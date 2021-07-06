Россия должна воспользоваться мощью Китая

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6 июля, вторник  |  Последнее обновление — 18:17  |  vz.ru
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Французы устроили скандал из-за шампанского в России по ошибке

Французские виноделы обсуждают проблему, которой не существует Артем Геодакян/ТАСС
Французские виноделы устроили настоящую истерику из-за того, что Россия якобы запретила называть им напиток из Шампани шампанским. Французы заявили, что приостановят поставки, а потом начнут писать на этикетках «игристое вино», как того требует закон. На самом деле документ не направлен против продукции из Шампани. Более того, теперь ни один российский винодел не имеет права писать слово «шампанское» на бутылках со своим игристым без одного важного уточнения. Подробности...
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В Эстонии захотели забрать у России «подарок» Ленина

Ивангород, на который претендует Эстония, был построен русскими еще во времена Ивана Грозного Matthias Graben/Image Broker/Global Look Press
На президентский пост в Эстонии баллотируется политик, открыто заявляющий о территориальных претензиях к России. Бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас уверен – «нет никакой необходимости узаконивать преступную оккупацию» городов Печоры, Изборск и территорий к востоку от Нарвы. Имеют ли эти земли хоть какое-то отношение к Эстонии и почему местные политики решили угрожать суверенитету России? Подробности...
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Вред от гей-рекламы «Вкусвилла» будет понятен позднее

Пять дней никакого скандала не было, но на шестой публикацию решили удалить vkusvill.ru
После того, как сеть супермаркетов «Вкусвилл» опубликовала в соцсетях партнерский материал про однополую семью, скандал в Сети и, как считается, угрозы вынудили ее руководство отказаться от этой затеи и принести извинения. И противники, и сторонники гей-рекламы уверены, что бренд «похоронил свою репутацию». Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Как защитить ВМФ России от новой украинской ракеты

Украинская противокорабельная крылатая ракета «Нептун» president.gov.ua/
wikimedia.org
Президент Украины объявил о принятии на вооружение средства для «противодействия российской агрессии» – противокорабельной крылатой ракеты «Нептун». Каким образом Киеву удалось создать такое оружие, какую угрозу оно может представлять для кораблей ВМФ РФ и что Россия могла бы ей противопоставить? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Россия должна воспользоваться мощью Китая

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Наш отказ от присоединения к антикитайской коалиции должен корреспондировать с неприсоединением Китая к антироссийской коалиции, в том числе путём поддержки России в ООН и признания российского Крыма. Подробности...

Геям-водопроводчикам неловко от назойливости ЛГБТ-движения

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Каждый, кто хотя бы немного осведомлен о том, как устроен мир однополых отношений, знает, что вот эти экзотические граждане, которые маршируют на парадах, густо штукатурятся и, главное, разговаривают с внешним миром в агрессивно–наступательном жанре – они лишь небольшая, крикливая и радикальная часть большой реальности. Подробности...
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Лучше бы «зеленая феминистка» молчала

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Девушке Анналене, конечно, прикусить бы язычок, извиниться и отползти на время, но она начала реально бычить на критиков, обвинять их в сексизме, утверждать, что ей не в чем каяться и не за что извиняться. Подробности...
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Гей-пропаганда во «Вкусвилле»

Грядет новый финансовый кризис

Россия должна объединить Донбасс

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Умер Владимир Меньшов

Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
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Названа самая красивая девушка Москвы

23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Какой фильм Владимира Меньшова у вас самый любимый?
  • «Розыгрыш»

  • «Любовь и голуби»

  • «Москва слезам не верит»

  • «Ширли-мырли»
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    Герман Садулаев

    Россия должна воспользоваться мощью Китая

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		6 июля 2021, 17:50

    1 июля 2021 года Коммунистическая партия Китая отметила свой вековой юбилей. Торжественные мероприятия запланированы на весь юбилейный год. Китаю есть что праздновать: за сто лет страна из покорённой, униженной, разорванной колонии превратилась в сверхдержаву. И прорыв в будущее китайский народ осуществил под руководством КПК, самой массовой политической организации в мире: сейчас в Компартии Китая состоит 92 миллиона человек.

    Особенно ярким развитие Китая было в последние десятилетия. В 1970 году ВВП Китая составлял 92 миллиарда долларов и 112 долларов на душу населения. Сегодня это 15 триллионов долларов и 10 тысяч долларов на душу населения. С 2000 года экономика Китая выросла более чем в 12 раз. Реально это уже первая экономика мира. ВВП США больше 21 триллиона долларов, но у ряда специалистов есть серьёзные сомнения в американских методиках подсчёта объёма собственной экономики. Возможно, имеют место манипуляции с цифрами. По паритету покупательской способности США ещё в 2014 году уступили первенство Китаю.

