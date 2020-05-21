Уберите от экранов детей и урбанистов. Мы поговорим о городе и деревне.

Когда началась пандемия и связанные с ней локдауны, выяснилась простая и очевидная вещь – в человеческих муравейниках типа «мечта урбаниста» любая зараза распространяется, как пожар. Неслучайно москвичи, нарушая все правила и преграды, ломанулись к себе на дачи, заодно разнося заразу туда, где ее не было. Но это второй момент, мы сейчас не об этом.

Признайтесь, в этот момент о том, что не завели дачу, пожалели все. Одно дело – сидеть в башне в городе, и другое – в относительной удаленности от не-членов семьи, да еще и с возможностью гулять на лужайке, когда захочется. Одно дело – на каждое передвижение получать разрешение, другое – иметь некоторую степень свободы в рамках разумного. Хотя бы, элементарно, ходить в лес.

И это не частное наблюдение. Мы наблюдаем вполне оформившуюся тенденцию – люди понимают, что пора валить из городов. Тем более, что косо-криво, но работодателям пришлось уже смириться, что огромное количество рабочих позиций может быть переведено на удалёнку. А как сопротивлялись… даже самые, казалось бы, прогрессивные из них. Но вот пришла пандемия и работодателям пришлось пересматривать свое отношение к работе вне офиса. Да и вообще - была бы работа.

Этот факт привносит изменения уже в городской ландшафт – офисная недвижимость пойдет резко вниз. Потому что оказалось, что она вообще не очень нужна. Но, опять-таки, это сопутствующий ущерб, и мы сегодня не про это. Хотя, вид опустевших офисных казарм будет долго уродовать ландшафты больших городов. Людям лучше двигаться из городов в субурбию и дальше. Дача – всего лишь паллиатив.

Дача, вообще – такой пережиток советского времени, жалкая замена настоящему загородному дому (у кого как, конечно). Но, как мы помним, недавно еще на дачных участках не прописывали, придумывали какие-то идиотские правила дачных кооперативов и прочую байду.

Кстати, почти все уложения практически списаны с аналогичных гедеэровских дачных правил. Социализм не подразумевал настоящей загородной жизни – ты или деревенщина и колхозник, или дачник. Ты не можешь быть просто гражданином, который живет вне города в собственном доме и принимает полноценное участие в экономическом процессе страны. В лучшем случае ты еще можешь быть пенсионером, который стоит задницей кверху, дергая собственную морковку.

А, тем временем, свободные земли вокруг городов типа Москвы скуплены крупными игроками (в простонародье – жлобы-спекулянты, им место под Магаданом). В стране территории – завались, а земли не хватает. Как такое может быть? Но если корона никуда не свалит от нас еще полгодика-годик, движение из городов на свой собственный участок только наберет силу. И тогда окончательно станет ясно – что старый и мощный шлагбаум на пути людей к проживанию в более здоровой среде – только инфраструктура и ничего более. Вернее – спекулянты и инфраструктура. Вообще-то, есть еще кое-что.

На эту тему

Однажды совершенно случайно я купил полгектара земли под Москвой. Думал – вот построю там дом для семьи, будем прекрасно жить – интернет-то есть, можно и работать спокойно. Рядом было электричество и газ. Ну, буквально метров в 12-ти от участка. Никогда не сталкивавшийся с «газовиками» я очень обрадовался – что такое кусок трубы 12 метров? Вроде бы, ничто. Чтобы никого не утомлять долгими рассказами – оказалось, что «подключение», о котором с такими серьезными мордами говорили дяденьки–газовики, а к ним в кассу еще и электрики, обходилось мне дороже, чем я купил весь участок.

И надо ли говорить, что буквально месяца через три оказалось, что все участки вокруг оказались проданы, и покупатели в кожаных куртках пришли ко мне, сделав предложение, от которого я не смог отказаться. Да, собственно, я и не в претензии - после того, что пытались с нами сделать газовики, эти в кожаных куртках оказались вполне щедрыми и почти цивилизованными.

А ведь одной проблемы с этими участками не было – там была дорога. Уже давно построенная и почти без колдобин. Это прекрасно. Потому что после газовиков разговаривать с дорожниками насчет цены, даже если ее раскидать на всех соседей – это можно просто удавиться. Или удавить дорожников.

Я даже не думаю, что у газовиков и дорожников сговор с теми джентльменами, которые делают предложения, от которых невозможно отказаться. Потому что они – сами по себе конкретные гангстеры. Никого не хотел обидеть. Просто если птица выглядит как утка, крякает как утка и дерет за каждый метр железной трубы по пять тысяч долларов, то это точно утка.

И тогда мы приходим к тому, что объективный, и, как выяснилось, полезный для здоровья общества процесс расселения активного населения в субурбию не может двигаться дальше без плотного участия государства. Доблестные предприниматели от дорог и трубопроводов провалили свой экзамен – им нет веры, и желания давать им деньги тоже нет.

Только государству эта программа по плечу. Вот оно может справиться и с газом, и с дорогами – даже не в смысле построить, а в смысле установить справедливые и разумные правила игры. Остальное граждане сделают сами в меру своих представлений о прекрасном и соразмерно глубине кошелька. Это тянет на полномасштабную национальную программу, которая полностью изменит лицо России. Сделает ее не только здоровее, но и мобильней, и, по факту, богаче.

А по человеческим муравейникам пусть ездят сумасшедшие урбанисты на своих самокатиках.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД