Для жителей Южных Курил вопроса, чьи острова, не существует

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6 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 21:58  |  vz.ru
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Как полный отказ Европы от нефти и газа ударит по России

Российским нефтегазовым компаниям предсказали банкротство Егор Алеев/ТАСС
Сбербанк посчитал, насколько обеднеет Россия, если Евросоюз совсем откажется от углеродной энергетики через тридцать лет. Уже к 2035 году бюджет России потеряет 5 трлн рублей, а доходы населения упадут до 14%. К 2050 году будет еще хуже: наши нефтегазовые гиганты могут даже обанкротиться. Это возможный, но не единственный сценарий для России. Какова альтернатива? Подробности...
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Главный урок распада СССР до сих пор не выучен

Столь легким достижением независимости Прибалтика обязана лично Борису Ельцину Паже Улдис/Фотохроника ТАСС
Ровно 30 лет назад в Москве официально зафиксировали первую стадию распада СССР, признав государственную независимость Литвы, Латвии и Эстонии. Это было сделано худшим путем из возможных, если исходить из интересов России и русских. Но главная проблема в том, что даже сейчас, три десятилетия спустя, уроки государственного распада выучены в РФ далеко не всеми.  Подробности...
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Как остров на Днепре принес стратегический успех Красной армии

1941 год. Бои у Днепра Общественное достояние
Ровно 80 лет назад на фронтах Великой Отечественной произошли события, героизм и значение которых можно сравнить с обороной Одессы или же Брестской крепости. Как гласят обнаруженные не так давно документы, 6 сентября 1941 года Красная армия вернула захваченный ранее днепровский остров Хортица. Почему эта операция стала стратегическим успехом советских войск? Подробности...
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Главный противник России на Балканах атаковал православие методом Порошенко

На улицах Цетине появились баррикады из горящих покрышек imago-images/Global Look Press
Интронизация митрополита Черногории обернулась массовыми протестами и столкновением местных националистов с полицией. Зачинщиком беспорядков оказался бывший шеф правоохранителей, а в попытке устроить местный аналог майдана подозревают действующего главу государства. Раздутый конфликт между канонической и раскольничьей православными церквями напомнил о печальном опыте Украины. Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Для жителей Южных Курил вопроса, чьи острова, не существует

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Жизнь на островах по-прежнему полна трудностей. На Шикотане прекрасная новая клиника – однако к ней ведет до сих пор не заасфальтированная дорога. Подробности...

Оружейное эмбарго против Киева невыгодно России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Мария Захарова призвала ввести оружейное эмбарго против Украины. Но нужно ли оно России? Или уж лучше пусть Запад продолжает демонстрировать Киеву свою поддержку? Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Реклама и масскульт пытаются навязать чужую жизнь

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Пиетет и раскаяние, вплоть до подобострастия перед неграми – это проблемы Запада, их социальный вектор, BLM – это их проблема, но не наша. Преклонение перед меньшинствами вплоть до доминирования их над большинством – это их, Запада, выбор. Подробности...
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Каких животных потеряла Россия

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В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?
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  • Таежная романтика

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    Андрей Манчук

    Для жителей Южных Курил вопроса, чьи острова, не существует

    Андрей Манчук
    политолог
    		6 сентября 2021, 21:14

    На Кунашире красивые морские закаты. Солнце скатывается за горы японского острова Хоккайдо, которые прекрасно видно на горизонте. «Страна заходящего солнца» – шутливо говорят про Японию местные жители. В отличие от остальных россиян, они смотрят на эту страну с востока на запад. 

    До японских соседей не более двадцати километров – причем, Кунашир и Хоккайдо разделяет пролив Измены, напоминая своим названием о политической истории этого региона. 210 лет назад японцы захватили здесь капитана Василия Головнина. Путешественник провел в плену два года, а потом рассказал в своей книге о жизни страны Ямато, которая была закрыта в то время для всего мира. Его имя носит сегодня самый южный вулкан Курильской гряды, а также расположенный возле него поселок Головнино.  

    Однако капитан Головнин был не первым русским мореплавателем на Южных Курилах. Еще в 1738 году эти острова посетила экспедиция под руководством Мартына Шпанберга, а на следующий год к Кунаширу пристал бот лейтенанта Вильяма Вальтона. В свою очередь, эти моряки направлялись по следам сибирских казаков, которые плавали на Курильский архипелаг за ясаком и познакомились с обитавшим тут населением.

    «За камчадальцами вдаль живут Курильские иноземцы – видом против камчадальцов черные» – докладывал атаман Владимир Атласов после похода 1697 года. Он говорил об айнах – коренных жителях Курильских островов, острова Хоккайдо и южной части острова Сахалин. Слово «куру» означало на их языке понятие «человек». Этот народ с древними австронезийскими корнями оказывал ожесточенное сопротивление своим дальним японским родственникам, которые продвигались к Курильским островам с юга. Еще в XVI веке японские колонисты не контролировали большую часть острова Хоккайдо. И когда к Кунаширу пристали русские капитаны, местное айнское население не признавало над собой власть Ямато.

