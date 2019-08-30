Урбанина – чума нашего времени

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30 августа, пятница  |  Последнее обновление — 10:18  |  vz.ru
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Украина из-за энергоблокады Крыма не получит миллиарды долларов

Крым возмущен наглостью Украины, которая требует денег после блэкаута на полуостровеФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Украина, которая зимой 2015 года оставила без электричества жителей Крыма, теперь требует с России компенсацию за утерянные на полуострове сетевые активы. В самой республике считают, что требовать возмещения должны, наоборот, крымские власти. Эксперты считают, что у Киева есть шансы отсудить у Москвы деньги за утраченное имущество. Но вот с их получением возникнут сложности. Подробности...
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На выборах губернаторов сработает магия простых решений

8 сентября станет ясно, насколько высоким доверием избирателей успели заручиться врио губернаторовФото: Oleg Klimov/ТАСС
До единого дня голосования осталось чуть больше недели. В ходе избирательной гонки региональные оппозиционеры пытаются решать свои политические задачи в Москве, в то время как врио губернаторов получают ценный опыт, занимаясь практическими проблемами жителей регионов на местах, отмечают политологи. Подробности...
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Чем опасна борьба с праздником в честь стояния на Угре

Роспись во Владимирском храме, который поставлен на месте стояния на реке УгреФото: diorama-ugra.ru
Депутаты Госсовета Татарстана высказались против установления в России новой памятной даты, посвященной окончанию Великого стояния на Угре. Это событие 1480 года ознаменовало окончание ордынского ига. Региональные депутаты считают, что новый праздник будет служить разделению народов. Но при этом в пользу мнимой политкорректности приносится история собственного государства. Подробности...
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Как далеко зайдут ухаживания Болтона за Лукашенко

Александр Лукашенко встретится с Джоном БолтономФото: Алексей Никольский/ТАСС,
Алексей Витвицкий/РИА Новости
В четверг Джон Болтон посетит Минск. Визит беспрецедентный – последний раз американский политик такого уровня приезжал в Белоруссию четверть века назад, еще до избрания Лукашенко президентом. Эта поездка советника президента США вполне объяснима – последний год Вашингтон и Минск взяли курс на восстановление практически замороженных отношений. Угрожает ли это российским интересам? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Урбанина – чума нашего времени

Максим Соколов, публицист
Ориентация городского хозяйства на потребности продвинутой и передовой молодежи (самокаты, гипертрофированные пешеходные пространства, смузи, тусовки и всякая прочая движуха) довольно парадоксальна. Подробности...

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Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
Кирилл просто и ясно говорил о том, что врать вообще не надо. Он тогда работал спецкором телеканала «Россия» прямо на Майдане, то есть в окружении ненависти, и делал репортерскую работу. Подробности...

Глобализм создает границы между богатыми и нищими

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Глобализм не сделает россиян богатыми, как «золотой миллиард». Его цель не в этом. Границы в глобальном мире будущего сохранятся. Просто они перестанут быть национальными, превратившись в границы между богатыми и нищими. Подробности...
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              Урбанина – чума нашего времени

              Максим Соколов
              публицист
              		 30 августа 2019, 09:14

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              На днях посетил г. Марсель, отображенный в советской песне:

              «Он говорил: в Марселе
              Такие коньяки,
              Такие там бордели,
              Такие кабаки».

              До борделей, к несчастью (или к счастью), не добрался, рыбный общепит (если знать места), как всегда, выдающийся. Но не всех марсельцев и гостей города радует буйабес.

              В самом центре Марселя, где от Старого порта ведет начало Канебьер, главная улица города, некогда славная роскошными зданиями в стиле «бель эпок», с размахом ведутся плиточные работы. Автобусное движение отменено, проезжая часть отгорожена забором, на котором висят плакаты на тему «Пешеходизация – веление времени», раздается стук отбойных молотков. В переулках, примыкающих к Канебьер, та же картина, а планы работ, развешанные там же, сообщают, что так будет пешеходно преобразован весь район, примыкающий к Старому порту. Это будет новый марсельский стиль жизни.

              Это к тому, что сетующие на увлечение С.С. Собянина вечно перекладываемой плиткой и новейшей урбаниной, вероятно, не выезжают за пределы отечества – ибо они говорят об этих явлениях, как совершенно уникальных и нигде, кроме Москвы, не наблюдаемых. А также свидетельствующих о пороках столичного управления, проистекающих от дефицита демократии.

              Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

              К столичному управлению можно как угодно относиться, но в уникальности нынешней московской практики позволительно усомниться. На прованском берегу то же самое, а наблюдения над процессом вечной укладки плитки могут привести к выводу, что и в Марселе хорошо умеют пилить. Но положим, Марсель – это что-то типа Неаполя или Одессы. Средиземноморская культура неотделима от изрядного лукавства.

              Однако и в Париже, который стоит не на Средиземном море и даже вообще не на море, наблюдаем то же самое. Звуки беспрестанного долбания, вечное обновление плитки и урбанина, бессмысленная и беспощадная. Вроде проекта лесонасаждения вокруг Лионского вокзала или планов реновации погоревшего собора Парижской Богоматери.

              Я не сторонник теории заговора и не верю, что Нотр-Дам злонамеренно подожгли, но знакомство с немедленно появившимися проектами реставрации – «По моему сужденью, пожар способствовал ей много к украшенью» – производит столь потрясающее впечатление, что при виде силы современного искусства, которую хотят применить к храму XIII века, поневоле в голову лезут нехорошие мысли.

              Просто надо признать, что урбанина – это чума нашего времени, причем чума всеобщая. Москва тут не более, чем на обшей линии, и от способа управления тут ничего не зависит.

              Простейший пример. Москвичи волком воют по поводу состояния ливневой канализации, которой лучше бы заняться вперед всякой плитки. Но в том же Марселе канализацией (не ливневой, а простой, унитазной) тоже не худо было бы заняться. Идешь по самому центру, где усердно кладут плитку, и вдруг так в нос шибанет, что аж заколдобишься. Трубы явно прогнили и озонируют городскую среду. Да и в Париже не без этого.

              Но урбанина – она выше таких низменных предметов, как хоть ливневая, хоть простая канализация. Возможно, доходность подрядов выше, возможно, урбанина – дело куда более почетное. Сколько при ней модных людей кормится – это вам не ассенизация.

              Но и политические последствия от урбанины бывают. Говорят, что не все довольны положением дел в Москве, и это будет чистая правда. Но стоит задуматься, у какой части жителей столицы недовольство связано с тем, что их интересы не будут представлять в городском законодательном собрании Л.Э. Соболь, И.В. Яшин etc., и у какой части – с тем, что далеко не все хотят жить по «Стрелке» и в соответствии с предписаниями Института экономики транспорта и транспортной политики при ВШЭ  (недовольство может быть связано еще и с многолетней хозяйственной депрессией, в которую погрузилась вся страна – но тут и сорок тысяч Соболей не помогут).

              Ориентация городского хозяйства на потребности продвинутой и передовой молодежи (самокаты, гипертрофированные пешеходные пространства, смузи, тусовки и всякая прочая движуха) довольно парадоксальна. Она ничего (или очень мало) дает столичной казне и скорее раздражает тягловое (или просто традиционно настроенное) население столицы.

              Вечный праздник – это очень мило, но в Москве начала XVII века была и такая история, что «Ох, надоели им пляски и пенье». Подстраивание (и немалое инвестирование) под вкусы европейски ориентированного Григория Отрепьева в смысле популярности порой приносит неожиданный результат.

              Самое же парадоксальное, что старания московского начальства по части урбанины нимало не способствуют укреплению электоральной базы. Продвинутая часть населения, ради которой все это делается, никак не укрепляется в лояльности к тем, что ради них так старается, но морально всегда готова поддержать быстроумную и легкокрылую молодежь с ее лозунгом «Хлеб съедим, а булочные сожжем». Приверженность начальства урбанине политически ничего не дает, а вредит изрядно.

              Интересно, кстати, что активно агитирующие сейчас кандидаты в депутаты МГД (есть и такие) ни слова, ни полслова не говорят об идеалах «Стрелки», а все почему-то больше о мещански-старперских заботах. При том, что закон агитации – говорить о том, что избирателю нравится, и не говорить о том, к чему он в лучшем случае равнодушен.

              Стремление начальства угодить тем, кто в грош его не ставит, не будет ставить и всегда будет рад его ниспровержению, есть изрядная загадка столичного управления.


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