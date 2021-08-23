Русские люди начали колонизировать собственную страну

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23 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 13:39  |  vz.ru
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Газовая независимость обернулась для Украины бедой

Украинское национальное достояние оказалось со сроком годности Виталий Грабар/ИТАР-ТАСС
Все тридцать лет своей независимости Украина постоянно получала от России дармовые и не всегда заслуженные деньги за транзит российского газа в Европу. Малейшая угроза этим доходам вызывала политический и газовый кризис в отношениях Киева и Москвы. Как развивалась эта история и почему Россия наконец получила шанс избавиться от украинского газового шантажа?  Подробности...
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Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Диалог Путина и Меркель всегда был нацелен на результат и поиск компромисса Михаил Метцель/ТАСС
Ангела Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.  Подробности...
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Как обычный полковник смог предвидеть страшные поражения Красной армии

Первые месяцы войны были отмечены тяжелыми поражениями Репродукция Фотохроники ТАСС
Август 1941 года стал периодом едва ли не самых тяжелых поражений Красной армии в Великой Отечественной. В то время, когда командармы терялись в догадках о причинах катастрофического развития событий на фронте, обычный полковник Красной армии подал рапорт Буденному. И рапорт этот, как выяснилось, стал во многом пророческим. Что же в нем говорилось? Подробности...
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Афганцы начали наступление на Польшу

Польша хотела бы заменить иракских беженцев украинскими Attila Husejnow /
SOPA Images/Reuters
Прибалтийский миграционный кризис, из-за которого еще совсем недавно страдала Литва, внезапно перекинулся на Польшу. В Варшаве рвут и мечут – и предсказуемо обвиняют Россию. Как сказались на происходящем события в Афганистане, при чем тут «грязная игра Лукашенко» и почему некоторые польские аналитики нашествию мигрантов скорее обрадованы? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Русские люди начали колонизировать собственную страну

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Начали с простого желания некоторых наших сограждан покинуть города-мегаполисы, жить более простой и спокойной жизнью, более натуральной и свободной, а закончили изменением жизни не только своей, но и вокруг себя. Подробности...
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Реакция талибов важнее мнения диванных критиков

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Многие наблюдатели и эксперты не понимают, почему Москва так комплиментарно относится к террористам из «Талибана». А ответ очень прост: в отличие от критиков, руководство России живет в реальном мире. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Почему в русском кино нет секса

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Тонко устроенному русскому человеку в принципе важно, чтобы с тобой «было о чем». Нам жизненно необходимо, чтобы человек, снимая перед нами «юбку за юбкой», оголял перед нами все новые и новые грани души. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев
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Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 5 комментариев

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 20 комментариев

За что Зеленский любит Крым

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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Игорь Мальцев

    Русские люди начали колонизировать собственную страну

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		23 августа 2021, 12:16

    Глядя с какого-нибудь холма или с небоскреба на большой город с его сизоватым skyline и суетой машин, кто из нас не думал, что «#пора валить». Люди компромиссного образа мысли тут же думают про домик недалеко от города – чтобы можно было на работу ездить. Или даже в Большой театр (вариант – Мариинку). Я вот тоже думал-думал, буквально из каждого цивильного коттеджного поселка мне пели друзья: «Приезжай, будем в гости ходить, музыку слушать и выпивать».

    Я даже не представлял – сколько, оказывается, моих друзей уже обосновались за городом. Но в каждом из таких вариантов была все-таки жесткая привязка к жизни и работе в городе. А мне так и вообще не подходил ни один – как подумаю, что если я вдруг соберусь на зиму свалить, например, в Кейптаун или Стелленбош, где в самые лихие вьюги Москвы готовятся собирать урожай винограда, то что делать с домом? Ну да, конечно, можно слить воду из системы, еще что-нибудь сделать. Но это что-то отдает сильным гемором и суетой.

    Эти нравственно-канализационные метания продолжались годы, и за ними я как-то не заметил, что выросло целое поколение, которое отмело компромиссы. Уезжая – уезжай. Вполне успешные горожане, нет, не олигархи, типичный средний класс – вдруг стали уезжать в деревни и села России. Не в поисках очередного этнографического веретена для интерьера московской «сталинки». Не половить рыбку и переночевать. А просто – с концами.