    «Жители сего острова... ходят в долгом шелковом и китайчетом платье, имеют великие бороды... Государя над собою никакого не знают, хотя живут и близко от Японии» – четко указывает на это отчет Вальтона. Больше того, кунаширские айны посоветовали ему остерегаться японских чиновников – предвосхищая историю с захватом капитана Головнина.

    Фото: Андрей Манчук

    Последующая история Южных Курил была для айнов трагичной. Японцы подвергали их уничтожению или ассимиляции, старались искоренить чужой язык, обычаи и культуру. Они называли аборигенов – «креветковые варвары», ставили их в самый низ социальной лестницы, используя для тяжелого ручного труда.

    Восстания айнов, последнее из которых произошло именно на острове Кунашир, безжалостно подавляли. А маленький уютный Шикотан вообще превратили в резервацию для уцелевших бородачей, насильно депортированных с других островов – что, по сути, представляло собой этническую чистку местного населения.

    Об этом прошлом рассказывают экспозиции отлично оформленного музея, расположенного в поселке Южно-Курильск. В нем также представлена история советских переселенцев, которые прибыли на острова после сентября 1945 года, однако о ней интереснее узнавать из живых воспоминаний местных жителей. Ведь почти каждый обитатель Кунашира и Шикотана живет здесь уже во втором или третьем поколении, сохраняя свое семейные истории – готовые сюжеты для приключенческих фильмов и драматических сериалов.

    Эти предания тянут на настоящий курильский эпос, который хорошо слушать под кунаширскую песню Юрия Визбора. Крестьяне из российских деревень и украинских сел, вчерашние студенты – педагоги, инженеры и медики – оказались на островах между Охотским морем и океаном, в непривычном и нестабильном климате, на черном вулканическом грунте, который дрожит от землетрясений и заливается огромными приливными волнами.

    Они строили новые поселки, собирали дары леса и океана, спасались от ядовитых лиан, учились сосуществовать с медведями, которые и сейчас забегают прямо на улицы Южно-Курильска. Мы засняли сцену, когда местный житель отгонял косолапого бензопилой, защищая своего несовершеннолетнего сына. И такие случаи не являются на Кунашире чем-то особенно необычным.

    Все это сформировало человеческий сплав, из которого сделаны курильчане. Они знают о своих островах все. Легко проходят непролазный бамбучник, бегом взбираются на вулканы и могут предсказать погоду по направлению ветра. Такие люди по-настоящему преданы своим любимым островам и не бросили их даже в самые тяжелые времена, после Шикотанского землетрясения 1994 года, которое усугубило социальные ужасы девяностых. Тогда здесь выживали за счет рыбалки и собранной в лесах черемши, заменяя дефицитный чай древесным грибом чагой. Острова были отрезаны от материка долгими неделями. Теплоходы из Владивостока перестали ходить на них из-за кризиса, а сахалинские авиарейсы бесконечно переносили.

    Вопрос о принадлежности Южных Курил не стоял для этих людей никогда. Потому что это родина, торговать которой нельзя. Наши собеседники на Кунашире и Шикотане хорошо относятся к японцам, и хотят выстраивать со «Страной заходящего солнца» добрососедские отношения. Однако они не воспринимают тему территориальных претензий, считая ее закрытой. 

    Ситуация на островах постепенно меняется. На Южных Курилах строят объекты инфраструктуры и постоянно дорожающее жилье, сюда снова едут за работой переселенцы, появляются гости, которых привлекает уникальная природа этого региона. На Кунашире и Шикотане есть практически все, что есть на материке – включая барбер-шопы и хипстерские кофейни с фирменной пиццей из мяса крабов.

    Здесь выходит собственная газета «На рубеже» – почтенное издание, основанное еще в 1947 году, присутствует политическая жизнь – в поселке Малокурильское действует самый отдаленный островной партком коммунистов. Молодежные рок-бэнды играют вполне достойную музыку, подростки рисуют граффити – гавань Крабозаводского украшает большой мурал «Шикотан – начало России». А фэнтези-роман «О чем шелестит бамбук», который написала кунаширская писательница и художница Оксана Ризнич, заслуженно получает литературные премии.

    Жизнь на островах по-прежнему полна трудностей. На Шикотане прекрасная новая клиника – однако к ней ведет до сих пор не заасфальтированная дорога. А на Кунашире с асфальтом уже получше – но далеко не везде.

    Однако проблемы уже не выглядят катастрофой, и в этом можно убедиться собственными глазами. Ведь после пандемии на острова все чаще приезжают с материка – чтобы послушать шелест бамбука, легенды айнов и истории проживающих здесь людей.

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