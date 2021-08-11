Как политика разрушает спорт в Белоруссии и на Украине

Выступление сборной Белоруссии в Токио едва ли можно назвать удачным. Команде не удалось переломить тенденцию на сокращение количества как побед, так и медалей в целом. Белорусы завоевали лишь одно золото при трёх серебряных и таком же количестве бронзовых наград. Для сравнения: в 2016 году было девять медалей при одном золоте, в 2012-м – десять и две, в 2008-м – 14 и три соответственно. И причины не самого удачного выступления кроются не только в просчётах при подготовке атлетов.

То, что белорусскую команду раздирают противоречия на политической почве, стало понятно после скандала с побегом бегуньи Кристины Тимановской, которой предоставили польскую визу. Каких-то выдающихся результатов на дорожке она не показывала, зато не стеснялась своей оппозиционности и из-за политики не ладила со многими коллегами по команде. И теперь оппозиция и западные страны делают из неё символ «борьбы с режимом» – может быть, по причине сходства фамилии со Светланой Тихановской.

Но причина намного глубже. Тимановская лишь вскрыла нарыв, который вызревал много лет. Прошлый год показал, что белорусский спорт не остался вне политики. Сначала появилось письмо тысячи с лишним оппозиционных спортсменов, выступивших против Александра Лукашенко. Ответом стало заявление более чем пяти тысяч спортсменов в поддержку политики главы государства и против политизации спорта. И на каждой из сторон стояли люди, куда более заметные в спортивном мире, нежели Тимановская.

Ярыми оппозиционерками показали себя бывшая звезда женской НБА Елена Левченко, призёр Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя, тренер чемпионов по фристайлу Николай Козеко. В «провластном» лагере известных имён больше – чемпион Токио, прыгун на батуте Иван Литвинович, теннисистка Арина Соболенко, чемпион Рио-2016 по прыжкам на батуте Владислав Гончаров, чемпион по фристайлу Антон Кушнир, бронзовая медалистка Токио по художественной гимнастике Алина Горносько...

Нашлись и те, кто не занял определённую сторону. Например, две самые главные белорусские спортсменки последнего десятилетия – теннисистка Виктория Азаренко и биатлонистка Дарья Домрачева.

Собственно говоря, расклад сил среди спортсменов примерно тот же, что и в обществе. Порядка четверти – за оппозицию, где-то около двух третей – за Лукашенко, оставшиеся – против всех или колеблются. Спорт – срез общества, отражение процессов, происходящих в стране. И Белоруссия – лишнее тому доказательство.

Учитывая подобное, едва ли белорусы могли рассчитывать на удачное выступление в Японии. Вместо того, чтобы тренироваться, спортсмены, тренеры и спортивные чиновники занимались политикой, ссорились, ругались, сводили счёты. Политизация спорта оборачивается недобором побед и призовых мест. Одно дело – когда со спортсменами сводят счёты за их гражданство, как было со сборной России. И совсем другое – когда страсти кипят по внутренним причинам. Так что белорусам предстоит большая работа над ошибками.

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На Украине же в политику готовы превратить буквально всё. Естественно, не мог остаться в стороне и спорт. Все проблемы страны обернулись самым неудачным выступлением Украины на Олимпиаде за все годы независимости. Атлеты постоянно жаловались на недофинансирование, на отсутствие условий для тренировок. И никакой патриотизм и «свидомисть» не могли этого заменить. Как ни призывал уполномоченный по «защите» украинского языка Тарас Кремень призёров говорить исключительно на мове – успехов от этого больше не стало.

Конечно, украинцам немного не повезло – всего одна победа при 19 наградах в целом. При более удачном раскладе золотых медалей могло быть три, а бронза могла где-то обернуться серебром. Однако даже «удачный расклад» – это всё равно неуспех. До Лондона-2012 страна исправно выигрывала свыше 20 медалей, а обычный результат по золоту – пять–семь штук. Так что сколько бы ни пытались украинские политики и общественники изобразить результат как «перемогу» – статистика их опровергает.

Настоящим бредом стала травля бронзовой призёрки по прыжкам в высоту Ярославы Магучих, совершившей «страшную зраду» – она сфотографировалась с чемпионкой из России Марией Ласицкене. В социальных сетях от «патриотов» на 19-летнюю жительницу Днепропетровска (Днепра) посыпались проклятья. Замминистра обороны Украины Анна Маляр вызвала спортсменку на «разъяснительную беседу».

К счастью, коллеги по команде оказались более вменяемыми. Так, выигравший единственное золото для Украины депутат от «Слуги народа» Жан Беленюк мягко пожурил коллегу за «неосмотрительность», но дал понять, что спорт должен быть вне политики. Примерно в том же духе выступил мэр Днепропетровска Борис Филатов. А вот «Оппозиционная платформа – За жизнь» безоговорочно поддержала Магучих. Примерно половина комментариев в её соцсети тоже были в её защиту.

К сожалению, одной Магучих дело может не ограничиться. Бронзовые призёры в соревнованиях по синхронному плаванию харьковчанки Марта Федина и Анастасия Савчук не скрывают хороших отношений с российскими чемпионками – Светланой Ромашиной и Светланой Колесниченко. Можно не сомневаться, что их тоже ждёт «профилактическая беседа», а горе-патриоты опять покажут свой нрав. Как показали они его, занимаясь травлей «недостаточно свидомых» боксёров, олимпийских чемпионов Александра Усика и Василия Ломаченко.

Собственно говоря, и в случае с Украиной мы видим, что спорт является зеркалом процессов, творящихся в государстве и обществе. С одной стороны, есть атлеты, которые не стесняются нормальных отношений с гражданами России. С другой, есть сохранившие какой-то здравый смысл сторонники Майдана Беленюк и каратист Станислав Горуна. Но есть и такие, как теннисист Сергей Стаховский, предлагавший душить за русский язык, или футболист Роман Зозуля, которого за неонацистские взгляды терпеть не могут даже в Европе.

Список можно продолжить. Горячо поддерживают АТО биатлонисты Елена Пидгрушная и Андрей Дериземля. Боксёр-политик Виталий Кличко и его более титулованный брат Владимир – самые известные «майданщики» среди спортсменов, но менее кровожадные. А вот чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, напротив, не скрывает хороших отношений с российскими коллегами. Бывший теперь уже тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко – своего рода «центрист», максимально избегающий разговоров о политике...

Налицо глубочайший раскол в украинском спорте, который лишний раз высветила Олимпиада. Даже если вдруг с неба свалится хорошее финансирование, общий раздрай никуда не исчезнет. Плодотворный диалог между Кличко и Усиком едва ли получится, а уж между Стаховским и синхронистками – подавно. Если почитать соцсети украинских спортсменов – многих из них политика в спорте, да и в жизни, уже достала. Но отстраниться от неё полностью они не могут. А на выходе получается худшее выступление за всю историю.

Когда спортсмены выступают на позитиве, рады представлять свою страну – результаты идут вверх. Когда политики извне строят искусственные препятствия – это тоже может раззадорить, как случилось с Марией Ласицкене. Но когда внутренние политические дрязги начинают раздирать команду изнутри – это заканчивается так, как с Белоруссией и, особенно, Украиной.

Так что первейшая задача спортивных чиновников – ограждать подготовку к Олимпиаде и иным соревнованиям от внутренних политических страстей. Политические разборки внутри спортивной команды необходимо пресекать на корню. А Россия здесь может посмотреть на самые близкие ей соседние государства. Они в полной мере показали, как делать не надо. Да мы, собственно, и не делаем.