Современный мир – это война

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17 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 09:48  |  vz.ru
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Европа и Украина могут замерзнуть

Европе предстоит пережить тяжелую зиму РИА Новости
Газовый рынок Европы пережил паническую атаку. В прошлом году что-то похожее произошло с нефтью. Только черное золото упало в отрицательную плоскость, а голубое – взлетело до небес. Газ в Европе в моменте дошел до 960 долларов за тысячу кубометров. Такого история Евросоюза еще не знала. Дефицит газа этой зимой может привести Европу и Украину к чрезвычайной ситуации в энергетике. Как могут развиваться события при самом страшном «идеальном шторме»? Подробности...
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Apple и Google заставят исполнять законы России

Откликнуться на зов российских депутатов Apple и Google вынудила угроза подвергнуться оборотным штрафам REUTERS/Dado Ruvic
У американских IT-гигантов остался последний шанс избежать крупных штрафов в наказание за вмешательство во внутренние дела России. С такой угрозой выступили на заседании в Совфеде, причем впервые угроза прозвучала в присутствии представителей обеих компаний. Ранее представители Google и Apple игнорировали приглашения в парламент нашей страны. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Для отражения «российской агрессии» Латвия нагоняет страх на женщин и детей

Вот такие сцены боевых действий можно было увидеть на рижских улицах Obozrenie/Youtube
«Позор, что в мирное время позволяют стрелять в городе, вызывая страх у граждан». «Стрелять из автоматов над головами у мамочек с детьми в центре Риги – это какое-то особое извращение». Действия латвийских военных вызвали в стране массовое возмущение. Что же заставило проводить учения прямо на городских улицах и причем тут «отражение российской агрессии»? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Современный мир – это война

Денис Фисенко
Денис Фисенко, Ветеран Группы «А»
Война сейчас – это не удар ядерных ракет, а взрыв смертника в метро. Это не танковые клинья, а религиозный фанатик, который фурой давит прохожих. Современная война – это не массы пехоты, а массы нелегалов. Подробности...

Украинский спецназ вполне боеспособен и даже опасен

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
По мнению ряда украинских экспертов, «силы специальных операций становятся очень важным фактором силового варианта решения вопроса деоккупации территории Украины от российских захватчиков». Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Европарламент пытается напугать ежа

Анастасия Рудницкая
Анастасия Рудницкая, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки
Можно говорить не только о готовящихся провокациях внутри самой страны, но и о том, что Евросоюз готовится уже со своей стороны закрыть «железный занавес», оставив Россию в полной изоляции, и лишить ее членства в международных организациях: например, в таких, как Парламентская ассамблея Совета Европы. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Трамп и ядерная война с Китаем

Перевести Украину на латиницу

Как отравиться арбузом

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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Денис Фисенко

    Современный мир – это война

    Денис Фисенко
    Ветеран Группы «А»
    		17 сентября 2021, 09:10

    Современный мир – это война. «Википедия» дает такое определение этому термину: «война – конфликт между политическими образованиями (государствами, племенами, политическими группировками и так далее), происходящий на почве различных претензий, в форме вооруженного противоборства, военных действий между их вооруженными силами. Как правило, война является средством навязывания противнику своей воли. Один субъект политики пытается силой изменить поведение другого, заставить его отказаться от своей свободы, идеологии, от прав на собственность, отдать ресурсы: территорию, акваторию и другое».

    Но всегда ли в современных условиях необходимы вооруженные силы, чтобы заставить кого-либо отказаться от «идеологии, прав на собственность» и т. д.? Не устарело ли само определение «война» в столь быстро меняющемся современном мире? И не обманываем ли мы сами себя, когда продолжаем считать, что находимся в состоянии мира?

    Еще Карл фон Клаузевиц сформулировал, что «война есть продолжение политики иными, насильственными средствами». Основным средством достижения целей войны служат организованная вооруженная борьба, а также экономические, дипломатические, идеологические, информационные и другие средства борьбы. Так вот, в современном мире «другие средства борьбы» выходят на первый план. Таким образом, получается, что современная война – это глобальное понятие, включающее в себя все направления противостояния: экономику, экологию, финансы, политику, СМИ, а то, что раньше подразумевалось под термином «война», теперь можно называть – «боевые действия». Это та форма противостояния, где все еще применяют оружие. Не самая эффективная и не самая популярная в настоящее время.

