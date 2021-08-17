Война за демократию закончена, мест в самолетах больше нет

Скоропостижный уход Соединенных Штатов из Афганистана произвел на весь мир шокирующее, я бы даже сказал, глубоко травмирующее впечатление.

Вроде бы все понимали, что рано или поздно США выведут войска из этой неспокойной страны. И что после их ухода единственной властью в стране очень быстро станет «Талибан» (организация запрещена в России). Что, мягко говоря, несладко придется всем тем, кто сотрудничал с оккупационной администрацией. И что всех этих людей ни в Штаты, ни в другие страны не вывезут. Более того, вывезут лишь десятки людей из сотни тысяч тех, чьи имена достоверно известны талибам. А значит последние дни и часы пребывания американцев в Кабуле превратятся в полнейший хаос.

И все-таки, когда это случилось, мир содрогнулся. В наш век массовых коммуникаций шила в мешке не утаишь. Тысячи фотографий и видеороликов, разлетевшихся по сети, подтвердили худшие опасения – бегущие из города солдаты афганской армии, люди, цепляющиеся за шасси отлетающего самолета и падающие с большой высоты, толпа обезумевших от страха и отчаяния жителей Кабула, прорвавшаяся на территорию аэропорта и американские командос, стреляющие им поверх голов…

Довольно быстро очнулись и мейнстримные американские СМИ. Еще пару дней назад они хвалили Байдена за «смелость и мудрость» и гневно осуждали тех, сравнивал уход США из Афганистана с бегством из Сайгона в 1975 году. Телевизионщики проснулись, вспомнили, что когда-то у них была работа и рейтинги, и принялись «качать картинку». Вот до зубов вооруженные талибы по-хозяйски расположились у входа в административное здание, вот женщина дает интервью корреспонденту и плачет, сетуя на то, что вся ее «борьба за права» пошла прахом и она не знает, как теперь жить, вот опять люди куда-то в панике бегут, вот Байден с озабоченным лицом сидит в тактической комнате перед экраном и слушает доклад какого-то человека в погонах (звук отключен), а вот госсекретарь Блинкен с напряженным выражением лица дает интервью телеканалу ABC News и, пожалуй, впервые за время нахождения на посту вынужден отвечать на неудобные вопросы. Из каждого американского утюга звучит: «Талибы у власти», «Что теперь будет, никто не знает» и «Это происходит после 20 лет американского присутствия в этой стране».

Реакция Белого Дома и Госдепартамента на происходящее выглядит беспомощно и даже жалко. Мол, США следит за тем, что происходит в Афганистане, и представители Вашингтона «ясно дали понять» талибам, что нарушения прав человека (в частности, «женщин и девушек») недопустимы, а на любые агрессивные действия в отношении эвакуируемых из Кабула американцев «будет дан серьезный ответ». Лучше было вообще ничего не говорить, чем говорить это.

Но апогеем позора, цинизма и лицемерия стало заявление президента США по ситуации в Афганистане. Бессмысленно даже разбирать его. Оно всё состояло из лжи и штампов. Но кое-что в этом заявлении все-таки заслуживает внимания. То, как Джо Байден отозвался об афганском народе, афганской армии и всех тех людях, которые поверили американцам и сотрудничали с ними. Мол, раз афганцы сами не могут сражаться за свою демократию, так зачем же нам продолжать их защищать?

По сути дела, это признание того, что большинство афганского общества никакой западной либеральной демократии не приняло, несмотря на 20 лет американского присутствия. Но этого, судя по всему, никто и не ожидал. Поверило американцам беспомощное по своей природе меньшинство. Но это меньшинство и воспитывали исключительно как меньшинство – образованное, продвинутое, «приобщенное к глобальной цивилизации». Пока действовала оккупационная администрация, их выдвигали на руководящие должности, платили доллары, одобрительно хлопали по плечам, пускали в кондиционированные комнаты для брифингов и, конечно, обещали, что не оставят, не бросят, защитят их. Что или на афганской земле будет почти как в Америке, или их заберут в саму Америку, случись что.

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И вот случилось. И почти никого не взяли. Взяли десятки человек. Может быть, сотню-другую. Остальным сказали, что, мол, война за демократию закончена, так что всем спасибо! Не можете сами демократию установить, так и американские «друзья» напрягаться более не собираются. А мест в самолетах больше нет.

Руководство Соединенных Штатов прекрасно отдавало себе отчет в том, что будет с оставленными ими в Афганистане коллаборационистами. Наступление «Талибана» началось раньше, чем американцы оставили базу Баграм и даже чем было официально объявлено о выводе войск. Всех, кто сотрудничал с оккупационной администрацией, попросту убивали. При этом под сотрудничеством понималась не только работа в управляемых из США органах власти и учреждениях «демократического Афганистана», но и проявление любых либеральных нравов, даже самых невинных.

