индии за покупку тех же «Триумфов» о рестрикциях по линии CAATSA в США боятся даже заикнуться.

    В сложившихся условиях турки стремятся найти новый баланс интересов, который устраивал бы Анкару как одного из очевидных лидеров исламского мира. Альтернатива – «таскать каштаны из огня» для блока, ключевые члены которого расходятся по своим региональным квартирам и вспоминают о «солидарности», когда это выгодно, судя по всему, Турции не подходит.

    Соответственно, Россия вполне могла бы извлечь для себя максимальную пользу из кризиса НАТО, приближая к себе тех членов альянса, кто готов здраво оценивать обстановку. Тем более, что Турция на практике доказала интерес не только к системам ПВО, но и к другим перспективным видам российского вооружения, включая Су-57. В Анкаре также подчеркивали готовность обсуждать создание турецкого истребителя TF-X. Ведь у них нет опыта создания своего авиадвигателя для боевой авиации.

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