Пора валить из городов

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Почему первому «Северному потоку» повезло больше второго

Германия защитила «Северный поток – 1» от европейских законов Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Северный поток – 1» получил от Германии освобождение от норм Газовой директивы ЕС на 20 лет. Берлин сделал для него ровно то же самое, что не сумел сделать для строящегося «Северного потока – 2». Это исключение важно для первого северного морского газопровода. Но есть ли шансы добиться аналогичного решения для второго газопровода из России? Подробности...
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Как Европа и США ошиблись с выходом из карантина

Испанцев внезапно обязали носить маски в 40-градусный зной на улицеФото: Jesus Merida/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Россию коронавирус пришел позже, чем в другие страны. А поэтому у нас есть возможность изучить зарубежный опыт выхода из карантина. Тем более, что в США и странах ЕС были сделаны определенные ошибки, отметили политологи на прошедшем в среду круглом столе. Они положительно оценили российский план по выходу из режима ограничений, который учитывает эпидемиологические показатели и обстановку в регионах. Подробности...
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Должны ли летчики уводить падающий самолет от домов

1997 год, Иркутск. Ан-124 упал на жилые дома сразу после взлетаФото: Дружинин Алексей/ТАСС
Почему самолеты падают на жилые дома? Увести падающий самолет от людей – неписаный «кодекс чести» или продукт пропаганды? Да и вообще – способны ли летчики это сделать? Подобные вопросы возникают регулярно, и очередная авиакатастрофа вновь дала этому повод. В советское время на такие вопросы отвечали абсолютно однозначно, но было ли это правдой? Подробности...
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Судьба ядерных бомб подтверждает версию о тайном сговоре США и Германии

США разместили свои ядерные бомбы не только на территории ГерманииФото: USAF
В последние дни в центре внимания оказалось странное предложение передислоцировать ядерное оружие США из Германии в Польшу. Не менее симптоматичной выглядит реакция на это предложение в ФРГ как среди депутатов парламента, так и в правительстве страны. Эта реакция выглядит подтверждением конспирологических версий о тайных договоренностях между США и Германией. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Пора валить из городов

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Объективный и, как выяснилось, полезный для здоровья общества процесс расселения активного населения за город не может двигаться дальше без плотного участия государства. Подробности...

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Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
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Украинский «карточный домик» рухнул

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              Пора валить из городов

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 21 мая 2020, 18:15

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              Уберите от экранов детей и урбанистов. Мы поговорим о городе и деревне.

              Когда началась пандемия и связанные с ней локдауны, выяснилась простая и очевидная вещь – в человеческих муравейниках типа «мечта урбаниста» любая зараза распространяется, как пожар. Неслучайно москвичи, нарушая все правила и преграды, ломанулись к себе на дачи, заодно разнося заразу туда, где ее не было. Но это второй момент, мы сейчас не об этом.

              Признайтесь, в этот момент о том, что не завели дачу, пожалели все. Одно дело – сидеть в башне в городе, и другое – в относительной удаленности от не-членов семьи, да еще и с возможностью гулять на лужайке, когда захочется. Одно дело – на каждое передвижение получать разрешение, другое – иметь некоторую степень свободы в рамках разумного. Хотя бы, элементарно, ходить в лес.

              И это не частное наблюдение. Мы наблюдаем вполне оформившуюся тенденцию – люди понимают, что пора валить из городов. Тем более, что косо-криво, но работодателям пришлось уже смириться, что огромное количество рабочих позиций может быть переведено на удалёнку. А как сопротивлялись… даже самые, казалось бы, прогрессивные из них. Но вот пришла пандемия и работодателям пришлось пересматривать свое отношение к работе вне офиса. Да и вообще - была бы работа.

              Этот факт привносит изменения уже в городской ландшафт – офисная недвижимость пойдет резко вниз. Потому что оказалось, что она вообще не очень нужна.  Но, опять-таки, это сопутствующий ущерб, и мы сегодня не про это. Хотя, вид опустевших офисных казарм будет долго уродовать ландшафты больших городов. Людям лучше двигаться из городов в субурбию и дальше. Дача – всего лишь паллиатив.

