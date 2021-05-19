Город – это прекрасно, агломерация – зло

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НОВОСТЬ ЧАСА

Госдума приняла закон о денонсации Договора по открытому небу

19 мая, среда  |  Последнее обновление — 12:17  |  vz.ru
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Россия готова подвинуть США на атомном рынке Китая

Россия начинает строить новые блоки для двух китайских АЭС Zuma/ТАСС
Пока Росатом лишился в Чехии потенциального заказа, в Китае он начинает реальный крупный проект – строительство новых блоков сразу для двух АЭС. У России есть все шансы получить здесь еще больше заказов на атомные станции и дать фору западным конкурентам, которые слишком плотно осели на китайском рынке. Что поможет нам отвоевать китайский рынок у американцев и европейцев? Подробности...
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Власти Чехии играют с Россией в «двух полицейских»

Бабиш и Земан ведут себя как враги, но на самом деле являются партнерами Michal Kamaryt/Zuma/ТАСС
Складывается впечатление, будто Прага играет с Москвой в известную всем по фильмам игру «плохой коп, хороший коп». В роли «плохого» выступает премьер Андрей Бабиш, превративший Чехию в официально недружественное России государство, в роли «хорошего» – президент Милош Земан. Их конфликт ярок и нагляден, но на его фоне Земан заявил, что именно Бабиша видит своим преемником. Как это все понимать?  Подробности...
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Чем опасно новое пользовательское соглашение WhatsApp

Facebook планирует превратить WhatsApp в поставщика личных данных пользователей Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Мессенджер WhatsApp начал заставлять пользователей соглашаться со своими спорными новыми условиями обслуживания – спустя почти полгода после того, как впервые объявил о планах сделать это. В Госдуме видят в действиях мессенджера противоречия закону и намерены обсудить меры реагирования с Роскомнадзором. Какие опасности для пользователей представляют новые правила WhatsApp и почему их уже называют цифровой удавкой? Подробности...
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Откуда у ХАМАС взялись подводные дроны для борьбы с Израилем

Теоретически у ХАМАС могут появиться и сверхмалые подлодки иранского производства Rahdar Emamdadi/Mehrnews.com
Из зоны палестино-израильского конфликта приходят неожиданные новости. Если о беспилотной авиации боевиков ХАМАС было известно и раньше, то неожиданностью стало появление у исламистов подводного флота для терактов и диверсий – пока тоже беспилотного. Что собой представляют эти субмарины и какие еще технологические новшества были замечены во время нынешней фазы столкновений? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Город – это прекрасно, агломерация – зло

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мой любимый город Санкт-Петербург почти перестал существовать. Ещё минута и он окончательно растворится. Пришлёпнутые к нему бесконечные гетто-кварталы задушили город. А «элитные коттеджные посёлки в пригороде» делают контрольный выстрел в голову. Подробности...

Передвижение на самокатах тоже пора регулировать

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Ходить по городу стало просто опасно. Все эти прекрасные граждане на своих современных средствах передвижения реально могут убить, как минимум – покалечить. И у этих прекрасных граждан, заметим, нет ни малейшего представления о безопасности, они не сдавали никаких экзаменов. Подробности...
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Американское общество превратит Билла Гейтса в чудовище

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Публичная metoo-расправа над Биллом Гейтсом затмит собой все, что мы видели до сих пор – и Кевина Спейси, и Пласидо Доминго, и даже губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, тем более что последнего либеральные однопартийцы не сдают. Подробности...
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В НАТО покаялись перед сербами

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Секретная армия США

Болгары опять переходят на сторону Гитлера

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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
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На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Достоин ли Юрий Лужков того, чтобы одна из улиц или площадей столицы была названа его именем?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Госдума приняла закон о денонсации Договора по открытому небу
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    Герман Садулаев

    Город – это прекрасно, агломерация – зло

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		19 мая 2021, 12:10

    Всего около 12 тысяч лет назад всё человечество планеты Земля составляло 2-4 миллиона, то есть, было меньше населения одного города Санкт-Петербурга. Однако заселённые местности уже испытывали чрезмерную антропологическую нагрузку, племена стукались друг об дружку боками, конфликтовали за территории или расходились подальше друг от друга, осваивая новые горизонты. Потому что «перенаселение» – это всегда относительная величина, она зависит от образа жизни и способа хозяйствования.

    Около 4 тысяч лет назад, после свершившейся «неолитической революции», возникновения городских цивилизаций и перехода части человечества к производящему сельскому хозяйству, людей было 25 миллионов, однако внезапно рабочих рук стало не хватать, в связи с чем популярными стали военные походы для захвата рабов. К 1800-му году население планеты достигло 1 миллиарда. И казалось, что теперь уже точно Земля набита людьми под завязку! Даже с учётом промышленной революции. Но сейчас, когда на планете живет 7 миллиардов жителей, мы видим не перенаселение, а неравномерное распределение популяции, потому что новая урбанизация задала новые нормы плотности населения.

    У нас в России мы имеем обе проблемы: и неравномерное развитие территорий, и депопуляцию. Для того, чтобы удерживать и осваивать наши пространства в новой урбанистической эре, мы должны иметь не 146 миллионов, а не менее 300 миллионов. Япония имеет 125 миллионов жителей на территории в несколько раз меньшей, с плотностью 300 человек на квадратный километр. Это перебор, но когда сравниваешь с нашей плотностью менее 9 человек на квадратный километр, то понимаешь, что Россия по-прежнему степь и тайга. И говорить «понаехали», «самим жить негде» и так далее – нелепо и смешно. России надо устраивать военные походы за рабами, то есть, за новыми гражданами, а не закрываться от иммигрантов.

    Но здесь сразу встают две проблемы: во-первых, качество иммиграции. Мы хотим хороших, трудолюбивых и русскоязычных граждан, а не абы каких. Таких лучше было бы нарожать самим. Во-вторых, снова неравномерность развития территорий, из-за которой приезжие устремляются не осваивать заброшенные и заросшие борщевиком деревни, а в Москву, которая нерезиновая.  

    Заново перекачать население в деревни и сёла – это утопия. Дело даже не в том, что после жизни в городе человеку жить в деревне неудобно и скучно. Ведь можно и в деревне построить комфортное жильё, а развлечения сейчас всё равно цифровые. Дело в том, что сельскому хозяйству столько рабочей силы сейчас просто не нужно. И на селе нет, не будет, не может быть работы для новых миллионов людей.

    Фото: Петр Ковалев/ТАСС

    Правильное развитие территорий – это города. Большие города. Миллионники. Но не агломерации. Потому что агломерации – это чистое беспримесное зло. Городская агломерация – это не просто «очень большой город». Гипер-урбанизация по типу агломераций превращается в свою противоположность, становится рурализацией в самой уродливой форме. Агломерация по своей философии есть не город, а село, очень большое и многоэтажное, но село, поскольку развивается без плана, растёт как грибы, не имеет своей атмосферы, своей души. Агломерации не развивают, а пожирают города. Косточки центров исторических городов перевариваются, расщепляются соляной кислотой абсурдной гиперактивности в желудках монструозных агломераций.

    Мой любимый город Санкт-Петербург почти перестал существовать. Ещё минута и он окончательно растворится. Пришлёпнутые к нему бесконечные гетто-кварталы задушили город. А «элитные коттеджные посёлки в пригороде» делают контрольный выстрел в голову. И ты не спрячешься от этого в центре. Потому что жители агломерации тоже приезжают в центр, берут в самокатном шеринге электросамокаты и едут по тротуарам Невского проспекта, сшибая пешеходов и весело гогоча.

    Это не шутка. То, что сейчас происходит на пешеходных тротуарах в историческом центре северной столицы есть пример, показатель и квинтэссенция происходящих изменений, когда сельская по своему типу агломерация пожирает город. Ведь город – это порядок. Это городская черта, дороги, тротуары, переходы, светофоры, правила. Разметка. Жизнь горожанина проходит в границах дорожной разметки. Он ведом разметкой. Иначе невозможно жить компактно миллиону людей.

    Не то в селе. Вот просёлочная дорога по центру села, утоптанный пыльник. Едет по дороге грузовик, тут же велосипед бренчит звоночком, мальчик на самокате катится и женщина гонит хворостиной корову. Это очень пасторально и мило. Когда на всё село два самоката, три коровы и один грузовик. Им не нужна разметка. Только здравый смысл. Да и скорость по пыльнику не очень-то большая.

    И вот мы переносим эту сельскую пастораль в город. И по не широкому, но гладкому асфальтовому тротуару Невского проспекта идут несколько миллионов человек, едут велосипеды, моноколёса, гироскутеры, электросамокаты, ролики, доски, скачут лошади и собаки. Что это? Город? Или большая деревня? Слишком большая, чтобы быть милой и пасторальной, уродливая репрезентация деревенского в городских декорациях.

    Когда я хочу в деревню, я еду в деревню. Я люблю деревню как деревню. Но город – это город. И я убеждён, что эту оргию людей, животных и электросамокатов нужно перенести в специальные парки, имитирующие сельскую местность, где, однако, разметить дорожки для разных видов передвижения. А в городе запретить. Потому что город – это порядок. Орднунг. Нет орднунга – нет города.

    А в политическом масштабе рост агломераций необходимо прекратить. Волевым решением. Но не только. А ещё и развивать, строить новые города, создавать новые центры притяжения для людей, с работой, с перспективами, чтобы люди не были вынуждены переться все в две-три агломерации. Урбанизация – это не только благо, это неизбежность. Но агломерации – это тупик.

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