    Но для кого конец, а для кого – начало. Я с распахнутыми глазами смотрю за перемещениями Бориса Акимова, с которым нас в очередной раз судьба когда-то свела в журнале «Сноб», того самого Акимова, который «ЛавкаЛавка» – популярная среди московских хипстеров, но уже закрывшаяся сеть магазинов и ресторан. Шутка про «очередной раз» – это от того, что его шотландский пра-пра-прадедушка строил для моего русского пра-пра-прадедушки чугунные заводы в XIX веке. Двести лет вместе, можно сказать. И конечно, кто не ходил в «ЛавкуЛавку», у того нет сердца. И желудка. А потом он уехал из Москвы аж в Териберку – это на Кольском полуострове, на Баренцевом море. Боря там устраивал фестиваль, чтобы возродить поселок – и, кстати, возродил: теперь там кучи туристов.

    А теперь я его нашел под Переславлем-Залесским, где он живет и фонтанирует. Живет – это не значит, что он в командировке по бизнесу или на отдыхе. Он там с женой и кучей детей. А потом я узнал, что он там не один такой «сваливший» – их там больше сотни человек. Включая американцев, французов, и кого только не включая. Свое сообщество они назвали «Счастливые».

    Фото: Смирнов Владимир/ТАСС

    Люди конкретно поняли, что не все в этом мире делается в столицах. Я даже понимаю, что на них местные жители должны смотреть как на идиотов. Потому что обычная русская телега «в Москву, в Москву!» вдруг встретилась со встречным ветром и волной.

    Как так – все хотят свалить из своих маленьких городов и деревень в столицы. А тут столичные вдруг отказываются от своего статуса (во многом выдуманного) и уезжают в провинцию.

    Первое, что я его спросил, естественно – не мерзнут ли зимой дети и не приходится ли всем со свечой ночью идти в туалет в огороде.

    – Да ты что, сейчас существует столько современных решений – буквально по всем вопросам жизни в своем доме, что никто и не заметит особой разницы между коттеджным поселком под Москвой и домиком в деревне, – успокоил меня Борис.

    Тогда зачем? Зачем уезжать за двести, триста, четыреста километров от большого города? Туда, где наверняка ходят медведи и местные смотрят на вас, как на психов?

    – Ну да, поначалу немного странновато смотрели. Но мы занимаемся социализацией – например, отремонтировали исторические дома. После этого на нас перестали смотреть как на заевшихся туристов.

    – Ну а кто вы, как не заевшиеся москвичи? Зачем туда вообще ехать?

    – Нас тут полторы сотни и каждый приезжает не только за чем-то своим, но и со своим – многие переехали со своим делом, с бизнесом, который гораздо легче вести из малых городов. Интернет есть везде, а аренда гораздо ниже. Да и приятней после работы оказаться в своем собственном доме, а вокруг отличная экология и не надо ехать на дачу. Как организовать кузницу свою в Москве? Можно, конечно, но сам понимаешь, каковы все «против». Их больше, чем «за».

    – Но ведь вы уезжаете с детьми, таким образом лишая их московского образования и т. д. Вот как вы решаете вопрос со школой?

    – Каждый решает сам по себе: кто-то занимается домашним обучением, кто-то отдает в доступные школы. Но ты прав – надо, наверное, делать свою школу. 

    Ну вот. Начали с простого желания некоторых наших сограждан покинуть города-мегаполисы, жить более простой и спокойной жизнью, более натуральной и свободной, а закончили изменением жизни не только своей, но и вокруг себя.

    Люди уезжают не только из Москвы, но и из всех крупных городов. И это никакие не дауншифтеры, а ровно наоборот. Они пытаются обустроить ту территорию, на которую переселяются. И эта волна оформляется именно сейчас – спасибо пандемии, подстегнула. Люди начали заселять и колонизировать свою собственную страну.

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