«Талибан» не просто так считается в России экстремистской организацией. Его политическое руководство, постоянно находящееся в штаб-квартире в Катаре, может сколько угодно изображать из себя договороспособных и почти по-европейски обходительных людей. Полевые командиры движения – это жестокие люди с исключительно варварским представлением о жизни и даже о собственной религии, исламе. Американцы знали об этом, знали доподлинно. И все-таки бросили всех, кто был с ними эти 20 лет «торжества демократии». Бросили на произвол судьбы, в руки тех, кому не терпится поквитаться с «отступниками». Так что дело тут даже не в жестокости талибов, а в цинизме и подлости американского руководства. Всем ныне брошенным в Кабуле людям когда-то говорили, что они «свои», что уже почти зачислены в глобальное человечество, а когда запахло жаренным, они тут же оказались «неспособными сражаться за демократию» неудачниками.

У разразившейся на глазах у всего мира катастрофы есть не только социальное, но и геостратегическое измерение. Афганистан был объявлен не просто оккупированной страной. Де-юре он стал «основным союзником США вне НАТО». Такой статус Кабул получил в 2012 году, то есть 9 лет назад. И вот «основного союзника» попросту кинули, отдав под власть организации, которую Вашингтон считал врагом. Между тем, такой же статус имеют многие другие страны. Например, Япония и Южная Корея. Как там теперь посмотрят на державу, которая обещала быть гарантом их безопасности? И как поведут себя элиты этих стран, которых принуждали участвовать в противостоянии с Китаем и Россией? Могут ли все политики дальневосточных союзников США рассчитывать на билеты в США, когда припечёт? Или только некоторые?

А что насчет восточноевропейских неофитов западного либерализма? Статуса основного союзника США вне НАТО с 2014 года добиваются Украина, Грузия и Молдавия. Членство в североатлантическом альянсе им, видимо, уже не грозит, но статус «основных» вроде как им обещан. Но стоит ли он хоть что-то теперь? И не пора ли уже начинать драться за места в самолетах, которые пришлют американцы за своими дипломатами, военными инструкторами и советниками? Мест для коллаборационистов будет ограниченное количество. И авиационного керосина жалко, и кому они вообще нужны, эти «борцы за демократию», в стране, которая перестала быть приоритетным направлением деятельности Госдепа, Пентагона или какого-либо другого американского ведомства?

Понятно, что и для кураторов из США, и для сотрудничавших с ними афганцев реальное состояние страны большого значения не имело. Важно было бодро говорить об успехах демократии, когда приезжала съемочная группа CNN, и вовремя получать зарплату. Если получится – поучаствовать в коррупционных схемах, громогласно провозглашаю борьбу с этой самой коррупцией. Но и жители Афганистана, и их соседи прекрасно понимают, что страна сейчас находится даже в худшем положении, чем два десятилетия назад.

Таков итог привнесения демократии в одну из стран Евразии. И нет никаких оснований полагать, что где-либо еще будет иначе. Сначала – сладкие речи, разговоры о борьбе с коррупцией, о сменяемости власти и справедливости, о правах человека и глобальной цивилизации. Потом – назначаемые из Вашингтона правители и небывалый расцвет воровства, зачатую насаждаемого самими внешними управляющими. Никакой социальной справедливости, никакого индустриального и инфраструктурного развития – только бесконечные требования умирать за демократию. И в итоге все равно будет то же самое – взлетающие военно-транспортные самолеты, пулеметы, отгоняющие проамериканскую общественность от трапов, и обезумевшие от отчаяния люди, цепляющиеся за шасси.

Постоянные жители Вашингтона – мастера пиара, пропаганды и проекции мягкой силы. А еще у них по-прежнему много денег. Они, несомненно, сделают попытку замылить глаза людям во всем мире и смягчить впечатление от того, что произошло в Афганистане. Но всякий, имеющий глаза, увидит. Лишь единицы из тех, кто поверил Западу, получит, когда придет время (а оно придет!), место в самолете. Остальным – шасси и стрельба из автоматического оружия поверх голов.

Это, конечно, не значит, что афганская катастрофа станет началом американского упадка. Во-первых, такой упадок начался не сегодня, а во-вторых, Соединенные Штаты и не такое переживали. Но с этого момента всякие разговоры о том, что США или Запад в целом может помочь кому-то со строительством демократии или сделать лучше жизнь хотя бы некого меньшинства в незападной стране, могут рассматриваться лишь как проявления острого социального психоза. Они, собственно говоря, таковыми и были всегда, вот только «картинка» подоспела только что.

И, конечно, стоит внимательнейшим образом присмотреться к тому, что реально происходит на самом Западе. Потому что жителей Европы и Америки глобалистская элита тоже перестала считать «своими».