Южные Курилы

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6 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 15:47  |  vz.ru
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Как полный отказ Европы от нефти и газа ударит по России

Российским нефтегазовым компаниям предсказали банкротство Егор Алеев/ТАСС
Сбербанк посчитал, насколько обеднеет Россия, если Евросоюз совсем откажется от углеродной энергетики через тридцать лет. Уже к 2035 году бюджет России потеряет 5 трлн рублей, а доходы населения упадут до 14%. К 2050 году будет еще хуже: наши нефтегазовые гиганты могут даже обанкротиться. Это возможный, но не единственный сценарий для России. Какова альтернатива? Подробности...
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Главный урок распада СССР до сих пор не выучен

Столь легким достижением независимости Прибалтика обязана лично Борису Ельцину Паже Улдис/Фотохроника ТАСС
Ровно 30 лет назад в Москве официально зафиксировали первую стадию распада СССР, признав государственную независимость Литвы, Латвии и Эстонии. Это было сделано худшим путем из возможных, если исходить из интересов России и русских. Но главная проблема в том, что даже сейчас, три десятилетия спустя, уроки государственного распада выучены в РФ далеко не всеми.  Подробности...
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Как остров на Днепре принес стратегический успех Красной армии

1941 год. Бои у Днепра Общественное достояние
Ровно 80 лет назад на фронтах Великой Отечественной произошли события, героизм и значение которых можно сравнить с обороной Одессы или же Брестской крепости. Как гласят обнаруженные не так давно документы, 6 сентября 1941 года Красная армия вернула захваченный ранее днепровский остров Хортица. Почему эта операция стала стратегическим успехом советских войск? Подробности...
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Главный противник России на Балканах атаковал православие методом Порошенко

На улицах Цетине появились баррикады из горящих покрышек imago-images/Global Look Press
Интронизация митрополита Черногории обернулась массовыми протестами и столкновением местных националистов с полицией. Зачинщиком беспорядков оказался бывший шеф правоохранителей, а в попытке устроить местный аналог майдана подозревают действующего главу государства. Раздутый конфликт между канонической и раскольничьей православными церквями напомнил о печальном опыте Украины. Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Оружейное эмбарго против Киева невыгодно России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Мария Захарова призвала ввести оружейное эмбарго против Украины. Но нужно ли оно России? Или уж лучше пусть Запад продолжает демонстрировать Киеву свою поддержку? Подробности...
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Реклама и масскульт пытаются навязать чужую жизнь

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Пиетет и раскаяние, вплоть до подобострастия перед неграми – это проблемы Запада, их социальный вектор, BLM – это их проблема, но не наша. Преклонение перед меньшинствами вплоть до доминирования их над большинством – это их, Запада, выбор. Подробности...
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Территории не просто важны, а очень важны

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
А кто не хочет, чтобы его обманули, тот должен помнить, что, когда говорят: то-то и то-то, дескать, устарело, надо выбросить старый хлам на помойку и всем бежать в сторону светлого будущего! – всегда хотят обобрать, а что вы легкомысленно выбросили, то они подберут и используют. Подробности...
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Каких животных потеряла Россия

Провал Зеленского в Вашингтоне

США отказываются от войн

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Мощные ливни затопили улицы Нью-Йорка

В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    &#160;(фото: Андрей Манчук/ВЗГЛЯД)
    Курильские ученые и писатели издают популярные книги.&#160;(фото: Андрей Манчук/ВЗГЛЯД)
    Житель Южно-Курильска отгоняет медведя с помощью бензопилы.&#160;(фото: Андрей Манчук/ВЗГЛЯД)
    На Шикотане повсюду стоят памятки об угрозе цунами. &#160;(фото: Андрей Манчук/ВЗГЛЯД)
    Мыс Столбчатый на Кунашире привлекает туристов со всей России.&#160;(фото: Андрей Манчук/ВЗГЛЯД)
    Над поселком Крабозаводское стоят советские такни ИС-2 и ИС-3, защищая подступы к бухте.&#160;(фото: Андрей Манчук/ВЗГЛЯД)
    Граффити возле морских ворот Шикотана.&#160;(фото: Андрей Манчук/ВЗГЛЯД)


     
     
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