    Итак, теперь становится более очевидно, что мир перманентно находится в состоянии войны. Только возможно мы еще не в полной мере осознали это, а возможно – просто боимся сказать это вслух. Но не сформулировав проблему, невозможно рассчитывать на ее решение! Так какая она, современная война? Или какой он – современный мир?

    Современная война – это не удар ядерных ракет, а взрыв смертника в метро. Это не танковые клинья, а религиозный фанатик, который фурой давит прохожих. Современная война – это не массы пехоты, а массы нелегалов, которые отвоевывают целые районы в европейских городах, в том числе в наших. Современная война ведется не против государств, заканчиваясь штурмом столицы, а против сетевых сообществ, которые могут управлять своими сторонниками и без штаба в бункере. Современная война – это череда «оранжевых революций», где в роли «спецназа» выступают футбольные фанаты, которые увлекают за собой толпы подверженных эмоциям граждан. Современная война – это убийство детей в школе самодельными взрывными устройствами и такое же убийство души ребенка, через программу самостоятельного выбора гендерной идентичности. Всевозможные БЛМ и ЛГБТ, Моргенштерны, ток-шоу на ТВ и другие инструменты ведения современной войны.

    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

    Культурная оккупация оказывается дешевле и эффективнее оккупации военной. Зачем воевать с Россией, если ее можно просто перевоспитать через культуру, медиа и образование? Если государство устроено по старинке, то оно очень уязвимо. А в силу отсутствия эффективной работы институтов власти по реализации комплекса социальных, культурных, образовательных и воспитательных мер, направленных на создание среды, способствующей воспитанию и формированию общества ответственных граждан России, население страны попадает под влияние «мягкой силы» (западные СМИ, киноиндустрия, социальные сети и т. д.) – и начинают формироваться ценности, целью внедрения которых являются манипуляции сознанием граждан.

    Проблемой является отсутствие внятной позиции государства, описывающей перспективы страны в будущем, а также отставание в ведении «информационной войны» и отсутствие стратегии развития справедливого общества. Необходимо учитывать, что современное общество обладает более высокими возможностями к критическому мышлению, чем буквально еще несколько лет назад, и устаревшие способы управления и формы взаимодействия с гражданами, отсутствие эффективных инструментов информирования людей – способствуют формированию недоверия со стороны населения.

    Для успешного существования в современных условиях (мира или войны?) государство должно обладать управленческим аппаратом нового типа. Государства, сумевшие до сих пор сохранить свой суверенитет, конкурируют не в огневой мощи своих армий, а в глубине анализа ситуации, скорости и эффективности принятия решений на всех уровнях – от стратегического до тактического. Для сохранения субъектности государства в условиях геополитического противостояния необходимо применение всех элементов системной конкуренции: военной силы, «мягкой силы», политических, экономических и социальных мер, реализуемых в рамках единого замысла. Увеличивать эффективность деятельности необходимо за счет межведомственных и негосударственных аналитических структур.

    Сильные люди создают хорошие времена, хорошие времена создают слабых людей, слабые люди создают плохие времена, плохие времена создают сильных людей. Кто мы и какие времена создало наше поколение? Спецназ будущего – это не те, кто может хорошо стрелять, побеждает в «спартакиаде Центра», успешен в спортивных состязаниях со своими же коллегами на радость генералам и просто силен духом, а те, кто идет в ногу со временем, видит картину мира целиком, имеет сложившуюся систему ценностей и целей, имеет идеологию, может и стрелять, и наводить, находиться в любой среде, вербовать, работать с любой информацией, владеет анализом, современными технологиями, с помощью поста в соцсетях может направить массы людей в нужном направлении, если необходимо.

    Сегодня для противостояния современной угрозе нужны абсолютно новые воинские подразделения, способные для начала видеть и понимать существующую, а не 20-летней давности, угрозу и успешно вести полноценную современную войну против нее, а не только боевые действия.


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