              Фото: Wolfgang Groth/DPA/ТАСС

              Дача, вообще – такой пережиток советского времени, жалкая замена настоящему загородному дому (у кого как, конечно). Но, как мы помним, недавно еще на дачных участках не прописывали, придумывали какие-то идиотские правила дачных кооперативов и прочую байду.

              Кстати, почти все уложения практически списаны с аналогичных гедеэровских дачных правил. Социализм не подразумевал настоящей загородной жизни – ты или деревенщина и колхозник, или дачник. Ты не можешь быть просто гражданином, который живет вне города в собственном доме и принимает полноценное участие в экономическом процессе страны. В лучшем случае ты еще можешь быть пенсионером, который стоит задницей кверху, дергая собственную морковку.

              А, тем временем, свободные земли вокруг городов типа Москвы скуплены крупными игроками (в простонародье – жлобы-спекулянты, им место под Магаданом). В стране территории – завались, а земли не хватает. Как такое может быть? Но если корона никуда не свалит от нас еще полгодика-годик, движение из городов на свой собственный участок только наберет силу. И тогда окончательно станет ясно – что старый и мощный шлагбаум на пути людей к проживанию в более здоровой среде – только инфраструктура и ничего более. Вернее – спекулянты и инфраструктура. Вообще-то, есть еще кое-что.

              Однажды совершенно случайно я купил полгектара земли под Москвой. Думал – вот построю там дом для семьи, будем прекрасно жить – интернет-то есть, можно и работать спокойно. Рядом было электричество и газ. Ну, буквально метров в 12-ти от участка. Никогда не сталкивавшийся с «газовиками» я очень обрадовался – что такое кусок трубы 12 метров? Вроде бы, ничто. Чтобы никого не утомлять долгими рассказами – оказалось, что «подключение», о котором с такими серьезными мордами говорили дяденьки–газовики, а к ним в кассу еще и электрики, обходилось мне дороже, чем я купил весь участок.

              И надо ли говорить, что буквально месяца через три оказалось, что все участки вокруг оказались проданы, и покупатели в кожаных куртках пришли ко мне, сделав предложение, от которого я не смог отказаться. Да, собственно, я и не в претензии - после того, что пытались с нами сделать газовики, эти в кожаных куртках оказались вполне щедрыми и почти цивилизованными.

              А ведь одной проблемы с этими участками не было – там была дорога. Уже давно построенная и почти без колдобин. Это прекрасно. Потому что после газовиков разговаривать с дорожниками насчет цены, даже если ее раскидать на всех соседей – это можно просто удавиться. Или удавить дорожников.

              Я даже не думаю, что у газовиков и дорожников сговор с теми джентльменами, которые делают предложения, от которых невозможно отказаться. Потому что они – сами по себе конкретные гангстеры. Никого не хотел обидеть. Просто если птица выглядит как утка, крякает как утка и дерет за каждый метр железной трубы по пять тысяч долларов, то это точно утка.

              И тогда мы приходим к тому, что объективный, и, как выяснилось, полезный для здоровья общества процесс расселения активного населения в субурбию не может двигаться дальше без плотного участия государства. Доблестные предприниматели от дорог и трубопроводов провалили свой экзамен – им нет веры, и желания давать им деньги тоже нет.

              Только государству эта программа по плечу. Вот оно может справиться и с газом, и с дорогами – даже не в смысле построить, а в смысле установить справедливые и разумные правила игры. Остальное граждане сделают сами в меру своих представлений о прекрасном и соразмерно глубине кошелька. Это тянет на полномасштабную национальную программу, которая полностью изменит лицо России. Сделает ее не только здоровее, но и мобильней, и, по факту, богаче.

              А по человеческим муравейникам пусть ездят сумасшедшие урбанисты на своих самокатиках.

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