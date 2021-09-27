Как США, Россия и Украина видят правила сосуществования в общей лодке

В сентябре на несколько дней Генеральная Ассамблея ООН превратилась из площадки для ведения бессмысленных разговоров в трибуну, с которой ряд мировых лидеров выступили с посланиями к миру. Президент США мир пугал, министр иностранных дел России его мобилизовывал, а лидер Украины вызвал целую гамму чувств.

Беспощадные

Особое внимание было, конечно же, приковано к президенту Соединенных Штатов Джозефу Байдену. Все ждали, какой новый мир готовит нам Америка, какие выводы она сделает из провала Афганской кампании. Как теперь мировой участковый будет вести себя на вверенном ему историей районе.

И Байден не разочаровал. В своем выступлении он рассказал о завершении эпохи «беспощадных войн» и переходе к «беспощадной дипломатии». По словам американского президента, Соединенные Штаты не отказываются от крестового похода за демократию, ибо демократические ценности «отпечатаны в наших ДНК», – речь просто идет о замене военных операций на действия через инструменты мягкой силы. В которую входит не только дипломатия (многосторонняя – дабы разделить с союзниками траты на демократизацию неразумных, а также возможные последствия от нее), но и экономическое давление, культурная экспансия, правозащитная деятельность. То есть те методы, в которых Штаты великие мастера – благо учились у сенсеев «мягкой политики» прошлого, британцев.

При этом на международное право и принципы суверенитета Вашингтону, судя по выступлению Джозефа Байдена, сейчас плевать так же глубоко, как и во времена «беспощадных войн». Американский президент дал понять, что ему не нужно официальное разрешение на вмешательства во внутренние дела независимых государств, ибо это разрешение уже дал угнетенный народ этих стран. «На разных языках и на разных континентах мы слышим общий крик. Призыв к достоинству, простому достоинству. Наш долг как лидеров – ответить на этот призыв, а не заставить его замолчать», – заявил президент США.

И вопрос теперь в том, какие голоса в голове услышит Америка и в отношении какой страны развернет основные орудия своей «беспощадной дипломатии». Что-то подсказывает, что одним из главных претендентов на цель окажется Китай, который обозначен Вашингтоном как главный американский враг. Еще одним кандидатом является Российская Федерация – провал политики санкционного давления вкупе с неспособностью признать необходимость равноправного диалога с Москвой не оставляют Штатам иного варианта.

В одной лодке

Далеко не всем понравился такой концепт американской внешней политики. Сергей Лавров напомнил, что в мире огромное количество разных вызовов – начиная от коронавируса и заканчивая терроризмом. И коль вызовы эти несут угрозу не какой-то одной стране, а всем вместе, то и справляться с ними нужно всем вместе. По сути, речь российского министра можно уместить в три предложения, сказанные министром в конце выступления: «все мы – “в одной лодке”. В наших общих интересах – чтобы она крепко держалась на волнах мировой политики. Мы разные, но это не должно мешать нам работать на благо наших народов и всего человечества».

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Однако удержать лодку на волнах непросто. Для того, чтобы она не перевернулась, нужно уважать друг друга. Именно поэтому Москва, в частности, против американской инициативы по созыву «саммита демократий», который будет разделять мир на условно полноценные страны и недоразвитые, после чего противопоставлять их друг другу. Кроме того, в лодке нужно грести синхронно, а также соблюдать ряд правил для пассажиров. Правил, которые принимаются и понимаются всеми. «Для России очевидно, что эффективно противостоять вызовам и угрозам можно лишь солидарными усилиями в строгом соответствии с общепризнанными нормами международного права, прежде всего – целями и принципами Устава ООН», – заявил Сергей Лавров.

Вместо этого Штаты и Европа, по его словам, пытаются навязать всему миру «порядок, основанный на правилах», которые не прописаны в Уставе ООН, а иногда даже прямо ему противоречат. Лавров дал понять, что Москва не против правил, даже установленных Западом в рамках нового мирового порядка – но лишь в том случае, если эти правила одобрены всеми странами. Американские же правила – та же концепция «беспощадной дипломатии» Джо Байдена – явно не одобрена ни всеми, ни даже большинством стран. А значит, дает понять Лавров, «насаждение “порядка, основанного на правилах|” … чревато опасными рецидивами блоковой политики, созданием разделительных линий». То есть с такими правилами не выгребем.

Плач Зеленского

Помимо выступлений Лаврова и Байдена были, конечно, другие интересные речи. К сожалению, никто не рвал устав ООН с трибуны, никто не рассказывал о причастности США к терактам 11 сентября – однако кое-какие выступления от стран-соседей России все-таки заслуживают внимания. Так, например, президент Турции Реджеп Эрдоган на ровном месте заявил, что не признает Крым российским. Логика в этих словах была – турецкий лидер хотел традиционным для себя способом поднять ставки перед важными и непростыми переговорами с Владимиром Путиным по Сирии. В итоге это заявление вызвало крайне негативную реакцию в России – причем как со стороны властей, так и со стороны экспертного сообщества. И сделало предстоящие переговоры Эрдогана и Путина еще более сложными.

Помимо Эрдогана, на Генассамблее с очередным «плачем Александровича» выступил президент Украины Владимир Зеленский. Рассказал о бессонной ночи – чтобы пожалели. Рассказал о покушении на своего помощника, ставшем «ценой изменений в государстве, ценой реформ» – чтобы возмутились. Рассказал о российской агрессии и московских оккупантах – чтобы все имели возможность немного вздремнуть под известные, скучные и порядком поднадоевшие сказки. Рассказал о том, что ООН не поддерживает Украину в ее борьбе с Кремлем – чтобы все имели возможность поржать.

Ну и, наконец, фактически продолжил мысль Лаврова, заявив, что «все мы люди, все мы – в одной лодке, но спасательные шлюпки сначала получат пассажиры 1-го класса» – чтобы все удивились неожиданному прозрению украинского руководства. Осознанию им того факта, что запад не считает Украину достойной находиться с ним в одной лодке для «белых», рассматривает как страну второго или даже третьего порядка. На протяжении значительной части своей речи Владимир Александрович выступал с серией претензий в отношении западных стран, которые, мол, не дают Украине помощи.

Ни в плане получения вакцин (напомним, что «европейская страна» вынуждена была в какой-то момент купить индийский аналог самой плохой европейской вакцины), ни в плане поддержки реформ. Конечно, отдельным оптимистам хотелось бы, чтобы украинский лидер сказал и «б» – обозначил, что Киев будет делать для исправления указанной ситуации. Продолжит плакаться или, наконец, поймет, что единственным способом превратиться в нормальную страну для Украины является выполнение Минских соглашений, федерализация и восстановления отношений с Москвой. Но Зеленский этого пока не сказал – видимо, слишком страшно.