    ВВП России, по данным 2020 года, 1,47 триллиона долларов. То есть наша экономика в десять раз меньше китайской. Надо понимать, однако, что огромный объём китайской экономики связан с потрясающей воображение численностью населения Китая, потому что ВВП на человека у нас примерно такой же, около 10 тысяч долларов. Вызывает сожаление только то, что Россия на определённом этапе упустила возможности большего роста. Наш ВВП вырос с 278 миллиардов долларов в 2000 году до 1,78 триллиона долларов в 2008 году, но потом стало хуже, по многим обстоятельствам внутреннего и внешнего характера, и мы имеем то, что имеем: возможно, в этом году ВВП будет 1,7 триллиона долларов. И ещё не в нашу пользу средняя заработная плата: в Китае она, при равном с нами ВВП на душу населения, примерно в два раза больше, чем в России. Потому что в Китае всё-таки социализм. Хотя и с очень шанхайским хитрым лицом.

    Отношение руководства КПК и КНР к России подчёркнуто дружелюбное, почти союзническое. Всякий раз при удобном случае, как, например, при праздновании юбилея КПК в посольстве КНР в Москве, отмечается, что свет свободы и знания пришёл в Китай из России. Помнят, какую колоссальную поддержку оказывал СССР Компартии Китая и возглавленной коммунистами борьбе за освобождение от колониализма и оккупации. Кризисные моменты в отношениях Москвы и Пекина предпочитают тактично не вспоминать.

    Китай действительно очень благодарен России за то, что она не поддержала американскую идею всемирной антикитайской коалиции и тем более не присоединилась к ней. Но, с другой стороны, Китай не спешит создать с Россией полноценный военный союз, направленный против стран НАТО. Что было бы по-своему логично. Российский военный потенциал по-прежнему мощнее, чем китайский. Поэтому Китаю выгодно, чтобы Россия прикрывала его в военном отношении, особенно от возможного конфликта с Америкой. Но и антиамериканскую коалицию Пекин провозглашать не планирует. Просто выторговывает у Вашингтона наилучшие для себя экономические и политические условия сотрудничества. Используя Россию как щит.

    Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

    Однажды у Китая это уже получилось. В 1969 году, спровоцировав конфликт на Даманском острове, Китай показал всему миру, что вышел из-под опеки СССР. Далее СССР истощал свои силы в гонке вооружений с НАТО, а коммунистический Китай принимал от насквозь капиталистических стран Запада инвестиции и технологии, чтобы развивать свою экономику и повышать благосостояние своего народа. То есть к дружбе с Советами китайцы отнеслись весьма прагматически. В военном смысле СССР и Запад были заняты соревнованием между собой, и Китаю ничего не угрожало. Чем он и воспользовался для развития и роста. Упрекать в этом КПК сложно. В конце концов, руководство Компартии действовало в интересах своего, китайского, народа.

    Проблема в том, что китайцы хотят повторить что-то подобное и теперь. Прямой политический и военный конфликт с США им не нужен. Однако им полезно, чтобы Россия находилась в конфронтации с НАТО. А Китай, как всегда, будет третьей, выгодополучающей, стороной. Что-то вроде мудрого дракона, наблюдающего с холма за схваткой двух тигров в долине.

    При всём уважении и любви к китайским товарищам, надо понимать, что Китай всегда преследует собственные интересы. А у России есть и своя повестка. Мы не можем и не должны заслонять Китай от Запада и обеспечивать его мирное развитие за просто так. Наш союз с Китаем – будем откровенными, против Запада – это вещь естественная и даже неизбежная. Но он должен быть и оформлен как полноценный военный союз, со взаимными обязательствами по защите друг друга. Наш отказ от присоединения к антикитайской коалиции должен корреспондировать с неприсоединением Китая к антироссийской коалиции, в том числе путём поддержки России в ООН и признания российского Крыма. Мне кажется, мы должны дать понять Китаю, что сохранять позицию «над схваткой» и получать выгоды со всех сторон за счёт России больше не получится.

    Тем не менее, мы можем и должны использовать инвестиционный и технологический потенциал Китая для того, чтобы ускорить собственный рост. То есть на этот раз обратить сотрудничество в свою пользу. В известном смысле мы можем ускориться за счёт Китая и его экономики. И это будет достойная плата за объединение в военном союзе. В кои-то веки, хоть раз в истории, Россия может попытаться не обеспечивать чужое счастье за свой счёт, а произвести собственное продвижение ресурсом союзника. По моему скромному мнению, эта задача, задача построения правильного, выгодного для нас сотрудничества с Китаем, должна стать главной для нашей дипломатии и для всей нашей внешней политики. А будет с нами дружить Запад или не будет, отменит ли он свои клоунские санкции или не отменит, на это, честно говоря, плевать.

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